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Вещи

Маски, авиаторы, жуки и кошачьи глазки: вот 45 пар солнечнозащитных очков, которые будем носить до осени

Очки — бесценный летний мастхэв, способный как защитить глаза от ультрафиолета и тополиного пуха, так и дополнить кэжуал-выход в духе Saint Laurent или футуристичный лук имени Демны и Николя Жескьера.

Dior, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Dior, ДЛТ, 99 500 руб.

Celine, ДЛТ, 82 300 руб.
Архивы пресс-служб

Celine, ДЛТ, 82 300 руб.

Gucci, Optics Gallery, 78 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, Optics Gallery, 78 500 руб.

Marni, KM20, 66 800 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, KM20, 66 800 руб.

Bottega Veneta, 58 300 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, 58 300 руб.

Loewe, Optics Gallery, 56 700 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe, Optics Gallery, 56 700 руб.

Balenciaga, Optics Gallery, 53 900 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, Optics Gallery, 53 900 руб.

Prada, ДЛТ, 51 800 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 51 800 руб.

Ulyana Sergeenko, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 50 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 49 950 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 49 950 руб.

Loewe, Optics Gallery, 49 500 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe, Optics Gallery, 49 500 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 48 950 руб.
Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 48 950 руб.

Agent Provocateur x Retrosuperfuture, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

Agent Provocateur x Retrosuperfuture, 39 900 руб.

Главные окулярные тренды — кибермаски (Maison Margiela и Louis Vuitton советуют мэчтить с канотье и даже с китайскими шляпами доули) и спортивные очки, силами Balenciaga перекочевавшие из гардероба отчаянных велосипедистов в гигатоуты главных фэшн-икон (заверено Викой Салават и Ольгой Карпуть). После парижского сафари-шоу Энтони Ваккарелло к нам снова возвращаются авиаторы, а Acne Studios пророчит очкам-жукам место в модном авангарде сезона.

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 34 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 34 990 руб.

Tom Ford, Refaced, 33 600 руб.
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Tom Ford, Refaced, 33 600 руб.

Medea, Peak, 32 950 руб.
Архивы пресс-служб

Medea, Peak, 32 950 руб.

Brain Dead, Peak, 32 950 руб.
Архивы пресс-служб

Brain Dead, Peak, 32 950 руб.

Nina Ricci, Optics Gallery, 32 900 руб.
Архивы пресс-служб

Nina Ricci, Optics Gallery, 32 900 руб.

Doublet, День и Ночь, 32 630 руб.
Архивы пресс-служб

Doublet, День и Ночь, 32 630 руб.

Kaleos Eyehunters, Refaced, 32 500 руб.
Архивы пресс-служб

Kaleos Eyehunters, Refaced, 32 500 руб.

Vintage Frames, Gluten Free Optics, 32 100 руб.
Архивы пресс-служб

Vintage Frames, Gluten Free Optics, 32 100 руб.

Ottolinger, Studio Slow, 31 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, Studio Slow, 31 990 руб.

За образцовыми авиаторами в духе 1970-х из тарантиновского «Однажды в Голливуде» идем к Vintage Frames либо в гости к Тому Форду, а лютый футуро-шик раздают Dsquared2 и Ottolinger (идеально в комбо с накладными плечиками Rick Owens — так ходит Янис Чамалиди). В стиле котосюрреализма (оммаж Эльзе Скиапарелли) работают Nina Ricci и Charles Jeffrey Loverboy, тренд на ромашки отрабатывает Джонатан Андерсон в Loewe, а очки-свиферы придумала команда Marni. 

Dsquared2, ДЛТ, 30 800 руб.
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Dsquared2, ДЛТ,  30 800 руб.

Brevno, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Brevno, 30 000 руб.

A Better Feeling, KM20, 29 800 руб.
Архивы пресс-служб

A Better Feeling, KM20, 29 800 руб.

Retrosuperfuture, KM20, 26 400 руб.
Архивы пресс-служб

Retrosuperfuture, KM20, 26 400 руб.

Kaleos, Gluten Free Optics, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kaleos, Gluten Free Optics, 26 000 руб.

Gresso, 23 600 руб.
Архивы пресс-служб

Gresso, 23 600 руб.

Mykita, Golden Line, 21 800 руб.
Архивы пресс-служб

Mykita, Golden Line, 21 800 руб.

Gresso, 20 400 руб.
Архивы пресс-служб

Gresso, 20 400 руб.

Dries Van Noten, День и Ночь, 20 097 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, День и Ночь, 20 097 руб.

Eigengrau, ДЛТ, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Eigengrau, ДЛТ, 19 900 руб.

Fakoshima x Pye, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Fakoshima x Pye, 18 500 руб.

Bonnie Clyde, Studio Slow, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Bonnie Clyde, Studio Slow, 17 990 руб.

В модную копилку мастхэвов сезона — цветные линзы, которые можно найти далеко за пределами весенне-летнего шоу Миуччи Прады в Miu Miu. На жизнь в розовом цвете смотрят Mykita, в апельсиновом — Doublet, а в самом модном небесно-голубом — Eigengrau, Retrosuperfuture и Medea. Альтернативный вариант — пестрые полупрозрачные оправы, в создании которых преуспели лучшие петербургские локалы от Pye до Cultura. 

Retrosuperfuture, Peak, 15 330 руб.
Архивы пресс-служб

Retrosuperfuture, Peak, 15 330 руб.

Pye x Avgvst, 13 500 руб.
Архивы пресс-служб

Pye x Avgvst, 13 500 руб.

Cultura, 10 399 руб.
Архивы пресс-служб

Cultura, 10 399 руб.

KruezbergKinder, Gluten Free Optics, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

KruezbergKinder, Gluten Free Optics, 12 000 руб.

Radius58, 12 000 руб.
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Radius58, 12 000 руб.

Cultura, 10 399 руб.
Архивы пресс-служб

Cultura, 10 399 руб.

Izipizi, Studio Slow, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Izipizi, Studio Slow, 6 990 руб.

Shu, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 6 990 руб.

GATE31, 6 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 6 890 руб.

Idol, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 4 990 руб.

Lime, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 2 599 руб.

Love Republic, 2 399 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 399 руб.

Узкие очки «офисных сирен» все еще с нами — особенно вне отпуска. Примиряем пару A Better Feeling вместе с юбками-карандашами и остроносыми слингбэками либо берем очки Lime в нарядных стразах в комбо с черной ветровкой. А для выходной вылазки на террасу Lou Lou запасаемся леопардовой оправой Gresso (самый модный паттерн сезона!), которую сочетаем с анималистичным хобо Imakebags (дичь!).

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