Арт-шелк, лео-свиферы и полный кринж: модный дайджест

Проводим лето в шелковых арт-платках 2MOOD x EVGENIYA SKUBINA и муслиновых платьях Country Textile (теперь есть у нас дома!). А в холода забираем леопардовые свиферы и макси-шубы Victoria Andreyanova впридачу с винилом и кляйновскими принтами Lime.
SAMB
Чистосердечный дроп-признание звездного стилиста Ксюши Смо — I <3 Cringe (0% осуждения, 100% понимания). Признаемся в любви к кринжу с футболками и трениками, в знак согласия позвякиваем брелками и начинаем день с кружкой с ироничными (или нет) надписями. В поддержку к ним в линейку Смо добавила велюровые худи, тишотки, майки, брюки и знаковые briefs — все в пронзительно-алом оттенке.
Victoria Andreyanova
Камбэк сезона! Гранд-дама модной индустрии Виктория Андреянова (в послужном списке — оффер от Balenciaga, создание формы для сотрудников российского McDonald’s и разработка знаменитой красно-серой айдентики РЖД!), объявила о перезапуске собственного бренда Victoria Andreyanova с 32-летней историей.
Процесс курирует креативный консультант и стилист (с петербургским прошлым!) Санан Гасанов: познакомился с Викторией на Дне открытых дверей Королевской академии изящных искусств в Антверпене, следом помогал марке со стайлингом, а теперь взялся за обновление концепции и создание новой осенне-зимней коллекции Since 1992. В холода планирует одеть нас в макси-шубы, офискорные двойки и леопардовые свиферы, снабдив сумками-книжками, кожаными перчатками и меховыми шапками-таблетками.
2MOOD x EVGENIYA SKUBINA
Умиротворяющая арт-коллаборация 2MOOD и художницы Евгении Скубиной (в резюме — сотрудничество с Tatler, Glamour, Eggsellent и Yandex). В главной роли — картина «Девушка с собакой». Полностью принт можно увидеть на шелковом платке (главный фэшн-универсал лета!) — записываем стайлинг-фишки из лукбука и носим его как косынку, браслет или топ. А фрагменты картины — от луговых цветов до принта платья героини и узора на ее пледе — украсили платки, резинки, шоппер и трансформировались в стикеры и вышивку на футболках.
Lime
Проводим прохладное петербургское лето в виниле, в вареном дениме и Klein-Blue-принтах из новых коллекций Lime. Спасаемся от дождя красиво — в лаймовой двойке из мини-шорт и ретро-жакета и в глянцевых бургунди-брюках в тандеме с трикотажным топом. Мужские новинки — полосатая джинсовка, трикотажный топ на молнии и рубашки с эффектом тай-дай — миксуем с джинсами Франкенштейна и панк-зипками.
Теперь идем к Lime не только за фэшн-удовольствием, но и гастро-экспириенсами в виде японских рулетов и кофе-тоника «Юдзу» с парфюмом из кафирского лайма — недавно бренд отпраздновал открытие первого Lime Cafe в «Павелецкой Плазе» в Москве. Ждем брендированные муссовые кубики и фотогеничные зеленые стаканы в Петербурге!
Country Textile
Легкие муслиновые платья, двойки из переработанного шелка и кокеткорные топы с приставкой «эко» теперь есть у нас дома — бренд родом из Костромы Country Textile открыл (под джиджей-сет Юлианны Бухольтс и реки игристого!) первую оффлайн-точку в Петербурге. Вбиваем в навигатор «Римского-Корсакова, 22с3» и отправляемся за пасторальными блузами, сарафанами и костюмами изо льна, крапивы и конопли (с пуговицами из переработанной скорлупы кокоса) и лучшими стегаными пледами.
Principe di Bologna
Готовимся к августовским отпускам и присоединяемся к празднованию итальянского «Феррагосто» с Principe di Bologna. Накануне национального торжества в честь окончания рабочего сезона (отмечается 15 августа) бренд объединился с российским фэшн-иллюстратором Анастасией Леконцевой и сочинил коллекцию футболок с принтами, вдохновленными главными отпускными точками Италии. Красочные скетчи Capri, Sardinia и Portofino появились на трех белых футболках и отправились в наш список хотелок (не только модных, но и туристических!).
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