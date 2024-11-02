Сумки-йети, арт-керамика и family-федоры: модный дайджест

Выкручиваем ноябрьский уют на максимум с полосатыми балаклавами с кроличьим пухом Cocoshnick, тапочками-валенками Razumno и художественными тарелками y.object.
y.object
Мы ждали, мы просили, и это случилось — мастера арт-керамики y.object во главе с фотографом Яной Давыдовой (отвечала за стритстайл с Недель моды на Vogue.ru) анонсировали pop-up по случаю нового дропа тарелок Patagonia. Еще из новинок — принты с готической архитектурой на черном японском фарфоре. А из нетленной базы — бестселлер-тарелки «Черный бутерброд» и айтемы из коллаборации с Toxi$. Встречаемся сегодня и завтра по адресу Мичуринская, 12 — лично знакомиться с фаундером (обещала быть на точке 2 ноября до 21:00) и благодарить за красоту (словами и покупками!).
Pompa
Майская сирень расцвела в ноябре — это мы не про погодную аномалию, а про лиловое пальто из шерсти Alpaca Baby Suri (самый нежный и мягкий материал из первого пострига альпака) из новой коллекции Pompa. Кстати, пастельно-фиолетовый оттенок в зимнем гардеробе одобрил маэстро колористики Дрис Ван Нотен — по мотивам коллекции миксуем сирень с голубым денимом, шоколадной кожей, персиковым трикотажем и пушистыми свитерами в цвете фисташкового мороженного. Кроме бушлата в премиум-дроп вошли пальто-халаты с шерстью Alpaca Baby Suri, офискорные двойки из молочно-карамельной и серо-голубой шерсти и кашемировые свитера.
Cocoshnick
Шапочные артизаны Cocoshnick уже готовят нас к зимним каникулам и советуют не откладывать покупку подарков на последний момент (умеем, практикуем!). В коллекции Family Holidays каждый головной убор — герой семейного праздника: лаконичная карамельная федора Mommy и строгая темно-синяя Daddy, насыщенно-шоколадная шляпа с обмоткой пушистых разноцветных нитей Grandpa и благородно-винная с деталью из клетчатой шерстяной ткани (будто со старомодного костюма) Grandma, ну и какой Новый год без фееричной тети — кемел-канотье Rich Aunty как раз про нее. А если не нашли себя среди этих персонажей, присмотритесь к вязаным айтемам — полосатым балаклавам с пухом кролика Skiing и кобальтовым шапкам и варежкам Snowman.
Only me x A Secret Knowledge
Фиксируем новый зимний тренд — сначала Йети-кор появился у белорусов ZNWR (сочинили сет из волосатых худи и юбок-макси), а теперь добрался до петербургских эко-энтузиастов Only me. В новый дроп Only me и сумочных новаторов A Secret Knowledge (придумали сумки-конструкторы) вошли две модели — Yeti Bag и Bigfoot Bag — из искуственного меха (ни один Йети не пострадал!), оснащенные ручками в оплетке из паракорда, напоминающие альпинистский трос. С одобрения Jil Sander и Chloe (показали лохматые сумки в сезоне FW'24) выгуливаем пушистиков с ретро-офискорными двойками и кружевными кэтсютами или, по совету Only me, рифмуем с экошубами бренда в сером или bubble gum оттенках.
Razumno
Звание самого сентиментального дропа недели присуждаем обувным ремесленникам Razumno — бренд объединился с небольшим производством Кыргызстана (родина фаундера Алёны Лозовской) и создал уютные домашние тапочки из войлока в трех оттенках (окрашены с помощью растения эспарцет!). Каждая пара сделана вручную мастерицами в местом цеху села Кара-Шаар на берегу озера Иссык-Куль из 100% шерсти мериноса методом валяния. Тапочки-валенки Konduchalova носят имя Кулийпы Кондучаловой, министра иностранных дел и министра культуры Киргизской ССР. На ее счету — множество важных инициатив в поддержку развития кыргызской культуры и деятелей искусства, например, именно благодаря Кондучаловой мир узнал писателя Чынгыза Айтматова.
Amazing Red
Героиней новой кампании Amazing Red стала комик Катя Вяликова — ведущая шоу «Подружки», «Быстрые свидания» и «Намасте» примерила новинки из зимней коллекции Puma и лимитированной капсулы бренда — Yona. Вслед за Катей готовимся к холодам и запасаемся теплыми пуховиками, аутдорными спортивными костюмами и утепленными кроссовками PUMA Karmen II Idol Mid WTR с амортизацией Softfoam+ (сохранят ноги в тепле и не дадут им устать во время долгих прогулок по петербургским пригородам). А для трендового спортшика (не опять, а снова!) пригодятся лиловый кардиган с воротником-стойкой и юбка-карго — миксуем с массивными сникерами и grandpacore-парками.
Комментарии (0)