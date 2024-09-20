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Вещи

Трендбук осень-зима 2024/2025: самый дикий гид по модным коллекциям нового сезона

Сентябрь: тренды крадутся, как тигры. Модный отдел Собака.ru собрал заповедник всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: вот ваш гид на сезон — только анималистичное, лаковое, пушистое, замшевое и вечнозеленое.

ДЛТ
День и Ночь
Кашемир и Шелк
Very
Кенгуру
NO ONE
Subbota
8 Store
Amazing Red
Bootwood

ДЛТ

Кружево, клетка и свиферы

Тренд: кружево

Стейтмент-пальто Ann Demeulemeester

Стейтмент-пальто Ann Demeulemeester

Воздушная комбинация Moschino

Воздушная комбинация Moschino

Покатое плечо Jil Sander, ДЛТ, 137 000 руб.

Покатое плечо Jil Sander, ДЛТ, 137 000 руб.

Кружево выходит на первый план: в сочетании с объемным жакетом и кожаным пальто, как у Ann Demeulemeester, полупрозрачными шелковыми юбками и платьями, как у Moschino. И важно! Широкие плечи из 1980-х — out, мягкие покатые линии пиджаков Jil Sander и Petar Petrov, делающие силуэт похожим на букву O, — in.

Главный цвет

Тотал-лук Armarium

Тотал-лук Armarium

50 оттенков зеленого Botter

50 оттенков зеленого Botter

50 оттенков зеленого Botter

50 оттенков зеленого Botter

Добавляем в стайлбук на осень бордовые скинни Armarium и 50 оттенков зеленого: от пастельных бомберов Botter до brat-green платьев от нового худрука Alexander McQueen Шона Макгирра.

Новые супербренды

Кокеткор Giambattista Valli

Кокеткор Giambattista Valli

Меховой жилет Mordecai, ДЛТ, 463 500 руб.

Меховой жилет Mordecai, ДЛТ, 463 500 руб.

Костюм Quira

Костюм Quira

Свежая поставка! В ДЛТ едут кокеткорные платья Giambattista Valli. Готовимся носить меховые жилетки Mordecai от экс-дизайнера Moncler Людовико Бруно. Ждем костюмы Quira, созданные ученицей Фиби Файло Вероникой Леони (как Old Celine, только лучше!).

Лучшая коллекция: Dries Van Noten

Пушистый свитер Dries Van Noten

Пушистый свитер Dries Van Noten

Сумка-питомец Dries Van Noten

Сумка-питомец Dries Van Noten

Пенсионер нашего сердца Дрис ван Нотен приготовил пушистые свитеры в арт + фэшн-принтах и ворсистые сумки (образцовый театральный лук для октябрьской премьеры спектакля «День числа пи» в БДТ).

Маст-хэв: рубашка в клетку

Рубашка Nili Lotan

Рубашка Nili Lotan

На смену полоске приходит клетка, наш фаворит — рубашка Nili Lotan, идеальная в комбо с батиной косухой и суровыми берцами (ну, гранж!).

Сумка-артефакт

Клатч Dries Van Noten, ДЛТ, 86 050 руб.

Клатч Dries Van Noten, ДЛТ, 86 050 руб.

It-тоут Maison Margiela

It-тоут Maison Margiela

Украшаем тоут Maison Margiela цепями, жемчужными бусами и брелоками-игрушками, а на трушный коктейль в отеле Akyan от команды Cava Disco берем клатч-конверт Dries Van Noten.

Обувь сезона

Праздничные свиферы Dries Van Noten

Праздничные свиферы Dries Van Noten

Свиферы — главная обувь 2024 года! Наш выбор — нарядные подкрадули Dries Van Noten.

День и Ночь

Панк-шик, кулоны и суперпуховики

Сумка-артефакт

Глазастая сумка Undercover

Глазастая сумка Undercover

Следим за фэшн-повесткой (лучше модных телеграм-каналов!) при помощи всевидящего ока с кроссбоди Undercover.

