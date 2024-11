Сумки-йети, арт-керамика и family-федоры: модный дайджест

Фиксируем новый зимний тренд — сначала Йети-кор появился у белорусов ZNWR (сочинили сет из волосатых худи и юбок-макси), а теперь добрался до петербургских эко-энтузиастов Only me. В новый дроп Only me и сумочных новаторов A Secret Knowledge (придумали сумки-конструкторы) вошли две модели — Yeti Bag и Bigfoot Bag — из искуственного меха (ни один Йети не пострадал!), оснащенные ручками в оплетке из паракорда, напоминающие альпинистский трос. С одобрения Jil Sander и Chloe (показали лохматые сумки в сезоне FW'24) выгуливаем пушистиков с ретро-офискорными двойками и кружевными кэтсютами или, по совету Only me, рифмуем с экошубами бренда в сером или bubble gum оттенках.