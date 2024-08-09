Сумки-трюфели, кольца-цветы и гусиные лапки-бантики: модный вишлист на август

Арт-Колорблок Colville уже в ДЛТ. На смену отошедшему от дел пенсионеру нашего сердца Дрису ван Нотену приходят дизайнеры из бренда Colville — мастера колорблока и виртуозы цвета и принта. Теперь за самыми сочными сочетаниями, смелыми орнаментами и арт-ботаникой ходим только к ним. За 6 лет экс-худрук Marni Молли Моллой и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс научились бодро миксовать красное, черное, белое и желтое в одном луке, чем заслужили уважение главных по красным дорожкам и стритстайлу (от Кейт Бланшетт до Бланки Миро). А еще придумали собственную it-bag: сумку-ведро с геометричным узором, идеальную в комбо с пожившим денимом (тренд от Diesel и Acne Studios!) и деревянными клогами Chloe Чемены Камали.