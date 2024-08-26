Лучшие кид-находки в трендовом зеленом от филантропа и фэшн-предпринимателя (и многодетной мамы!) Екатерины Смольниковой

Что где есть в Петербурге

Мы любим Probka, Il Lago dei Cigni и часто завтракаем в Faces и Taste.

Как развивать

Мальчики профессионально занимаются футболом в Академии ФК «Зенит»: всю неделю у них тренировки, как у взрослых футболистов. В свободное время ходим в Эрмитаж, «Эрарту» и галерею Beriozka.

Где учиться

Дети учатся в британской школе по двойной программе: уже свободно говорят на английском, с прошлого года добавились испанский и французский. Плюс шахматы, актерское мастерство и спорт. Им нелегко, но оба справляются.

Что читать

Обожаем Юнну Мориц, а еще парни фанатеют от комиксов Дейва Пилки: «Капитана Андерпантс» и «Догмена». Вместе со мной Саша читает «Отверженных» Виктора Гюго, а Николь — книжки-потешки и Агнию Барто. Лука полюбил «Пса по имени Мани» Бодо Шефера про финансовую грамотность.

Что носить

Саше нравится Balenciaga, еще у него есть пара футболок Kiton. Лука обожает все яркое, красивое — одним словом, Gucci. У детей одно детство, поэтому по возможности стараюсь баловать их и покупать качественные вещи, пока не нашла бюджетный крутой бренд с классными принтами и хорошими строчками.