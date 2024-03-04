Кольца-лягушки, подвески-цветки и заколки-розы: выбрали 100 лучших подарков на 8 марта

Идеальный план для праздничного выходного: наряжаемся в пижамный софткор Ola Ola или Any Wowzers и раскладываем литературные пасьянсы из книжных сокровищ «Подписных изданий»: от романа Наталии Гинзбург «Семейный лексикон» и «Заветов» Маргарет Этвуд до туториала по этичной гинекологии «Все о ней» от акушер-гинеколога (и звезды рилсов Pur Pur!) Ольги Крумкач. Для велнес-заботы о себе держим наготове коврик для йоги от IRNBY, микротоки Foreo и секс-позитивные вибромассажеры Tizzi.