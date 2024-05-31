Шапки-паутинки, платья-кофры и топы-персики: модный дайджест

В новой коллекции линии Special фаундер супербренда Ushatava Нино Шаматава продолжает переворачивать свадебные клише с ног на голову. Модный дом взял за основу концепцию, согласно которой у современной невесты есть два праздничных платья — официальное и танцевальное-коктейльное, и посвятил кампанию Second Dress второму неформальному наряду.

Примеряем алые атласные мини, сатиновые простыни, trompe l'oeil кофры (пригодится и в роли главного церемониального платья) и бесконечное платье Афродиты с пятиметровым шлейфом, следующим впереди невесты (а не позади). Вместо конвенциональных обручальных колец выбираем кремовые розы из полимерной глины либо серебряное Flash в хаотичной россыпи фианитов.