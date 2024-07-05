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Вещи

Сумка-зебра, арт-лонгслив и пасторальная блуза: фэшн-мастхэвы июля

Гранжевая рванина Enfants Riches Déprimés, приятные телу шелковые пижамы Maison by Nude, дикие сумки с зеброй (главный принт года!) Imakebags и другие фэшн-необходимости июля. 

Nili Lotan

Nili Lotan, ДЛТ, 129 000 руб.

Nili Lotan, ДЛТ, 129 000 руб.

Иконические силуэты в комбо с лучшими тканями придумывает нью-йоркская фэшн-гуру с израильскими корнями Нили Лотан (в анамнезе — худрук Ralph Lauren), одевшая Гвинет Пэлтроу, Кайю Гербер и Беллу Хадид в свои стейтмент-жакеты и кашемировые свитеры. Запасаемся на лето и раннюю осень небесно-голубыми рубашками, денимом с идеальной посадкой и хлопковыми лонгсливами в полоску, вернувшимися в моду с подачи Миуччи Прада. Миксуем с лоферами и массивными тоутами, а на выходном бранче в Muze Garden — с вьетнамками и сумками-рафиями.

Enfants Riches Déprimés

Enfants Riches Déprimés

Enfants Riches Déprimés

Enfants Riches Déprimés

Enfants Riches Déprimés

Нигилистический кутюр Enfants Riches Déprimés (с вайбом Sex Pistols и Clash) от художника-концептуалиста Анри Леви носят все непо-бейби (включая наследницу империи Apple Ив Джобс), стилисты А-листа (от Вики Салават до Ксюши Смо) и лично Мэрилин Мэнсон (герой последнего кампейна бренда). Секрет успеха — классное качество денима, кожи и кашемира, помноженное на эстетику рванины (читай: панка конца 1970-х и японских фэшн-авангардистов1980-х). Спешим в культовый концепт-стор DayNight за макабристскими худи, состаренными клёшами и гранжевыми футболками— мэтчим с цепными поясами (украшение сезона!) и фирменными моносерьгами-ложками.

Imakebags

Imakebags, 51 900 руб.

Imakebags, 51 900 руб.

Зебровый принт выбирают Ирина Шейк, Жозефин Дженсен и сумочный артизан (с дипломом политолога!) Ксения Лапшова, украсившая анималистичные полумесяцы Imakebags пуговицей-застежкой из натурального камня (отшлифован вручную мастером из ЮАР!).

Gate31

Gate31

Gate31

Спецы по городской базе Gate31 красиво заходят на поле вечернего гардероба и предлагают завершить театральный сезон в БДТ в топах-бандо из нарезки воздушной вуали (миксуем с могучим оверсайз-жакетом).

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Maison by Nude

Шелковые комплекты, с которых началась история петербургского Maison by Nude, изменили представления людей о домашней одежде (теперь пижамы носят даже в театр). На этот раз фаундер Оксана Милковская приготовила для нас нюдовые боди-бандо, полупрозрачные лонгсливы, минималистичные топы, в которых смело завтракаем в Joli или идем на «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже (главная выставка лета!). А еще у бренда появился отдел Maison Home с предметами для дома ручной работы (вазы изготавливает мастер, который живет на далеком севере). 

Coperni

Coperni

Coperni

Отрабатываем тренд на яркие цветочные принты с боди Coperni из гардероба Хейли Бибер: берем с внушительной скидкой в новом дисконт-бутике Be Very и с подачи худруков Себастьена Мейера и Арно Вайяна носим в офис (да, так можно было) с серыми ladylike-брюками, а на вечеринку Cava Disco — cо свайп-сумкой (это мэтч!).

Fessura

Fessura, NO ONE, 18 190 руб.

Fessura, NO ONE, 18 190 руб.

Fessura, NO ONE, 15 590 руб.

Fessura, NO ONE, 15 590 руб.

Fessura, NO ONE, 18 190 руб.

Fessura, NO ONE, 18 190 руб.

