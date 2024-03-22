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Вещи

Плащ-скелет, сумка-каное, лодочки-лимоны: дайджест модных новостей

Главные локальные фэшн-герои марта: лебеди и медведи с советских ковров в новой коллекции Ola Ola, эмо-скелетоны на кислотно-голубых плащах Sintezia и красные пиксель-лошадки на худи Urbantiger из коллаборации со стрит-арт профи Владимиром Net.

 Ola Ola

Бомбер Ola Ola, 79 400 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Ola Ola, 79 400 руб.

Жакет Ola Ola, 46 088 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Ola Ola, 46 088 руб.

Жакет Ola Ola, 55 280 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Ola Ola, 55 280 руб.

Панама Ola Ola, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Панама Ola Ola, 9 800 руб.

Шоппер Ola Ola, 23 600 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер Ola Ola, 23 600 руб.

Фэшн-ихвильнихт! Ola Ola показала новую весенне-летнюю коллекцию, сочиненную по мотивам советских велюровых ковров. Главные мастхэвы — бомбер-ковер, велюровые апсайкл-сумки и юбки с арт-вышивкой и градиентной бахромой. Важно! Коллекционеры жакетов Boss, готовьтесь: на этот раз Оля Гинзбург придумала сразу две версии своего тейлоринг-хита: первый пиджак украшен бахромой и аппликациями с ковра, а второй — лебединым принтом. 

Как носить: нарядный пиджак — с велосипедками, велюровый бомбер — с аристократическими палаццо, а панамку-лебедя — с чем угодно.

My812

Дождевик My812, 33 700 руб.
Архивы пресс-служб

Дождевик My812, 33 700 руб.

Платье My812, 33 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платье My812, 33 900 руб.

Лонгслив My812, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив My812, 16 000 руб.

Кейп My812, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кейп My812, 52 000 руб.

Сумка My812, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка My812, 19 000 руб.

В новой весенней коллекции фэшн-романтики из My812 развили мотив с завязками-колокольчиками из осенней трикотажной капсулы: на этот раз шнурки-бантики перекочевали на готическое платье-футляр, макси с открытыми плечами (тренд), розовый кроп-лонгслив и песочный дождевик. Вдобавок в коллекции можно найти полупрозрачный лонгслив с акцентными швами (для мэтча со сложносочиненным кружевным бра), нюдовый кейп (модная альтернатива бабулиному пончо с дачи) и томатную сумку-бахрому. 

Sintezia

Ботинки Sintezia x Yota, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ботинки Sintezia x Yota, 15 900 руб.

Плащ Sintezia x Yota, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Плащ Sintezia x Yota, 15 900 руб.

Балаклава Sintezia x Yota, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Балаклава Sintezia x Yota, 3 500 руб.

Сумка Sintezia x Yota, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Sintezia x Yota, 8 900 руб.

Техно + фэшн! Панк-сапожники из Sintezia заколлабились с сотовым гигантом Yota — получились ультрамариновые балаклавы (для выживания в мобильном киберпанке будущего), рентген-боты и плащи-скелетоны, которые фаундеры Рита и Саша Кутуковы советуют носить с полупрозрачной сумкой Pull со вшитым кабелем Lighting (для вечного техно-сияния чистого разума). 

Urbantiger

Лонгслив Urbantiger, 5 700 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Urbantiger, 5 700 руб.

Шоппер Urbantiger, 1 400 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер Urbantiger, 1 400 руб.

Худи Urbantiger, 7 400 руб.
Архивы пресс-служб

Худи Urbantiger, 7 400 руб.

Лонгслив Urbantiger, 5 700 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Urbantiger, 5 700 руб.

Петербургские эко-фэшн активисты Urbantiger объединились со стрит-арт художником (и мастером пиксель-арта!) Владимиром Net — в итоге поселили красного коня (референс — Абашевская народная игрушка с герба Пензы, где вырос Владимир) на белоснежном худи, вырастили пиксель-тигрика на базовом лонгсливе и объединили разрозненные майнкрафт-кирпичики на простом-простом холщовом шоппере.

All We Need

Слингбэки All We Need, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Слингбэки All We Need, 16 900 руб.

Лодочки All We Need, 17 900 руб.
Архивы пресс-служб

Лодочки All We Need, 17 900 руб.

Кеды All We Need, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды All We Need, 15 900 руб.

Кэжуал-локалы All We Need начинали в 2014 году со скромного пошива пальто, а в 2024 доросли до собственной обувной линейки — с остромодными слингбэками (образцовый прадакор!), белоснежными кедами (мастхэв отпускного гардероба) и туфлями-лодочками из натуральной кожи в оттенке лимонного пирога. 

Askent

Сумка Askent, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Askent, 19 500 руб.

Кейс для наушников Askent, 3 650 руб.
Архивы пресс-служб

Кейс для наушников Askent, 3 650 руб.

Сумка Askent, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Askent, 18 000 руб.

Сумка Askent, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Askent, 18 500 руб.

Сумка Askent
Архивы пресс-служб

Сумка Askent

Пополнение в сумочном семействе Askent: в весенне-летней коллекции бренд разжился сумками-торбами (оммаж войлочным скульптурам Роберта Морриса) и багетами-каное — по правилам double bagging носим вместе с ключницами или кейсами для наушников, а для фэшн-мэтча сочетаем с яркими слингбэками и (полу)прозрачными юбками-карандашами.

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