Обувь сезона

Ботинки-вездеходы R13, Daynight, 69 498 руб.

Ботинки-вездеходы R13, Daynight, 69 498 руб.

Достаем скинни и носим с суровыми маскулинными ботинками — как у R13.

Украшение осени

Кулон Vetements, Daynight, 77 000 руб.

Кулон Vetements, Daynight, 77 000 руб.

Наш ювелирный краш — сердце океана Vetements.

Новые супербренды

Феминное пальто Peter Do, Daynight, 421 960 руб.

Феминное пальто Peter Do, Daynight, 421 960 руб.

Пуховик-апельсин Mordecai

Пуховик-апельсин Mordecai

Остроносые тяги Martine Rose

Остроносые тяги Martine Rose

Майка болельщика Martine Rose

Майка болельщика Martine Rose

В «День и Ночь» едут ladylike-пальто от Peter Do (личный бренд креативного директора Helmut Lang Питера До!). Появятся теплые дубленки и гипероверсайз-пуховики Mordecai от экс-дизайнера Moncler Людовико Бруно: будем носить с карго-брюками и стейтмент-жакетами. От авангардистки Мартин Роуз ждем остроносые лодочки Martine Rose и спортивные футболки (по канонам блокеткора надеваем поверх рубашки).

Лучшая коллекция

Куртка панка R13

Куртка панка R13

Гранжевый свитер R13

Гранжевый свитер R13

Раздаем панк-шик при помощи клепаных косух, макабрических свитшотов и чокеров-цепей от нью-йоркских спецов по дарк-люксу R13.

Кашемир и Шелк

Офискор, платки и красный

Тренд: офискор

Опять тройка Peserico

Опять тройка Peserico

Офискор не стоит на месте: power dressing — out, ladylike — in. Подчеркиваем феминность костюмом Peserico, в котором смело шагаем изящно семеним и на важную планерку, и на концерт самого талантливого (и обсуждаемого!) молодого пианиста Ильи Папояна в филармонию.

Стайлинг-трюк

Платок Avant Toi, Кашемир и Шелк, 77 196 руб.

Платок Avant Toi, Кашемир и Шелк, 77 196 руб.

Украсить сумку цепями и брелоками — хорошо, повязать джемпер (как у Auralee) или шелковый платок Avant Toi на ручку тоута — лучше.

Лучшая коллекция

Пальто-тедди Bruno Manetti

Пальто-тедди Bruno Manetti

Флорентийские гуру кашемира Bruno Manetti: делают самые приятные телу трикотажные жакеты, брюки и кардиганы с трендовыми фактурами (в наличии в бутике «Кашемир и Шелк»: меланж-елочка, букле-пушистик и высокохудожественные пилли).

Обувь сезона

Пушистые кеды Voile Blanche, Кашемир и Шелк, 36 083 руб.

Пушистые кеды Voile Blanche, Кашемир и Шелк, 36 083 руб.

Художник и дизайнер Макс Верре в Voile Blanche поженил спортивные сникеры и трендовые свиферы — получились кроссовки с меховой отделкой (наш маст-хэв на предзимье).

Very

Гранж, деним и металлик

Тренд: офисные сирены

Лютые драпировки Ottolinger

Лютые драпировки Ottolinger 

Corporate core не сдает позиций: по совету Ottolinger офисные сирены носят приталенные жакеты на голое тело, юбки в драпировках и кислотные brat-туфли.

Маст-хэв

Свитер-эмодзи Coperni, Golden Line, 67 500 руб.

Свитер-эмодзи Coperni, Golden Line, 67 500 руб.

Джемпер из тонкой шерсти от Coperni со знаменитой брошью-эмодзи заменит миллениалам смайлики в мессенджерах.

Новые супербренды

Олимпийка Martine Rose, Golden Line, 68 800 руб.

Олимпийка Martine Rose, Golden Line, 68 800 руб.

Поло Martine Rose, Golden Line, 41 600 руб.

Поло Martine Rose, Golden Line, 41 600 руб.

