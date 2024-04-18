18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Деним, металлик и рюши! Трендбук весна-лето 2024 по детскому фэшну

Где взять остромодный деним как у мамы и лучшие пиджаки для школьной линейки? Отдел моды «Собака.ru» собрал весь классный детский фэшн, который этой весной появится в мультибрендовом бутике «Кенгуру».

Джинсовая куртка серебристого цвета, 48 000 руб. Джинсы с серебристым напылением, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсовая куртка серебристого цвета, 48 000 руб.

Джинсы с серебристым напылением, 35 000 руб.

Тренд — металлик

Косплеим дискошар с нарядными вещами в оттенке серебристого металлика: перламутровые брюки MM6 носим в дуэте с курткой космонавта или с веселым лонгсливом-матроской.

Кокеткорный пиджак Ermanno Scervino, 28 999 руб.
Архивы пресс-служб

Кокеткорный пиджак Ermanno Scervino, 28 999 руб.

Ромкорбермуды Ermanno Scervino
Архивы пресс-служб

Ромкорбермуды Ermanno Scervino

Цвет весны: пудровый

Осваиваем азы феминного офискора с приталенными пиджаками Ermanno Scervino — примеряем в дуэте с розовыми бермудами либо с юбкой-зефиркой MSGM.

Тракторкор Dsquared2, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тракторкор Dsquared2, 33 000 руб.

Обувь сезона

По примеру мартовского показа Miu Miu переобуваемся в броги — надеваем ботинки Dsquared2 как на школьную линейку, так и на детский утренник в «Подписные издания».

Киви-сумка MM6, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Киви-сумка MM6, 32 000 руб.

Сумка-артефакт

Шопер-оригами MM6 в оттенке ярко-кислотного лайма: сочетаем с джинсовыми костюмами и хардкорными кожаными косухами.

Ремень-лайм Diesel, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Ремень-лайм Diesel, 11 999 руб.

Зигзаг-резинка Missoni, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Зигзаг-резинка Missoni, 5 999 руб.

Новые супербренды

В «Кенгуру» едут свитшоты в стразах и трендовые заколки-бантики от профи броских узоров Missoni, red alert плащи из детской линейки Max&Co (на зависть маме) и вареный деним (создан для фэшн-мэтча с тонкими кардиганами) из подростковой линейки DGVIB3.

Деним-куртка Elisabetta Franchi, 51 000 руб. Деним-юбка Elisabetta Franchi, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Деним-куртка Elisabetta Franchi, 51 000 руб.

Деним-юбка Elisabetta Franchi, 33 000 руб.

 

Лучшая коллекция сезона

Платья-рюши и костюмы из денима от итальянских амбассадоров ladylike-выходов Elisabetta Franchi.

Текст: Полина Шевцова

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Апрель

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: