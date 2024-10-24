Как халаты (внезапно!) заменили нам вечерние платья?

Тренд на халаты еще в коллекции SS'24 провозгласил мастер фэшн-деконструкции Демна, предложивший прятаться в махровый отельный кокон Balenciaga далеко за пределами гостиничного лобби (в нашем случае — мансарды в ареале Чернышевской) — его примеру последовала Изабель Юппер на Каннском кинофестивале и поп-дива Рианна. В осенне-зимнем сезоне Демну поддержали Симон Порт Жакмюс и Ким Джонс, а Алессандро Микеле обратился к будуаркору, сочинив воздушный пеньюар в рюшах и меховой отделкой.