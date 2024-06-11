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Как прошла стайлинг-сессия в бутике «Кенгуру»?

В петроградском бутике мультибренда «Кенгуру» (главный амбассадор детского фэшна, выросший до серьезного взрослого концепт-стора!) прошла стайлинг-сессия во главе с директором отдела моды и стиля жизни «Собака.ru» Юлией Машнич. По итогам встречи рассказываем (из первых уст!), что брать и как носить из новых коллекций «Кенгуру». 

Бутик «Кенгуру»
Архивы пресс-служб

Бутик «Кенгуру»

Бутик «Кенгуру»
Архивы пресс-служб

Бутик «Кенгуру»

Юлия Машнич
Архивы пресс-служб

Юлия Машнич

Гости стайлинг-сессии в бутике «Кенгуру»
Архивы пресс-служб

Гости стайлинг-сессии в бутике «Кенгуру»

Бутик «Кенгуру»
Архивы пресс-служб

Бутик «Кенгуру»

Смело продолжаем выгуливать деним и гранж от Diesel (наш выбор — джинсовое платье-рубашка с рваниной вместо манишки!) и дополняем летний гардероб артизанским шиком от Missoni (например, полосатыми кроше-клешами!). Отрабатываем тренд на тотальные стразы из нулевых с ассиметричными лонгсливами Giuseppe Di Morabito, а на полупрозрачность — с дарк-кружевом Alberta Ferretti. Плюс помним про возвращение тренда на леопардовые принты (в помощь — карнавальные платья Roberto Cavalli) и новую волну популярности вещей из 2010-х (читай: из коллекций MSGM). 

Большой пр-т П.С., д. 59

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