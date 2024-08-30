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Тихий аутдор! Выбрали мастхэвы осенне-зимней коллекции Boggi Milano

Итальянские мастера мужского кэжуал-гардероба Boggi Milano отправились в Исландию, где в суровых нордических условиях (похлеще, чем в «Лесу самоубийц» Гаса Ван Сента!) протестировали хиты новой коллекции (от экологичных парок до невесомых непромокаемых кроссовок!).

Boggi Milano FW'24
Архивы пресс-служб

Boggi Milano FW'24

Boggi Milano FW'24
Архивы пресс-служб

Boggi Milano FW'24

Boggi Milano FW'24
Архивы пресс-служб

Boggi Milano FW'24

Boggi Milano FW'24
Архивы пресс-служб

Boggi Milano FW'24

Наш ответ плащам из меха или шерсти, которые носили герои средневековых исландских саг, — эко-устойчивая парка из переработанного нейлона с подкладкой из джерси (не промокает и защищает от ветра), свитшот на молнии из инновационной коллекции B Tech, жилет с наполнителем гусиного пуха и воздухопроницаемые брюки (быстро высыхают даже после затяжного октябрьского дождя). А на смену скандинавским пьексам пришли трикотажные кроссовки Willow из джерси с водоотталкивающей пропиткой (пригодятся для хайкинга вплоть до первого снега).

Кроссовки Boggi Milano, 20 400 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Boggi Milano, 20 400 руб.

Парка Boggi Milano, 58 400 руб.
Архивы пресс-служб

Парка Boggi Milano, 58 400 руб.

Куртка Boggi Milano, 43 800 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Boggi Milano, 43 800 руб.

Кроссовки Boggi Milano, 32 100 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Boggi Milano, 32 100 руб.

Жилет Boggi Milano, 43 800 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Boggi Milano, 43 800 руб.

Брюки Boggi Milano, 20 400 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Boggi Milano, 20 400 руб.

Мужской депрессии не существует, но в порыве осенней байроновской тоски спешим на залив в утепленном многослойном луке — миксуем парку с флиской либо натягиваем под трендовую стеганую жилетку пестрый люсекофте-свитер. Тем временем аутдорные брюки запросто пригодятся в городских условиях в комбо с костюмными пиджаками и белыми воротничками рубашек (лайфхак для вынужденных амбассадоров фэшн-движения Back to Office).

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