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Вещи

Лучшие кид-находки в трендовом зеленом от филантропа и фэшн-предпринимателя (и многодетной мамы!) Екатерины Смольниковой

Зеленый — цвет лета, экоосознанности и гномов из «Тиктока». Берем в репетиторы по цветоведению Джонатана Андерсона (научит мэтчить оливковый с фисташковым и изумрудным в рамках одного лука) и Миуччу Прада с Дрисом ван Нотеном (лучше всех решают уравнение «розовый плюс зеленый»).

Екатерина Смольникова

Детская писательница, филантроп, многодетная мать (в марте родила дочь Николь!) и фаундер бренда Everrever, где помимо моносьютов можно разжиться велюровыми топами и гранжевыми футболками (с пирсингом!).

Екатерина и Игорь, Александр, 12 лет, Лука, 9 лет
Архивы пресс-служб

Екатерина и Игорь, Александр, 12 лет, Лука, 9 лет
 

Что где есть в Петербурге

Мы любим Probka, Il Lago dei Cigni и часто завтракаем в Faces и Taste.

Как развивать

Мальчики профессионально занимаются футболом в Академии ФК «Зенит»: всю неделю у них тренировки, как у взрослых футболистов. В свободное время ходим в Эрмитаж, «Эрарту» и галерею Beriozka.

Где учиться

Дети учатся в британской школе по двойной программе: уже свободно говорят на английском, с прошлого года добавились испанский и французский. Плюс шахматы, актерское мастерство и спорт. Им нелегко, но оба справляются.

Что читать 

Обожаем Юнну Мориц, а еще парни фанатеют от комиксов Дейва Пилки: «Капитана Андерпантс» и «Догмена». Вместе со мной Саша читает «Отверженных» Виктора Гюго, а Николь — книжки-потешки и Агнию Барто. Лука полюбил «Пса по имени Мани» Бодо Шефера про финансовую грамотность.

Что носить

Саше нравится Balenciaga, еще у него есть пара футболок Kiton. Лука обожает все яркое, красивое — одним словом, Gucci. У детей одно детство, поэтому по возможности стараюсь баловать их и покупать качественные вещи, пока не нашла бюджетный крутой бренд с классными принтами и хорошими строчками.

 

Кардиган Off-White, ДЛТ
Архивы пресс-служб

Кардиган Off-White, ДЛТ

Платье Sasha Kim, 46 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sasha Kim, 46 900 руб.

Жакет №21, Кенгуру
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Жакет №21, Кенгуру

Парка Sun x Moon, 11 990 руб. В порфтолио основательницы Анны Лазаревой — учеба в Parsons School of Art and Design, работа детским иллюстратором и
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Парка Sun x Moon, 11 990 руб.

В порфтолио основательницы Анны Лазаревой — учеба в Parsons School of Art and Design, работа детским иллюстратором и создание фэшн-сюжетов на худи и футболках Sun x Moon с опорой на комиксы про тинтина и портреты Незнайки

Платье Marzipan, 5 520 руб.
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Платье Marzipan, 5 520 руб.

Куртка Balabala
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Куртка Balabala

Свитшот Monochrome, 6 000 руб.
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Свитшот Monochrome, 6 000 руб.

Брюки Amur, 4 530 руб.
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Брюки Amur, 4 530 руб.

Сумка Sela, 1 799 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Sela, 1 799 руб.

Балаклава Sela, 399 руб.
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Балаклава Sela, 399 руб.

Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич

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Материал из номера:
Август

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