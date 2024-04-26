Эра тоутов начиналась с рабочих баулов из канваса, а теперь сумки доросли до рейтингов Lyst и статуса незаменимого (а порой и бесценного!) аксессуара со своими стайлинг-трюками и тенденциями. Запоминаем: этим летом украшаем свой тоут всевозможным обвесом (брелоков и бус много не бывает), набиваем всем самым необходимым (а вдруг на бал или на корабль) и все еще носим по две сумки в одни руки.