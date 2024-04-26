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Вещи

Выбрали 50 отличных тоутов — от коллекционных до повседневных!

Эра тоутов начиналась с рабочих баулов из канваса, а теперь сумки доросли до рейтингов Lyst и статуса незаменимого (а порой и бесценного!) аксессуара со своими стайлинг-трюками и тенденциями. Запоминаем: этим летом украшаем свой тоут всевозможным обвесом (брелоков и бус много не бывает), набиваем всем самым необходимым (а вдруг на бал или на корабль) и все еще носим по две сумки в одни руки.

Hermes Birkin Picnic, TSUM Collect, 14 000 000 руб.
Архивы пресс-служб

Hermes Birkin Picnic, TSUM Collect, 14 000 000 руб.

Hermes Kelly, The Cultt, 2 500 000 руб.
Архивы пресс-служб

Hermes Kelly, The Cultt, 2 500 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 599 500 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 599 500 руб.

Prada, ДЛТ, 460 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 460 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 445 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 445 000 руб.

Christian Dior, Vintage Voyage, 199 000 руб.
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Christian Dior, Vintage Voyage, 199 000 руб.

Henry Beguelin, Кашемир и Шелк, 146 123 руб.
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Henry Beguelin, Кашемир и Шелк, 146 123 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 145 000 руб.
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Miu Miu, TSUM Collect, 145 000 руб.

Coperni, Golden Line, 99 700 руб.
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Coperni, Golden Line, 99 700 руб.

Dentro, Peak Store, 91 950 руб.
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Dentro, Peak Store, 91 950 руб.

Bally, NO ONE, 78 990 руб.
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Bally, NO ONE, 78 990 руб.

Cult Gaia, ДЛТ, 74 400 руб.
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Cult Gaia, ДЛТ, 74 400 руб.

JENËK, 72 000 руб.
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JENËK, 72 000 руб.

Тешим внутреннего контролфрика и держим самое ценное под мышкой в массивном тоуте по заветам Сабато де Сарно и Матье Блази (в candy-сумке на локотке все не поместишь — проверено моделями Miu Miu, сменившими компактные Wander на внушительный тоут Aventure). В этом сезоне за тихо-роскошный шик отвечают сестры Олсен с фирменными баулами The Row Margaux и Idaho (уже осели в гардеробах Кендалл Дженнер, Бьянки Миро и Дженнифер Лоуренс), а фэшн-авангард раздает Джонатан Андерсон с Loewe Puzzle (похожий тоут можно купить у Nensi Avetisian). 

Sanchy, 69 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sanchy, 69 900 руб.

Yuzefi, Rehab shop, 69 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yuzefi, Rehab shop, 69 000 руб.

Shelk, 62 700 руб.
Архивы пресс-служб

Shelk, 62 700 руб.

Vic Matie, NO ONE, 56 490 руб.
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Vic Matie, NO ONE, 56 490 руб.

Mlouye, ДЛТ, 53 950 руб.
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Mlouye, ДЛТ, 53 950 руб.

Fetiche, 53 900 руб.
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Fetiche, 53 900 руб.

ST.ART, 52 000 руб.
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ST.ART, 52 000 руб.

Moveli, 51 690 руб.
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Moveli, 51 690 руб.

Sonota, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sonota, 50 000 руб.

Dragon Diffusion, ДЛТ, 49 950 руб.
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Dragon Diffusion, ДЛТ, 49 950 руб.

12 Storeez, 49 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 49 980 руб.

Furla, 48 500 руб.
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Furla, 48 500 руб.

Misa bags, 44 500 руб.
Архивы пресс-служб

Misa bags, 44 500 руб.

Награду в категории «коллекционный лот» вручаем плетеной Birkin Picnic (оммаж Джейн Биркин, выкрученный на максимум) по цене дачи в Курортном районе. Ресейл — фэшн-лайфхак для всех, кто не хочет безрассудно скупать кошельки и ключницы в ожидании конвенциональных Kelly или Herbag: там же можно найти раритетную Lady Dior из черно-белого твида и клеткорную Miu Miu Madras с атласной лентой-обвесом. 

Jolie Alien, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jolie Alien, 40 000 руб.

Medea, Peak Store, 38 460 руб.
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Medea, Peak Store, 38 460 руб.

Eleganzza, 37 900 руб.
Архивы пресс-служб

Eleganzza, 37 900 руб.

IRO Paris, 35 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 35 900 руб.

Nensi Avetisyan, KM20, 31 200 руб.
Архивы пресс-служб

Nensi Avetisyan, KM20, 31 200 руб.

MSGM, Кенгуру, 29 750 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру,  29 750 руб.

Ekonika, 28 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 28 990 руб.

Mercy, 28 900 руб.
Архивы пресс-служб

Mercy, 28 900 руб.

Ola Ola, 23 600 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 23 600 руб.

Askent, 27 050 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 27 050 руб.

CNS, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 23 900 руб.

Вслед за появлением Bottega Cabat фиксируем бум гигатоутов — берем такие у сумочных артизанов JENËK и аксессуарных дебютантов Sanchy (авторы знаменитой полупрозрачной юбки из вишлиста всех тг-админов!). За виртуозными хитросплетениями кожи идем к бельгийцам из Dragon Diffusion (их лукошки носят Оливия Колман и Дакота Джонсон), за пушистым апсайкл-шиком — в гости к Оле Гинзбург из Ola Ola, в новой весенне-летней коллекции сочинившей сумки из винтажных ковров с Avito. Плюс помним о замше, которая сейчас повсюду: присматриваемся к небесно-голубым сумкам-трюфелям Yuzefi либо к каноничным тоутам Ekonika. 

Ola Ola, 20 200 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 20 200 руб.

Margot, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Margot, 18 990 руб.

Highcraft, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 18 500 руб.

Vereja, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 18 000 руб.

Finn Flare, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 16 999 руб.

Aprell, 16 800 руб.
Архивы пресс-служб

Aprell, 16 800 руб.

Secret Garden, 13 100 руб.
Архивы пресс-служб

Secret Garden, 13 100 руб.

Arny Praht, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 11 900 руб.

BLCV, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

BLCV, 8 900 руб.

GATE31, 8 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 8 890 руб.

Lime, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 7 999 руб.

SELA, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

SELA, 3 999 руб.

Мэтчим пудровый тоут Jolie Alien (лебедь — главный герой 2024 года!) с ромкорными фру-фру юбками и flowercore-сарафанами, а для тотал-деним выхода (до «Бутербродной» и обратно) берем XXL-тоут от джинсовых профи из BLCV. В рубрике «хочу/могу» два победителя: пастельная сумка-рюша GATE31, дающая фэшн-ответ заморскому COS, и винная April, бросающая вызов Bottega Arco. 

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