Линчевские тренчи, арт-бушлаты и образцовый офискор: модный дайджест

В фэшн-мире уже осень. Готовимся к школьному и офисному сентябрю: запасаемся костюмными двойками и благопристойными (на радость боссу!) кардиганами Gate31, ретро-пальто Choux и архитектурными бушлатами Autentiments.
Gate31
Петербургские спецы по кэжуалу GATE31 во всю готовятся к старту сезона офискора: отшили костюмные двойки в полоску, мужские тонкие джемперы (все по фэшн-канону Рафа Симонса и Миуччи Прады!) и советуют не отказываться от жилета на голое тело даже во время осеннего межсезонья.
Choux
В главных ролях новой коллекции Choux — объемные ретро-пальто (получились с 14-ой попытки!) и очуксительные тренчи «Твин Пикс». Для осеннего дропа Вика Молдавская вспомнила знаковые силуэты 90-х и собственное детство (oversize-плащ подсмотрела у красивой маминой подруги), а для кампейна пришлось отправиться в Подмосковье и даже приручить оленей. Хорошая новость для всех чуксинок: совсем скоро новинки можно будет примерить в Петербурге — Choux вот-вот откроется на Петроградке (ждем интерьер не хуже, чем московский золотой боб-корнер!).
ДЛТ
К началу учебного года ДЛТ обновили детскую коллекцию: за классическими платьями и двойками идем в Balmain, за спортивной формой — к Emporio Armani, а за лучшим преппи-трикотажем — к Brunello Cucinelli. Не забываем про сменку: кокеткорные балетки Age of Innocence и лоферы Gallucсi тоже дожидаются на пятом этаже ДЛТ.
Lime
Lime пригнали самый фотогеничный трак (отреставрированный Citroën 1969 года) в Петербург — с сегодняшнего дня черно-белая кофейня на колесах будет разъезжать по улицам северной столицы. Сохраняем маршрут: до 25 августа успеваем за ананасово-анисовым лимонадом (создан совместно с Aster) в главный двор лета Hideout, c 30 августа по 1 сентября трак поселится на Василеостровском рынке, а с 6 по 8 сентября уедет к Ленполиграфмашу.
Autentiments
Возвращаемся в офисы в фигурных бушлатах с образцовыми плечами, графитовых лонгсливах и ассиметричных плиссировках из осеннего дропа Autentiments. В основе коллекции — работа Майкла Хейзера «Левитирующая масса» — огромная каменная глыба (340 тонн!) над проходом в лос-анджелесский музей искусств — объединив сложную форму с нарочито феминными акцентами: узкой талией, струяющимися тканями и расклешенными силуэтами.
Rockabi
Rockabi (с поддержкой петербургской погоды) настраивают на приближение сентября. Меняем фестивальные футболки и бохо-блузы на брутальные косухи и псевдовинтажные дубленки, а для планерок оставляем сен-лорановские юбки-карандаши, майки и кожаные жакеты (офисные сирены, вы тут?).
City Hero
Для запрыгивающих в последний вагон отпускного сезона City Hero выпустили летние стрит-пижамы с принтами по мотивам джунглей, эстетики бохо (с узорами из пайеток) и японских садов. А отдохнувшим советуем выгуливать пижамные двойки прямо в городе (на выходных обещают 26 градуса) на летнем поп-ап Hot Dog Heaven by Kuznyahouse на Новой Голландии (готовят хот-доги до 1 сентября) и на вечеринке INKI с dj-сетом Кирилла Шаповалова (уже сегодня!).
Amazing Red
Для нового кампейна «Легенда. PUMA Easy Rider» Amazing Red объединились с креативным директором бренда OUTLAW Дилярой Минрахмановой, музыкантом FEDUK, футболистом Романом Павлюченко и игроками команды футбольной медиалиги 2drots. Съемка приурочена к старту продаж знаковой модели PUMA Easy Rider, созданной в 1977 году. Беговые кроссовки облюбовали сникерхеды и превратили пару в редкий коллекционный айтем — успеваем отхватить лимитку в онлайн- и офлайн-магазинах Amazing Red.
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