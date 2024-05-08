Выбрали 50 нарядных выпускных платьев

Важный подиумный тренд — пастельно-пудровые оттенки, перекочевавшие с показов Rick Owens и Y/Project на драпировки Giuseppe di Morabito и банты My812. За более насыщенной розовой колористикой идем к фее демикутюра Лидии Метельской в Meowshka и к Нино Шаматаве в экспериментальный модный дом Ushatava (там же можно найти платья-скатерти из коллаборации с Полиной Твердой).