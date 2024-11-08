Сreepy-трикотаж, замерзшие цветы и резные накосники: модный дайджест

Пока Миучча Прада в Miu Miu и Кэтрин Гольштейн в Khaite хором голосуют за мегасумки, Евгения Петрова из петербургского Jenek уверяет, что приставка «гипер» ни к чему — ноутбук, форма для йоги, бутылка для воды и небольшая косметичка поместятся и в аккуратную хобо 10everyday. Чтобы со всеми внутренностями сумка не весила тонну и смогла провисеть у вас на плече целый день (без риска пролежать все выходные на массажном столе), новинку снабдили суперлегкой мембранной подкладкой с водотталкивающими свойствами. Бонус: сумку можно носить не только на длинном ремешке как кросс-боди, но и без него — в руке как клатч или сложив пополам.