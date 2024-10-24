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Вещи

Как халаты (внезапно!) заменили нам вечерние платья?

Модный афтершок пандемии коронавируса (да, рефлексия в фэшн-индустрии продолжается) — бум кимоно и банных халатов на подиуме, в гардеробах селебрити и даже на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 

Jacquemus FW'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus FW'24

Valentino SS'25
Архивы пресс-служб

Valentino SS'25

Boss SS'25
Архивы пресс-служб

Boss SS'25

Balenciaga SS'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Fendi SS'25
Архивы пресс-служб

Fendi SS'25

Missoni FW'24
Архивы пресс-служб

Missoni FW'24

Тренд на халаты еще в коллекции SS'24 провозгласил мастер фэшн-деконструкции Демна, предложивший прятаться в махровый отельный кокон Balenciaga далеко за пределами гостиничного лобби (в нашем случае — мансарды в ареале Чернышевской) — его примеру последовала Изабель Юппер на Каннском кинофестивале и поп-дива Рианна. В осенне-зимнем сезоне Демну поддержали Симон Порт Жакмюс и Ким Джонс, а Алессандро Микеле обратился к будуаркору, сочинив воздушный пеньюар в рюшах и меховой отделкой. 

Chanel, TSUM Collect, 494 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 494 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 319 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 319 000 руб.

Casablanca, KM20, 116 700 руб.
Архивы пресс-служб

Casablanca, KM20, 116 700 руб.

Asceno, ДЛТ, 88 200 руб.
Архивы пресс-служб

Asceno, ДЛТ, 88 200 руб.

Midgard, Leform, 84 990 руб.
Архивы пресс-служб

Midgard, Leform, 84 990 руб.

Ateliermaru, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ateliermaru, 75 000 руб.

Monncashmere, 49 980 руб.
Архивы пресс-служб

Monncashmere, 49 980 руб.

Lumpen store, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lumpen store, 48 000 руб.

The Mato, 46 900 руб.
Архивы пресс-служб

The Mato, 46 900 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 45 400 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 45 400 руб.

Missoni, ДЛТ, 43 500 руб.
Архивы пресс-служб

Missoni, ДЛТ, 43 500 руб.

My Dear Petra, 42 500 руб.
Архивы пресс-служб

My Dear Petra, 42 500 руб.

Polina Repik, 38 950 руб.
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Polina Repik, 38 950 руб.

Вслед за интересом модных домов к ремесленничеству (спасибо Матье Блази в Bottega Veneta и Джонатану Андерсону в Loewe) фиксируем возвращение в модный авангард ориенталистских икатов и кимоно — самые нарядные берем у Ateliermaru, The Mato и Di Lino. Плюс помним про популярность шелка — выращиваем одуванчики на полах Dolce & Gabbana и ухаживаем за листьями, проросшими на халате Casablanca.

Any Wowzers, 33 500 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 33 500 руб.

City Hero, 26 990 руб.
Архивы пресс-служб

City Hero, 26 990 руб.

Maison, 20 600 руб.
Архивы пресс-служб

Maison, 20 600 руб.

Lime, 19 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 19 999 руб.

Rose Nude, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Rose Nude, 19 500 руб.

12 Storeez, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 17 000 руб.

Di Lino, 16 500 руб.
Архивы пресс-служб

Di Lino, 16 500 руб.

Belle You, 14 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 14 999 руб.

Country Textile, 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Country Textile, 12 900 руб.

Scandale Maniere, 12 530 руб.
Архивы пресс-служб

Scandale Maniere, 12 530 руб.

Blizhe, 12 400 руб.
Архивы пресс-служб

Blizhe, 12 400 руб.

Morфeus, 9 300 руб.
Архивы пресс-служб

Morфeus, 9 300 руб.

Лучший арт + фэшн выдал супермассмаркет Lime, украсивший льняное кимоно рисунками мастера совриск-графики Владимира Чернышева, — смело сочетаем с любимыми джинсами и трикотажными поло и носим в роли самостоятельного предмета гардероба вместо платья. За дикими бохо-принтами идем к энтоколористам City Hero, за пестрыми зигзагами — к Missoni, а за анималистичным лео-принтами для похода на ужин в триумфатор премии ЧГЕ Aga — к костромичам Country Textile, осевшим у нас дома в Петербурге. 

Изабель Юппер примерила платье-халат Balenciaga на премьере «Горизонтов» Кевина Костнера, прошедшей на Каннском кинофестивале в 2024 году

Изабель Юппер примерила платье-халат Balenciaga на премьере «Горизонтов» Кевина Костнера, прошедшей на Каннском кинофестивале в 2024 году

Анджелина Джоли миксует готический халат, украшенный бахромой, с атласной блузой и брюками

Анджелина Джоли миксует готический халат, украшенный бахромой, с атласной блузой и брюками

Рианна голосует за кастомный халат Jacquemus в комбо с золоттистыми босоножками

Рианна голосует за кастомный халат Jacquemus в комбо с золоттистыми босоножками

Отельный халат на красной дорожке MTV EMA — хорошо, а вместе с банным полотенцем в роли головного убора — лучше, считает Рита Ора

Отельный халат на красной дорожке MTV EMA — хорошо, а вместе с банным полотенцем в роли головного убора — лучше, считает Рита Ора

Банный будуаркор в исполнении Кайли Дженнер — приспущенный халат вместе с ворсистым бельевым комплектом и акцентными лодочками

Банный будуаркор в исполнении Кайли Дженнер — приспущенный халат вместе с ворсистым бельевым комплектом и акцентными лодочками

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