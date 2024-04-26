Браслеты-реки, кроссовки-пуанты и футболки-слоники: модный дайджест

Saint Laurent есть у нас дома: петербургские аксессуарные мастера Misa bags сделали франкофонский багет Oups в акцентных драпировках из денима и кожи, украшенный манжетом-колечком ручной работы (оммаж острову-крепости Мон-Сен-Мишель!). Будем носить с приталенными стейтмент-жакетами и нано-шортами из кожи либо с рубашками и брюками из денима (а то и со скинни-джинсами, возвращающимися в моду!).