Новинка итальянского eco-friendly бренда Fessura — кроссовки 2в1: высокотехнологичный гибрид подойдет и для активного хайкинга (не поскользнетесь даже на Гатчинских гейзерах!), и долгих прогулок по городу (если планируете с туристическим азартом изучать Петербург). Осваиваем в сникерах не только труднодоступные местности, но и функциональный горпкор — миксуем кроссовки с карго, сумочным обвесом из паракорда и вассермановскими жилетками. 

Meowshka

Блуза Meowshka

Блуза Meowshka

Meowshka, 157 400 руб.

Meowshka, 157 400 руб.

У нас есть croisettecore дома: фея демикутюра Лидия Метельская приручила вышивку сангалло и в круизной коллекции Meowshka сочинила белоснежные топы для приморского ретрита на побережье Финского залива.

Love Republic

Love Republic

Love Republic

Косплеим лебедей Трумена Капоте с черными и белыми ретро-купальниками от самого феминного массмаркета Love Republic: сочетаем с плетеными сумками, широкополыми шляпами в духе Бейб Пейли и трендовыми мыльницами (а то и аквашузами).

Geox

Geox

Geox

Вместе с марантами к нам возвращаются босоножки на танкетке (заверено Питером Мюлье в Alaïa). Берем джутовые сандалии Geox в желтом оттенке, которые запросто выступят в дуэте с фру-фру юбкой или сарафаном в цветочек (коттеджкор!).

A17

A17, 5 500 руб.

A17, 5 500 руб.

Важный тренд Y2K — низкая посадка и выглядывающие трусы — всё еще с нами. Так что смело носим напоказ черно-белые боксеры от петербургских профи мужского белья A17 — вместе с белоснежной майкой (это топ!).

Pompa

Жакет Pompa, 13 592 руб. Брюки Pompa, 8 552 руб.

Жакет Pompa, 13 592 руб. Брюки Pompa, 8 552 руб.

Зеленый — цвет сезона по версии Valentino, The Row и петербургских тейлоринг-профи Pompa: выгуливаем их изумрудные костюмы как в офисе, так и в Китайском дворце Ораниенбаума (открылся после 20-летней реставрации!).

Furla Club

Furla

Furla

Главный конкурент рафии — сумка из парусины, осевшая на полках стритстайл-евангелисток Леандры Медин и Перниль Тейсбек. Наш фаворит — хобо Furla Club из канваса с кожаной окантовкой, которую мэтчим с полосатым лонгсливом и палубными туфлями (дресс-код, достойный гастрокруиза на новом Pinskiyship с хитами от шефов Nama и Veter).

Sample Room

Sample Room

Sample Room

Без нарядного ромпера этим летом никуда (проверено Bottega Veneta). Самый праздничный комбинезон в пайетках нашли у петербургских мастеров вечернего гардероба Sample Room (в комбо с жемчугом и шапкой-паутинкой).

Lise Charmel

Lise Charmel, ДЛТ, 31 590 руб.

Lise Charmel, ДЛТ, 31 590 руб.

Этим летом бельевые профи Lise Charmel преуспели не только во французском кружеве, но и в пляжных комплектах по мотивам купальных боди Габриэль Шанель довильских времен. Все бра и бикини классической посадки выполнены из тонкого полиамида и украшены оп-арт-принтами в духе Бриджет Райли — носим их с белыми вьетнамками и внушительным жемчужным обвесом (от чокеров до анклетов).

Befree

Befree, 3 299 руб.

Befree, 3 299 руб.

Befree, 1 599 руб.

Befree, 1 599 руб.

Befree, 1 799 руб.

Befree, 1 799 руб.

Арт + фэшн коллаборация июля! Зумерский массмаркет Befree объединился с виртуозом мрачной графики Александрой Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина) и сочинил макабрические футболки, лонгсливы и свитеры тонкой вязки. Все вещи дропа украшены линогравюрами Гарт (с оленями и черными дырами-кляксами!) и дополнены думерскими стейтмент-надписями.

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Материал из номера:
Июль

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