Как прошла стайлинг-сессия в бутике «Кенгуру»?

Смело продолжаем выгуливать деним и гранж от Diesel (наш выбор — джинсовое платье-рубашка с рваниной вместо манишки!) и дополняем летний гардероб артизанским шиком от Missoni (например, полосатыми кроше-клешами!). Отрабатываем тренд на тотальные стразы из нулевых с ассиметричными лонгсливами Giuseppe Di Morabito, а на полупрозрачность — с дарк-кружевом Alberta Ferretti. Плюс помним про возвращение тренда на леопардовые принты (в помощь — карнавальные платья Roberto Cavalli) и новую волну популярности вещей из 2010-х (читай: из коллекций MSGM).

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