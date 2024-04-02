Это дичь! С чем носить леопардовый принт — самый модный паттерн этой весны

Звериный окрас сейчас повсюду (с зебрами, змеями, коровками и даже рыбками!), но главный мегатренд — леопардовый принт, бросающий фэшн-вызов монохромной готике и пряничному кокеткору.
Одни объясняют фэшн-успех леопардового принта эволюционным поведением (и страхом первобытного человека перед дикими зверями), другие акцентируют внимание на яркости паттерна — в любом случае после коллекции «Джунгли» Кристиана Диора 1947 года лео-принт то и дело возвращается в подиумный авангард. На этот раз не расстаемся с саванно-тропическим камуфляжем как минимум до следующей весны — по примеру Симона Порта Жакмюса, Питера Мюлье и Эди Слимана запасаемся хищническими тренчами, блузами, джинсовыми комплектами и даже шарфами-муфтами (как у Vaquera).
Соблюдаем фэшн-баланс: миксуем броский лео с монохромными вещами (вам полупрозрачный дарк-лонгслив или офискорную белую рубашку?) или с трендовым денимом. Например, под стейтмент-пальто MSGM подбираем атласное платье, под юбку Myseasons — белоснежное платье-рубашку (как у Wales Bonner), а под рабочий джинсовый комбинезон (мастхэв весны!) — леопардовые сабо-свиферы No 21 либо аккуратные балеткорные подкрадули Razumno.
Альтернатива лео-кэжуалу — агрессивный и громко-роскошный наряд в духе горячей жены мафиози (mob wife core!). Дополняем юбку Osome2some красными лакоходами, кожаные дарк-ботфорты — леопардовой мини Blumarine, а вечернее killer dress от Autentiments, созданное для театрального суаре в Мариинке, — внушительным клатчем из аксессуарного корпуса Yuzefi.
Не боимся выгуливать две лео-вещи в одном луке (мэтчим разные текстуры и узоры, как делает Diesel, либо делаем ставку на лео-аксессуары, как учит Wales Bonner). К лодочкам Age of Innocence подбираем пятнистый багет Madame Chatelet, к сабо-скороходам Lime — пушистую сумку-подушку Blumarine, а к эко-устойчивому бомбюшону Vatnique — лоферы Homies, сочиненные из остатков курточного кроя (лео-апсайкл!).
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