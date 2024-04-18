Деним, металлик и рюши! Трендбук весна-лето 2024 по детскому фэшну

Новые супербренды

В «Кенгуру» едут свитшоты в стразах и трендовые заколки-бантики от профи броских узоров Missoni, red alert плащи из детской линейки Max&Co (на зависть маме) и вареный деним (создан для фэшн-мэтча с тонкими кардиганами) из подростковой линейки DGVIB3.