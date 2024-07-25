57 сувениров из Петербурга: кольца, тапки, арт-рубашки и непромокаемые плащи!

Больше никаких скучных магнитов и кружек с фотопринтами Исаакия! Везем в подарок из Петербурга супердождевики от мастеров аутдора Krakatau (без защитных плащей в ливни не выжить!), высокохудожественные клоги RxBshoes по мотивам фовистов из Главного штаба, супрематические тарелки-бутерброды y.object (на зависть работам Казимира Малевича из Русского музея!), похмельные свечи со вкусом коктейля "Мимоза" (в Питере - пить!) и раскраски-путеводители по историческому центру от магазина "Подписные издания" (главная книжная институция города!).
В музейных лавках проходим мимо магнитов с репродукциями Моне и Кандинского - вместо них берем в Hermitage Shop котобрелки в честь пушистых эрмитажных хранителей (веками защищают Зимний дворец от грызунов!). За знаменитыми шопперами J'adore Saint-Petersbourg и самыми красочными сувенирными книжками идем в "Подписные издания" - там же можно найти картонную модель петербургского трамвая из 1990-х (он такой же, как в "Брате" - к слову, у кинокомпании СТВ теперь есть собственный мерч с футболками "Сестер" и братьев Багровых).
Петербург - гастрономическая столица России, так что смело везем домой сувениры из лучших бистро и ресторанов. В кабаре-баре ШУМ найдется реплика тапочек Маяковского, у гастрономического Бергхайна Technodoner - пивной техно-стакан в модном цвете brat, у бара Utopist - удобные лонгсливы, созданные в коллаборации с профи суши и роллов Subzero. Плюс во дворе Utopist появился корнер инклюзивных мастерских "Так можно", где делают высокохудожественные масленки, ложки, пашотницы и рюмки.
В мире петербургской инклюзии главные по сувенирам - подопечные фонда "Антон тут рядом" (не успеваем следить за их коллаборациями с брендами и ресторанами города, а 21 августа проведут собственный фестиваль в "Севкабель порту"!) и команда "Простых мастерских" (они же делают лучшие веганские наполеоны и сыроедческие чизкейки в кафе "Огурцы").
Масленка "Так можно", двор Utopist и Camorra, 2 500 руб.
За лучший арт-мерч отвечает команда Bad Gallery со своими бутылками, балаклававами, значками и даже стрингами (что? да!). Сувенирные футболки отшивают в "Стрит-Арт Хранении", а на платформе Friend Function можно найти классные подарочные карточки по мотивам памятников петербургского модернизма и советской архитектуры (со зданием Морского вокзала, гостиницей "Прибалтийской" из "Интердевочки" и домом на курьих ножках!).
Помним о значимости эко-повестки в городе: на память привозим сумки от бюро устойчивого развития 99Recycle (их кросс-боди украшены пестрыми разноцветными шнурками в духе Miu Miu!) либо ярко-кислотные клатчи и шопперы из эко-кожи от рок-звезд петербургской устойчивой моды Arny Praht.
Помним, что лучший подарок - вещи от локальных петербургских брендов. У мастеров богемного шика Ola Ola берем бархатные панамки с бахромой (по мотивам сюжетов советских ковров!), у сумочных артизанов Imakebags (придумали главную it-bag города - SEVA!) - функциональные брелоки-ключницы, у "Времени перемен" из их шоурума в Новой Голландии - деревянные свистульки с синичками (на зависть завсегдатаям Невского!).
Украшения - тоже вариант: за кольцами-коготками идем к Sergacheva, за ленинградскими печатками - к y.object, за пестрыми сумками-сережками - к Arny Praht. Тем временем мастера по боросиликатному стеклу из 78 Glass сделали галлюциногенные подвески-мухоморы (идеальный мерч с выставки "Пушкинская-10" в "Манеже"!).
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