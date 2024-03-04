Кольца-лягушки, подвески-цветки и заколки-розы: выбрали 100 лучших подарков на 8 марта

Встречаем главный профеминистский праздник 8 марта со всеобъемлющим подарочным вишлистом: запасаемся всем самым красивым, полезным, литературно-интересным и трендово-сияющим!
Осваиваем прадакорный ядовито-лаймовый цвет (либо оттенок Gucci Rotten) c клатчами-пельменями Bottega Veneta или с сумками-подушками Balloon (с мягкой антистресс-ручкой) из новой весенне-летней коллекции эко-кожевенников Arny Praht. Еще клатчи-подушки можно найти у Джонатана Андерсона (завезли в ДЛТ), а самые фэшн-отчаянные могут прихватить постельный оригинал от мастеров по подушкам из «Снов и секретов».
Rowrug, 23 900 руб.
Не забываем про flowercore тренд c украшениями-цветками (такие есть в коллекции Petals у ALROSA Diamonds) и транспарентными юбками-мидакси Rejo с акцентными орхидеями из весеннего релиза. Собираем пучок с резинками-пятилистниками Chois или держим в косметичке розу-заколку Lime (подойдет под замшевый тейлоринг и воздушные комбинации).
Идеальный план для праздничного выходного: наряжаемся в пижамный софткор Ola Ola или Any Wowzers и раскладываем литературные пасьянсы из книжных сокровищ «Подписных изданий»: от романа Наталии Гинзбург «Семейный лексикон» и «Заветов» Маргарет Этвуд до туториала по этичной гинекологии «Все о ней» от акушер-гинеколога (и звезды рилсов Pur Pur!) Ольги Крумкач. Для велнес-заботы о себе держим наготове коврик для йоги от IRNBY, микротоки Foreo и секс-позитивные вибромассажеры Tizzi.
С подачи Jil Sander в моду возвращается кобальтовый: у панк-сапожников Sintezia как раз появились ярко-синие боты Daff (любимые ботинки звезды тру-крайма Саши Сулим!), мэтчим их с ультрамариновыми кольцами-лягушками ARRCHAOS. В качестве пастельной альтернативы приручаем небесно-голубой — с капроновыми колготками Radvga (как на парижском показе Saint Laurent, только ярке) и тюлевыми боди Blizhe.
Выкручиваем яркость на максимум с платьями-бутонами Kalmanovich и брюками Choux (c цветками-бусинами!) в оттенке лимонного сорбета. За самой авангардной керамикой идем в гости в петербургский дизайн-хаб Space Four, где найдутся и пятнистая смайлик-бабочка, и ваза-лодочка в духе щупальцев осьминога (для тюльпанов и мимозы!).
В предпраздничном порыве смело обновляем весенний гардероб: присматриваемся к гранжевым топам Red September, к шерстяным пальто-халатам из премиальной линейки Finn Flare (будем носить с денимом и воздушными кардиганами) и к воздушным свитерам-паутинкам Zabelina (надеваем с кроше-мини и белоснежными слингбэками RxBshoes).
Комментарии (0)