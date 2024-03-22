Плащ-скелет, сумка-каное, лодочки-лимоны: дайджест модных новостей

Главные локальные фэшн-герои марта: лебеди и медведи с советских ковров в новой коллекции Ola Ola, эмо-скелетоны на кислотно-голубых плащах Sintezia и красные пиксель-лошадки на худи Urbantiger из коллаборации со стрит-арт профи Владимиром Net.
Ola Ola
Фэшн-ихвильнихт! Ola Ola показала новую весенне-летнюю коллекцию, сочиненную по мотивам советских велюровых ковров. Главные мастхэвы — бомбер-ковер, велюровые апсайкл-сумки и юбки с арт-вышивкой и градиентной бахромой. Важно! Коллекционеры жакетов Boss, готовьтесь: на этот раз Оля Гинзбург придумала сразу две версии своего тейлоринг-хита: первый пиджак украшен бахромой и аппликациями с ковра, а второй — лебединым принтом.
Как носить: нарядный пиджак — с велосипедками, велюровый бомбер — с аристократическими палаццо, а панамку-лебедя — с чем угодно.
My812
В новой весенней коллекции фэшн-романтики из My812 развили мотив с завязками-колокольчиками из осенней трикотажной капсулы: на этот раз шнурки-бантики перекочевали на готическое платье-футляр, макси с открытыми плечами (тренд), розовый кроп-лонгслив и песочный дождевик. Вдобавок в коллекции можно найти полупрозрачный лонгслив с акцентными швами (для мэтча со сложносочиненным кружевным бра), нюдовый кейп (модная альтернатива бабулиному пончо с дачи) и томатную сумку-бахрому.
Sintezia
Техно + фэшн! Панк-сапожники из Sintezia заколлабились с сотовым гигантом Yota — получились ультрамариновые балаклавы (для выживания в мобильном киберпанке будущего), рентген-боты и плащи-скелетоны, которые фаундеры Рита и Саша Кутуковы советуют носить с полупрозрачной сумкой Pull со вшитым кабелем Lighting (для вечного техно-сияния чистого разума).
Urbantiger
Петербургские эко-фэшн активисты Urbantiger объединились со стрит-арт художником (и мастером пиксель-арта!) Владимиром Net — в итоге поселили красного коня (референс — Абашевская народная игрушка с герба Пензы, где вырос Владимир) на белоснежном худи, вырастили пиксель-тигрика на базовом лонгсливе и объединили разрозненные майнкрафт-кирпичики на простом-простом холщовом шоппере.
All We Need
Кэжуал-локалы All We Need начинали в 2014 году со скромного пошива пальто, а в 2024 доросли до собственной обувной линейки — с остромодными слингбэками (образцовый прадакор!), белоснежными кедами (мастхэв отпускного гардероба) и туфлями-лодочками из натуральной кожи в оттенке лимонного пирога.
Askent
Пополнение в сумочном семействе Askent: в весенне-летней коллекции бренд разжился сумками-торбами (оммаж войлочным скульптурам Роберта Морриса) и багетами-каное — по правилам double bagging носим вместе с ключницами или кейсами для наушников, а для фэшн-мэтча сочетаем с яркими слингбэками и (полу)прозрачными юбками-карандашами.
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