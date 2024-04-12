Ирина Шейк в Gloria Jeans, Lime в «ГЭС-2» и Pitkina в Петербурге: модный дайджест

Гастро + фэшн коллаба недели! Кэжуал-профи из Present & Simple объединились с рестораном Veter (на паруснике «Летучий Голландец»!) и сочинили весеннее бранч-меню — с зеленым крок-мадам, френч-тостами и коктейлями на джине, кактусе и бузине. Клиентов бутика в «Англетере» ждет приглашение на дринк-комплимент в Veter, а при заказе от трех позиций по меню гостям ресторана подарят знаковые вещи из весенней коллекции Present & Simple.