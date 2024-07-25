18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

57 сувениров из Петербурга: кольца, тапки, арт-рубашки и непромокаемые плащи!

Больше никаких скучных магнитов и кружек с фотопринтами Исаакия! Везем в подарок из Петербурга супердождевики от мастеров аутдора Krakatau (без защитных плащей в ливни не выжить!), высокохудожественные клоги RxBshoes по мотивам фовистов из Главного штаба, супрематические тарелки-бутерброды y.object (на зависть работам Казимира Малевича из Русского музея!), похмельные свечи со вкусом коктейля "Мимоза" (в Питере - пить!) и раскраски-путеводители по историческому центру от магазина "Подписные издания" (главная книжная институция города!).

Кольцо "Богема Ленинград", 12 930 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо "Богема Ленинград", 12 930 руб.

Мешок "Кот средних лет", "Антон тут рядом", 400 руб.
Архивы пресс-служб

Мешок "Кот средних лет", "Антон тут рядом", 400 руб.

Ароматическая свеча Taddywax, Friend Function, 1 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ароматическая свеча Taddywax, Friend Function, 1 990 руб.

Дождевик Krakatau, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Дождевик Krakatau, 9 990 руб.

Диффузор "Время перемен", 1 500 руб.
Архивы пресс-служб

Диффузор "Время перемен", 1 500 руб.

Кольцо "Питерский щит", 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо "Питерский щит", 10 000 руб.

Путеводитель "Арт Санкт-Петербург", The Dar Store, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Путеводитель "Арт Санкт-Петербург", The Dar Store, 11 500 руб.

Брошь "Нерпа", "Легко-легко", 400 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь "Нерпа", "Легко-легко", 400 руб.

Похмельная свеча с ароматом коктейля "Мимоза", "Алкоголизм", 1 490 руб.
Архивы пресс-служб

Похмельная свеча с ароматом коктейля "Мимоза", "Алкоголизм", 1 490 руб.

Тарелка "Черный бутерброд", y.object, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тарелка "Черный бутерброд", y.object, 4 000 руб.

Плащ Sintezia, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Плащ Sintezia, 16 900 руб.

Бутылка "Колонны и НЛО", "Простые вещи", 850 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка "Колонны и НЛО", "Простые вещи", 850 руб. 

Кольцо-наперсток Sergacheva, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо-наперсток Sergacheva, 6 200 руб.

Футболка FFCHW x "Стрит-Арт Хранение", 2 950 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка FFCHW x "Стрит-Арт Хранение", 2 950 руб.

В музейных лавках проходим мимо магнитов с репродукциями Моне и Кандинского - вместо них берем в Hermitage Shop котобрелки в честь пушистых эрмитажных хранителей (веками защищают Зимний дворец от грызунов!). За знаменитыми шопперами J'adore Saint-Petersbourg и самыми красочными сувенирными книжками идем в "Подписные издания" - там же можно найти картонную модель петербургского трамвая из 1990-х (он такой же, как в "Брате" -  к слову, у кинокомпании СТВ теперь есть собственный мерч с футболками "Сестер" и братьев Багровых). 

Клоги RxBshoes, 16 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клоги RxBshoes, 16 500 руб.

Книга «Один день из жизни музея-заповедника "Петергоф"», Подписные издания, 1 950 руб.
Архивы пресс-служб

Книга «Один день из жизни музея-заповедника "Петергоф"», Подписные издания, 1 950 руб.

Кимоно PL Storage, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кимоно PL Storage, 8 000 руб.

Модель из картона «Трамвай из Петербурга 90-х», "Подписные издания", 483 руб.
Архивы пресс-служб

Модель из картона «Трамвай из Петербурга 90-х», "Подписные издания", 483 руб.

Моносерьга SOLV, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга SOLV, 35 000 руб.

Сумка "Кот Владислав", Тоня Углова, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка "Кот Владислав", Тоня Углова, 18 500 руб.

Игра Арт-Мемо: Модернизм Санкт-Петербурга, Friend Function, 1 500 руб.
Архивы пресс-служб

Игра Арт-Мемо: Модернизм Санкт-Петербурга, Friend Function, 1 500 руб.

Панама Ola Ola, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Панама Ola Ola, 9 800 руб.

Сумка 99 Recycle, 5 600 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка 99 Recycle, 5 600 руб.

Реплика тапочек Маяковского, Кабаре "Шум", 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

Реплика тапочек Маяковского, Кабаре "Шум", 17 500 руб.

Носки St. Friday Socks, 437 руб.
Архивы пресс-служб

Носки St. Friday Socks, 437 руб.

Сумка Gaer, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Gaer, 5 000 руб.

Петербург - гастрономическая столица России, так что смело везем домой сувениры из лучших бистро и ресторанов. В кабаре-баре ШУМ найдется реплика тапочек Маяковского, у гастрономического Бергхайна Technodoner - пивной техно-стакан в модном цвете brat, у бара Utopist - удобные лонгсливы, созданные в коллаборации с профи суши и роллов Subzero. Плюс во дворе Utopist появился корнер инклюзивных мастерских "Так можно", где делают высокохудожественные масленки, ложки, пашотницы и рюмки. 

