Сумки-таксы — главный аксессуар сезона

Этой весной базовые тоуты вытянулись до винтажных East-West размеров, превратившись в такс Alaïa, candy-багеты Givenchy и даже подводные субмарины Bottega Veneta.
Сначала Питер Мюлье обратился к сумочным силуэтам 1960-х годов и сочинил Alaïa Le Teckel (прижилась в сумочных коллекциях модных инфлюэнсеров Мирьям Флатау, Беатрис Гуту и Лены Перминовой), обеспечив модному дому Азедина Алаи в топе рейтинга Lyst. Следом сумки-таксы появились у The Row, Ferragamo, Bottega Veneta и Khaite, а Джонатан Андерсон и вовсе придумал East-West версию культовой сумки Loewe Puzzle.
Отправляемся на ресейл за люксовыми мастхэвами — на Oskelly можно найти горошковую Le Teckel и терракотовую Abby, а на платформе TSUM Collect — вытянутые клатчи Chanel и Prada. Со строгим офисным пиджаком мэтчим авангардную таксу Nensi Avetisyan (б — баланс), а на нарядный обед в óckam bistrot берем с собой сверкающую Yuzefi Dinner Roll.
Главные отечественные East-West хедлайнеры — аксессуарные мастера Askent, исполнившие фирменную боулинг-сумку в шоколадном, нюдовом и небесно-голубых оттенках, и супермассмаркет Lime, выпустивший образцовую алую таксу (непременно украшаем сосисками-брелоками).
Помним про яркую летнюю колористику — за оранжевым идем к Arny Praht, за лазурно-голубым — к Eleganzza, а лучший красный в духе Bottega Red найден у новорожденного сумочного бренда THE (с их удлиненными клатчами уже во всю ходит передовик стайлинг-авангарда Ольга Шуранова).
Комментарии (0)