Это дичь! С чем носить леопардовый принт — самый модный паттерн этой весны

Альтернатива лео-кэжуалу — агрессивный и громко-роскошный наряд в духе горячей жены мафиози (mob wife core!). Дополняем юбку Osome2some красными лакоходами, кожаные дарк-ботфорты — леопардовой мини Blumarine, а вечернее killer dress от Autentiments, созданное для театрального суаре в Мариинке, — внушительным клатчем из аксессуарного корпуса Yuzefi.

Не боимся выгуливать две лео-вещи в одном луке (мэтчим разные текстуры и узоры, как делает Diesel, либо делаем ставку на лео-аксессуары, как учит Wales Bonner). К лодочкам Age of Innocence подбираем пятнистый багет Madame Chatelet, к сабо-скороходам Lime — пушистую сумку-подушку Blumarine, а к эко-устойчивому бомбюшону Vatnique — лоферы Homies, сочиненные из остатков курточного кроя (лео-апсайкл!).