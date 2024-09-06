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Вещи

Сумка Фаберже, неукротимые топы-змеи и лионское кружево: модные находки сентября

Рычащие и шипящие лонгсливы Ola Ola, сумки-яйца Lina Gasanova (из четырех тысяч бусин!), куртки-трансформеры Mellow — и другие главных фэшн-герои сентября. 

Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

За остромодным панк-шиком теперь ходим только к худруку Ann Demeulemeester Стефано Галличи (в анамнезе — ассистент Хайдера Акерманна): новую готическую коллекцию бренда впервые завезли в ДЛТ. Украшаем кожаные жакеты обвесом из цепей и шипованных ремешков (мы все-таки в бандитском Петербурге!) и примеряем кружевные шорты в комбо с гранжевыми свитерами (на зависть «тамтамовским» панкам!).

Ola Ola

Лонгслив Ola Ola, 21 000 руб.

Лонгслив Ola Ola, 21 000 руб.

Тренч Ola Ola, 98 000 руб.

Тренч Ola Ola, 98 000 руб.

Жакет Ola Ola, 49 000 руб.

Жакет Ola Ola, 49 000 руб.

Ну, дичь! Худрук Ola Ola Ольга Гинзбург приручила анималистичные принты лучше Céline, Valentino и семейства Флинтстоунов: в новой осенне-зимней коллекции одевает нас с ног до головы в леопардовые плащи, змеиные лонгсливы и тигриные кэтсьюты.

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 37 500 руб.

Сумка Misa Bags, 37 500 руб.

Петербургские сумочные артизаны Misa Bags переживают восхитительный мейковер с участием стилиста Баи Горбуновой: предлагают носить багет Oups в новом, алом оттенке со спортивками и пожившей кожанкой (блокеткор!)

Lina Gasanova

Сумка Lina Gasanova, цена по запросу

Сумка Lina Gasanova, цена по запросу

Петербургская фея кокеткора Лина Гасанова поженила Фаберже c Simone Rocha и создала кутюрный клатч-яйцо Lina Gasanova из шелка, полусотни жемчужин и 4 тысяч бусин циркона (на создание сумки ушло 380 часов ручной работы!).

Fabiana Filippi

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 81 667 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 81 667 руб.

За идеальным белоснежным жакетом (на зависть Бланке Миро и Эльзе Хоск) идем к итальянским профи кашемира и тейлоринга Fabiana Filippi: по совету креативного директора Лючии де Вито сочетаем пиджак с блузой из органзы и тонким поясом (аксессуар сезона от Gucci!).

Eleganzza

Сумка Eleganzza, 36 900 руб.

Сумка Eleganzza, 36 900 руб.

Мастера кэжуал-шика Eleganzza в осенне-зимней коллекции сочинили струящиеся платья с опорой на ключевой оттенок сезона — коричневый Fendi. Надеваем как на важные планерки (хоть в зум, хоть в «Лахту») вместе с тонким кардиганом (застегиваем только на верхнюю пуговицу — стайлинг-трюк от инфлюенсера Леандры Медин!), так и с массивными браслетами и трендовыми сумками из замши на выставку-блокбастер «Весть» в Русский музей.

Mellow

Юбка Mellow, 21 000 руб.

Юбка Mellow, 21 000 руб.

Брюки Mellow, 19 000 руб.

Брюки Mellow, 19 000 руб.

Косынка Mellow, 19 000 руб.

Косынка Mellow, 19 000 руб.

Дорогу офискору: за лучшей осенней капсулой идем к профи городской униформы Mellow. В этом сезоне отшили костюмные брюки с идеальной посадкой, объемные рубашки (вам полосатую или зебровую?), трендовые юбки в складку и куртки-трансформеры (с отстегивающимся теплым слоем). Любимые стейтмент-аксессуары — шерстяной шарф-накидка и косынка из бургунди-кожи (укутываемся полностью или накидываем на плечи поверх пальто или свитеров). 

ДЛТ x Masters Bookstore

ДЛТ x Masters Bookstore Фотограф: Сергей Мисенко

ДЛТ x Masters Bookstore

Фотограф: Сергей Мисенко

В аккурат к сезону, когда все чаще хочется оставаться дома — желательно под одеялом и с книжкой — в ДЛТ открылся дико стильный корнер Masters Bookstore (с ретро-стеллажами и ебуретами!). Перерезала метафорическую ленточку галерист Марина Гисич — в честь 20-летия галереи имени себя провела презентацию книги To Be With Art о пуле коллекционеров и художников, сложившемся вокруг галереи за два десятилетия (абсолютный must read!). Кроме новинки кладем в корзину мощный фэшн-альманах «Мода XX века», Margiela: The Hermes Years (о работе Мартина Маржелы в Hermes) и биографическую Alexander McQueen (о чем — и так понятно). 

Lise Charmel

Lise Charmel, Эстель Адони, 40 100 руб.

Lise Charmel, Эстель Адони, 40 100 руб.

Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло утвердил кружево главным маст-хэвом ранней осени — лучшее берем у бельевых профи Lise Charmel. Для косплея Зои Кравиц сочетаем бра из ультратонкого гипюра (с лионских станков!) с корпоративными рубашками, остроносыми лодочками и узкими оправами. А для воскресной вылазки из кровати на завтрак в Spica миксуем цветочную комбинацию с серым джемпером и вельветовыми брюками (так советуют сестры Олсен!)

Pompa

Жакет Pompa, 19 690 руб.

Жакет Pompa, 19 690 руб.

Пальто Pompa, 32 900 руб.

Пальто Pompa, 32 900 руб.

