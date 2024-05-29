Маски, авиаторы, жуки и кошачьи глазки: вот 45 пар солнечнозащитных очков, которые будем носить до осени

За образцовыми авиаторами в духе 1970-х из тарантиновского «Однажды в Голливуде» идем к Vintage Frames либо в гости к Тому Форду, а лютый футуро-шик раздают Dsquared2 и Ottolinger (идеально в комбо с накладными плечиками Rick Owens — так ходит Янис Чамалиди). В стиле котосюрреализма (оммаж Эльзе Скиапарелли) работают Nina Ricci и Charles Jeffrey Loverboy, тренд на ромашки отрабатывает Джонатан Андерсон в Loewe, а очки-свиферы придумала команда Marni.