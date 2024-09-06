Сумка Фаберже, неукротимые топы-змеи и лионское кружево: модные находки сентября

Рычащие и шипящие лонгсливы Ola Ola, сумки-яйца Lina Gasanova (из четырех тысяч бусин!), куртки-трансформеры Mellow — и другие главных фэшн-герои сентября.
Ann Demeulemeester
За остромодным панк-шиком теперь ходим только к худруку Ann Demeulemeester Стефано Галличи (в анамнезе — ассистент Хайдера Акерманна): новую готическую коллекцию бренда впервые завезли в ДЛТ. Украшаем кожаные жакеты обвесом из цепей и шипованных ремешков (мы все-таки в бандитском Петербурге!) и примеряем кружевные шорты в комбо с гранжевыми свитерами (на зависть «тамтамовским» панкам!).
Ola Ola
Ну, дичь! Худрук Ola Ola Ольга Гинзбург приручила анималистичные принты лучше Céline, Valentino и семейства Флинтстоунов: в новой осенне-зимней коллекции одевает нас с ног до головы в леопардовые плащи, змеиные лонгсливы и тигриные кэтсьюты.
Misa Bags
Петербургские сумочные артизаны Misa Bags переживают восхитительный мейковер с участием стилиста Баи Горбуновой: предлагают носить багет Oups в новом, алом оттенке со спортивками и пожившей кожанкой (блокеткор!)
Lina Gasanova
Петербургская фея кокеткора Лина Гасанова поженила Фаберже c Simone Rocha и создала кутюрный клатч-яйцо Lina Gasanova из шелка, полусотни жемчужин и 4 тысяч бусин циркона (на создание сумки ушло 380 часов ручной работы!).
Fabiana Filippi
За идеальным белоснежным жакетом (на зависть Бланке Миро и Эльзе Хоск) идем к итальянским профи кашемира и тейлоринга Fabiana Filippi: по совету креативного директора Лючии де Вито сочетаем пиджак с блузой из органзы и тонким поясом (аксессуар сезона от Gucci!).
Eleganzza
Мастера кэжуал-шика Eleganzza в осенне-зимней коллекции сочинили струящиеся платья с опорой на ключевой оттенок сезона — коричневый Fendi. Надеваем как на важные планерки (хоть в зум, хоть в «Лахту») вместе с тонким кардиганом (застегиваем только на верхнюю пуговицу — стайлинг-трюк от инфлюенсера Леандры Медин!), так и с массивными браслетами и трендовыми сумками из замши на выставку-блокбастер «Весть» в Русский музей.
Mellow
Дорогу офискору: за лучшей осенней капсулой идем к профи городской униформы Mellow. В этом сезоне отшили костюмные брюки с идеальной посадкой, объемные рубашки (вам полосатую или зебровую?), трендовые юбки в складку и куртки-трансформеры (с отстегивающимся теплым слоем). Любимые стейтмент-аксессуары — шерстяной шарф-накидка и косынка из бургунди-кожи (укутываемся полностью или накидываем на плечи поверх пальто или свитеров).
ДЛТ x Masters Bookstore
ДЛТ x Masters Bookstore
Фотограф: Сергей Мисенко
В аккурат к сезону, когда все чаще хочется оставаться дома — желательно под одеялом и с книжкой — в ДЛТ открылся дико стильный корнер Masters Bookstore (с ретро-стеллажами и ебуретами!). Перерезала метафорическую ленточку галерист Марина Гисич — в честь 20-летия галереи имени себя провела презентацию книги To Be With Art о пуле коллекционеров и художников, сложившемся вокруг галереи за два десятилетия (абсолютный must read!). Кроме новинки кладем в корзину мощный фэшн-альманах «Мода XX века», Margiela: The Hermes Years (о работе Мартина Маржелы в Hermes) и биографическую Alexander McQueen (о чем — и так понятно).
Lise Charmel
Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло утвердил кружево главным маст-хэвом ранней осени — лучшее берем у бельевых профи Lise Charmel. Для косплея Зои Кравиц сочетаем бра из ультратонкого гипюра (с лионских станков!) с корпоративными рубашками, остроносыми лодочками и узкими оправами. А для воскресной вылазки из кровати на завтрак в Spica миксуем цветочную комбинацию с серым джемпером и вельветовыми брюками (так советуют сестры Олсен!)