Martine Rose — ретростритвир победительницы LVMH Prize Мартин Роуз уважают Рианна и Drake, а теперь бренд завезли в Very (все айтемы собраны в единственном экземпляре!). От французских мастеров секс-позитивных футболок Carne Bollente ждем классные арт + фэшн-принты и худи со стейтмент-надписями.

Лучшая коллекция

Пушистая шуба Juun. J

Пушистая шуба Juun. J

Мрачный деним Juun. J

Мрачный деним Juun. J

Корейский стритвир Juun. J — фаундер Джун Джи взял в референсы городскую архитектуру и провозгласил эру стрит-тейлоринга: нежно любим бренд за пожившие (но идеально сидящие!) джинсовые куртки и гранжевые зипки.

Сумка-артефакт

Свайп-сумка Coperni

Свайп-сумка Coperni

Не опять, а снова: сумка-бублик от Coperni в оттенке серебристого металлика с отсылками к ретрофутуризму, алиенкору и свайпам в «Тиндере».

Коллаборация сезона

Кроссовки MM6 x Salomon, Golden Line, 52 200 руб.

Кроссовки MM6 x Salomon, Golden Line, 52 200 руб.

Шагаем в эру тихого аутдора в кроссовках из коллаборации MM6 x Salomon, украшенных двухцветной шнуровкой и панк-люверсами.

Кенгуру

Люверсы, галстуки и драпировки

Сумка-артефакт

Сумка Diesel, Кенгуру, 72 000 руб.

Сумка Diesel, Кенгуру, 72 000 руб.

Радуемся возвращению ярко-синих оттенков, наш фаворит — космическое кросс-боди Diesel (мэтчим с остроносыми лодочками на танцполе Department 57).

Вау-обувь

Ботфорты MSGM, Кенгуру, 76 000 руб.

Ботфорты MSGM, Кенгуру, 76 000 руб.

Высокие ботфорты — хорошо, сапоги в кожаных драпировках — лучше: выгуливаем слаучи MSGM с кружевными комбинациями и кожаными стейтмент-плащами.

Стейтмент-аксессуар

Нарядный галстук Aline

Нарядный галстук Aline

В роли подвесок примеряем галстуки (чем больше, тем лучше) от спецов вечерних платьев Aline.

Сделано в России

Кружево Shatu

Кружево Shatu

Мастер демикутюра Shatu Светлана Шатунова начинала со швейной машинки в Кирове 20 лет назад, а теперь одевает Аглаю Тарасову в платья-рюши и Юлию Снигирь в точеные приталенные костюмы. Будем носить кружевные рубашки-баски в комбо с полупрозрачными плиссированными юбками.

Маст-хэв

Это космос Retrofete

Это космос Retrofete

На смену нулевым и Y2K к нам приходит киберфутуризм Y3K, а с ним оттенки космического металлика и вещи из ткани ламе — как у нью-йоркских мастеров вечерних платьев Retrofete.

Лучшая коллекция

Свитер MSGM, Кенгуру, 54 000 руб.

Свитер MSGM, Кенгуру, 54 000 руб.

Люверсы, гранжевые свитеры и кожаные юбки — наш стартерпак на осень от MSGM.

Новый супербренд

Жакет Erdem, Кенгуру, 239 000 руб.

Жакет Erdem, Кенгуру, 239 000 руб.

В «Кенгуру» приехали этноколористы Erdem: будем носить пальто в гусиную лапку с цветочной вышивкой и пестрые принтованные юбки вместе с пушистыми свитерами.

NO ONE

Замша, ремешки и свиферы

Тренд: замша

Рубашка Dondup, No One, 40 590 руб.

Рубашка Dondup, No One, 40 590 руб.

Без замши никуда: накидываем на плечи рубашку Dondup и сочетаем с винным коктейльным платьем (как у Gucci Сабато де Сарно).

Маст-хэв

Сапоги Fabi, No One, 87 490 руб.

Сапоги Fabi, No One, 87 490 руб.

Сапоги Fabi с пряжками и сбруей — выгуливаем в комбо со спортивными шортами или мини- (а то и микро-) юбками.

Новый супербренд

Кроссовки Enterprise Japan, No One, 41 990 руб.

Кроссовки Enterprise Japan, No One, 41 990 руб.

Итальянский стритвир Enterprise Japan во главе с рэпером Sfera Ebbasta и дизайнером Доменико Формичетти: их ретросникеры с логотипом ракеты готовы вежливо подвинуть из топа Lyst кроссовки Loewe и замшевые кеды Dries Van Noten.

Цвет осени

Сумка Gianni Charini, No One, 38 990 руб.

Сумка Gianni Charini, No One, 38 990 руб.

Не цвет, а принт — леопардовый! Сочетаем хищную сумку Gianni Charini с красным, винным и бежевыми оттенками.

Аксессуар сезона

Туфли Principe di Bologna, No One, 39 990 руб.

Туфли Principe di Bologna, No One, 39 990 руб.

Главное — ремешки (чем больше — тем лучше)! Наш фаворит у NO ONE— лаковые мэриджейны Principe di Bologna в остромодном красном оттенке (надеваем и под пальто-жакет, и под кокеткорное платье в рюшах).

Subbota

Подвесы и вельвет

Маст-хэв осени

Поло History One, Subbota, 11 300 руб.

Поло History One, Subbota, 11 300 руб.

Поло на зипке от History One (русский Marni!) заменили нам футболки — забираем в осень и миксуем с бомберами, кожаными тренчами и плиссированными мини.

Стайлинг-трюк: многослойность

Юбка Rejo, Subbota, 25 000 руб.

Юбка Rejo, Subbota, 25 000 руб.

Мы уже привыкли носить по два лонгслива и топа за раз — теперь надеваем брюки с мини, а полупрозрачную юбку-орхидею Rejo из шелковой органзы — с джинсами.

Новые супербренды

Бомбер Landscape, Subbota, 60 000 руб.

Бомбер Landscape, Subbota, 60 000 руб.

Пиджак Gainsbaree, Subbota, 33 400 руб.

Пиджак Gainsbaree, Subbota, 33 400 руб.

За бомберами образцовой посадки идем к петербуржцам Landscape во главе с худ руком Леной Лес (работают с опорой на лучшие итальянские ткани и колористику Финского залива). К москвичам Gainsbaree — за правильными вельветовыми жакетами. К кожевенным фрешменам Nonnemo — за хардкорными косухами.

Цвет: красный

Лонгслив с загогулинами Say No More

Лонгслив с загогулинами Say No More

Крабик KrivoKoso

Крабик KrivoKoso

Собираем яркий красный тотал-лук по примеру Carven и Ferragamo при помощи алых лонгсливов Say No More, невесомых юбок от спецов по полупрозрачным тканям из Rejo и брелоков-крабов из бусин KrivoKoso.

Стейтмент-аксессуар

Кулон Eva, Subbota, 10 500 руб.

Кулон Eva, Subbota, 10 500 руб.

Кулон на длинном вощеном шнурке украсит любой образ. Другой любимый нами аксессуар — платок: носим вместо ремня, сложив треугольником на бедре, или завязываем как юбку.

8 Store

Корсеты и авоська

Новый супербренд

Пуховик Fable, 34 900 руб.

Пуховик Fable, 34 900 руб.

Московские аутдор-гики Fable: за самыми модными олимпийками и теплыми пуховиками из экопуха идем только к ним.

Лучшая коллекция

Рукава Koss Koss, 8 Store, 6 500 руб.

Рукава Koss Koss, 8 Store, 6 500 руб.

Koss Koss: в своей петербургской мастерской актуализируют сказочные мотивы и постсоветскую символику. Их корсеты применимы в многослойных образах — например, с белыми рубашками, приталенными жакетами и юбками из тюля (как на осеннем показе Dilara Findikoglu).

Главный цвет

Юбка Divine, 8 Store, 7 580 руб.

Юбка Divine, 8 Store, 7 580 руб.

