Плащ-скелет, сумка-каное, лодочки-лимоны: дайджест модных новостей

Фэшн-ихвильнихт! Ola Ola показала новую весенне-летнюю коллекцию, сочиненную по мотивам советских велюровых ковров. Главные мастхэвы — бомбер-ковер, велюровые апсайкл-сумки и юбки с арт-вышивкой и градиентной бахромой. Важно! Коллекционеры жакетов Boss, готовьтесь: на этот раз Оля Гинзбург придумала сразу две версии своего тейлоринг-хита: первый пиджак украшен бахромой и аппликациями с ковра, а второй — лебединым принтом.

Как носить: нарядный пиджак — с велосипедками, велюровый бомбер — с аристократическими палаццо, а панамку-лебедя — с чем угодно.