Трендбук осень-зима 2024/2025: самый дикий гид по модным коллекциям нового сезона

Сентябрь: тренды крадутся, как тигры. Модный отдел Собака.ru собрал заповедник всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: вот ваш гид на сезон — только анималистичное, лаковое, пушистое, замшевое и вечнозеленое.
ДЛТ
Кружево, клетка и свиферы
Тренд: кружево
Стейтмент-пальто Ann Demeulemeester
Воздушная комбинация Moschino
Кружево выходит на первый план: в сочетании с объемным жакетом и кожаным пальто, как у Ann Demeulemeester, полупрозрачными шелковыми юбками и платьями, как у Moschino. И важно! Широкие плечи из 1980-х — out, мягкие покатые линии пиджаков Jil Sander и Petar Petrov, делающие силуэт похожим на букву O, — in.
Главный цвет
Добавляем в стайлбук на осень бордовые скинни Armarium и 50 оттенков зеленого: от пастельных бомберов Botter до brat-green платьев от нового худрука Alexander McQueen Шона Макгирра.
Новые супербренды
Свежая поставка! В ДЛТ едут кокеткорные платья Giambattista Valli. Готовимся носить меховые жилетки Mordecai от экс-дизайнера Moncler Людовико Бруно. Ждем костюмы Quira, созданные ученицей Фиби Файло Вероникой Леони (как Old Celine, только лучше!).
Лучшая коллекция: Dries Van Noten
Пенсионер нашего сердца Дрис ван Нотен приготовил пушистые свитеры в арт + фэшн-принтах и ворсистые сумки (образцовый театральный лук для октябрьской премьеры спектакля «День числа пи» в БДТ).
Маст-хэв: рубашка в клетку
Рубашка Nili Lotan
На смену полоске приходит клетка, наш фаворит — рубашка Nili Lotan, идеальная в комбо с батиной косухой и суровыми берцами (ну, гранж!).
Сумка-артефакт
Украшаем тоут Maison Margiela цепями, жемчужными бусами и брелоками-игрушками, а на трушный коктейль в отеле Akyan от команды Cava Disco берем клатч-конверт Dries Van Noten.
Обувь сезона
Праздничные свиферы Dries Van Noten
Свиферы — главная обувь 2024 года! Наш выбор — нарядные подкрадули Dries Van Noten.
День и Ночь
Панк-шик, кулоны и суперпуховики
Сумка-артефакт
Глазастая сумка Undercover
Следим за фэшн-повесткой (лучше модных телеграм-каналов!) при помощи всевидящего ока с кроссбоди Undercover.
Обувь сезона
Достаем скинни и носим с суровыми маскулинными ботинками — как у R13.
Украшение осени
Наш ювелирный краш — сердце океана Vetements.
Новые супербренды
Пуховик-апельсин Mordecai
Остроносые тяги Martine Rose
Майка болельщика Martine Rose
В «День и Ночь» едут ladylike-пальто от Peter Do (личный бренд креативного директора Helmut Lang Питера До!). Появятся теплые дубленки и гипероверсайз-пуховики Mordecai от экс-дизайнера Moncler Людовико Бруно: будем носить с карго-брюками и стейтмент-жакетами. От авангардистки Мартин Роуз ждем остроносые лодочки Martine Rose и спортивные футболки (по канонам блокеткора надеваем поверх рубашки).
Лучшая коллекция
Раздаем панк-шик при помощи клепаных косух, макабрических свитшотов и чокеров-цепей от нью-йоркских спецов по дарк-люксу R13.
Кашемир и Шелк
Офискор, платки и красный
Тренд: офискор
Опять тройка Peserico
Офискор не стоит на месте: power dressing — out, ladylike — in. Подчеркиваем феминность костюмом Peserico, в котором
смело шагаем изящно семеним и на важную планерку, и на концерт самого талантливого (и обсуждаемого!) молодого пианиста Ильи Папояна в филармонию.
Стайлинг-трюк
Украсить сумку цепями и брелоками — хорошо, повязать джемпер (как у Auralee) или шелковый платок Avant Toi на ручку тоута — лучше.
Лучшая коллекция
Пальто-тедди Bruno Manetti
Флорентийские гуру кашемира Bruno Manetti: делают самые приятные телу трикотажные жакеты, брюки и кардиганы с трендовыми фактурами (в наличии в бутике «Кашемир и Шелк»: меланж-елочка, букле-пушистик и высокохудожественные пилли).
