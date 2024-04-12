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Вещи

Ирина Шейк в Gloria Jeans, Lime в «ГЭС-2» и Pitkina в Петербурге: модный дайджест

Присматриваемся к деньрожденческой SEVA от Imakebags, примеряем расписные клоги на высокохудожественном сейле RxBshoes и фэшн-медитируем в интерьерах петербургского бутика Pítkina — собрали главные сейлы, коллаборации и кампейны недели в нашей сводке модных новостей. 

Gloria Jeans

Тренч Gloria Jeans, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Тренч Gloria Jeans, 7 999 руб.

Бомбер Gloria Jeans, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Gloria Jeans, 6 999 руб.

Джинсы Gloria Jeans, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Gloria Jeans, 3 999 руб.

Толстовка Gloria Jeans, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Толстовка Gloria Jeans, 5 999 руб.

Событие недели мирового фэшн-масштаба — Ирина Шейк стала лицом Gloria Jeans и снялась в кампании «Новая история известного бренда». Пока доступен только первый эпизод с участием супермодели, в котором Шейк примерила гранжевые стритвир-худи и массивные дарк-бомберы (дайте два!). Следующие эпизоды кампейна ждем летом и осенью.

Pitkina

Pítkina
Архивы пресс-служб

Pítkina

Pítkina
Архивы пресс-служб

Pítkina

Pítkina
Архивы пресс-служб

Pítkina

Pítkina
Архивы пресс-служб

Pítkina

Pítkina
Архивы пресс-служб

Pítkina

Из важных локальных событий — в Петербурге открылся первый магазин Pítkina (российский шик-конкурент Sporty & Rich!): идем в гости к Наташе Питькиной за брендированными худи и зип-олимпийками, важными плечистыми пиджаками и праздничными пончиками из суперпекарни Zoe.

Столярный пер., 16

Lime

Lime x «ГЭС-2»
Полина Твердая

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»
Полина Твердая

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»
Полина Твердая

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»
Полина Твердая

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»
Полина Твердая

Lime x «ГЭС-2»

Арт + фэшн коллаба недели! Гранд-массмаркет Lime запустил проект годового партнерства с Домом культуры «ГЭС-2». Вместе планируют переосмыслить униформу работника культурной институции — по итогам опен-колла создадут новые аксессуары и предметы одежды для сотрудников отдела медиации «ГЭС-2». Плюс летом  Lime откроет pop-up магазин в Доме культуры и покажет совместный мерч с институцией.

Present & Simple

Present & Simple x Veter
Анастасия Большакова

Present & Simple x Veter

Present & Simple x Veter
Анастасия Большакова

Present & Simple x Veter

Present & Simple x Veter
Анастасия Большакова

Present & Simple x Veter

Гастро + фэшн коллаба недели! Кэжуал-профи из Present & Simple объединились с рестораном Veter (на паруснике «Летучий Голландец»!) и сочинили весеннее бранч-меню — с зеленым крок-мадам, френч-тостами и коктейлями на джине, кактусе и бузине. Клиентов бутика в «Англетере» ждет приглашение на дринк-комплимент в Veter, а при заказе от трех позиций по меню гостям ресторана подарят знаковые вещи из весенней коллекции Present & Simple.

RxBshoes

Клоги RxBshoes, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клоги RxBshoes, 15 500 руб.

Мюли RxBshoes, 24 500 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли RxBshoes, 24 500 руб.

Мюли RxBshoes, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли RxBshoes, 17 500 руб.

Клоги RxBshoes, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клоги RxBshoes, 15 500 руб.

Коллекционеры высокохудожественных туфель, аларм! Обувщики (с задатками кутюрье!) из RxBshoes проведут большой сейл с 12 по 21 апреля: по промокоду rxbshoes25 будет действовать скидка 25% при покупке от двух пар обуви на сайте марки — берем меховые лодочки, шелковые мюли-бантики и арт-клоги с рисунками Фриды Кало и супрематизмом Малевича.

Imakebags

Игорь Андреев с SEVA
Архивы пресс-служб

Игорь Андреев с SEVA

Мария Червоткина с SEVA
Архивы пресс-служб

Мария Червоткина с SEVA

Саша Жаркова с SEVA
Архивы пресс-служб

Саша Жаркова с SEVA

13 и 14 апреля сумочные артизаны из Imakebags отмечают второй день рождения культовой модели SEVA, связанной из кожаных пэчворк-лоскутков (главная it-bag Петербурга!), — при подписке на рассылку бренда можно получить промокод на скидку 20% на мастхэв-сумку и ее бейби-версию — колдовской багет SEVA Witch Bag.

Fashion Factory

Людмила Норсоян
Архивы пресс-служб

Людмила Норсоян

Fashion Factory School (главный кадровый цех модной индустрии!) учредил грант имени фаундера Людмилы Норсоян для начинающих дизайнеров — по итогам опен-колла жюри выберет трех победителей, которые пройдут обучение на флагманском курсе Fashion Impulse Pro. «Символично, что именно он стал первым курсом, который запустила Людмила Норсоян 10 лет назад», — отметила операционный директор школы Инна Гуреева, вошедшая в жюри конкурса. Заявки принимаются до 21 апреля включительно.

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