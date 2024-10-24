Как халаты (внезапно!) заменили нам вечерние платья?

Модный афтершок пандемии коронавируса (да, рефлексия в фэшн-индустрии продолжается) — бум кимоно и банных халатов на подиуме, в гардеробах селебрити и даже на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Тренд на халаты еще в коллекции SS'24 провозгласил мастер фэшн-деконструкции Демна, предложивший прятаться в махровый отельный кокон Balenciaga далеко за пределами гостиничного лобби (в нашем случае — мансарды в ареале Чернышевской) — его примеру последовала Изабель Юппер на Каннском кинофестивале и поп-дива Рианна. В осенне-зимнем сезоне Демну поддержали Симон Порт Жакмюс и Ким Джонс, а Алессандро Микеле обратился к будуаркору, сочинив воздушный пеньюар в рюшах и меховой отделкой.
Вслед за интересом модных домов к ремесленничеству (спасибо Матье Блази в Bottega Veneta и Джонатану Андерсону в Loewe) фиксируем возвращение в модный авангард ориенталистских икатов и кимоно — самые нарядные берем у Ateliermaru, The Mato и Di Lino. Плюс помним про популярность шелка — выращиваем одуванчики на полах Dolce & Gabbana и ухаживаем за листьями, проросшими на халате Casablanca.
Лучший арт + фэшн выдал супермассмаркет Lime, украсивший льняное кимоно рисунками мастера совриск-графики Владимира Чернышева, — смело сочетаем с любимыми джинсами и трикотажными поло и носим в роли самостоятельного предмета гардероба вместо платья. За дикими бохо-принтами идем к энтоколористам City Hero, за пестрыми зигзагами — к Missoni, а за анималистичным лео-принтами для похода на ужин в триумфатор премии ЧГЕ Aga — к костромичам Country Textile, осевшим у нас дома в Петербурге.
Изабель Юппер примерила платье-халат Balenciaga на премьере «Горизонтов» Кевина Костнера, прошедшей на Каннском кинофестивале в 2024 году
Анджелина Джоли миксует готический халат, украшенный бахромой, с атласной блузой и брюками
Рианна голосует за кастомный халат Jacquemus в комбо с золоттистыми босоножками
Отельный халат на красной дорожке MTV EMA — хорошо, а вместе с банным полотенцем в роли головного убора — лучше, считает Рита Ора
Банный будуаркор в исполнении Кайли Дженнер — приспущенный халат вместе с ворсистым бельевым комплектом и акцентными лодочками
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