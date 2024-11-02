Сумки-йети, арт-керамика и family-федоры: модный дайджест

Шапочные артизаны Cocoshnick уже готовят нас к зимним каникулам и советуют не откладывать покупку подарков на последний момент (умеем, практикуем!). В коллекции Family Holidays каждый головной убор — герой семейного праздника: лаконичная карамельная федора Mommy и строгая темно-синяя Daddy, насыщенно-шоколадная шляпа с обмоткой пушистых разноцветных нитей Grandpa и благородно-винная с деталью из клетчатой шерстяной ткани (будто со старомодного костюма) Grandma, ну и какой Новый год без фееричной тети — кемел-канотье Rich Aunty как раз про нее. А если не нашли себя среди этих персонажей, присмотритесь к вязаным айтемам — полосатым балаклавам с пухом кролика Skiing и кобальтовым шапкам и варежкам Snowman.