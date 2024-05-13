Сумки-таксы — главный аксессуар сезона

Главные отечественные East-West хедлайнеры — аксессуарные мастера Askent, исполнившие фирменную боулинг-сумку в шоколадном, нюдовом и небесно-голубых оттенках, и супермассмаркет Lime, выпустивший образцовую алую таксу (непременно украшаем сосисками-брелоками).

Помним про яркую летнюю колористику — за оранжевым идем к Arny Praht, за лазурно-голубым — к Eleganzza, а лучший красный в духе Bottega Red найден у новорожденного сумочного бренда THE (с их удлиненными клатчами уже во всю ходит передовик стайлинг-авангарда Ольга Шуранова).