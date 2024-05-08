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Вещи

Выбрали 50 нарядных выпускных платьев

Выпускное платье — генеральная репетиция взрослых black tie выходов, а то и свадебного лука. Собрали классные комбинации, нарядные мини и гротескные рюши, которые этим летом пригодятся даже за пределами школьно-студенческих балов.

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 935 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, TSUM Collect, 935 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 620 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 620 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 599 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 599 500 руб.

Dice Kayek, ДЛТ, 483 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dice Kayek, ДЛТ, 483 000 руб.

Saint Laurent, Vintage Voyage, 219 000 руб.
Архивы пресс-служб

Saint Laurent, Vintage Voyage, 219 000 руб.

Izeta, 250 000 руб.
Архивы пресс-служб

Izeta, 250 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.

Meowshka, 177 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 177 000 руб.

Dice Kayek, ДЛТ, 179 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dice Kayek, ДЛТ, 179 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 175 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova Atelier, 175 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 136 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, TSUM Collect, 136 000 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 114 500 руб.
Архивы пресс-служб

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 114 500 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 110 400 руб.
Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 110 400 руб.

Simone Rocha, TSUM Collect, 105 000 руб.
Архивы пресс-служб

Simone Rocha, TSUM Collect, 105 000 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, Golden Line, 88 200 руб.
Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Golden Line, 88 200 руб.

Отрабатываем дресс-код отгремевшего Met Gala c цветочными клумбами Simone Rocha, с пастельными букетами Forte Dei Marmi или с акцентными оборками-бутоньерками Korobeynikov. Косплеим школьный ретро-бал при помощи демикутюрного чайного платья Ulyana Sergeenko и накрахмаленных воротничков Miu Miu.   

J. Kim, KM20, 78 600 руб.
Архивы пресс-служб

J. Kim, KM20, 78 600 руб.

Lina Gasanova, 78 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 78 000 руб.

Murashka, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Murashka, 75 000 руб.

Rosso, Кашемир и Шелк, 73 347 руб.
Архивы пресс-служб

Rosso, Кашемир и Шелк, 73 347 руб.

Kalmanovich, 71 250 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 71 250 руб.

Amantes, 70 000 руб.
Архивы пресс-служб

Amantes, 70 000 руб.

Forte Dei Marmi Couture, NO ONE, 69 990 руб.
Архивы пресс-служб

Forte Dei Marmi Couture, NO ONE, 69 990 руб.

404 Not Found, 69 800 руб.
Архивы пресс-служб

404 Not Found, 69 800 руб.

Code Couture, 68 700 руб.
Архивы пресс-служб

Code Couture, 68 700 руб.

My812, 62 000 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 62 000 руб.

Pinko, ДЛТ, 68 900 руб.
Архивы пресс-служб

Pinko, ДЛТ, 68 900 руб.

Say No More, 68 000 руб.
Архивы пресс-служб

Say No More, 68 000 руб.

Jackson de Ville, KM20, 66 800 руб.
Архивы пресс-служб

Jackson de Ville, KM20, 66 800 руб.

Coperni, Golden Line, 61 400 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Golden Line, 61 400 руб.

Pervert, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Pervert, 60 000 руб.

Svale, Subbota Store, 58 500 руб.
Архивы пресс-служб

Svale, Subbota Store, 58 500 руб.

Важный подиумный тренд — пастельно-пудровые оттенки, перекочевавшие с показов Rick Owens и Y/Project на драпировки Giuseppe di Morabito и банты My812. За более насыщенной розовой колористикой идем к фее демикутюра Лидии Метельской в Meowshka и к Нино Шаматаве в экспериментальный модный дом Ushatava (там же можно найти платья-скатерти из коллаборации с Полиной Твердой). 

Ushatava, 53 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 53 000 руб.

IRO Paris, 49 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 49 900 руб.

Pitkina, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Pitkina, 48 000 руб.

Rooth, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rooth, 46 000 руб.

Aline, Кенгуру, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Aline, Кенгуру, 46 000 руб.

muus, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 45 000 руб.

Budupozdno, Subbota, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Budupozdno, Subbota, 39 000 руб.

Ola Ola, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 38 000 руб.

Roseville, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Roseville, 31 000 руб.

May of May, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

May of May, 33 000 руб.

Cestrx, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cestrx, 32 000 руб.

Autentiments, 31 900 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 31 900 руб.

Не представляем выпускной бал без массивных рукавов-буфов и пышных baby-doll юбок в духе Giambattista Valli. Такие есть у мастеров вечернего гардероба Say No More и Budupozdno (мэтчим со слингбэками и балетками!), а за коллекционными вариантами отправляемся на ресейл: суперлот — коктейльное мини Saint Laurent из весенне-летней коллекции 2018 года (носит Рената Литвинова!). 

abitu, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

abitu, 30 000 руб.

1811stores, 29 990 руб.
Архивы пресс-служб

1811stores, 29 990 руб.

12Storeez, 29 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 29 980 руб.

M_U_R, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 25 000 руб.

Korobeynikov, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

Korobeynikov, 23 900 руб.

The Vow, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

The Vow, 22 500 руб.

Yuzefi, Rehabshop, 19 250 руб.
Архивы пресс-служб

Yuzefi, Rehabshop, 19 250 руб.

KHAV, 17 600 руб.
Архивы пресс-служб

KHAV, 17 600 руб.

GATE31, 12 490 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 12 490 руб.

Love Republic, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 9 999 руб.

Конвенциональный праздник — не повод отказываться от фэшн-авангарда. За модными piece of art идем в гости Ola Ola, где обитают принтованные платья по мотивам советских ковров, украшенные градиентной бахромой, а за самыми полупрозрачными рюшами — в Jackson de Ville, которые при малейшем похолодании на танцполе смело миксуются с леггинсами и трендовыми кардиганами. 

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