В мире петербургской инклюзии главные по сувенирам - подопечные фонда "Антон тут рядом" (не успеваем следить за их коллаборациями с брендами и ресторанами города, а 21 августа проведут собственный фестиваль в "Севкабель порту"!) и команда "Простых мастерских" (они же делают лучшие веганские наполеоны и сыроедческие чизкейки в кафе "Огурцы"). 

Футболка СТВ, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка СТВ, 3 900 руб.

Утепленная рубашка Natali Leskova, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Утепленная рубашка Natali Leskova, 31 000 руб.

Шоппер "Подписные издания", 740 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер "Подписные издания", 740 руб.

Лампа Axel Chay, Space Four, 82 000 руб.
Архивы пресс-служб

Лампа Axel Chay, Space Four, 82 000 руб.

Брелок и ключница Imakebags, 7 600 руб.
Архивы пресс-служб

Брелок и ключница Imakebags, 7 600 руб.

Бутылка Bad Gallery, 2 700 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка Bad Gallery, 2 700 руб.

Кольцо alvaar, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо alvaar, 8 000 руб.

Свечи Predubezhdai, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Свечи Predubezhdai, 3 900 руб.

Ключница Liars Collective, 3 800 руб.
Архивы пресс-служб

Ключница Liars Collective, 3 800 руб.

Масленка "Так можно", двор Utopist и Camorra, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Масленка "Так можно", двор Utopist и Camorra, 2 500 руб.

Лонгслив Utopist x Subzero, 3 990 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Utopist x Subzero, 3 990 руб.

Коток-свистулька "Время перемен", 2 580 руб.
Архивы пресс-служб

Коток-свистулька "Время перемен", 2 580 руб.

Брелок Hermitage Shop, 490 руб.
Архивы пресс-служб

Брелок Hermitage Shop, 490 руб.

Чехол для телефона Ola Ola, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Чехол для телефона Ola Ola, 13 000 руб.

Мария Ивашкина "Петербург. Тихий ход", "Подписные издания", 900 руб.
Архивы пресс-служб

Мария Ивашкина "Петербург. Тихий ход", "Подписные издания", 900 руб.

Шоппер Hermitage Museum, 350 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер Hermitage Museum, 350 руб.

Кружка ЮИ, 1 490 руб.
Архивы пресс-служб

Кружка ЮИ, 1 490 руб.

За лучший арт-мерч отвечает команда Bad Gallery со своими бутылками, балаклававами, значками и даже стрингами (что? да!). Сувенирные футболки отшивают в "Стрит-Арт Хранении", а на платформе Friend Function можно найти классные подарочные карточки по мотивам памятников петербургского модернизма и советской архитектуры (со зданием Морского вокзала, гостиницей "Прибалтийской" из "Интердевочки" и домом на курьих ножках!). 

Помним о значимости эко-повестки в городе: на память привозим сумки от бюро устойчивого развития 99Recycle (их кросс-боди украшены пестрыми разноцветными шнурками в духе Miu Miu!) либо ярко-кислотные клатчи и шопперы из эко-кожи от рок-звезд петербургской устойчивой моды Arny Praht. 

Раскраска-путеводитель по Санкт-Петербургу, Friend Function, 250 руб.
Архивы пресс-служб

Раскраска-путеводитель по Санкт-Петербургу, Friend Function, 250 руб.

Брелок Tanz Markab x 8 Store, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Брелок Tanz Markab x 8 Store, 2 500 руб.

Свеча 47 Store, 1 790 руб.
Архивы пресс-служб

Свеча 47 Store, 1 790 руб.

Кольцо Solutions., 12 940 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Solutions., 12 940 руб.

Подсвечник Delo Design, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Подсвечник Delo Design, 2 500 руб.

Подвеска 78 Glass, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска 78 Glass, 11 500 руб.

Серьги Arny Praht, 3 120 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Arny Praht, 3 120 руб.

Бокал Technodoner, 808 руб.
Архивы пресс-служб

Бокал Technodoner, 808 руб.

Колокольчик "Летний дворец" ИФЗ, 1 360 руб.
Архивы пресс-служб

Колокольчик "Летний дворец" ИФЗ, 1 360 руб.

Часы "Ракета", 160 000 руб.
Архивы пресс-служб

Часы "Ракета", 160 000 руб.

Сумка Arny Praht, 7 735 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Arny Praht, 7 735 руб. 

Шоппер Not For Sale, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер Not For Sale, 5 000 руб.

Чехол-конверт Artskill, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Чехол-конверт Artskill, 30 000 руб.

Панама Saint-Tokyo, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Панама Saint-Tokyo, 3 900 руб.

Помним, что лучший подарок - вещи от локальных петербургских брендов. У мастеров богемного шика Ola Ola берем бархатные панамки с бахромой (по мотивам сюжетов советских ковров!), у сумочных артизанов Imakebags (придумали главную it-bag города - SEVA!) - функциональные брелоки-ключницы, у "Времени перемен" из их шоурума в Новой Голландии - деревянные свистульки с синичками (на зависть завсегдатаям Невского!). 

Украшения - тоже вариант: за кольцами-коготками идем к Sergacheva, за ленинградскими печатками - к y.object, за пестрыми сумками-сережками - к Arny Praht. Тем временем мастера по боросиликатному стеклу из 78 Glass сделали галлюциногенные подвески-мухоморы (идеальный мерч с выставки "Пушкинская-10" в "Манеже"!). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: