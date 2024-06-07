Подвески-лебеди, капюшоны-подушки и кольца-самоцветы: модный дайджест

Подушка с капюшоном из водоотталкивающей ткани — что? Да! Такую придумали петербургские спецы по городской базе GATE31 в новом трэвел-дропе. Вдобавок кладем во вместительную сумку от бренда черно-бежевые косметички, удобные тапочки из курточной ткани (как тебе, The North Face?) и темные хлопковые маски для сна (мастхэв в сезон белых ночей).