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Вещи

Сумки-йети, арт-керамика и family-федоры: модный дайджест

Выкручиваем ноябрьский уют на максимум с полосатыми балаклавами с кроличьим пухом Cocoshnick, тапочками-валенками Razumno и художественными тарелками y.object. 

y.object

Мы ждали, мы просили, и это случилось — мастера арт-керамики y.object во главе с фотографом Яной Давыдовой (отвечала за стритстайл с Недель моды на Vogue.ru) анонсировали pop-up по случаю нового дропа тарелок Patagonia. Еще из новинок — принты с готической архитектурой на черном японском фарфоре. А из нетленной базы — бестселлер-тарелки «Черный бутерброд» и айтемы из коллаборации с Toxi$. Встречаемся сегодня и завтра по адресу Мичуринская, 12 — лично знакомиться с фаундером (обещала быть на точке 2 ноября до 21:00) и благодарить за красоту (словами и покупками!). 

Pompa

Пальто Pompa, 81 900 руб.

Пальто Pompa, 81 900 руб.

Пальто Pompa, 119 900 руб.

Пальто Pompa, 119 900 руб.

Свитер Pompa, 24 290 руб.

Свитер Pompa, 24 290 руб.

Майская сирень расцвела в ноябре — это мы не про погодную аномалию, а про лиловое пальто из шерсти Alpaca Baby Suri (самый нежный и мягкий материал из первого пострига альпака) из новой коллекции Pompa. Кстати, пастельно-фиолетовый оттенок в зимнем гардеробе одобрил маэстро колористики Дрис Ван Нотен — по мотивам коллекции миксуем сирень с голубым денимом, шоколадной кожей, персиковым трикотажем и пушистыми свитерами в цвете фисташкового мороженного. Кроме бушлата в премиум-дроп вошли пальто-халаты с шерстью Alpaca Baby Suri, офискорные двойки из молочно-карамельной и серо-голубой шерсти и кашемировые свитера. 

Cocoshnick

Cocoshnick, 9 000 руб.

Cocoshnick, 9 000 руб.

Cocoshnick, 14 000 руб.

Cocoshnick, 14 000 руб.

Cocoshnick, 26 000 руб.

Cocoshnick, 26 000 руб.

Шапочные артизаны Cocoshnick уже готовят нас к зимним каникулам и советуют не откладывать покупку подарков на последний момент (умеем, практикуем!). В коллекции Family Holidays каждый головной убор — герой семейного праздника: лаконичная карамельная федора Mommy и строгая темно-синяя Daddy, насыщенно-шоколадная шляпа с обмоткой пушистых разноцветных нитей Grandpa и благородно-винная с деталью из клетчатой шерстяной ткани (будто со старомодного костюма) Grandma, ну и какой Новый год без фееричной тети — кемел-канотье Rich Aunty как раз про нее. А если не нашли себя среди этих персонажей, присмотритесь к вязаным айтемам — полосатым балаклавам с пухом кролика Skiing и кобальтовым шапкам и варежкам Snowman.

Only me x A Secret Knowledge

Сумка Only me x A Secret Knowledge, 10 980 руб.

Сумка Only me x A Secret Knowledge, 10 980 руб.

Сумка Only me x A Secret Knowledge, 14 480 руб.

Сумка Only me x A Secret Knowledge, 14 480 руб.

Фиксируем новый зимний тренд — сначала Йети-кор появился у белорусов ZNWR (сочинили сет из волосатых худи и юбок-макси), а теперь добрался до петербургских эко-энтузиастов Only me. В новый дроп Only me и сумочных новаторов A Secret Knowledge (придумали сумки-конструкторы) вошли две модели — Yeti Bag и Bigfoot Bag — из искуственного меха (ни один Йети не пострадал!), оснащенные ручками в оплетке из паракорда, напоминающие альпинистский трос. С одобрения Jil Sander и Chloe (показали лохматые сумки в сезоне FW'24) выгуливаем пушистиков с ретро-офискорными двойками и кружевными кэтсютами или, по совету Only me, рифмуем с экошубами бренда в сером или bubble gum оттенках. 

Razumno

Razumno, 6 000 руб.

Razumno, 6 000 руб.

Razumno, 6 000 руб.

Razumno, 6 000 руб.

Звание самого сентиментального дропа недели присуждаем обувным ремесленникам Razumno — бренд объединился с небольшим производством Кыргызстана (родина фаундера Алёны Лозовской) и создал уютные домашние тапочки из войлока в трех оттенках (окрашены с помощью растения эспарцет!). Каждая пара сделана вручную мастерицами в местом цеху села Кара-Шаар на берегу озера Иссык-Куль из 100% шерсти мериноса методом валяния. Тапочки-валенки Konduchalova носят имя Кулийпы Кондучаловой, министра иностранных дел и министра культуры Киргизской ССР. На ее счету — множество важных инициатив в поддержку развития кыргызской культуры и деятелей искусства, например, именно благодаря Кондучаловой мир узнал писателя Чынгыза Айтматова.

Amazing Red

Куртка Puma, Amazing Red, 29 990 руб.

Куртка Puma, Amazing Red, 29 990 руб.

Куртка Puma, Amazing Red, 29 990 руб.

Куртка Puma, Amazing Red, 29 990 руб.

Героиней новой кампании Amazing Red стала комик Катя Вяликова — ведущая шоу «Подружки», «Быстрые свидания» и «Намасте» примерила новинки из зимней коллекции Puma и лимитированной капсулы бренда — Yona. Вслед за Катей готовимся к холодам и запасаемся теплыми пуховиками, аутдорными спортивными костюмами и утепленными кроссовками PUMA Karmen II Idol Mid WTR с амортизацией Softfoam+ (сохранят ноги в тепле и не дадут им устать во время долгих прогулок по петербургским пригородам). А для трендового спортшика (не опять, а снова!) пригодятся лиловый кардиган с воротником-стойкой и юбка-карго — миксуем с массивными сникерами и grandpacore-парками.

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