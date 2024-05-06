Тоуты-таксы, панамки-бескозырки и свитеры-паутинки: майские хиты гардероба

Этот май встречаем окрыленными: носим сумку с ангелами Eleganzza, воздушно-невесомые парки Geox и санскрин-боди с лебедями RoDaSoleil.
ДЛТ
Молния! Острые воротнички Jil Sander уже в ДЛТ. Суперсила худруков уважаемого немецкого дома (с итальянской пропиской!) Люси и Люка Мейер — нет, не безупречный подиумный стайлинг (хотя чего стоит мэтч пальто-покрывал с сумками-париками в одном луке!), а скульптурно выверенные силуэты и точный цветовой подход: их оранжевый — самый дофаминовый, пудровый — самый пастельный, кобальтовый — самый океанический. Этим летом готовимся выгуливать на веранде Joli жильзандеровские поло из вискозной лапши и ромкорные двойки с главными маст-хэвами сезона по версии Jil Sander — остроносыми слингбэками и вытянутыми тоутами-таксами.
Free Age
Видим этим летом голубые вещи — берем и не думаем. Например, свитер-паутинку Free Age, сочиненный петербургским премиумартизаном Татьяной Затравиной из невесомого кид-мохера, — мэтчим с короткими оранжевыми перчатками (как у Fendi) или золотым стейтмент-обвесом (как у Schiaparelli).
Boggi Milano
Лен — кашемир лета, проверено титаном итальянского футбола Энцо Беарзотом. Выгуливаем дымчатые рубашки от кэжуал-артизанов Boggi Milano замшевыми лоферами и софткор-бермудами и на рабочих планерках (да, так можно), и во время отпускного гастрохоппинга (чем южнее, тем лучше).
GATE31
Спецы по петербургской кэжуал-базе GATE31 во всю готовятся к летне-отпускному сезону: в новом дропе одевают нас в нюдовые карго-костюмы, полупрозрачные накидки из тенсела и льняные платья в пудровых драпировках, призывая отказаться от офискорных тоутов в пользу ланч-боксов из кожи. Бонус: примерить наряд фэшн-отпускника (а еще круизные панамки-бескозырки) можно в новом московском флагмане в Метрополисе (с дизайнерскими отсылками к аэроборту и библиотеке Алвара Аалто в Выборге!).
Geox
Противостоим ветрам на «Острове фортов» (а еще отрабатываем важный тренд на полупрозрачные ткани) в парке-дождевике Geox Naileen голубого цвета (тоже тренд!), защищающей от приморского ветра за счет акцентной кулиски на талии.
RoDaSoleil
Петербургские передовики санскрин-купальников RoDaSoleil нарисовали лебедя (герой года по версии зороастрийцев, Трумена Капоте и художницы Тани Ахметгалиевой!) на боди с фильтром, который умеет пропускать безопасные солнечные лучи для загара, ограждая кожу от ультрафиолета.
Eleganzza
Путти: голосуем сердцем за сумку-монограмму Eleganzza! Для высокохудожественной вылазки в Эрмитаж (например, на выставку-блокбастер «От готики до Гойи»!) аксессуарные профи Eleganzza припасли каркасную сумку Monogramm (в этом году отмечает фарфоровый фэшн-юбилей!) — с принтованными вензелями, барочными купидонами и высеченным бренд-логотипом. В ladylike-порыве сочетаем монограмму с трендовыми пастельными костюмами (как у Proenza Schouler) и фэшн-кейпами в духе Del Core и Jil Sander.
Balabala
Balabala
Для пляжной вылазки на комаровский берег наряжаем бейби-модника в фантазийные ﬂowercore-футболки от гуру детского фэшна Balabala, не забывая про дофаминовые панамки и жукичепчики (ответ купальным шапочкам Миуччи Прада и Рафа Симонса!).
Geox
Рассекаем от Коломны до Елагина в колорблок-кроссовках Geox! Сникеры повсюду: пока Демна придумывает гротескные тяги, а Миучча Прада вступает на путь бойких спорт-коллабораций, итальянские аутдор-спецы Geox в новой весенней коллекции обувают нас в колорблок-кроссовки Amabel (их сочетание оранжевого и фиолетового достойно главы в словаре цветовых комбинаций Сандзо Вада!), пастельно-голубые Nebula и белоснежные кеды Spherica (пригодятся для мэтча с теннисными мини, вернувшимися в моду с подачи Зендеи в «Претендентах»).
A17
Джереми Аллен Уайт, приготовиться! Образцовые боксеры обнаружены у A17. Секрет фэшн-успеха петербургского профи мужских слипов и хипсов Антона Аброяна — мастерский бельевой пошив и быстрая адаптация всех подиумных трендов (от изумрудных Ferragamoоттенков до лео-принтов). Весенне-летний маст-хэв бренда — монохромные боксеры из ультратонкого полиамида с гладким бесшовным краем (спасибо технологии lazer cut), благодаря которому трусы неразличимы под остромодными льняными брюками и небесно-голубыми джинсами.
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