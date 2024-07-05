Сумка-зебра, арт-лонгслив и пасторальная блуза: фэшн-мастхэвы июля

Гранжевая рванина Enfants Riches Déprimés, приятные телу шелковые пижамы Maison by Nude, дикие сумки с зеброй (главный принт года!) Imakebags и другие фэшн-необходимости июля.
Nili Lotan
Иконические силуэты в комбо с лучшими тканями придумывает нью-йоркская фэшн-гуру с израильскими корнями Нили Лотан (в анамнезе — худрук Ralph Lauren), одевшая Гвинет Пэлтроу, Кайю Гербер и Беллу Хадид в свои стейтмент-жакеты и кашемировые свитеры. Запасаемся на лето и раннюю осень небесно-голубыми рубашками, денимом с идеальной посадкой и хлопковыми лонгсливами в полоску, вернувшимися в моду с подачи Миуччи Прада. Миксуем с лоферами и массивными тоутами, а на выходном бранче в Muze Garden — с вьетнамками и сумками-рафиями.
Enfants Riches Déprimés
Нигилистический кутюр Enfants Riches Déprimés (с вайбом Sex Pistols и Clash) от художника-концептуалиста Анри Леви носят все непо-бейби (включая наследницу империи Apple Ив Джобс), стилисты А-листа (от Вики Салават до Ксюши Смо) и лично Мэрилин Мэнсон (герой последнего кампейна бренда). Секрет успеха — классное качество денима, кожи и кашемира, помноженное на эстетику рванины (читай: панка конца 1970-х и японских фэшн-авангардистов1980-х). Спешим в культовый концепт-стор DayNight за макабристскими худи, состаренными клёшами и гранжевыми футболками— мэтчим с цепными поясами (украшение сезона!) и фирменными моносерьгами-ложками.
Imakebags
Зебровый принт выбирают Ирина Шейк, Жозефин Дженсен и сумочный артизан (с дипломом политолога!) Ксения Лапшова, украсившая анималистичные полумесяцы Imakebags пуговицей-застежкой из натурального камня (отшлифован вручную мастером из ЮАР!).
Gate31
Gate31
Спецы по городской базе Gate31 красиво заходят на поле вечернего гардероба и предлагают завершить театральный сезон в БДТ в топах-бандо из нарезки воздушной вуали (миксуем с могучим оверсайз-жакетом).
Maison by Nude
Шелковые комплекты, с которых началась история петербургского Maison by Nude, изменили представления людей о домашней одежде (теперь пижамы носят даже в театр). На этот раз фаундер Оксана Милковская приготовила для нас нюдовые боди-бандо, полупрозрачные лонгсливы, минималистичные топы, в которых смело завтракаем в Joli или идем на «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже (главная выставка лета!). А еще у бренда появился отдел Maison Home с предметами для дома ручной работы (вазы изготавливает мастер, который живет на далеком севере).
Coperni
Coperni
Отрабатываем тренд на яркие цветочные принты с боди Coperni из гардероба Хейли Бибер: берем с внушительной скидкой в новом дисконт-бутике Be Very и с подачи худруков Себастьена Мейера и Арно Вайяна носим в офис (да, так можно было) с серыми ladylike-брюками, а на вечеринку Cava Disco — cо свайп-сумкой (это мэтч!).
Fessura
Новинка итальянского eco-friendly бренда Fessura — кроссовки 2в1: высокотехнологичный гибрид подойдет и для активного хайкинга (не поскользнетесь даже на Гатчинских гейзерах!), и долгих прогулок по городу (если планируете с туристическим азартом изучать Петербург). Осваиваем в сникерах не только труднодоступные местности, но и функциональный горпкор — миксуем кроссовки с карго, сумочным обвесом из паракорда и вассермановскими жилетками.
Meowshka
У нас есть croisettecore дома: фея демикутюра Лидия Метельская приручила вышивку сангалло и в круизной коллекции Meowshka сочинила белоснежные топы для приморского ретрита на побережье Финского залива.
Love Republic
Love Republic
Косплеим лебедей Трумена Капоте с черными и белыми ретро-купальниками от самого феминного массмаркета Love Republic: сочетаем с плетеными сумками, широкополыми шляпами в духе Бейб Пейли и трендовыми мыльницами (а то и аквашузами).
Geox
Geox
Вместе с марантами к нам возвращаются босоножки на танкетке (заверено Питером Мюлье в Alaïa). Берем джутовые сандалии Geox в желтом оттенке, которые запросто выступят в дуэте с фру-фру юбкой или сарафаном в цветочек (коттеджкор!).
A17
Важный тренд Y2K — низкая посадка и выглядывающие трусы — всё еще с нами. Так что смело носим напоказ черно-белые боксеры от петербургских профи мужского белья A17 — вместе с белоснежной майкой (это топ!).
Pompa
Зеленый — цвет сезона по версии Valentino, The Row и петербургских тейлоринг-профи Pompa: выгуливаем их изумрудные костюмы как в офисе, так и в Китайском дворце Ораниенбаума (открылся после 20-летней реставрации!).
Furla Club
Furla
Главный конкурент рафии — сумка из парусины, осевшая на полках стритстайл-евангелисток Леандры Медин и Перниль Тейсбек. Наш фаворит — хобо Furla Club из канваса с кожаной окантовкой, которую мэтчим с полосатым лонгсливом и палубными туфлями (дресс-код, достойный гастрокруиза на новом Pinskiyship с хитами от шефов Nama и Veter).
Sample Room
Sample Room
Без нарядного ромпера этим летом никуда (проверено Bottega Veneta). Самый праздничный комбинезон в пайетках нашли у петербургских мастеров вечернего гардероба Sample Room (в комбо с жемчугом и шапкой-паутинкой).
Lise Charmel
Этим летом бельевые профи Lise Charmel преуспели не только во французском кружеве, но и в пляжных комплектах по мотивам купальных боди Габриэль Шанель довильских времен. Все бра и бикини классической посадки выполнены из тонкого полиамида и украшены оп-арт-принтами в духе Бриджет Райли — носим их с белыми вьетнамками и внушительным жемчужным обвесом (от чокеров до анклетов).
Befree
Арт + фэшн коллаборация июля! Зумерский массмаркет Befree объединился с виртуозом мрачной графики Александрой Гарт (наследует традиции ленинградского мастера Андрея Ушина) и сочинил макабрические футболки, лонгсливы и свитеры тонкой вязки. Все вещи дропа украшены линогравюрами Гарт (с оленями и черными дырами-кляксами!) и дополнены думерскими стейтмент-надписями.
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