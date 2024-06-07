Подвески-лебеди, капюшоны-подушки и кольца-самоцветы: модный дайджест

Проводим июнь красиво: в золотистых кроше-топах от супермассмаркета Lime, в жатом атласе от мастеров скандинавского кэжуала Finn Flare и в каменных цветках-украшениях от уральских ювелиров Moonswoon.
GATE31
Подушка с капюшоном из водоотталкивающей ткани — что? Да! Такую придумали петербургские спецы по городской базе GATE31 в новом трэвел-дропе. Вдобавок кладем во вместительную сумку от бренда черно-бежевые косметички, удобные тапочки из курточной ткани (как тебе, The North Face?) и темные хлопковые маски для сна (мастхэв в сезон белых ночей).
Lime
На этот раз супермассмаркет Lime раздает летний croisettecore: надеваем на (воображаемую) прогулку по Лазурному берегу атласные макси, золотистые кроше-топы и белоснежные платья-майки, щедро украшенные прозрачным стеклярусом и искусственным жемчугом. И помним про аксессуары, наш выбор — массивные стейтмент-браслеты и рельефные серьги-ракушки.
Finn Flare
В новом премиальном дропе Finn Flare голосует за летний шик-минимализм: вместо цветочных рюш-юбок фланируем по Летнему саду в невесомых комбинациях из мятого атласа, а телесные костюмные двойки из льна бережем для важных встреч в «Ферруме». В мужском сегменте примеряем скромные серые воротнички рабочих курток из джинсовой ткани.
Moonswoon
Уральские ювелиры Moonswoon приручили малахит, розовый кварц, апатит и лазурит, из которых вырастили кольца-самоцветы, подвески и серьги. Но главный герой коллекции «Каменный цветок» (и всего 2024 года!) — лебединый кулон из нейзильбера (сложносочиненный сплав меди, никеля и цинка), покрытый серебром.
Большое событие у новорожденного спорт-хаба Amazing Red: мультибренд запустил онлайн-магазин и провозгласил собственных амбассадоров пумовских тяг, беговых тишоток и альпинистской экипировки. Первым камуфляжные флиски и ветровки обновил Илья Кругосветов (походная субличность стритстайл-комика Ильи Куруча — лауреата ТОП-50 2024 года!), а также звезда «Импровизаторов» Арсений Попов, стендап-комикесса Надежда Джабраилова и отец-основатель русского YouTube-рэпа Big Russian Boss.
My812
У петербургских фэшн-романтиков My812 (авторы тех самых блуз с завязками-колокольчиками!) 7 июня стартует сэмпл-сейл. В своей студии будут распродавать по внушительной скидке тестовые образцы со съемок и вещи с незначительными дефектами, а половину вырученных средств направят на благотворительность.
ул. Профессора Попова, 31
Only Me
Готовим сани с лета! Авторы культовых петербургских эко-шуб Only Me проводят большой сейл: в этом месяце отдают фирменные тужурки из искусственного меха (снабжен утеплителем и выдерживает мороз в -25!) со скидкой до 70%. Распродажа продолжится в июле и августе, но будет скромнее — до 50% и 30% соответственно.
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