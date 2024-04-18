Деним, металлик и рюши! Трендбук весна-лето 2024 по детскому фэшну

Где взять остромодный деним как у мамы и лучшие пиджаки для школьной линейки? Отдел моды «Собака.ru» собрал весь классный детский фэшн, который этой весной появится в мультибрендовом бутике «Кенгуру».
Тренд — металлик
Косплеим дискошар с нарядными вещами в оттенке серебристого металлика: перламутровые брюки MM6 носим в дуэте с курткой космонавта или с веселым лонгсливом-матроской.
Цвет весны: пудровый
Осваиваем азы феминного офискора с приталенными пиджаками Ermanno Scervino — примеряем в дуэте с розовыми бермудами либо с юбкой-зефиркой MSGM.
Обувь сезона
По примеру мартовского показа Miu Miu переобуваемся в броги — надеваем ботинки Dsquared2 как на школьную линейку, так и на детский утренник в «Подписные издания».
Сумка-артефакт
Шопер-оригами MM6 в оттенке ярко-кислотного лайма: сочетаем с джинсовыми костюмами и хардкорными кожаными косухами.
Новые супербренды
В «Кенгуру» едут свитшоты в стразах и трендовые заколки-бантики от профи броских узоров Missoni, red alert плащи из детской линейки Max&Co (на зависть маме) и вареный деним (создан для фэшн-мэтча с тонкими кардиганами) из подростковой линейки DGVIB3.
Лучшая коллекция сезона
Платья-рюши и костюмы из денима от итальянских амбассадоров ladylike-выходов Elisabetta Franchi.
Текст: Полина Шевцова
Комментарии (0)