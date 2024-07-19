Арт-шелк, лео-свиферы и полный кринж: модный дайджест

Камбэк сезона! Гранд-дама модной индустрии Виктория Андреянова (в послужном списке — оффер от Balenciaga, создание формы для сотрудников российского McDonald’s и разработка знаменитой красно-серой айдентики РЖД!), объявила о перезапуске собственного бренда Victoria Andreyanova с 32-летней историей.

Процесс курирует креативный консультант и стилист (с петербургским прошлым!) Санан Гасанов: познакомился с Викторией на Дне открытых дверей Королевской академии изящных искусств в Антверпене, следом помогал марке со стайлингом, а теперь взялся за обновление концепции и создание новой осенне-зимней коллекции Since 1992. В холода планирует одеть нас в макси-шубы, офискорные двойки и леопардовые свиферы, снабдив сумками-книжками, кожаными перчатками и меховыми шапками-таблетками.