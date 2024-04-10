Примеряем золотистый плащ-фольгу Forte Forte, чтобы почувствовать себя конфеткой Ferrero Rocher (или отработать тренд на сияющий металлик от Marc Jacobs и Blumarine). Осваиваем полупрозрачные текстуры (новогодние вечеринки не за горами) с воздушным вариантом от DIEGO M, а за ромкорными плащами с рукавами-буфами идем в Bitte Ruhe. По примеру фаундера Ксении Кудряшовой (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!) мэтчим тренчи с трендовыми леопардовыми кедами (такие есть у «Двух мячей») и бескозырками (берем у Ochra).