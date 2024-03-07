Полупрозрачные блузы, дарк-манишки и шпионские тренчи: что брать на межсезонном сэмпл сейле в GATE31?

До 9 марта петербургские спецы по базовому гардеробу GATE31 проводят большой сэмпл сейл: можно урвать как последние единицы бестселлеров, так и единственные (и неповторимые!) образцы моделей женской и мужской коллекций, не вышедшие в производство.
Главные мастхэвы, которые отдают за полцены (а то и со скидкой в 90%): полупрозрачная блуза Имоджен с ромкорным бантиком (тренд от Saint Laurent и Loewe), так и не вошедшая в новогоднюю коллекцию, белоснежный шопер Амальфи (летом был распродан за считаные дни), утепленная весенняя тужурка Лутон в цветах, не вошедших в основной релиз, и тренч Порту со съёмными рукавами, который можно превратить в удлиненный жилет (создан в единственном экземпляре!).
В фэшн-азарте можно прихватить лонгслив Дакота из жатой ткани (тренд от Louis Vuitton и Balenciaga) и хардкорный бомбер Питтсбург из женской коллекции — по промокоду GATE15 действует скидка 15% на всю женскую коллекцию офлайн и онлайн. Важно! Сам сэмпл сейл проходит в помещениях на улице Тюшина (хотя пару хитов фаундеры бренда припасли для онлайна) — для входа понадобится паспорт, плюс оплата доступна только наличными либо переводом.
ул. Тюшина, 11, оф. 301/2 с 10:00 до 22:00
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