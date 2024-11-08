Сreepy-трикотаж, замерзшие цветы и резные накосники: модный дайджест

В фэшн-мире — уже зима. Пока Lime отшивают вечернюю коллекцию из шелка и сатина, Befree вместе с художницей-сюрреалисткой Анной Андржиевской вяжут сказочные страшилки, а Alvaar отливают заледеневшие четырехлистники из стекла.
Caviar Jewellery
С 2010 года фаундер Ольга Базарова сумела развить небольшую ювелирную мастерскую до уверенного jewelry-бренда с фан-базой в лице Саши Бортич и Кати Iowa. Погостив на солидных онлайн-площадках от Poison Drop до ЦУМа, Caviar Jewellery обзавелся собственным бутиком-кафе, где в придачу к пузырчатым серьгам и кольцам из новой коллекции Bubble World, готическим колье с черными розами Secret Garden и каффам-зигзагам в ультрамодном лазурном готовят кофе и угощают булками с заварным кремом.
Jenek
Пока Миучча Прада в Miu Miu и Кэтрин Гольштейн в Khaite хором голосуют за мегасумки, Евгения Петрова из петербургского Jenek уверяет, что приставка «гипер» ни к чему — ноутбук, форма для йоги, бутылка для воды и небольшая косметичка поместятся и в аккуратную хобо 10everyday. Чтобы со всеми внутренностями сумка не весила тонну и смогла провисеть у вас на плече целый день (без риска пролежать все выходные на массажном столе), новинку снабдили суперлегкой мембранной подкладкой с водотталкивающими свойствами. Бонус: сумку можно носить не только на длинном ремешке как кросс-боди, но и без него — в руке как клатч или сложив пополам.
Alvaar
Ювелирные садовники Alvaar во второй раз объединились со стеклодувами Don't drop the glass и отлили фирменные четырехлистники-подвесы из матового, как бы замерзшего стекла (сделаны вручную без форм и заливок). В дроп Frozen edition вошли цветы четырех оттенков — белый, синий, красный и новый — лавандовый.
Lime
Готовимся к новогодним корпоративам заранее — запасаемся шелком, твидом, сатином и золотистым трикотажем из новой коллекции Lime Studio. Главный цвет black tie дропа — черный, в котором выполнены бархатные смокинги и жилеты, которые в новогоднюю ночь миксуем с главным трендом уходящего года — капри. А сложносочиненные платья-туники с драпировками и кружевные комбинации миксуем с будуарными накидками из шифона. В череду черных вечерних выходов врывается кокеткорно-бельевой с ажурным сетом из майки, блумеров и кукольных чулков — фэшн-база новогодней пижамной вечеринки.
Belle you
Ищем плюсы в ноябре — кутаемся в трикотажные двойки и халаты из нового дропа Belle you. Главный айтем лимитированной капсулы — ночная сорочка с кружевной отделкой из батиста. Эту цветочную комбинацию в духе ретро креативный директор Марина Голомаздина подсмотрела в воспоминаниях о маме: «Мягкая и женственная, она надевала на ночь свою любимую сорочку. Тонкие бретели подчеркивали хрупкие женские плечи. Длинные, волнистые пряди изящно спадали на спину». Из этой же ткани отшили халаты и пижамы с брюками и рубашкой. А еще — те же астры украсили чайную пару, сделанную совместно с Императорским фарфоровым заводом
Befree
Главная арт+фэшн-коллаборация недели — дроп Befree и художницы Анны Андржиевской. Сюрреалистичные картины — собака с гипнотическими глазами, бабочка в сапогах и человек-облако — поселились на свитерах, кардиганах, шарфах и варежках (на шнурке — как в детстве!). Персонажи коллекции раньше были героями выставки «Сюрпрайз-контейнер», которая прошла в галерее Anna Nova, например, работа «Казнь сосисочки» украсила гранжевый рваный джемпер. Для жутковато-сказочного лукбука повторили вид на зимний Финский залив ночью с черным фоном и стеклянной льдиной, а еще — скупили весь снег в Петербурге (26 кг!).
Sbleskom
Ювелиры Sbleskom дропнули новую коллекцию серебряных украшений. В качестве отправной точки выбрали старинную деревянную архитектуру с виртуозной резьбой на фасадах, наличниках и ставнях — по ее мотивам отлили серьги-хупы, подвески (можно носить на цепочке или на серьге), кольца и накосники.
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