Обувь сезона
Художник и дизайнер Макс Верре в Voile Blanche поженил спортивные сникеры и трендовые свиферы — получились кроссовки с меховой отделкой (наш маст-хэв на предзимье).
Very
Гранж, деним и металлик
Тренд: офисные сирены
Лютые драпировки Ottolinger
Corporate core не сдает позиций: по совету Ottolinger офисные сирены носят приталенные жакеты на голое тело, юбки в драпировках и кислотные brat-туфли.
Маст-хэв
Джемпер из тонкой шерсти от Coperni со знаменитой брошью-эмодзи заменит миллениалам смайлики в мессенджерах.
Новые супербренды
Martine Rose — ретростритвир победительницы LVMH Prize Мартин Роуз уважают Рианна и Drake, а теперь бренд завезли в Very (все айтемы собраны в единственном экземпляре!). От французских мастеров секс-позитивных футболок Carne Bollente ждем классные арт + фэшн-принты и худи со стейтмент-надписями.
Лучшая коллекция
Корейский стритвир Juun. J — фаундер Джун Джи взял в референсы городскую архитектуру и провозгласил эру стрит-тейлоринга: нежно любим бренд за пожившие (но идеально сидящие!) джинсовые куртки и гранжевые зипки.
Сумка-артефакт
Свайп-сумка Coperni
Не опять, а снова: сумка-бублик от Coperni в оттенке серебристого металлика с отсылками к ретрофутуризму, алиенкору и свайпам в «Тиндере».
Коллаборация сезона
Шагаем в эру тихого аутдора в кроссовках из коллаборации MM6 x Salomon, украшенных двухцветной шнуровкой и панк-люверсами.
Кенгуру
Люверсы, галстуки и драпировки
Сумка-артефакт
Радуемся возвращению ярко-синих оттенков, наш фаворит — космическое кросс-боди Diesel (мэтчим с остроносыми лодочками на танцполе Department 57).
Вау-обувь
Высокие ботфорты — хорошо, сапоги в кожаных драпировках — лучше: выгуливаем слаучи MSGM с кружевными комбинациями и кожаными стейтмент-плащами.
Стейтмент-аксессуар
Нарядный галстук Aline
В роли подвесок примеряем галстуки (чем больше, тем лучше) от спецов вечерних платьев Aline.
Сделано в России
Кружево Shatu
Мастер демикутюра Shatu Светлана Шатунова начинала со швейной машинки в Кирове 20 лет назад, а теперь одевает Аглаю Тарасову в платья-рюши и Юлию Снигирь в точеные приталенные костюмы. Будем носить кружевные рубашки-баски в комбо с полупрозрачными плиссированными юбками.
Маст-хэв
Это космос Retrofete
На смену нулевым и Y2K к нам приходит киберфутуризм Y3K, а с ним оттенки космического металлика и вещи из ткани ламе — как у нью-йоркских мастеров вечерних платьев Retrofete.
Лучшая коллекция
Люверсы, гранжевые свитеры и кожаные юбки — наш стартерпак на осень от MSGM.
Новый супербренд
В «Кенгуру» приехали этноколористы Erdem: будем носить пальто в гусиную лапку с цветочной вышивкой и пестрые принтованные юбки вместе с пушистыми свитерами.
NO ONE
Замша, ремешки и свиферы
Тренд: замша
Без замши никуда: накидываем на плечи рубашку Dondup и сочетаем с винным коктейльным платьем (как у Gucci Сабато де Сарно).
Маст-хэв
Сапоги Fabi с пряжками и сбруей — выгуливаем в комбо со спортивными шортами или мини- (а то и микро-) юбками.
Новый супербренд
Итальянский стритвир Enterprise Japan во главе с рэпером Sfera Ebbasta и дизайнером Доменико Формичетти: их ретросникеры с логотипом ракеты готовы вежливо подвинуть из топа Lyst кроссовки Loewe и замшевые кеды Dries Van Noten.
Цвет осени
Не цвет, а принт — леопардовый! Сочетаем хищную сумку Gianni Charini с красным, винным и бежевыми оттенками.
Аксессуар сезона
Главное — ремешки (чем больше — тем лучше)! Наш фаворит у NO ONE— лаковые мэриджейны Principe di Bologna в остромодном красном оттенке (надеваем и под пальто-жакет, и под кокеткорное платье в рюшах).
