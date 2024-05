Выбрали 50 нарядных выпускных платьев

Не представляем выпускной бал без массивных рукавов-буфов и пышных baby-doll юбок в духе Giambattista Valli. Такие есть у мастеров вечернего гардероба Say No More и Budupozdno (мэтчим со слингбэками и балетками!), а за коллекционными вариантами отправляемся на ресейл: суперлот — коктейльное мини Saint Laurent из весенне-летней коллекции 2018 года (носит Рената Литвинова!).