Тоуты-таксы, панамки-бескозырки и свитеры-паутинки: майские хиты гардероба

Спецы по петербургской кэжуал-базе GATE31 во всю готовятся к летне-отпускному сезону: в новом дропе одевают нас в нюдовые карго-костюмы, полупрозрачные накидки из тенсела и льняные платья в пудровых драпировках, призывая отказаться от офискорных тоутов в пользу ланч-боксов из кожи. Бонус: примерить наряд фэшн-отпускника (а еще круизные панамки-бескозырки) можно в новом московском флагмане в Метрополисе (с дизайнерскими отсылками к аэроборту и библиотеке Алвара Аалто в Выборге!).