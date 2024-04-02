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Вещи

Это дичь! С чем носить леопардовый принт — самый модный паттерн этой весны

Звериный окрас сейчас повсюду (с зебрами, змеями, коровками и даже рыбками!), но главный мегатренд — леопардовый принт, бросающий фэшн-вызов монохромной готике и пряничному кокеткору.

Céline SS'24
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Céline SS'24

Jacquemus SS'24
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Jacquemus SS'24

Saint Laurent SS'24
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Saint Laurent SS'24

Wales Bonner SS'24
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Wales Bonner SS'24

Dior Men SS'24
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'24

Blumarine FW'24
Архивы пресс-служб

Blumarine FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga  FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen  FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

No 21 FW'24
Архивы пресс-служб

No 21 FW'24

Vaquera FW'24
Архивы пресс-служб

Vaquera FW'24

Alaïa FW'24
Архивы пресс-служб

Alaïa FW'24

Одни объясняют фэшн-успех леопардового принта эволюционным поведением (и страхом первобытного человека перед дикими зверями), другие акцентируют внимание на яркости паттерна — в любом случае после коллекции «Джунгли» Кристиана Диора 1947 года лео-принт то и дело возвращается в подиумный авангард. На этот раз не расстаемся с саванно-тропическим камуфляжем как минимум до следующей весны — по примеру Симона Порта Жакмюса, Питера Мюлье и Эди Слимана запасаемся хищническими тренчами, блузами, джинсовыми комплектами и даже шарфами-муфтами (как у Vaquera).

Сабо No 21, ДЛТ, 69 300 руб.
Архивы пресс-служб

Сабо No 21, ДЛТ, 69 300 руб.

Пальто MSGM, Кенгуру, 58 800 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто MSGM, Кенгуру, 58 800 руб.

Сумка Blumarine, KM20, 54 600 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Blumarine, KM20, 54 600 руб.

Юбка Osome2some, 48 300 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Osome2some, 48 300 руб.

Юбка Balmain, ДЛТ, 46 550 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Balmain, ДЛТ, 46 550 руб.

Туфли Razumno, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Razumno, 46 000 руб.

Пальто Sanchy, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Sanchy, 44 900 руб.

Туфли Age of Innocence, Кенгуру, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Age of Innocence, Кенгуру, 38 000 руб.

Юбка Myseasons, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Myseasons, 35 000 руб.

Лоферы Homies x Vatnique, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Лоферы Homies x Vatnique, 33 000 руб.

Платье Autentiments, 29 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Autentiments, 29 500 руб.

Соблюдаем фэшн-баланс: миксуем броский лео с монохромными вещами (вам полупрозрачный дарк-лонгслив или офискорную белую рубашку?) или с трендовым денимом. Например, под стейтмент-пальто MSGM подбираем атласное платье, под юбку Myseasons — белоснежное платье-рубашку (как у Wales Bonner), а под рабочий джинсовый комбинезон (мастхэв весны!) — леопардовые сабо-свиферы No 21 либо аккуратные балеткорные подкрадули Razumno. 

Сумка Madame Chatelet, 27 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Madame Chatelet, 27 990 руб.

Жакет 12 Storeez, 27 980 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет 12 Storeez, 27 980 руб.

Бомбюшон Vatnique, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбюшон Vatnique, 27 000 руб.

Платье Emka, 23 890 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Emka, 23 890 руб.

Слингбэки IDOL, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Слингбэки IDOL, 17 990 руб.

Казаки Mario Berlucci, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Казаки Mario Berlucci, 17 990 руб.

Блуза Namelazz, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Namelazz, 16 900 руб.

Платье All We Need, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платье All We Need, 14 990 руб.

Кеды 2mood, 11 980 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды 2mood, 11 980 руб.

Сабо Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Сабо Lime, 10 999 руб.

Бра KNWLS, KM20, 10 400 руб.
Архивы пресс-служб

Бра KNWLS, KM20, 10 400 руб.

Куртка Love Republic, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Love Republic, 8 999 руб.

Шляпа Ola Ola, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Шляпа Ola Ola, 8 500 руб.

Рубашка Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 6 999 руб.

Кеды Два мяча, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Два мяча, 6 500 руб.

Альтернатива лео-кэжуалу — агрессивный и громко-роскошный наряд в духе горячей жены мафиози (mob wife core!). Дополняем юбку Osome2some красными лакоходами, кожаные дарк-ботфорты — леопардовой мини Blumarine, а вечернее killer dress от Autentiments, созданное для театрального суаре в Мариинке, — внушительным клатчем из аксессуарного корпуса Yuzefi.

Не боимся выгуливать две лео-вещи в одном луке (мэтчим разные текстуры и узоры, как делает Diesel, либо делаем ставку на лео-аксессуары, как учит Wales Bonner). К лодочкам Age of Innocence подбираем пятнистый багет Madame Chatelet, к сабо-скороходам Lime — пушистую сумку-подушку Blumarine, а к эко-устойчивому бомбюшону Vatnique — лоферы Homies, сочиненные из остатков курточного кроя (лео-апсайкл!).

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