Ловим тренд на красный и собираем яркий тотал-лук от московских трикотажных артизанов Divine (миксуем с замшевыми кедами и мэриджейнами).

Аксессуар осени

Кобальтовая треуголка Check Ya Head, 8 Store, 5 200 руб.

Кобальтовая треуголка Check Ya Head, 8 Store, 5 200 руб.

Вместо летних морячек надеваем вязаные шляпы-треуголки от екатеринбургских локалов Check Ya Head.

Украшение сезона

Тотем Nobrow

Тотем Nobrow

Брелоки от мастеров сумочного обвеса Nobrow, созданные из кленового дерева с шармами из кварца, далматиновой яшмы и перламутра.

Стайлинг-трюк

Плиссированная юбка Noel, 8 Store, 7 200 руб.

Плиссированная юбка Noel, 8 Store, 7 200 руб.

Сочетаем высокие широкие ботфорты с плиссированной юбкой Noel и пышным пуховичком Fable.

Сумка-артефакт

Авоська-кринолин Tanz Markab, 8 Store, 6 500 руб.

Авоська-кринолин Tanz Markab, 8 Store, 6 500 руб.

Внушительная авоська-кринолин Tanz Markab — наш ответ гигатоутам Демны из Balenciaga.

Amazing Red

Спортшик, лоферы и олимпийки

Главный тренд

Лоферы Puma, Amazing Red, 13 990 руб.

Лоферы Puma, Amazing Red, 13 990 руб.

Без лоферов этой осенью никуда — Puma сочинили свою спортшик-версию туфель, снабдив кроссовочной подошвой.

Маст-хэв

Культовые сникеры Puma, Amazing Red, 12 990 руб.

Культовые сникеры Puma, Amazing Red, 12 990 руб.

Важный конкурент Adidas Samba и Onitsuka Tiger — кроссовки Puma Palermo из 1980-х (в амбассадорах перевыпущенной версии — k-pop-звезда Розэ из Blackpink и стритстайл-комик Илья Куруч).

Новый супербренд

Худи Champion, Amazing Red, 5 990 руб.

Худи Champion, Amazing Red, 5 990 руб.

Для лучших преппи-выходов примеряем худи Champion (первыми начали выпуск именной экипировки для команд американских колледжей!) вместе с плиссированными юбками.

Коллаборация сезона

Футболка Amazing Red x «Диско-Клуб», 5 190 руб.

Футболка Amazing Red x «Диско-Клуб», 5 190 руб.

Наш ответ шашечке Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton — футболки с шахматными принтами из коллаба Amazing Red и худ руков главных фэшн-вечеринок «Диско-Клуб» (отвечали за лайвы на «Планете К-30» и фест в заброшенном лагере «Крутояк»).

Bootwood

Ажур, поло и экокросы

Тренд: кружево

Бодикон Wolford

Бодикон Wolford

Лук Бьянки Цензори Wolford

Лук Бьянки Цензори Wolford

Энтони Ваккарелло провозгласил кружево маст-хэвом осени, а мы всегда за ажур! Носим хитросплетенные колготки Wolford с остромодными платьями-комбинациями (и без!).

Лучшая обувь

Авангардные кросы Camper

Авангардные кросы Camper

Главный экоустойчивый кроссовочный хит (и самый футуристичный силуэт сезона!) — тяги Camper Roku с подошвой из переработанных материалов от Ахиллеса Иона Габриэля. Бонус: амортизирующая стелька и мягкий трикотажный верх.

Главный цвет

Платье Elena Miro, 47 900 руб.

Платье Elena Miro, 47 900 руб.

Поло Saint James

Поло Saint James

Синий (тренд от Jil Sander) приручили спецы по кэжуал-базе Elena Mirò: сочетаем платья в бабочках (оммаж художнику-энтомологу Эмилю Алану Сеги) с ботфортами либо с лоферами из замши. Болотные поло Saint James заменили нам футболки — подойдут и под клетчатый пиджак, и под хардкорную кожанку.

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Материал из номера:
Сентябрь

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