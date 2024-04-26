Эра тоутов начиналась с рабочих баулов из канваса, а теперь сумки доросли до рейтингов Lyst и статуса незаменимого (а порой и бесценного!) аксессуара со своими стайлинг-трюками и тенденциями. Запоминаем: этим летом украшаем свой тоут всевозможным обвесом (брелоков и бус много не бывает), набиваем всем самым необходимым (а вдруг на бал или на корабль) и все еще носим по две сумки в одни руки.
Тешим внутреннего контролфрика и держим самое ценное под мышкой в массивном тоуте по заветам Сабато де Сарно и Матье Блази (в candy-сумке на локотке все не поместишь — проверено моделями Miu Miu, сменившими компактные Wander на внушительный тоут Aventure). В этом сезоне за тихо-роскошный шик отвечают сестры Олсен с фирменными баулами The Row Margaux и Idaho (уже осели в гардеробах Кендалл Дженнер, Бьянки Миро и Дженнифер Лоуренс), а фэшн-авангард раздает Джонатан Андерсон с Loewe Puzzle (похожий тоут можно купить у Nensi Avetisian).
Награду в категории «коллекционный лот» вручаем плетеной Birkin Picnic (оммаж Джейн Биркин, выкрученный на максимум) по цене дачи в Курортном районе. Ресейл — фэшн-лайфхак для всех, кто не хочет безрассудно скупать кошельки и ключницы в ожидании конвенциональных Kelly или Herbag: там же можно найти раритетную Lady Dior из черно-белого твида и клеткорную Miu Miu Madras с атласной лентой-обвесом.
Вслед за появлением Bottega Cabat фиксируем бум гигатоутов — берем такие у сумочных артизанов JENËK и аксессуарных дебютантов Sanchy (авторы знаменитой полупрозрачной юбки из вишлиста всех тг-админов!). За виртуозными хитросплетениями кожи идем к бельгийцам из Dragon Diffusion (их лукошки носят Оливия Колман и Дакота Джонсон), за пушистым апсайкл-шиком — в гости к Оле Гинзбург из Ola Ola, в новой весенне-летней коллекции сочинившей сумки из винтажных ковров с Avito. Плюс помним о замше, которая сейчас повсюду: присматриваемся к небесно-голубым сумкам-трюфелям Yuzefi либо к каноничным тоутам Ekonika.
Мэтчим пудровый тоут Jolie Alien (лебедь — главный герой 2024 года!) с ромкорными фру-фру юбками и flowercore-сарафанами, а для тотал-деним выхода (до «Бутербродной» и обратно) берем XXL-тоут от джинсовых профи из BLCV. В рубрике «хочу/могу» два победителя: пастельная сумка-рюша GATE31, дающая фэшн-ответ заморскому COS, и винная April, бросающая вызов Bottega Arco.
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