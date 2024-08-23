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Линчевские тренчи, арт-бушлаты и образцовый офискор: модный дайджест

В фэшн-мире уже осень. Готовимся к школьному и офисному сентябрю: запасаемся костюмными двойками и благопристойными (на радость боссу!) кардиганами Gate31, ретро-пальто Choux и архитектурными бушлатами Autentiments. 

Gate31

Жакет Gate31, 20 590 руб.

Жакет Gate31, 20 590 руб.

Кардиган Gate31, 10 990 руб.

Кардиган Gate31, 10 990 руб.

Петербургские спецы по кэжуалу GATE31 во всю готовятся к старту сезона офискора: отшили костюмные двойки в полоску, мужские тонкие джемперы (все по фэшн-канону Рафа Симонса и Миуччи Прады!) и советуют не отказываться от жилета на голое тело даже во время осеннего межсезонья.

Choux

Пальто Choux, 54 980 руб.

Пальто Choux, 54 980 руб.

Тренч Choux, 45 980 руб.

Тренч Choux, 45 980 руб.

Тренч Choux, 45 980 руб.

Тренч Choux, 45 980 руб.

В главных ролях новой коллекции Choux — объемные ретро-пальто (получились с 14-ой попытки!) и очуксительные тренчи «Твин Пикс». Для осеннего дропа Вика Молдавская вспомнила знаковые силуэты 90-х и собственное детство (oversize-плащ подсмотрела у красивой маминой подруги), а для кампейна пришлось отправиться в Подмосковье и даже приручить оленей. Хорошая новость для всех чуксинок: совсем скоро новинки можно будет примерить в Петербурге — Choux вот-вот откроется на Петроградке (ждем интерьер не хуже, чем московский золотой боб-корнер!).

ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ

К началу учебного года ДЛТ обновили детскую коллекцию: за классическими платьями и двойками идем в Balmain, за спортивной формой — к Emporio Armani, а за лучшим преппи-трикотажем — к Brunello Cucinelli. Не забываем про сменку: кокеткорные балетки Age of Innocence и лоферы Gallucсi тоже дожидаются на пятом этаже ДЛТ. 

Lime

Lime пригнали самый фотогеничный трак (отреставрированный Citroën 1969 года) в Петербург — с сегодняшнего дня черно-белая кофейня на колесах будет разъезжать по улицам северной столицы. Сохраняем маршрут: до 25 августа успеваем за ананасово-анисовым лимонадом (создан совместно с Aster) в главный двор лета Hideout, c 30 августа по 1 сентября трак поселится на Василеостровском рынке, а с 6 по 8 сентября уедет к Ленполиграфмашу.

Autentiments

Пальто Autentiments, 69 900 руб.

Пальто Autentiments, 69 900 руб.

Лонгслив Autentiments, 14 900 руб.

Лонгслив Autentiments, 14 900 руб.

Возвращаемся в офисы в фигурных бушлатах с образцовыми плечами, графитовых лонгсливах и ассиметричных плиссировках из осеннего дропа Autentiments. В основе коллекции — работа Майкла Хейзера «Левитирующая масса» — огромная каменная глыба (340 тонн!) над проходом в лос-анджелесский музей искусств — объединив сложную форму с нарочито феминными акцентами: узкой талией, струяющимися тканями и расклешенными силуэтами. 

Rockabi

Куртка Rockabi, 129 000 руб.

Куртка Rockabi, 129 000 руб.

Пиджак Rockabi, 123 000 руб.

Пиджак Rockabi, 123 000 руб.

Rockabi (с поддержкой петербургской погоды) настраивают на приближение сентября. Меняем фестивальные футболки и бохо-блузы на брутальные косухи и псевдовинтажные дубленки, а для планерок оставляем сен-лорановские юбки-карандаши, майки и кожаные жакеты (офисные сирены, вы тут?). 

City Hero

Пижама City Hero, 25 990 руб.

Пижама City Hero, 25 990 руб.

Пижама City Hero, 25 990 руб.

Пижама City Hero, 25 990 руб.

Для запрыгивающих в последний вагон отпускного сезона City Hero выпустили летние стрит-пижамы с принтами по мотивам джунглей, эстетики бохо (с узорами из пайеток) и японских садов. А отдохнувшим советуем выгуливать пижамные двойки прямо в городе (на выходных обещают 26 градуса) на летнем поп-ап Hot Dog Heaven by Kuznyahouse на Новой Голландии (готовят хот-доги до 1 сентября) и на вечеринке INKI с dj-сетом Кирилла Шаповалова (уже сегодня!). 

Amazing Red

Puma, Amazing Red, 12 990 руб.

Puma, Amazing Red, 12 990 руб.

Для нового кампейна «Легенда. PUMA Easy Rider» Amazing Red объединились с креативным директором бренда OUTLAW Дилярой Минрахмановой, музыкантом FEDUK, футболистом Романом Павлюченко и игроками команды футбольной медиалиги 2drots. Съемка приурочена к старту продаж знаковой модели PUMA Easy Rider, созданной в 1977 году. Беговые кроссовки облюбовали сникерхеды и превратили пару в редкий коллекционный айтем — успеваем отхватить лимитку в онлайн- и офлайн-магазинах Amazing Red.

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