Трендбук осень-зима 2024/2025: самый дикий гид по модным коллекциям нового сезона

Синий (тренд от Jil Sander) приручили спецы по кэжуал-базе Elena Mirò: сочетаем платья в бабочках (оммаж художнику-энтомологу Эмилю Алану Сеги) с ботфортами либо с лоферами из замши. Болотные поло Saint James заменили нам футболки — подойдут и под клетчатый пиджак, и под хардкорную кожанку.