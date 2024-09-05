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Дождевики, зонты и резиновые сапоги: собрали все, что спасет от петербургской непогоды

Готовимся к дождям заранее: собрали 40 классных (а значит, надежных!) дождевиков, зонтов, резиновых сапог и головных уборов всех мастей — от тяжелого люкса до практичных аутдор-айтемов. 

Christian Dior, TSUM Collect, 280 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 280 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 209 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 209 500 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 115 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 115 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 79 950 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 79 950 руб.

Auralee, Peak, 79 060 руб.

Auralee, Peak, 79 060 руб.

Miu Miu, Oskelly, 65 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 65 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 55 850 руб.

Valentino, ДЛТ, 55 850 руб.

Jimmy Choo, Oskelly, 53 340 руб.

Jimmy Choo, Oskelly, 53 340 руб.

Pasotti Ombrelli, ДЛТ, 34 700 руб.

Pasotti Ombrelli, ДЛТ, 34 700 руб.

Разрушаем миф о том, что дождевики — исключительно утилитарная вещь, и спасаемся от петербургской непогоды с кокеткорным Prada и расписным Miu Miu (мы разглядели капусту, а вы?). Не забываем об одном из главных цветов года — оттенке сливочного масла (заверено Gucci, Valentino и Schiaparelli) — и запасаемся пастельным дождевиком Auralee (пригодится на тур-прогулках по лесопаркам Сестрорецка). Brat green остается с нами даже после brat summer, поэтому чудаковатые сапоги Bottega Veneta — тоже в корзину — впридачу к фисташковому зонту-трости Pasotti Ombrelli.

Natali Leskova, 26 500 руб.

Natali Leskova, 26 500 руб.

Hunter, Usmall, 24 290 руб.

Hunter, Usmall, 24 290 руб.

Ottolinger, KM20, 19 000 руб.

Ottolinger, KM20, 19 000 руб.

Gate31, 17 890 руб.

Gate31, 17 890 руб.

Missoni, Oskelly, 15 000 руб.

Missoni, Oskelly, 15 000 руб.

Belle you, 14 999 руб.

Belle you, 14 999 руб.

Urban Tiger, 14 900 руб.

Urban Tiger, 14 900 руб.

Novaya, 12 000 руб.

Novaya, 12 000 руб.

Ola Ola, 10 930 руб.

Ola Ola, 10 930 руб.

Дизайнеры Burberry и Christian Dior замиксовали юбки-баллоны и пальто-одеяла с (сюрпрайз-сюрпрайз) резиновыми сапогами — теперь не просто осенний мастхэв, а настоящий тренд. Главные по непромокаемым сапогам — британские старожилы (существуют с конца XIX века) Hunter. Не отстаем от Кейт Мосс и Дуа Липы (не раз замечены в Hunter на Гластонбери) и обзаводимся собственной парой — миксуем с минималистичным дождевиком от урбан-фэшн-гуру Gate31, нежно-розовым плащом Stutterheim или прозрачным Krakatau. А для арт+фэшн-образов присматриваемся к футуристичным подкрадулям Ottolinger из водонепроницаемого неопрена.

Отказываемся от петербургского пренебрежения к зонтам в пользу пэчворк-шедевра Ola Ola, носорога Дюрера (прямиком из Эрмитажа) и дофаминового с гепардами Friend & Function. 

Annuko, 10 430 руб.

Annuko, 10 430 руб.

Stutterheim, Brandshop, 10 000 руб.

Stutterheim, Brandshop, 10 000 руб.

Krakatau, 6 990 руб.

Krakatau, 6 990 руб.

Shu, 4 990 руб.

Shu, 4 990 руб.

Kirill Karavaev, 3 990 руб.

Kirill Karavaev, 3 990 руб.

Mango, 2 299 руб.

Mango, 2 299 руб.

Эрмитажный магазин, 2 190 руб.

Эрмитажный магазин, 2 190 руб.

Befree, 1 329 руб.

Befree, 1 329 руб.

Friend & Function, 1 000 руб.

Friend & Function, 1 000 руб.

Аутдор в мужском гардеробе как дома — смело меняем базовые черно-серые куртки и ветровки на полупрозрачные дождевики Prada и шоколадные Stutterheim, а кроссовки — на резиновые сапоги Dior и Hunter. Довыполняем летний to-do-list и отправляемся исследовать карельские местности в супер-дождевике Shu, водонепроницаемой кепке A-Cold-Wall и теплом капюшоне House of Leo рук Леонида Алексеева.

Prada, ДЛТ, 320 000 руб.

Prada, ДЛТ, 320 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 103 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 103 000 руб.

Burberry, Oskelly, 43 090 руб.

Burberry, Oskelly, 43 090 руб.

A-Cold-Wall, Studio Slow, 16 990 руб.

A-Cold-Wall, Studio Slow, 16 990 руб.

Hunter, Usmall, 16 910 руб.

Hunter, Usmall, 16 910 руб.

House of Leo, 10 000 руб.

House of Leo, 10 000 руб.

Stutterheim, Brandshop, 9 680 руб.

Stutterheim, Brandshop, 9 680 руб.

Shu, 7 990 руб.

Shu, 7 990 руб.

Krakatau, 6 990 руб.

Krakatau, 6 990 руб.

Supreme, Nikita Efremov, 3 500 руб.

Supreme, Nikita Efremov, 3 500 руб.

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