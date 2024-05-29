Маски, авиаторы, жуки и кошачьи глазки: вот 45 пар солнечнозащитных очков, которые будем носить до осени

Очки — бесценный летний мастхэв, способный как защитить глаза от ультрафиолета и тополиного пуха, так и дополнить кэжуал-выход в духе Saint Laurent или футуристичный лук имени Демны и Николя Жескьера.
Главные окулярные тренды — кибермаски (Maison Margiela и Louis Vuitton советуют мэчтить с канотье и даже с китайскими шляпами доули) и спортивные очки, силами Balenciaga перекочевавшие из гардероба отчаянных велосипедистов в гигатоуты главных фэшн-икон (заверено Викой Салават и Ольгой Карпуть). После парижского сафари-шоу Энтони Ваккарелло к нам снова возвращаются авиаторы, а Acne Studios пророчит очкам-жукам место в модном авангарде сезона.
За образцовыми авиаторами в духе 1970-х из тарантиновского «Однажды в Голливуде» идем к Vintage Frames либо в гости к Тому Форду, а лютый футуро-шик раздают Dsquared2 и Ottolinger (идеально в комбо с накладными плечиками Rick Owens — так ходит Янис Чамалиди). В стиле котосюрреализма (оммаж Эльзе Скиапарелли) работают Nina Ricci и Charles Jeffrey Loverboy, тренд на ромашки отрабатывает Джонатан Андерсон в Loewe, а очки-свиферы придумала команда Marni.
В модную копилку мастхэвов сезона — цветные линзы, которые можно найти далеко за пределами весенне-летнего шоу Миуччи Прады в Miu Miu. На жизнь в розовом цвете смотрят Mykita, в апельсиновом — Doublet, а в самом модном небесно-голубом — Eigengrau, Retrosuperfuture и Medea. Альтернативный вариант — пестрые полупрозрачные оправы, в создании которых преуспели лучшие петербургские локалы от Pye до Cultura.
Узкие очки «офисных сирен» все еще с нами — особенно вне отпуска. Примиряем пару A Better Feeling вместе с юбками-карандашами и остроносыми слингбэками либо берем очки Lime в нарядных стразах в комбо с черной ветровкой. А для выходной вылазки на террасу Lou Lou запасаемся леопардовой оправой Gresso (самый модный паттерн сезона!), которую сочетаем с анималистичным хобо Imakebags (дичь!).
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