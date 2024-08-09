Сумки-трюфели, кольца-цветы и гусиные лапки-бантики: модный вишлист на август

Проводим август красиво: в муслиновых кружевных платьях Masterpeace и кроше-чепчиках Cocoshnick, украсив пеструю суму-ведро от виртуозных колористов Colville при помощи высокохудожественного платка Eleganzza — выбрали главные фэшн-мастхэвы месяца.
Colville
Арт-Колорблок Colville уже в ДЛТ. На смену отошедшему от дел пенсионеру нашего сердца Дрису ван Нотену приходят дизайнеры из бренда Colville — мастера колорблока и виртуозы цвета и принта. Теперь за самыми сочными сочетаниями, смелыми орнаментами и арт-ботаникой ходим только к ним. За 6 лет экс-худрук Marni Молли Моллой и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс научились бодро миксовать красное, черное, белое и желтое в одном луке, чем заслужили уважение главных по красным дорожкам и стритстайлу (от Кейт Бланшетт до Бланки Миро). А еще придумали собственную it-bag: сумку-ведро с геометричным узором, идеальную в комбо с пожившим денимом (тренд от Diesel и Acne Studios!) и деревянными клогами Chloe Чемены Камали.
Misa bags
Петербургские сумочные артизаны Misa Bags переживают восхитительный мейковер с участием стилиста Баи Горбуновой: предлагают носить багет Oups в новом алом оттенке со спортивками и пожившей кожанкой (блокеткор!), украшать внушительным баленсиаговским обвесом увеличенное хобо Banana и мэтчить тоут-трюфель Truffle с рабочей курткой и высокими сапогами (тренд!).
Cocoshnick
Без ажурных бини этим летом никуда (проверено стилистами Оксаной Рим и Марианной Елисеевой), так что смело сочетаем кружевную шапочку от петербургских модистов Cocoshnick с цветочными сарафанами и остромодными кроше-рубашками.
Furla
Сумка-багет Diamante, Furla
Пока Джонатан Андерсон выращивает помидоры-клатчи и спаржи-тоуты, мы ухаживаем за цветочными багетами Diamante Furla, украшенными белоснежными триллиумами из бисера.
Alvaar
Ювелирные садовники Alvaar вместе с ремесленницей Don't drop the glass Мединой Гасановой на удачу (без форм и заливок!) отлили четырехлистники-подвесы (украшение сезона по версии Courreges и Jil Sander) из опалового и тралового стекла.
GATE31
Петербургские спецы по кэжуалу GATE31 во всю готовятся к старту сезона офискора: отшили полосатые костюмные двойки, мужские тонкие джемперы (все по фэшн-канону Рафа Симонса и Миуччи Прады!) и советуют не отказываться от жилета на голое тело даже во время осеннего межсезонья.
Masterpeace
Театр + лит + фэшн! В главных ролях нового кампейна спецов по кокеткору Masterpeace — балерина Большого театра Анита Пудикова и театральные актрисы Диана Огай и Ася Домская (играет Ольгу Ларину в театре Вахтангова !): первыми примерили муслиновые сарафаны, накидки с бахромой и кружевные платья. Плюс фаундер Евгения Линович объединилась с издательством «Бель Летр» — при покупке дарят книгу из вишлиста бренда (вместе с пляжной сумкой со съемным текстильным кофром для купальника).
Landscape
За льняными жакетами образцовой посадки идем к петербуржцам Landscape во главе с худруком Леной Лес, работающей с опорой на колористику Финского залива (читай: пастельные оттенки Amiri и Carven).
Bronka Fashion
Saint Laurent Loulou Toy Crossbody Bag
Громкую роскошь Saint Laurent завезли в Bronka Fashion. В своем дебютном мультибрендовом бутике на Большой Конюшенной Bronka Fashion собрали лучшую запрещенку — весь тяжелый люкс (с брендированными джемперами Valentino, мрачными худи Balenciaga, спортшик-ветровками Gucci и лого-плащами Fendi). Пользуемся случаем и пополняем сумочную коллекцию культовым конвертом Saint Laurent Loulou, украсив его принтованным арт+фэшн-платком (аксессуарный хит лета и вещь-тотем музы дома Лулу де ла Фалез).
Eleganzza
Платок — главный аксессуар года по версии Симона Порта Жакмюса, Хантер Шафер и Лили-Роуз Депп. Наш выбор — высокохудожественные палантины с арт-принтами Eleganzza (пригодятся в роли бандан, топов, юбок и даже поясов), в которых сподручнее разглядывать флаги-мухоморы «Пушкинской 10» на выставке в «Манеже».
Gulliver
Не трогай, это на новый (учебный) год! Первоклассный клеткокор обнаружен у Gulliver. Прививаем офискор с детства при помощи школьной формы от гуру детского фэшна Gulliver. На рейлах припасены плечистые стейтмент-пиджаки, плиссированные мини (теннискор!) и трендовые бантики-заколки в гусиную лапку (паттерн из дебютной коллекции Алессандро Микеле для Valentino). Присматриваемся к лакированным мэриджейнам, по совету Миуччи Прада стилизуя их с колготками-лапшой или с остромодными гольфами.
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