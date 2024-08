8 самых модных (и скандальных!) пар кроссовок 2024 года: Adidas SL 72, Puma Speedcat и даже Dries Van Noten!

Это случилось! Loewe потеснил Miu Miu из топа рейтинга Lyst за второй квартал 2024 года. Вдобавок Джонатан Андерсон в коллаборации со швейцарским брендом брендом On (в числе фанатов — Эмрата, Джей Ло и фэшн-инфлюэснер Грес Ганем) выпустил самые популярные кроссовки сезона — Loewe x On Cloudtilt 2.0. Носим на спорт и на детокс-завтрак в Nothing Fancy, стилизуя по методу Рианны — подбираем по цвету к нижнему белью (что? да!).