Психоделический купальник, куртка-блуза и футболка из океанического пластика: модные находки июня

Театральный топ-сетка Fabiana Filippi (so dramatic!), ветровка из прозрачной органзы DIEGO M, художественная пижама для улицы (прятать такую дома невозможно) Any Wowzers — и другие главные фэшн-герои июня.
Fabiana Filippi
С восторгом наблюдаем за модным преображением мирового флагмана кашемира Fabiana Filippi под предводительством худрука Лючии де Вито (первый креативный директор в истории умбрийского бренда!). В весенне-летней коллекции Лючия смиксовала остромодную бахрому с полупрозрачными тканями, а перламутровую сетку — с акцентными перышками. Так что смело завершаем театральный сезон в сетчатом топе поверх приталенного жакета и пастельно-абрикосовой рубашки (многослойность — важный тренд!), дполняя дерби двухслойным сетом из капроновых колготок (чтобы точно не натерло!).
Missoni
Эти зигзаги мы узнаем из тысячи — за самыми нарядными пляжными комбинезонами идем к итальянским мастерам арт-трикотажа Missoni во главе с Филиппо Грациоли, чьи психоделическо-геометричные узоры успели прижиться в гардеробах Бейонсе, Стеллы Максвелл и Ирины Шейк.
Misa Bags
Saint Laurent есть у нас дома: петербургский сумочный профи Екатерина Харитошина из Misa Bags придумала фракофонский багет Oups в акцентных драпировках из денима или кожи, украшенный манжетом-колечком ручной работы (оммаж острову-крепости Мон-Сен-Мишель!). По примеру Энтони Ваккарелло смело выгуливаем с приталенными стейтмент-жакетами и капроновыми чепчиками (чтобы не напекло).
DIEGO M
DIEGO M
Важный летний конкурент массивных бомберов и рабочих курток — легкие аутдорные ветровки, с подиумов Louis Vuitton и Ganni угодившие в гардеробы Беллы Хадид, Хейли Бибер и Эмили Синдлев. Нашли лучше: берем феминную куртку-блузу DIEGO M из терракотовой органзы (прозрачность — гигатренд сезона!), которая защитит и от репинского бриза, и от дресс-код-нападок в итальянском шик-бистро La Biga (с самыми фотогеничными артишоками города!).
Boggi Milano
Важный урок фэшн-колористики от итальянских кэжуал-профи Boggi Milano: мэтчим шорты в остромодном лаймовом цвете (как у Gucci и Tod's) с графитовым махровым поло и бежевым тоутом-шопером (пляжный спортшик!).
Marella
Marella
Пополняем сумочную коллекцию мягким багетом Marella, способным как выступить в фэшн-дуэте с твидовым жакетом в партере Мариинки, так и исполнить роль подушки в «Сапсане» (на зависть подиумной travel-pillow от MM6!).
Any Wowzers
Тропические бури, фламинго, водопады и нападение ягуара на лошадь — нет, это не экфрасис к «Джунглям» Анри Руссо, а введение в арт+фэшн-пижамы с пляжным уклоном от фаундера Any Wowzers Анны Барковой, сочинившей весенне-летнюю коллекцию по мотивам картин титана примитивизма.
Lime
Массмаркет всея Руси Lime не отстает от люксовых Bottega Veneta, Prada и S.S.Daley и следует тренду на одежду для «хороших мальчиков». Новая круизная коллекция — тому подтверждение. Этим летом уходим от образа бэд боя с помощью перфорированных рубашек с коротким рукавом, аккуратных бермудов и благовоспитанных кардиганов. Оправа с прозрачными стеклами и сандалии (можно, с носком) только приветствуются!
Delsey
Собираемся в отпускной пляжхопинг с транком Delsey в духе ретросаквояжей. В отличие от багажных праотцов этот чемодан сделан из прочного поликарбоната (царапины нипочем) и снабжен кодовым замком — все любимые поло и слингбэки в безопасности.
Ecoalf
Ecoalf
В порыве сарториальной экотревожности меняем хлопковые майки-безрукавки на устойчивые футболки от испанских передовиков ресайкла Ecoalf, сделанные из переработанного океанического пластика. Смело мэтчим их с трендовыми капри и и марантами (экологичная фэшн-цикличность!).
Eleganzza
Мы знаем, с чем пойти на рококо-выставку Ивана Вишнякова и стать главным модным экспонатом в Михайловском замке, — берем с собой нюдовую ladylike-трапецию Eleganzza в комбо со знатным обвесом (от брелоков и перламутровых кисетов до лапок-ключниц).
Alvaar
Какой хороший день, чтобы подарить цветок! Ювелирные садовники Alvaar объединились со стеклодувами Don't drop the glass и отлили фирменные четырехлистники-подвесы из опалового и тралового стекла (сделаны вручную без форм и заливок). Вам голубой или зеленый, а может розовый?
RAZUMNO x МОХ
Дуэт искусства и цветов за пределами Эрмитажа, или коллаборация по любви — совместная новая коллекция бренда RAZUMNO и главных в Петербурге по эстетичному озеленению, ландшафтного бюро «МОХ». Дюжина микро-фрагментов (каждая вышивка заняла у владимирской мастерицы целых 9 часов!) из четыре работы голландских живописцев расположились на сорочках из шелка и хлопка. Выбираем один из четырех (белый, бежевый, шоколадный, черный) оттенков (или забираем сразу все!) и стилизуем в духе бохо, возродившегося с подачи Chloé во главе с Чеменой Камали, — с бахромой, вельветом, кроше и казаками.
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