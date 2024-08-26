Лучшие кид-находки в трендовом зеленом от филантропа и фэшн-предпринимателя (и многодетной мамы!) Екатерины Смольниковой

Зеленый — цвет лета, экоосознанности и гномов из «Тиктока». Берем в репетиторы по цветоведению Джонатана Андерсона (научит мэтчить оливковый с фисташковым и изумрудным в рамках одного лука) и Миуччу Прада с Дрисом ван Нотеном (лучше всех решают уравнение «розовый плюс зеленый»).
Екатерина Смольникова
Детская писательница, филантроп, многодетная мать (в марте родила дочь Николь!) и фаундер бренда Everrever, где помимо моносьютов можно разжиться велюровыми топами и гранжевыми футболками (с пирсингом!).
Екатерина и Игорь, Александр, 12 лет, Лука, 9 лет
Что где есть в Петербурге
Мы любим Probka, Il Lago dei Cigni и часто завтракаем в Faces и Taste.
Как развивать
Мальчики профессионально занимаются футболом в Академии ФК «Зенит»: всю неделю у них тренировки, как у взрослых футболистов. В свободное время ходим в Эрмитаж, «Эрарту» и галерею Beriozka.
Где учиться
Дети учатся в британской школе по двойной программе: уже свободно говорят на английском, с прошлого года добавились испанский и французский. Плюс шахматы, актерское мастерство и спорт. Им нелегко, но оба справляются.
Что читать
Обожаем Юнну Мориц, а еще парни фанатеют от комиксов Дейва Пилки: «Капитана Андерпантс» и «Догмена». Вместе со мной Саша читает «Отверженных» Виктора Гюго, а Николь — книжки-потешки и Агнию Барто. Лука полюбил «Пса по имени Мани» Бодо Шефера про финансовую грамотность.
Что носить
Саше нравится Balenciaga, еще у него есть пара футболок Kiton. Лука обожает все яркое, красивое — одним словом, Gucci. У детей одно детство, поэтому по возможности стараюсь баловать их и покупать качественные вещи, пока не нашла бюджетный крутой бренд с классными принтами и хорошими строчками.
Кардиган Off-White, ДЛТ
Жакет №21, Кенгуру
В порфтолио основательницы Анны Лазаревой — учеба в Parsons School of Art and Design, работа детским иллюстратором и создание фэшн-сюжетов на худи и футболках Sun x Moon с опорой на комиксы про тинтина и портреты Незнайки
Куртка Balabala
Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич
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