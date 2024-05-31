Шапки-паутинки, платья-кофры и топы-персики: модный дайджест

Вам ориенталистские фески из коллаборации модистов Cocoshnick с Nude Story, туники-иллюзии из свадебной коллекции Ushatava или сложносочиненные топы с отделкой из золотистой вуали от виртуозов кэжуал-базы из GATE31?
Cocoshnick x Nude Story
Вязаная шапка-паутинка, вискозная чалма (можно носить тремя разными способами!) и ориенталистская феска — главные герои коллаборации петербургских модистов Cocoshnick и кэжуал-локалов Nude Story. Мэтчим головные уборы с вещами из новой коллекции Nude Story, посвящённой Марокко и персикам! Мастхэвы — чайное макси-платье из итальянской визскозы, льняные двойки и пастельные мини-баллоны.
Ushatava
В новой коллекции линии Special фаундер супербренда Ushatava Нино Шаматава продолжает переворачивать свадебные клише с ног на голову. Модный дом взял за основу концепцию, согласно которой у современной невесты есть два праздничных платья — официальное и танцевальное-коктейльное, и посвятил кампанию Second Dress второму неформальному наряду.
Примеряем алые атласные мини, сатиновые простыни, trompe l'oeil кофры (пригодится и в роли главного церемониального платья) и бесконечное платье Афродиты с пятиметровым шлейфом, следующим впереди невесты (а не позади). Вместо конвенциональных обручальных колец выбираем кремовые розы из полимерной глины либо серебряное Flash в хаотичной россыпи фианитов.
Lime
Гранд-массмаркет Lime во всю готовится к выпускному prom-сезону, вместо привычных рюшей и кринолинов выбирая остромодные платья-майки с заниженной талией, пудровые топы с бантами-шлейфами и белоснежные костюмы-двойки прямого кроя (надеваем задом наперед по примеру Селин Дион с красной дорожки Оскара 1999 года).
GATE31
Суперсила новой вечерней коллекции от петербургских кэжуал-мастеров GATE31 — это микс полупрозрачных тканей с костюмными материалами и строгими силуэтами (гремучая смесь!). Собираем идеальный лук на закрытие театрального сезона (идем в БДТ на «Холопов»!): берем белоснежные жакеты с отделкой из органзы и монохромное платье-накидку из тенсела (стилизуем с брюками по примеру Gucci!). Альтернатива — золотистые топы с отделкой из вуали либо пудровые струящиеся наряды (мэтчим с сетчатыми балетками и вытянутыми клатчами-таксами).
NO ONE
На выпускной, под венец и гастрономический рейс Kuznya Cruise — всюду отравляемся в нарядных босоножках (иначе лето — пустая трата времени!). Стилизуем полупрозрачные слингбэки Casadei с тюлевыми юбками и сложносочиненными топами, для слингбэков Le Silla в оттенке серебристого металлика выбираем черный стейтмент-бодикон (имени Марии Белик), а в перламутровых шпильках Principe di Bologna раскрываем суперсилу походки Рианны — но не по решеткам, а по гранитным набережным Фонтанки!
Camper
В мультбрендовый концепт-стор Bootwood на московском Страстном бульваре (маствизит во время столичных каникул!) завезли новые кроссовки Roku от испанских мастеров авангардного спортшика Camper. Спикеры доступны в черном, белом и бежевом оттенках и сделаны по принципу «конструктора» (из эргономичной стельки, мягкого верха, 3D-носка, шнурков и легкой подошвы) — обладатели нескольких пар могут комбинировать элементы между собой.
2mood
В новый сезонных коллекциях профи по кэжуал-базе 2mood раздают мощный вайб итальянских каникул: запасаемся на лето льняными рубашками-охладителями, струящимися юбками-годе и молочным трикотажем, а в хлопковых топах и миди по примеру кампейна смело отправляемся на лучшую пасту в La Biga.
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