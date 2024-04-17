Слингбэки – супертренд! Выбрали 30 классных пар

Обувной силуэт весны и наступающего лета (а то и осени) — не балетки и даже не возвращающиеся мокасины, а остроносые слингбэки (как у Стеллы из «Рок-н-ролльщика» Гая Ричи!), пришедшие к нам с подиумов Miu Miu и Gucci.
Слингбэки — еще один фэшн-афтершок культового показа Miu Miu FW'23 (с микро-шортами, тонкими кардиганами, взъерошенными прическами и юбками в горошек). С подачи синьоры Миуччи в остроносые киттен хилзы переобулись Бьянка Цензори, Кайли Дженнер и Перниль Тейсбек: последняя мэтчит туфли с рабочей курткой Prada и черными капри (тоже тренд).
В сезоне SS'24 трендовые подкрадули повсюду: от сафаришика в исполнении Энтони Вакарелло в Saint Laurent до возрожденных Gucci Signoria в винном глянце (Ancora!). На осенне-зимнем показе Сабато де Сарно и вовсе поженил слингбэки с лоферами на платформе и украсил бахромой-дождиком из страз (не трогай, это на Новый год).
Уходим в майский фэшн-пляс в ярко-красных слингбэках (вслед за Кайли Дженнер) либо в лимонных киттен хилзах, как советует Симон Порт Жакмюс. Раздаем нежный спортшик в туфлях Prada, а в модно-авангардном порыве присматриваемся к Bottega Veneta с фигурным каблуком либо к телескопическим туфлям Rosbalet из мягкой замши с черной кожаной шнуровкой на щиколотке.
Помним про тренды: запасаемся остромодными пастельными подкрадулями (такие есть у Le Silla, Coccinelle и Age of Innocence) и не скупимся на деним — джинсовые слингбэки уже примерила худрук KM20 Ольга Карпуть на миланском показе Diesel. Для арт + фэшн выхода на Port Art Fair сочетаем слингбэки с акцентным кроше-чепчиком (так ходит инфлюэнсер Марианна Елисеева), а на премьерную «Золушку» в Мариинку выбираем черные туфли в комбо с рюш-носками и юбкой А-силуэта (по примеру Саши Свиридовской с показа Del Core).
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