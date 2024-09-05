Дождевики, зонты и резиновые сапоги: собрали все, что спасет от петербургской непогоды

Дизайнеры Burberry и Christian Dior замиксовали юбки-баллоны и пальто-одеяла с (сюрпрайз-сюрпрайз) резиновыми сапогами — теперь не просто осенний мастхэв, а настоящий тренд. Главные по непромокаемым сапогам — британские старожилы (существуют с конца XIX века) Hunter. Не отстаем от Кейт Мосс и Дуа Липы (не раз замечены в Hunter на Гластонбери) и обзаводимся собственной парой — миксуем с минималистичным дождевиком от урбан-фэшн-гуру Gate31, нежно-розовым плащом Stutterheim или прозрачным Krakatau. А для арт+фэшн-образов присматриваемся к футуристичным подкрадулям Ottolinger из водонепроницаемого неопрена.

Отказываемся от петербургского пренебрежения к зонтам в пользу пэчворк-шедевра Ola Ola, носорога Дюрера (прямиком из Эрмитажа) и дофаминового с гепардами Friend & Function.