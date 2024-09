Сумка Фаберже, неукротимые топы-змеи и лионское кружево: модные находки сентября

В аккурат к сезону, когда все чаще хочется оставаться дома — желательно под одеялом и с книжкой — в ДЛТ открылся дико стильный корнер Masters Bookstore (с ретро-стеллажами и ебуретами!). Перерезала метафорическую ленточку галерист Марина Гисич — в честь 20-летия галереи имени себя провела презентацию книги To Be With Art о пуле коллекционеров и художников, сложившемся вокруг галереи за два десятилетия (абсолютный must read!). Кроме новинки кладем в корзину мощный фэшн-альманах «Мода XX века», Margiela: The Hermes Years (о работе Мартина Маржелы в Hermes) и биографическую Alexander McQueen (о чем — и так понятно).