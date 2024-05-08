Выбрали 50 нарядных выпускных платьев

Выпускное платье — генеральная репетиция взрослых black tie выходов, а то и свадебного лука. Собрали классные комбинации, нарядные мини и гротескные рюши, которые этим летом пригодятся даже за пределами школьно-студенческих балов.
Отрабатываем дресс-код отгремевшего Met Gala c цветочными клумбами Simone Rocha, с пастельными букетами Forte Dei Marmi или с акцентными оборками-бутоньерками Korobeynikov. Косплеим школьный ретро-бал при помощи демикутюрного чайного платья Ulyana Sergeenko и накрахмаленных воротничков Miu Miu.
Важный подиумный тренд — пастельно-пудровые оттенки, перекочевавшие с показов Rick Owens и Y/Project на драпировки Giuseppe di Morabito и банты My812. За более насыщенной розовой колористикой идем к фее демикутюра Лидии Метельской в Meowshka и к Нино Шаматаве в экспериментальный модный дом Ushatava (там же можно найти платья-скатерти из коллаборации с Полиной Твердой).
Не представляем выпускной бал без массивных рукавов-буфов и пышных baby-doll юбок в духе Giambattista Valli. Такие есть у мастеров вечернего гардероба Say No More и Budupozdno (мэтчим со слингбэками и балетками!), а за коллекционными вариантами отправляемся на ресейл: суперлот — коктейльное мини Saint Laurent из весенне-летней коллекции 2018 года (носит Рената Литвинова!).
Конвенциональный праздник — не повод отказываться от фэшн-авангарда. За модными piece of art идем в гости Ola Ola, где обитают принтованные платья по мотивам советских ковров, украшенные градиентной бахромой, а за самыми полупрозрачными рюшами — в Jackson de Ville, которые при малейшем похолодании на танцполе смело миксуются с леггинсами и трендовыми кардиганами.
Комментарии (0)