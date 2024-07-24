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8 самых модных (и скандальных!) пар кроссовок 2024 года: Adidas SL 72, Puma Speedcat и даже Dries Van Noten!

Накануне старта Олимпийских игр в Париже переобуваемся из отживших Samba и Onitsuka в трендовые тяги: к нам (прямиком с Олимпиады 1972 года!) возвращаются Adidas SL 72. Их главные конкуренты — Puma Speedcat, Nike Cortez и даже кроссовки с подиума. Рассказываем о самых модных моделях сезона и фиксируем главный тренд: бум олдскульных ретро-сникеров из 1980-х и 1990-х на тонкой подошве (альтернатива — лютый экоустойчивый авангард!).

Adidas SL 72

Adidas SL72, CDEK Shopping, 17 302 руб.
Архивы пресс-служб

Adidas SL72, CDEK Shopping, 17 302 руб.

Самая популярная и скандальная кроссовочная пара года — ретро-беговые тяги Adidas SL 72 (пришли на смену самба и газелям!), чей выпуск был приурочен к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года. В феврале их бодро выгуливала Белла Хадид (с белым топом, синими джинсами, пожившей кожанкой и широким ремешком), а в июле модель стала лицом кампании новых SL Super Light 72, отсылающих к оригинальному дизайну.

Однако реклама вызвала резкую критику со стороны Американского еврейского комитета: Белла поддерживает Газу в войне с Израилем, а на Олимпиаде 1972 года палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» убила 12 спортсменов и тренеров из израильской команды. В итоге кампания была удалена, а Adidas сконцентрировался на промо коллабораций со студией Marvel (с релизом кроссов Rivalry Low и Adizero) и брендом Sporty & Rich (c обновленной версией Samba).

Loewe x On Cloudtilt

Loewe x On Cloudtilt, TSUM Collect, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe x On Cloudtilt, TSUM Collect, 75 000 руб.

Это случилось! Loewe потеснил Miu Miu из топа рейтинга Lyst за второй квартал 2024 года. Вдобавок Джонатан Андерсон в коллаборации со швейцарским брендом брендом On (в числе фанатов — Эмрата, Джей Ло и фэшн-инфлюэснер Грес Ганем) выпустил самые популярные кроссовки сезона — Loewe x On Cloudtilt 2.0. Носим на спорт и на детокс-завтрак в Nothing Fancy, стилизуя по методу Рианны — подбираем по цвету к нижнему белью (что? да!). 

Dries Van Noten

Dries Van Noten Suede sneakers, Oskelly, 55 463 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten Suede sneakers, Oskelly, 55 463 руб.

Замша — материал сезона по версии Сабато де Сарно, Фаррелла Уильямса и Дриса Ван Нотена: последний сочинил из материала текстильные кеды, бодро залетевшие в десятку самых популярных айтемов квартала по версии Lyst. Смело носим сникеры на тонкой подошве вместе с клетчатыми платьями и лонгсливами в полоску райе, а щиколотки украшаем жемчужными анклетами либо пестрыми шнурками (тренд!).

Miu Miu x New Balance 530 SL

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Miu Miu x New Balance 530 SL
Архивы пресс-служб

Miu Miu x New Balance 530 SL

Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Достойная альтернатива кедам Дриса Ван Нотена — кроссовки из коллаборации Miu Miu и New Balance, появившиеся на парижском подиуме сезона SS'24. Это не первая коллаборация брендов, но именно новые тяги (еще есть такие же мюли-тапки!) возглавили топ весеннего рейтинга Lyst, приглянулись мировым инфлюэнсерам (от актрисы и амбассадора Miu Miu Эммы Корин до фаундера бренда стритвира Rhude Руиджи Вилласеньора) и завалидировали стайлинг-трюк — обувные шнурки разного цвета. Кроссовки из коллаборации можно заказать в консьерж-сервисе (Brandelivery или Beegz от Оскелли в помощь) либо поискать бюджетные аналоги — например, в Lime.

Puma Speedcat

Puma Speedcat OG, CDEK Shopping, 21 521 руб.
Архивы пресс-служб

Puma Speedcat OG, CDEK Shopping, 21 521 руб.

Важный конкурент Adidas Samba и Onitsuka Tiger — болидные Puma Speedcat из 1998 года, которые Эмрата носит со спортивками, оверсайз-бомберами и даже пушистыми шубами. В конце мая кроссы были перевыпущены в коллаборации с футуро-визионерами из Coperni, а следом Puma предложили свою ретро-альтернативу спидкэтам — тяги Palermo из 1980-х: амбассадором перевыпущенной версии стала звезда k-pop Розэ из Blackpink.

Camperlab Tormenta

Camperlab Tormenta, Studio Slow, 46 890 руб.
Архивы пресс-служб

Camperlab Tormenta, Studio Slow, 46 890 руб.

Ахиллес Ион Габриэль
Архивы пресс-служб

Ахиллес Ион Габриэль

Главный экоустойчивый кроссовочный хит (и самый футуристичный силуэт сезона!) — тяги Camperlab Tormenta в оттенке brat green (дикий тренд!) от Ахиллеса Ион Габриэля, полностью созданные из переработанных материалов. Производственный секрет — применение сороны растительного происхождения в подкладке, плюс экологичные стельки OrthoLite дают супер-амортизацию, а верх кроссовок обладает водонепроницаемыми свойствами. Носим как с аутдорными штанами-парашютами и ветровками из флиса, так и по примеру Ахиллеса сочетаем с гранжевым денимом.

Hidden NY x Asics Gel-NYC

Hidden NY x Asics Gel-NYC, CDEK Shopping, 27 563 руб.
Архивы пресс-служб

Hidden NY x Asics Gel-NYC, CDEK Shopping, 27 563 руб.

Мастхэв от японцев Asics — ретро-футуристичные Hidden NY x Asics Gel-NYC (главные конкуренты Puma Velophasis и гротескных Circuit от Демны!): носим как на пробежку по Елагину острову вместе с приталенными спортивными тишотками и функциональными капри (тренд!), так и с их помощью раздаем авангардный аутдор на экскурсии по «Стрит-арт хранению» (а то и на «Пушкинской-10» в «Манеже»). 

Nike Cortez

Nike Cortez, Street Beat, 16 499 руб.
Архивы пресс-служб

Nike Cortez, Street Beat, 16 499 руб.

Спортивный гигант Nike не сдает позиции, бросая вызов пумовским Speedcat при помощи собственных беговых Nike Cortez. В числе фанатов замечен наш краш из сериала «Медведь» и лицо Calvin Klein Джереми Аллен Уайт — выгуливает обувь со светло-голубым денимом, полосатыми рубашками и джинсовыми рубашками.

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