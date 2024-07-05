Сумка-зебра, арт-лонгслив и пасторальная блуза: фэшн-мастхэвы июля

Шелковые комплекты, с которых началась история петербургского Maison by Nude, изменили представления людей о домашней одежде (теперь пижамы носят даже в театр). На этот раз фаундер Оксана Милковская приготовила для нас нюдовые боди-бандо, полупрозрачные лонгсливы, минималистичные топы, в которых смело завтракаем в Joli или идем на «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже (главная выставка лета!). А еще у бренда появился отдел Maison Home с предметами для дома ручной работы (вазы изготавливает мастер, который живет на далеком севере).