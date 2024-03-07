Полупрозрачные блузы, дарк-манишки и шпионские тренчи: что брать на межсезонном сэмпл сейле в GATE31?

Главные мастхэвы, которые отдают за полцены (а то и со скидкой в 90%): полупрозрачная блуза Имоджен с ромкорным бантиком (тренд от Saint Laurent и Loewe), так и не вошедшая в новогоднюю коллекцию, белоснежный шопер Амальфи (летом был распродан за считаные дни), утепленная весенняя тужурка Лутон в цветах, не вошедших в основной релиз, и тренч Порту со съёмными рукавами, который можно превратить в удлиненный жилет (создан в единственном экземпляре!).