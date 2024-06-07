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Вещи

Подвески-лебеди, капюшоны-подушки и кольца-самоцветы: модный дайджест

Проводим июнь красиво: в золотистых кроше-топах от супермассмаркета Lime, в жатом атласе от мастеров скандинавского кэжуала Finn Flare и в каменных цветках-украшениях от уральских ювелиров Moonswoon.

GATE31

Подушка с капюшоном GATE31, 6 990 руб.
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Подушка с капюшоном GATE31, 6 990 руб.

Тапочки GATE31, 2 890 руб.
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Тапочки GATE31, 2 890 руб.

Маска GATE31, 1 590 руб.
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Маска GATE31, 1 590 руб.

Подушка с капюшоном из водоотталкивающей ткани — что? Да! Такую придумали петербургские спецы по городской базе GATE31 в новом трэвел-дропе. Вдобавок кладем во вместительную сумку от бренда черно-бежевые косметички, удобные тапочки из курточной ткани (как тебе, The North Face?) и темные хлопковые маски для сна (мастхэв в сезон белых ночей). 

Lime

Топ Lime, 4 999 руб.
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Топ Lime, 4 999 руб.

Lime, 2 599 руб.
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Lime, 2 599 руб.

Юбка Lime, 9 999 руб.
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Юбка Lime, 9 999 руб.

На этот раз супермассмаркет Lime раздает летний croisettecore: надеваем на (воображаемую) прогулку по Лазурному берегу атласные макси, золотистые кроше-топы и белоснежные платья-майки, щедро украшенные прозрачным стеклярусом и искусственным жемчугом. И помним про аксессуары, наш выбор — массивные стейтмент-браслеты и рельефные серьги-ракушки. 

Finn Flare

Топ Finn Flare, 4 499 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Finn Flare, 4 499 руб.

Куртка Finn Flare, 12 999 руб.
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Куртка Finn Flare, 12 999 руб.

Платье Finn Flare, 9 999 руб.
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Платье Finn Flare, 9 999 руб.

В новом премиальном дропе Finn Flare голосует за летний шик-минимализм: вместо цветочных рюш-юбок фланируем по Летнему саду в невесомых комбинациях из мятого атласа, а телесные костюмные двойки из льна бережем для важных встреч в «Ферруме». В мужском сегменте примеряем скромные серые воротнички рабочих курток из джинсовой ткани.

Moonswoon

Кольцо Moonswoon, 23 000 руб.
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Кольцо Moonswoon, 23 000 руб.

Подвеска Moonswoon, 13 900 руб.
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Подвеска Moonswoon, 13 900 руб.

Серьги Moonswoon, 16 900 руб.
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Серьги Moonswoon, 16 900 руб.

Уральские ювелиры Moonswoon приручили малахит, розовый кварц, апатит и лазурит, из которых вырастили кольца-самоцветы, подвески и серьги. Но главный герой коллекции «Каменный цветок» (и всего 2024 года!) — лебединый кулон из нейзильбера (сложносочиненный сплав меди, никеля и цинка), покрытый серебром.

Amazing Red

Куруч Илья
Архивы пресс-служб
Куруч Илья
Арсений Попов
Архивы пресс-служб
Арсений Попов
Надежда Джабраилова
Архивы пресс-служб

Надежда Джабраилова

Big Russian Boss
Архивы пресс-служб

Big Russian Boss

Большое событие у новорожденного спорт-хаба Amazing Red: мультибренд запустил онлайн-магазин и провозгласил собственных амбассадоров пумовских тяг, беговых тишоток и альпинистской экипировки. Первым камуфляжные флиски и ветровки обновил Илья Кругосветов (походная субличность стритстайл-комика Ильи Куруча — лауреата ТОП-50 2024 года!), а также звезда «Импровизаторов» Арсений Попов, стендап-комикесса Надежда Джабраилова и отец-основатель русского YouTube-рэпа Big Russian Boss. 

My812

My812
Архивы пресс-служб

My812

My812
Архивы пресс-служб

My812

У петербургских фэшн-романтиков My812 (авторы тех самых блуз с завязками-колокольчиками!) 7 июня стартует сэмпл-сейл. В своей студии будут распродавать по внушительной скидке тестовые образцы со съемок и вещи с незначительными дефектами, а половину вырученных средств направят на благотворительность.

ул. Профессора Попова, 31

Only Me

Бомбер Only Me, 6 270 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Only Me, 6 270 руб.

Пальто Only Me, 4 470 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Only Me, 4 470 руб.

Пальто Only Me, 7 770 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Only Me, 7 770 руб.

Готовим сани с лета! Авторы культовых петербургских эко-шуб Only Me проводят большой сейл: в этом месяце отдают фирменные тужурки из искусственного меха (снабжен утеплителем и выдерживает мороз в -25!) со скидкой до 70%. Распродажа продолжится в июле и августе, но будет скромнее — до 50% и 30% соответственно.

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Куруч Илья, Арсений Попов

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