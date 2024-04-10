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Вещи

60 классных плащей на весну — и ни одного бежевого!

Сезонный тренч-апокалипсис уже с нами: чтобы не затеряться в бежевой толпе, голосуем за оранжевые, небесно-голубые и золотистые плащи (есть даже в лео-крапинку!).

Burberry, ДЛТ, 10 600 000 руб.
Архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, 10 600 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 867 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 867 000 руб.

Celine, ДЛТ, 468 500 руб.
Архивы пресс-служб

Celine, ДЛТ, 468 500 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Autentiments, 190 000 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 190 000 руб.

Bats, 175 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bats, 175 000 руб.

J.Kim, KM20, 148 600 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, KM20, 148 600 руб.

Ushatava, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 130 000 руб.

Kalmanovich, 115 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 115 000 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 98 960 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 98 960 руб.

Fidan Novruzova, KM20, 98 600 руб.
Архивы пресс-служб

Fidan Novruzova, KM20, 98 600 руб.

Мы нашли почти что коллекционный лот (по цене двушки на Коменде) — олдскульный плащ Burberry из кожи миссисипского аллигатора. Впрочем, если накопления и животные вам дороже (узнали? согласны?), советуем присмотреться к более эко-устойчивым вариантам — от тренчей Urbantiger из переработанного океанического пластика до гранжево-камуфляжных плащей Arny Praht из искусственной кожи. 

DIEGO M, ДЛТ
Архивы пресс-служб

DIEGO M, ДЛТ

Monochrome, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Monochrome, 75 000 руб.

MSGM, Кенгуру, 94 000 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 94 000 руб.

Red September, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 60 000 руб.

Forte Forte, Golden Line, 89 400 руб.
Архивы пресс-служб

Forte Forte, Golden Line, 89 400 руб.

Ola Ola, 70 400 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 70 400 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 87 990 руб.
Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 87 990 руб.

Lesyanebo, 62 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lesyanebo, 62 000 руб.

Ksubi, Кенгуру, 69 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ksubi, Кенгуру, 69 000 руб.

Sorelle, 53 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle, 53 000 руб.

Osome2some, 59 800 руб.
Архивы пресс-служб

Osome2some, 59 800 руб.

404 Not Found, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

404 Not Found, 49 000 руб.

Примеряем золотистый плащ-фольгу Forte Forte, чтобы почувствовать себя конфеткой Ferrero Rocher (или отработать тренд на сияющий металлик от Marc Jacobs и Blumarine). Осваиваем полупрозрачные текстуры (новогодние вечеринки не за горами) с воздушным вариантом от DIEGO M, а за ромкорными плащами с рукавами-буфами идем в Bitte Ruhe. По примеру фаундера Ксении Кудряшовой (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!) мэтчим тренчи с трендовыми леопардовыми кедами (такие есть у «Двух мячей») и бескозырками (берем у Ochra).

Bitte Ruhe, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 37 000 руб.

Totti, 20 980 руб.
Архивы пресс-служб

Totti, 20 980 руб.

Sanchy, 45 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sanchy, 45 900 руб.

Saint Tokyo, 43 200 руб.
Архивы пресс-служб

Saint Tokyo, 43 200 руб.

Zabelina, 34 500 руб.
Архивы пресс-служб

Zabelina, 34 500 руб.

Rishi, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rishi, 37 000 руб.

Mulier, 27 900 руб.
Архивы пресс-служб

Mulier, 27 900 руб.

Studio 29, 27 500 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 27 500 руб.

Novaya, 28 800 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 28 800 руб.

ZNWR, 28 600 руб.
Архивы пресс-служб

ZNWR, 28 600 руб.

All We Need, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

All We Need, 24 990 руб.

Only Me, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 24 900 руб.

Not For Sale, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Not For Sale, 23 000 руб.

IRNBY, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 22 000 руб.

Этой весной деним повсюду — присматриваемся к джинсовым макси-плащам из бутика IRNBY Насти Мироновой либо от австралийских серферов Ksubi, чей остромодный кэжуал завезли в «Кенгуру». С апсайклом-денимом выступают профи про пэчворку из Richi, а за мермейдкорные рюши-раковины отвечает Fidan Novruzova. 

2mood, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 19 980 руб.

Arny Praht, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 18 900 руб.

GATE31, 18 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 18 890 руб.

Eleganzza, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Eleganzza, 18 900 руб.

Lime, 17 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 17 999 руб.

You, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

You, 16 990 руб.

Уста к устам, 16 800 руб.
Архивы пресс-служб

Уста к устам, 16 800 руб.

12 Storeez, 15 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 15 980 руб.

Urbantiger, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Urbantiger, 15 900 руб.

belle you, 14 999 руб.
Архивы пресс-служб

belle you, 14 999 руб.

Emka, 13 590 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 13 590 руб.

Anna Pekun, 14 480 руб.
Архивы пресс-служб

Anna Pekun, 14 480 руб.

Flashin’, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Flashin’, 48 000 руб.

Finn Flare, 10 799 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 10 799 руб.

SELA, 7 299 руб.
Архивы пресс-служб

SELA, 7 299 руб.

Что по цветам? Уровень Beginner — тот самый бежевый шпионский тренч, а модные пастельные цвета (от небесно-голубого и пудрового до фисташкового и лимонного) вполне тянут на Intermediate. Уверенный C1 по фэшн-колористике ставим обладателям хлопкового плаща Ushatava, выполненного в античной технике trompe-l'œil, и адептам Red September с плащом из вареного вельвета (с мраморным эффектом окраски!).

Prada, ДЛТ, 355 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 355 000 руб.

Ottolinger, Studio Slow, 109 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, Studio Slow, 109 990 руб.

System Studios, Studio Slow, 69 990 руб.
Архивы пресс-служб

System Studios, Studio Slow, 69 990 руб.

Red September, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 60 000 руб.

Ushatava, 35 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 35 900 руб.

Chernim Cherno, 29 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 29 000 руб.

House of Leo, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

House of Leo, 22 000 руб.

Lime, 19 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 19 999 руб.

PL Storage, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

PL Storage, 19 000 руб.

Shu, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 16 990 руб.

Finn Flare, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 16 999 руб.

В мире мужских плащей царит готический монохром — в духе тренча Тринити от Chernim Cherno и плаща Эдварда руки-ножницы от Ottolinger. За трендовой клеткой спешим к Ushatava, за эко-кожей — к System Studios, а за пастельными оттенками всего спектра Pantone — к гранд-массмаркету Finn Flare.

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