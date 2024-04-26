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Вещи

Браслеты-реки, кроссовки-пуанты и футболки-слоники: модный дайджест

Вам модернистские арт-пижамы Any Wowzers (по мотивам работ Анри Руссо), витиеватые браслеты-обереги Your Kama, повторяющие изгибы реки Камы, или авангардные кроссовки-пуанты Ecco на тракторной подошве, сочиненные фэшн-легендой Наташей Рамсей-Леви?

Any Wowzers

Пижамный комплект Any Wowzers, 18 500 руб.
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Пижамный комплект Any Wowzers, 18 500 руб.

Пижамный комплект Any Wowzers,
Архивы пресс-служб

Пижамный комплект Any Wowzers, 

Футболка Any Wowzers, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Any Wowzers, 6 500 руб.

Пижамный комплект Any Wowzers, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Пижамный комплект Any Wowzers, 18 500 руб.

Пижамный арт + фэшн в новой коллекции Any Wowzers, созданной по мотивам «Джунглей» титана примитивизма Анри Руссо! Фаундер Аня Баркова (мастер по пижамам с пляжным уклоном) украсила шелковые и хлопковые комплекты тропическими растениями, пестрыми лео-принтами, распустившимися анютиными глазками и кашемирово-розовым слоником (главный герой релиза!).

Lime

Блуза Lime, 5 599 руб.
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Блуза Lime, 5 599 руб.

Рубашка Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 6 999 руб.

Сумка Lime, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Lime, 4 999 руб.

Топ Lime, 1 999 руб., ожерелье Lime, 1 599 руб.
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Топ Lime, 1 999 руб., ожерелье Lime, 1 599 руб.

В новой круизной коллекции фэшн-флагман массмаркета Lime раздает образцовый средиземноморский шик: запасаемся на жару пижамными рубашками-охладителями из смесового льна и хлопка, брюками и топами джерси в матросскую полоску, блузами-колокольчиками и мермейдкорными цепями-ракушками, которые пригодятся как в роли пояса, так и для сумочного обвеса.

Misa Bags

Oups Misa bags, 32 500 руб.
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Oups Misa bags, 32 500 руб.

Oups Misa bags, 30 500 руб.
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Oups Misa bags, 30 500 руб.

Saint Laurent есть у нас дома: петербургские аксессуарные мастера Misa bags сделали франкофонский багет Oups в акцентных драпировках из денима и кожи, украшенный манжетом-колечком ручной работы (оммаж острову-крепости Мон-Сен-Мишель!). Будем носить с приталенными стейтмент-жакетами и нано-шортами из кожи либо с рубашками и брюками из денима (а то и со скинни-джинсами, возвращающимися в моду!).

Cocoshnick

Панама Cocoshnick, 13 000 руб., сумка Cocoshnick, 7 500 руб.
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Панама Cocoshnick, 13 000 руб.сумка Cocoshnick, 7 500 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.
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Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.

Косынка Cocoshnick, 6 500 руб.
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Косынка Cocoshnick, 6 500 руб.

Ажурные соломенные дарк-канотье и шляпы, декорированные ракушками, перламутровыми камушками и скорлупой кокоса, пестрые панамы-половички и косынки-чепчики из зеленой и голубой пряжи — вот мастхэвы летней коллекции петербургских модистов Cocoshnick, которые смело мэтчим и с праздничным белоснежным льном, и с рабочими комбинезонами из денима (тренд). 

Ecco

Кроссовки Ecco, 22 990 руб.
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Кроссовки Ecco, 22 990 руб.

Кроссовки Ecco, 23 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Ecco, 23 990 руб.

Босоножки Ecco, 20 990 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Ecco, 20 990 руб.

Мастера суперудобной обуви из Ecco продолжают сотрудничать с Наташей Рамсей-Леви (в послужном списке — пост креативного директора Chloé и дизайн-директора Balenciaga, а также работа с Louis Vuitton). В новой коллекции сочинили треккинговые кроссовки-балетки, повторяющие шнуровку пуант, кожаные босоножки на округлом каблуке (на зависть Yume Yume) и candy-хобо из мягкой глянцевой кожи, способные трансформироваться до кросс-боди (первыми выгуляли Анна и Юлия Пересильд в российском кампейне!).

Kama

Браслет Kama, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Kama, 12 000 руб.

Браслет Kama, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет Kama, 13 000 руб.

Кольцо Kama, 6 300 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Kama, 6 300 руб.

Главный референс Евгении Чернышовой, создательницы новорожденной ювелирной марки Kama (бог любви в индуистской традиции), — дикая уральская природа вдоль Камы и культурные коды коренных народов Севера. Серебряные браслеты из дебютной коллекции бренда повторяют изгибы реки, позолоченные кольца украшены шелковыми кисточками, а крученые нити-обереги дополнены бусинами афганского нефрита ручной работы.

Sela

Sela x Roblox
Архивы пресс-служб

Sela x Roblox

Диджитал-коллаб недели! Спецы по семейному гардеробу из SELA объединились с агентством метамаркетинга Vova Family и запустили собственную цифровую игру на платформе Roblox. Плюс в честь выхода в метавселенный фэшн-космос придумали девять AR-футболок и лонгсливов (c лягушками-скейтерами, бабл-гам жвачками и анимированными ромашками). 

UNOde50

Сюрреалистичные ювелиры из UNOde50 задумали восхитительный зумерский ребрендинг: больше никаких отретушированных кампейнов, вместо WASP-моделей — акцент на естественной красоте и репрезентации. Еще команда изменила строгий логотип, переделав его в инфантильно-кидкорной стилистике, и анонсировала выход большой зумерской коллекции украшений (увидим в 2025 году — с расчетом на подрастающее поколение Альфа). 

Estelle Adony

Кардиган SHAN, 144 740 руб.
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Кардиган SHAN, 144 740 руб.

Раздельный купальник Chantelle
Архивы пресс-служб

Раздельный купальник Chantelle

Комплект Melissa Odabash, 25 910 руб.
Архивы пресс-служб

Комплект Melissa Odabash, 25 910 руб.

Купальник Watercult
Архивы пресс-служб

Купальник Watercult

Туториал по пляжно-курортному гардеробу от бельевого мультибренда Estelle Adony: на лето запасаемся градиентными купальниками Chantelle и полосатыми боди Watercult, а на случай незапланированного бриза держим при себе пестрый кардиган SHAN и ажурные пижамные палаццо Melissa Odabash.

Anna Rachele

Босоножки Anna Rachele, NO ONE, 24 490 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Anna Rachele, NO ONE, 24 490 руб.

Сумка Anna Rachele, NO ONE, 20 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Anna Rachele, NO ONE, 20 990 руб.

Кроссовки Anna Rachele, NO ONE, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Anna Rachele, NO ONE, 22 990 руб.

Теннискор — мегатренд 2024 года (спасибо «Претендентам» Луки Гуаданьино). Пока Зендея примеряет лодочки-мячики и теннисные шик-платья Loewe от Джонатана Андерсона, команда Anna Rachele в весенне-летнем кампейне учит нас сохранять баланс в фэшн-стойке в босоножках на теннисном мячике. Плюс для тренировок на корте пригодятся красно-контрастные кроссовки, а для нарядного мэтча с плиссированной теннисной юбкой во время обеденной вылазки в Animals — яркий flowercore-клатч. 

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