Сезонный тренч-апокалипсис уже с нами: чтобы не затеряться в бежевой толпе, голосуем за оранжевые, небесно-голубые и золотистые плащи (есть даже в лео-крапинку!).
Мы нашли почти что коллекционный лот (по цене двушки на Коменде) — олдскульный плащ Burberry из кожи миссисипского аллигатора. Впрочем, если накопления и животные вам дороже (узнали? согласны?), советуем присмотреться к более эко-устойчивым вариантам — от тренчей Urbantiger из переработанного океанического пластика до гранжево-камуфляжных плащей Arny Praht из искусственной кожи.
DIEGO M, ДЛТ
Примеряем золотистый плащ-фольгу Forte Forte, чтобы почувствовать себя конфеткой Ferrero Rocher (или отработать тренд на сияющий металлик от Marc Jacobs и Blumarine). Осваиваем полупрозрачные текстуры (новогодние вечеринки не за горами) с воздушным вариантом от DIEGO M, а за ромкорными плащами с рукавами-буфами идем в Bitte Ruhe. По примеру фаундера Ксении Кудряшовой (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!) мэтчим тренчи с трендовыми леопардовыми кедами (такие есть у «Двух мячей») и бескозырками (берем у Ochra).
Этой весной деним повсюду — присматриваемся к джинсовым макси-плащам из бутика IRNBY Насти Мироновой либо от австралийских серферов Ksubi, чей остромодный кэжуал завезли в «Кенгуру». С апсайклом-денимом выступают профи про пэчворку из Richi, а за мермейдкорные рюши-раковины отвечает Fidan Novruzova.
Что по цветам? Уровень Beginner — тот самый бежевый шпионский тренч, а модные пастельные цвета (от небесно-голубого и пудрового до фисташкового и лимонного) вполне тянут на Intermediate. Уверенный C1 по фэшн-колористике ставим обладателям хлопкового плаща Ushatava, выполненного в античной технике trompe-l'œil, и адептам Red September с плащом из вареного вельвета (с мраморным эффектом окраски!).
В мире мужских плащей царит готический монохром — в духе тренча Тринити от Chernim Cherno и плаща Эдварда руки-ножницы от Ottolinger. За трендовой клеткой спешим к Ushatava, за эко-кожей — к System Studios, а за пастельными оттенками всего спектра Pantone — к гранд-массмаркету Finn Flare.
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