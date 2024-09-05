Дождевики, зонты и резиновые сапоги: собрали все, что спасет от петербургской непогоды

Готовимся к дождям заранее: собрали 40 классных (а значит, надежных!) дождевиков, зонтов, резиновых сапог и головных уборов всех мастей — от тяжелого люкса до практичных аутдор-айтемов.
Разрушаем миф о том, что дождевики — исключительно утилитарная вещь, и спасаемся от петербургской непогоды с кокеткорным Prada и расписным Miu Miu (мы разглядели капусту, а вы?). Не забываем об одном из главных цветов года — оттенке сливочного масла (заверено Gucci, Valentino и Schiaparelli) — и запасаемся пастельным дождевиком Auralee (пригодится на тур-прогулках по лесопаркам Сестрорецка). Brat green остается с нами даже после brat summer, поэтому чудаковатые сапоги Bottega Veneta — тоже в корзину — впридачу к фисташковому зонту-трости Pasotti Ombrelli.
Дизайнеры Burberry и Christian Dior замиксовали юбки-баллоны и пальто-одеяла с (сюрпрайз-сюрпрайз) резиновыми сапогами — теперь не просто осенний мастхэв, а настоящий тренд. Главные по непромокаемым сапогам — британские старожилы (существуют с конца XIX века) Hunter. Не отстаем от Кейт Мосс и Дуа Липы (не раз замечены в Hunter на Гластонбери) и обзаводимся собственной парой — миксуем с минималистичным дождевиком от урбан-фэшн-гуру Gate31, нежно-розовым плащом Stutterheim или прозрачным Krakatau. А для арт+фэшн-образов присматриваемся к футуристичным подкрадулям Ottolinger из водонепроницаемого неопрена.
Отказываемся от петербургского пренебрежения к зонтам в пользу пэчворк-шедевра Ola Ola, носорога Дюрера (прямиком из Эрмитажа) и дофаминового с гепардами Friend & Function.
Аутдор в мужском гардеробе как дома — смело меняем базовые черно-серые куртки и ветровки на полупрозрачные дождевики Prada и шоколадные Stutterheim, а кроссовки — на резиновые сапоги Dior и Hunter. Довыполняем летний to-do-list и отправляемся исследовать карельские местности в супер-дождевике Shu, водонепроницаемой кепке A-Cold-Wall и теплом капюшоне House of Leo рук Леонида Алексеева.
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