Выпускник ЛЭТИ Николай Хохряков начинал с пошива бомберов в духе Chicago Bulls, а в итоге продолжил семейное дело деда и за 30 лет одел весь Петербург в жакеты, пальто и тренчи Pompa идеальной посадки (дополнены защитной мембраной RaftPro!). В новом сезоне бренд освоил гусиную лапку (узор года по версии Джонатана Андерсона и Эди Слимана!): будем выгуливать изумрудные пальто (зеленый — цвет сезона!) вместе с полупрозрачными миди, резиновыми сапогами-внедорожниками и даже с вернувшимися в моду скинни-джинсами на ладожском глэмпинге.

Diego M

Пальто Diego M

Пальто Diego M

Без серого ворсистого пальто в сентябре никуда (проверено 16Arlington и Bottega Veneta), наш выбор — миди-вариант от Diego M, который по примеру Алексы Чанг выгуливаем с черным джемпером и белыми джинсами (желательно скинни!).

CIGA Design 

CIGA Design, Alltime, 66 700 руб.

CIGA Design, Alltime, 66 700 руб.

Кислотные сетчатые brat-футболки, лаймовые поясные сумки и полупрозрачные стимпанк-часы от китайских виртуозов CIGA Design (с трехмерным сапфировым стеклом и парящим механизмом!) — наш модный стартерпак для рейвов в клубе Blank.

Puma

Топ Puma, Amazing Red, 6 790 руб.

Топ Puma, Amazing Red, 6 790 руб.

Следуем примеру Ирины Горбачевой и для тренировок выбираем топ и легинсы Puma из сверхтонкой нейлоновой пряжи (для остросюжетных прыжков и растяжек в духе Симоны Байлз!).

Coccinelle Roundabout x ACBC

Кроссовки Coccinelle Roundabout x ACBC

Кроссовки Coccinelle Roundabout x ACBC

Модные спидкэты — хорошо, экоустойчивые кроссовки — лучше. Вместе с этичными пэчворк-джинсами примеряем сникеры Coccinelle Roundabout x ACBC, созданные из переработанных пластиковых бутылок, полиэфирных волокон (альтернатива коже!) и рисовой шелухи.

Geox

Ботфорты Geox

Ботфорты Geox

Не выходим из дома без обуви из кожи (модное напутствие на осень от Дриса ван Нотена!) — поднимаемся над обстоятельствами в ботфортах Geox на платформе, дополненных красно-коралловым пальто (цвет сезона!) и массивным тоутом (с выглядывающим из сумки свитером — фэшн-лайфхак от Auralee!).

Furla

Сумка Furla, 47 500 руб.

Сумка Furla, 47 500 руб.

Украшаем готическое хобо Furla Sfera со сферической лого-застежкой, по примеру фэшн-инфлюенсера Вики Монтанари дополнив оп-арт-платком.

Boggi Milano

Жакет Boggi Milano

Жакет Boggi Milano

Осенняя необходимость для спортшик-луков от итальянских трикотажных мастеров Boggi Milano — жакет-толстовка Madison из технологичного хлопка: сочетаем как с офискорными брюками и лакированными дерби (тренд!), так и со спортивками из футера во время прогулок на набережной Лахты.

Doucal’s

Doucal’s, ДЛТ, 55 450 руб.

Doucal’s, ДЛТ, 55 450 руб.

Главный конкурент палубных топсайдеров — пенни-лоферы в исполнении потомственных итальянских о бувщиков Джанни и Джерри Джаннини из Doucal’s: идем в туфлях на гастротест в новый ресторан Tondo от идеолога La Biga Антона Исакова.

Principe di Bologna

Principe di Bologna, No One, 69 890 руб.

Principe di Bologna, No One, 69 890 руб.

Лучшие батякорные кожанки на осень найдены у итальянцев Principe di Bologna — носим вместе с шерстяными брюками и яркими водолазками (как советует Раф Симонс!), а для карельского глэмпинга сочетаем с практичными хайкерами.

Nika

Часы Nika, 142 000 руб.

Часы Nika, 142 000 руб.

В роли стейтмент-браслета берем кокеткорные часы Mystery Calypso от мастеров Nika, украсивших новинку гравированными морскими коньками и сатиновым ремешком с пряжкой-бабочкой.

Geox

Лоферы Geox

Лоферы Geox

Мастеровитые сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато дропнули новую сезонную коллекцию с опорой на главные подиумные тренды: если лоферы — то из замши, если лодочки — то на прадовских киттен хилз и с акцентной пряжкой, если сапоги — то до колена и шоколадного оттенка (цвет сезона от Fendi), а если ботфорты — то до середины бедра (по примеру модели Аны Россолович с показа Gucci носим с приталенным жакетом, акцентным чокером и ультракороткими шортами).

1001dress

Комбинезон 1001dress, 6 112 руб.

Комбинезон 1001dress, 6 112 руб.

Горошек — паттерн сезона по версии Алессандро Микеле и Марка Джейкобса, так что смело надеваем комбинезон с полупрозрачным топом в узоре polka dot от петербургских спецов вечернего гардероба 1001dress на открытие юбилейного 80-го сезона в МДТ.

«Эстель Адони»

Купальник Watercult, «Эстель Адони», 22 000 руб.

Купальник Watercult, «Эстель Адони», 22 000 руб.

Купальник Watercult, «Эстель Адони», 14 740 руб.

Купальник Watercult, «Эстель Адони», 14 740 руб.

Выгуливаем полоску везде и всюду (тренд заверен Miu Miu и Coperni) — на джемперах, пальто и даже купальниках. Самые морские Watercult — в новой коллекции «Эстель Адони». На пляже миксуем ретро-купальник с соломенной шляпой в духе Jacquemus или трансформируем в боди или топ при поддержке шелковых палаццо и шифоновой юбки. 

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Материал из номера:
Сентябрь

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