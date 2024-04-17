Слингбэки – супертренд! Выбрали 30 классных пар

Помним про тренды: запасаемся остромодными пастельными подкрадулями (такие есть у Le Silla, Coccinelle и Age of Innocence) и не скупимся на деним — джинсовые слингбэки уже примерила худрук KM20 Ольга Карпуть на миланском показе Diesel. Для арт + фэшн выхода на Port Art Fair сочетаем слингбэки с акцентным кроше-чепчиком (так ходит инфлюэнсер Марианна Елисеева), а на премьерную «Золушку» в Мариинку выбираем черные туфли в комбо с рюш-носками и юбкой А-силуэта (по примеру Саши Свиридовской с показа Del Core).