Линчевские тренчи, арт-бушлаты и образцовый офискор: модный дайджест

В главных ролях новой коллекции Choux — объемные ретро-пальто (получились с 14-ой попытки!) и очуксительные тренчи «Твин Пикс». Для осеннего дропа Вика Молдавская вспомнила знаковые силуэты 90-х и собственное детство (oversize-плащ подсмотрела у красивой маминой подруги), а для кампейна пришлось отправиться в Подмосковье и даже приручить оленей. Хорошая новость для всех чуксинок: совсем скоро новинки можно будет примерить в Петербурге — Choux вот-вот откроется на Петроградке (ждем интерьер не хуже, чем московский золотой боб-корнер!).