Pompa
Выпускник ЛЭТИ Николай Хохряков начинал с пошива бомберов в духе Chicago Bulls, а в итоге продолжил семейное дело деда и за 30 лет одел весь Петербург в жакеты, пальто и тренчи Pompa идеальной посадки (дополнены защитной мембраной RaftPro!). В новом сезоне бренд освоил гусиную лапку (узор года по версии Джонатана Андерсона и Эди Слимана!): будем выгуливать изумрудные пальто (зеленый — цвет сезона!) вместе с полупрозрачными миди, резиновыми сапогами-внедорожниками и даже с вернувшимися в моду скинни-джинсами на ладожском глэмпинге.
Diego M
Пальто Diego M
Без серого ворсистого пальто в сентябре никуда (проверено 16Arlington и Bottega Veneta), наш выбор — миди-вариант от Diego M, который по примеру Алексы Чанг выгуливаем с черным джемпером и белыми джинсами (желательно скинни!).
CIGA Design
Кислотные сетчатые brat-футболки, лаймовые поясные сумки и полупрозрачные стимпанк-часы от китайских виртуозов CIGA Design (с трехмерным сапфировым стеклом и парящим механизмом!) — наш модный стартерпак для рейвов в клубе Blank.
Puma
Следуем примеру Ирины Горбачевой и для тренировок выбираем топ и легинсы Puma из сверхтонкой нейлоновой пряжи (для остросюжетных прыжков и растяжек в духе Симоны Байлз!).
Coccinelle Roundabout x ACBC
Кроссовки Coccinelle Roundabout x ACBC
Модные спидкэты — хорошо, экоустойчивые кроссовки — лучше. Вместе с этичными пэчворк-джинсами примеряем сникеры Coccinelle Roundabout x ACBC, созданные из переработанных пластиковых бутылок, полиэфирных волокон (альтернатива коже!) и рисовой шелухи.
Geox
Ботфорты Geox
Не выходим из дома без обуви из кожи (модное напутствие на осень от Дриса ван Нотена!) — поднимаемся над обстоятельствами в ботфортах Geox на платформе, дополненных красно-коралловым пальто (цвет сезона!) и массивным тоутом (с выглядывающим из сумки свитером — фэшн-лайфхак от Auralee!).
Furla
Украшаем готическое хобо Furla Sfera со сферической лого-застежкой, по примеру фэшн-инфлюенсера Вики Монтанари дополнив оп-арт-платком.
Boggi Milano
Жакет Boggi Milano
Осенняя необходимость для спортшик-луков от итальянских трикотажных мастеров Boggi Milano — жакет-толстовка Madison из технологичного хлопка: сочетаем как с офискорными брюками и лакированными дерби (тренд!), так и со спортивками из футера во время прогулок на набережной Лахты.
Doucal’s
Главный конкурент палубных топсайдеров — пенни-лоферы в исполнении потомственных итальянских о бувщиков Джанни и Джерри Джаннини из Doucal’s: идем в туфлях на гастротест в новый ресторан Tondo от идеолога La Biga Антона Исакова.
Principe di Bologna
Лучшие батякорные кожанки на осень найдены у итальянцев Principe di Bologna — носим вместе с шерстяными брюками и яркими водолазками (как советует Раф Симонс!), а для карельского глэмпинга сочетаем с практичными хайкерами.
Nika
В роли стейтмент-браслета берем кокеткорные часы Mystery Calypso от мастеров Nika, украсивших новинку гравированными морскими коньками и сатиновым ремешком с пряжкой-бабочкой.
Geox
Лоферы Geox
Мастеровитые сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато дропнули новую сезонную коллекцию с опорой на главные подиумные тренды: если лоферы — то из замши, если лодочки — то на прадовских киттен хилз и с акцентной пряжкой, если сапоги — то до колена и шоколадного оттенка (цвет сезона от Fendi), а если ботфорты — то до середины бедра (по примеру модели Аны Россолович с показа Gucci носим с приталенным жакетом, акцентным чокером и ультракороткими шортами).
1001dress
Горошек — паттерн сезона по версии Алессандро Микеле и Марка Джейкобса, так что смело надеваем комбинезон с полупрозрачным топом в узоре polka dot от петербургских спецов вечернего гардероба 1001dress на открытие юбилейного 80-го сезона в МДТ.
«Эстель Адони»
Выгуливаем полоску везде и всюду (тренд заверен Miu Miu и Coperni) — на джемперах, пальто и даже купальниках. Самые морские Watercult — в новой коллекции «Эстель Адони». На пляже миксуем ретро-купальник с соломенной шляпой в духе Jacquemus или трансформируем в боди или топ при поддержке шелковых палаццо и шифоновой юбки.
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