Тихий аутдор! Выбрали мастхэвы осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Наш ответ плащам из меха или шерсти, которые носили герои средневековых исландских саг, — эко-устойчивая парка из переработанного нейлона с подкладкой из джерси (не промокает и защищает от ветра), свитшот на молнии из инновационной коллекции B Tech, жилет с наполнителем гусиного пуха и воздухопроницаемые брюки (быстро высыхают даже после затяжного октябрьского дождя). А на смену скандинавским пьексам пришли трикотажные кроссовки Willow из джерси с водоотталкивающей пропиткой (пригодятся для хайкинга вплоть до первого снега).