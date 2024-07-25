57 сувениров из Петербурга: кольца, тапки, арт-рубашки и непромокаемые плащи!

Петербург - гастрономическая столица России, так что смело везем домой сувениры из лучших бистро и ресторанов. В кабаре-баре ШУМ найдется реплика тапочек Маяковского, у гастрономического Бергхайна Technodoner - пивной техно-стакан в модном цвете brat, у бара Utopist - удобные лонгсливы, созданные в коллаборации с профи суши и роллов Subzero. Плюс во дворе Utopist появился корнер инклюзивных мастерских "Так можно", где делают высокохудожественные масленки, ложки, пашотницы и рюмки.

В мире петербургской инклюзии главные по сувенирам - подопечные фонда "Антон тут рядом" (не успеваем следить за их коллаборациями с брендами и ресторанами города, а 21 августа проведут собственный фестиваль в "Севкабель порту"!) и команда "Простых мастерских" (они же делают лучшие веганские наполеоны и сыроедческие чизкейки в кафе "Огурцы").