Subbota
Подвесы и вельвет
Маст-хэв осени
Поло на зипке от History One (русский Marni!) заменили нам футболки — забираем в осень и миксуем с бомберами, кожаными тренчами и плиссированными мини.
Стайлинг-трюк: многослойность
Мы уже привыкли носить по два лонгслива и топа за раз — теперь надеваем брюки с мини, а полупрозрачную юбку-орхидею Rejo из шелковой органзы — с джинсами.
Новые супербренды
За бомберами образцовой посадки идем к петербуржцам Landscape во главе с худ руком Леной Лес (работают с опорой на лучшие итальянские ткани и колористику Финского залива). К москвичам Gainsbaree — за правильными вельветовыми жакетами. К кожевенным фрешменам Nonnemo — за хардкорными косухами.
Цвет: красный
Собираем яркий красный тотал-лук по примеру Carven и Ferragamo при помощи алых лонгсливов Say No More, невесомых юбок от спецов по полупрозрачным тканям из Rejo и брелоков-крабов из бусин KrivoKoso.
Стейтмент-аксессуар
Кулон на длинном вощеном шнурке украсит любой образ. Другой любимый нами аксессуар — платок: носим вместо ремня, сложив треугольником на бедре, или завязываем как юбку.
8 Store
Корсеты и авоська
Новый супербренд
Московские аутдор-гики Fable: за самыми модными олимпийками и теплыми пуховиками из экопуха идем только к ним.
Лучшая коллекция
Koss Koss: в своей петербургской мастерской актуализируют сказочные мотивы и постсоветскую символику. Их корсеты применимы в многослойных образах — например, с белыми рубашками, приталенными жакетами и юбками из тюля (как на осеннем показе Dilara Findikoglu).
Главный цвет
Ловим тренд на красный и собираем яркий тотал-лук от московских трикотажных артизанов Divine (миксуем с замшевыми кедами и мэриджейнами).
Аксессуар осени
Вместо летних морячек надеваем вязаные шляпы-треуголки от екатеринбургских локалов Check Ya Head.
Украшение сезона
Тотем Nobrow
Брелоки от мастеров сумочного обвеса Nobrow, созданные из кленового дерева с шармами из кварца, далматиновой яшмы и перламутра.
Стайлинг-трюк
Сочетаем высокие широкие ботфорты с плиссированной юбкой Noel и пышным пуховичком Fable.
Сумка-артефакт
Авоська-кринолин Tanz Markab, 8 Store, 6 500 руб.
Внушительная авоська-кринолин Tanz Markab — наш ответ гигатоутам Демны из Balenciaga.
Amazing Red
Спортшик, лоферы и олимпийки
Главный тренд
Без лоферов этой осенью никуда — Puma сочинили свою спортшик-версию туфель, снабдив кроссовочной подошвой.
Маст-хэв
Важный конкурент Adidas Samba и Onitsuka Tiger — кроссовки Puma Palermo из 1980-х (в амбассадорах перевыпущенной версии — k-pop-звезда Розэ из Blackpink и стритстайл-комик Илья Куруч).
Новый супербренд
Для лучших преппи-выходов примеряем худи Champion (первыми начали выпуск именной экипировки для команд американских колледжей!) вместе с плиссированными юбками.
Коллаборация сезона
Наш ответ шашечке Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton — футболки с шахматными принтами из коллаба Amazing Red и худ руков главных фэшн-вечеринок «Диско-Клуб» (отвечали за лайвы на «Планете К-30» и фест в заброшенном лагере «Крутояк»).
Bootwood
Ажур, поло и экокросы
Тренд: кружево
Энтони Ваккарелло провозгласил кружево маст-хэвом осени, а мы всегда за ажур! Носим хитросплетенные колготки Wolford с остромодными платьями-комбинациями (и без!).
Лучшая обувь
Авангардные кросы Camper
Главный экоустойчивый кроссовочный хит (и самый футуристичный силуэт сезона!) — тяги Camper Roku с подошвой из переработанных материалов от Ахиллеса Иона Габриэля. Бонус: амортизирующая стелька и мягкий трикотажный верх.
Главный цвет
Синий (тренд от Jil Sander) приручили спецы по кэжуал-базе Elena Mirò: сочетаем платья в бабочках (оммаж художнику-энтомологу Эмилю Алану Сеги) с ботфортами либо с лоферами из замши. Болотные поло Saint James заменили нам футболки — подойдут и под клетчатый пиджак, и под хардкорную кожанку.
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