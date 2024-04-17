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Вещи

Слингбэки – супертренд! Выбрали 30 классных пар

Обувной силуэт весны и наступающего лета (а то и осени) — не балетки и даже не возвращающиеся мокасины, а остроносые слингбэки (как у Стеллы из «Рок-н-ролльщика» Гая Ричи!), пришедшие к нам с подиумов Miu Miu и Gucci. 

Saint Laurent SS'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'24

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Valentino SS'24
Архивы пресс-служб

Valentino SS'24

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Слингбэки — еще один фэшн-афтершок культового показа Miu Miu FW'23 (с микро-шортами, тонкими кардиганами, взъерошенными прическами и юбками в горошек). С подачи синьоры Миуччи в остроносые киттен хилзы переобулись Бьянка Цензори, Кайли Дженнер и Перниль Тейсбек: последняя мэтчит туфли с рабочей курткой Prada и черными капри (тоже тренд).

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Бьянка Цензори

Бьянка Цензори

В сезоне SS'24 трендовые подкрадули повсюду: от сафаришика в исполнении Энтони Вакарелло в Saint Laurent до возрожденных Gucci Signoria в винном глянце (Ancora!). На осенне-зимнем показе Сабато де Сарно и вовсе поженил слингбэки с лоферами на платформе и украсил бахромой-дождиком из страз (не трогай, это на Новый год).

Bottega Veneta, ДЛТ, 224 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 224 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 105 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, TSUM Collect, 105 000 руб.

Casadei, ДЛТ, 97 650 руб.
Архивы пресс-служб

Casadei, ДЛТ, 97 650 руб.

Le Silla, NO ONE, 89 990 руб.
Архивы пресс-служб

Le Silla, NO ONE, 89 990 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 85 600 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 85 600 руб.

Neous, Lukse, 85 550 руб.
Архивы пресс-служб

Neous, Lukse, 85 550 руб.

Diesel, KM20, 82 600 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, KM20, 82 600 руб.

Sergio Rossi, NO ONE, 81 990 руб.
Архивы пресс-служб

Sergio Rossi, NO ONE, 81 990 руб.

Prada, TSUM Collect, 72 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 72 000 руб.

Le Silla, NO ONE, 71 990 руб.
Архивы пресс-служб

Le Silla, NO ONE, 71 990 руб.

3Juin, Golden Line, 65 100 руб.
Архивы пресс-служб

3Juin, Golden Line, 65 100 руб.

Parosh, Кенгуру, 55 000 руб.
Архивы пресс-служб

Parosh, Кенгуру, 55 000 руб.

Premiata, Golden Line, 50 700 руб.
Архивы пресс-служб

Premiata, Golden Line, 50 700 руб.

Vic Matie, NO ONE, 44 990 руб.
Архивы пресс-служб

Vic Matie, NO ONE, 44 990 руб.

Coccinelle, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Coccinelle, 19 980 руб.

AGL, NO ONE, 47 990 руб.
Архивы пресс-служб

AGL, NO ONE, 47 990 руб.

Уходим в майский фэшн-пляс в ярко-красных слингбэках (вслед за Кайли Дженнер) либо в лимонных киттен хилзах, как советует Симон Порт Жакмюс. Раздаем нежный спортшик в туфлях Prada, а в модно-авангардном порыве присматриваемся к Bottega Veneta с фигурным каблуком либо к телескопическим туфлям Rosbalet из мягкой замши с черной кожаной шнуровкой на щиколотке.

Rosbalet, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rosbalet, 22 000 руб.

Age of Innocence, 21 490 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 21 490 руб.

Present & Simple, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Present & Simple, 19 990 руб.

12 Storeez, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 19 980 руб.

Emka, 18 790 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 18 790 руб.

RxBshoes, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 17 500 руб.

Ekonika, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 16 990 руб.

All We Need, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

All We Need, 16 900 руб.

Lusavou, 14 700 руб.
Архивы пресс-служб

Lusavou, 14 700 руб.

Lalou, 10 800 руб.
Архивы пресс-служб

 Lalou, 10 800 руб.

Love Republic, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 11 999 руб.

Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Помним про тренды: запасаемся остромодными пастельными подкрадулями (такие есть у Le Silla, Coccinelle и Age of Innocence) и не скупимся на деним — джинсовые слингбэки уже примерила худрук KM20 Ольга Карпуть на миланском показе Diesel. Для арт + фэшн выхода на Port Art Fair сочетаем слингбэки с акцентным кроше-чепчиком (так ходит инфлюэнсер Марианна Елисеева), а на премьерную «Золушку» в Мариинку выбираем черные туфли в комбо с рюш-носками и юбкой А-силуэта (по примеру Саши Свиридовской с показа Del Core).

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