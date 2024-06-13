Психоделический купальник, куртка-блуза и футболка из океанического пластика: модные находки июня

Дуэт искусства и цветов за пределами Эрмитажа, или коллаборация по любви — совместная новая коллекция бренда RAZUMNO и главных в Петербурге по эстетичному озеленению, ландшафтного бюро «МОХ». Дюжина микро-фрагментов (каждая вышивка заняла у владимирской мастерицы целых 9 часов!) из четыре работы голландских живописцев расположились на сорочках из шелка и хлопка. Выбираем один из четырех (белый, бежевый, шоколадный, черный) оттенков (или забираем сразу все!) и стилизуем в духе бохо, возродившегося с подачи Chloé во главе с Чеменой Камали, — с бахромой, вельветом, кроше и казаками.