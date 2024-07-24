8 самых модных (и скандальных!) пар кроссовок 2024 года: Adidas SL 72, Puma Speedcat и даже Dries Van Noten!

Самая популярная и скандальная кроссовочная пара года — ретро-беговые тяги Adidas SL 72 (пришли на смену самба и газелям!), чей выпуск был приурочен к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года. В феврале их бодро выгуливала Белла Хадид (с белым топом, синими джинсами, пожившей кожанкой и широким ремешком), а в июле модель стала лицом кампании новых SL Super Light 72, отсылающих к оригинальному дизайну.

Однако реклама вызвала резкую критику со стороны Американского еврейского комитета: Белла поддерживает Газу в войне с Израилем, а на Олимпиаде 1972 года палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» убила 12 спортсменов и тренеров из израильской команды. В итоге кампания была удалена, а Adidas сконцентрировался на промо коллабораций со студией Marvel (с релизом кроссов Rivalry Low и Adizero) и брендом Sporty & Rich (c обновленной версией Samba).