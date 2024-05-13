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Вещи

Сумки-таксы — главный аксессуар сезона

Этой весной базовые тоуты вытянулись до винтажных East-West размеров, превратившись в такс Alaïa, candy-багеты Givenchy и даже подводные субмарины Bottega Veneta.

Bottega Veneta SS'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS'24

Alaïa FW'24
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'24

Ferragamo SS'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo SS'24

Jil Sander Goji
Архивы пресс-служб

Jil Sander Goji

Givenchy SS'24
Архивы пресс-служб

Givenchy SS'24

Loewe Puzzle
Архивы пресс-служб

Loewe Puzzle

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Bottega Veneta SS'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS'24

Сначала Питер Мюлье обратился к сумочным силуэтам 1960-х годов и сочинил Alaïa Le Teckel (прижилась в сумочных коллекциях модных инфлюэнсеров Мирьям Флатау, Беатрис Гуту и Лены Перминовой), обеспечив модному дому Азедина Алаи в топе рейтинга Lyst. Следом сумки-таксы появились у The Row, Ferragamo, Bottega Veneta и Khaite, а Джонатан Андерсон и вовсе придумал East-West версию культовой сумки Loewe Puzzle. 

Alaïa, Oskelly, 455 000 руб.
Архивы пресс-служб

Alaïa, Oskelly, 455 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 360 000 руб.

The Row, Oskelly, 219 060 руб.
Архивы пресс-служб

The Row, Oskelly, 219 060 руб.

Dentro, Peak, 166 250 руб.
Архивы пресс-служб

Dentro, Peak, 166 250 руб.

Louis Vuitton, Vintage Voyage, 129 000 руб.
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton, Vintage Voyage, 129 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 75 500 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 75 500 руб.

Nensi Avetisian, KM20, 72 600 руб.
Архивы пресс-служб

Nensi Avetisian, KM20, 72 600 руб.

Yuzefi, ДЛТ, 59 250 руб.
Архивы пресс-служб

Yuzefi, ДЛТ, 59 250 руб.

Juun.J, Studio Slow, 53 990 руб.
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Juun.J, Studio Slow, 53 990 руб.

Отправляемся на ресейл за люксовыми мастхэвами — на Oskelly можно найти горошковую Le Teckel и терракотовую Abby, а на платформе TSUM Collect — вытянутые клатчи Chanel и Prada. Со строгим офисным пиджаком мэтчим авангардную таксу Nensi Avetisyan (б — баланс), а на нарядный обед в óckam bistrot берем с собой сверкающую Yuzefi Dinner Roll.

GU_DE, Studio Slow, 48 990 руб.
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GU_DE, Studio Slow, 48 990 руб.

THE, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

THE, 38 000 руб.

Rejina Pyo, Golden Line, 36 800 руб.
Архивы пресс-служб

Rejina Pyo, Golden Line, 36 800 руб.

Moveli, 36 980 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 36 980 руб.

Misa Bags, 36 500 руб.
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Misa Bags, 36 500 руб.

Eleganzza, 31 900 руб.
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Eleganzza, 31 900 руб.

Askent, 23 500 руб.
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Askent, 23 500 руб.

Lucca, 19 490 руб.
Архивы пресс-служб

Lucca, 19 490 руб.

Aprell, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Aprell, 10 900 руб.

Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 8 900 руб.

Lime, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4 599 руб.

Главные отечественные East-West хедлайнеры — аксессуарные мастера Askent, исполнившие фирменную боулинг-сумку в шоколадном, нюдовом и небесно-голубых оттенках, и супермассмаркет Lime, выпустивший образцовую алую таксу (непременно украшаем сосисками-брелоками).

Помним про яркую летнюю колористику — за оранжевым идем к Arny Praht, за лазурно-голубым — к Eleganzza, а лучший красный в духе Bottega Red найден у новорожденного сумочного бренда THE (с их удлиненными клатчами уже во всю ходит передовик стайлинг-авангарда Ольга Шуранова).

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