Ирина Шейк в Gloria Jeans, Lime в «ГЭС-2» и Pitkina в Петербурге: модный дайджест

Присматриваемся к деньрожденческой SEVA от Imakebags, примеряем расписные клоги на высокохудожественном сейле RxBshoes и фэшн-медитируем в интерьерах петербургского бутика Pítkina — собрали главные сейлы, коллаборации и кампейны недели в нашей сводке модных новостей.
Gloria Jeans
Событие недели мирового фэшн-масштаба — Ирина Шейк стала лицом Gloria Jeans и снялась в кампании «Новая история известного бренда». Пока доступен только первый эпизод с участием супермодели, в котором Шейк примерила гранжевые стритвир-худи и массивные дарк-бомберы (дайте два!). Следующие эпизоды кампейна ждем летом и осенью.
Pitkina
Из важных локальных событий — в Петербурге открылся первый магазин Pítkina (российский шик-конкурент Sporty & Rich!): идем в гости к Наташе Питькиной за брендированными худи и зип-олимпийками, важными плечистыми пиджаками и праздничными пончиками из суперпекарни Zoe.
Столярный пер., 16
Lime
Арт + фэшн коллаба недели! Гранд-массмаркет Lime запустил проект годового партнерства с Домом культуры «ГЭС-2». Вместе планируют переосмыслить униформу работника культурной институции — по итогам опен-колла создадут новые аксессуары и предметы одежды для сотрудников отдела медиации «ГЭС-2». Плюс летом Lime откроет pop-up магазин в Доме культуры и покажет совместный мерч с институцией.
Present & Simple
Гастро + фэшн коллаба недели! Кэжуал-профи из Present & Simple объединились с рестораном Veter (на паруснике «Летучий Голландец»!) и сочинили весеннее бранч-меню — с зеленым крок-мадам, френч-тостами и коктейлями на джине, кактусе и бузине. Клиентов бутика в «Англетере» ждет приглашение на дринк-комплимент в Veter, а при заказе от трех позиций по меню гостям ресторана подарят знаковые вещи из весенней коллекции Present & Simple.
RxBshoes
Коллекционеры высокохудожественных туфель, аларм! Обувщики (с задатками кутюрье!) из RxBshoes проведут большой сейл с 12 по 21 апреля: по промокоду rxbshoes25 будет действовать скидка 25% при покупке от двух пар обуви на сайте марки — берем меховые лодочки, шелковые мюли-бантики и арт-клоги с рисунками Фриды Кало и супрематизмом Малевича.
Imakebags
13 и 14 апреля сумочные артизаны из Imakebags отмечают второй день рождения культовой модели SEVA, связанной из кожаных пэчворк-лоскутков (главная it-bag Петербурга!), — при подписке на рассылку бренда можно получить промокод на скидку 20% на мастхэв-сумку и ее бейби-версию — колдовской багет SEVA Witch Bag.
Fashion Factory
Людмила Норсоян
Fashion Factory School (главный кадровый цех модной индустрии!) учредил грант имени фаундера Людмилы Норсоян для начинающих дизайнеров — по итогам опен-колла жюри выберет трех победителей, которые пройдут обучение на флагманском курсе Fashion Impulse Pro. «Символично, что именно он стал первым курсом, который запустила Людмила Норсоян 10 лет назад», — отметила операционный директор школы Инна Гуреева, вошедшая в жюри конкурса. Заявки принимаются до 21 апреля включительно.
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