18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Кольца-лягушки, подвески-цветки и заколки-розы: выбрали 100 лучших подарков на 8 марта

Встречаем главный профеминистский праздник 8 марта со всеобъемлющим подарочным вишлистом: запасаемся всем самым красивым, полезным, литературно-интересным и трендово-сияющим!

Браслет ALROSA Diamods, 237 000 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет ALROSA Diamods, 237 000 руб.

Клатч Bottega Veneta, ДЛТ, 207 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клатч Bottega Veneta, ДЛТ, 207 500 руб.

Кольцо Mercury, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Кольцо Mercury, цена по запросу 

Кольцо Parure Atelier, стоимость по запросу
Архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, стоимость по запросу

Очки P.Y.E. optics, 10 500 руб.
Архивы пресс-служб

Очки P.Y.E. optics, 10 500 руб.

Кольцо Miuz Diamonds, 72 540 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Miuz Diamonds, 72 540 руб.

Сумка Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Arny Praht, 8 900 руб.

Тапки Homies, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тапки Homies, 27 000 руб.

Сумка JW Anderson, ДЛТ, 53 650 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JW Anderson, ДЛТ, 53 650 руб.

Кольцо Shiphra, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Кольцо Shiphra, цена по запросу

Наталия Гинзбург «Семейный лексикон», Подписные издания, 815 руб.
Архивы пресс-служб

Наталия Гинзбург «Семейный лексикон», Подписные издания, 815 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Осваиваем прадакорный ядовито-лаймовый цвет (либо оттенок Gucci Rotten) c клатчами-пельменями Bottega Veneta или с сумками-подушками  Balloon (с мягкой антистресс-ручкой) из новой весенне-летней коллекции эко-кожевенников Arny Praht. Еще клатчи-подушки можно найти у Джонатана Андерсона (завезли в ДЛТ), а самые фэшн-отчаянные могут прихватить постельный оригинал от мастеров по подушкам из «Снов и секретов». 

Набор d'Alba, 2 931 руб.
Архивы пресс-служб

Набор d'Alba, 2 931 руб.

Платье Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 168 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 168 000 руб.

Зеркало IRNBY x PART DE CREATIVE
Архивы пресс-служб

Зеркало IRNBY x PART DE CREATIVE

Пуссет maniovich, 3 300 руб.
Архивы пресс-служб

Пуссет maniovich, 3 300 руб.

Гантели Bala, The Dar Store, 11 400 руб.
Архивы пресс-служб

Гантели Bala, The Dar Store, 11 400 руб.

Набор Comfort zone, 17 400 руб.
Архивы пресс-служб

Набор Comfort zone, 17 400 руб.

Коврик для йоги IRNBY, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Коврик для йоги IRNBY, 5 200 руб.

Клариси Лиспектор «Ученичество, или Книга наслаждений», No Kidding Press, 700 руб.
Архивы пресс-служб

Клариси Лиспектор «Ученичество, или Книга наслаждений», No Kidding Press, 700 руб.

Вибромассажёр Tizzi, 18 290 руб.
Архивы пресс-служб

Вибромассажёр Tizzi, 18 290 руб.

Rowrug, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rowrug, 23 900 руб.

Шорты Agent Provocateur, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Agent Provocateur, 13 900 руб.

Розовые очки Gresso, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

Розовые очки Gresso, 23 900 руб.

Жемчужные подтяжки Roseville, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жемчужные подтяжки Roseville, 19 500 руб.

Сумка Geox, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Geox, 19 990 руб.

Резинка Chois, 1 890 руб.
Архивы пресс-служб

Резинка Chois, 1 890 руб.

Подвеска EdelStein, AllTime, 75 250 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска EdelStein, AllTime, 75 250 руб.

Не забываем про flowercore тренд c украшениями-цветками (такие есть в коллекции Petals у ALROSA Diamonds) и транспарентными юбками-мидакси Rejo с акцентными орхидеями из весеннего релиза. Собираем пучок с резинками-пятилистниками Chois или держим в косметичке розу-заколку Lime (подойдет под замшевый тейлоринг и воздушные комбинации).

Брюки Cestrx, 28 900 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Cestrx, 28 900 руб.

Сумка Diesel, Кенгуру, 58 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Diesel, Кенгуру, 58 000 руб.

Бальзам для гуд Arive, 679 руб.
Архивы пресс-служб

Бальзам для гуд Arive, 679 руб.

Ольга Крумкач «Всё о ней. Бережная гинекология от первой менструации до постменопаузы», Подписные издания, 618 руб.
Архивы пресс-служб

Ольга Крумкач «Всё о ней. Бережная гинекология от первой менструации до постменопаузы», Подписные издания, 618 руб.

Клатч MM6 Maison Margiela, Very, 85 900 руб.
Архивы пресс-служб

Клатч MM6 Maison Margiela, Very, 85 900 руб.

Помада Pupa Volume
Архивы пресс-служб

Помада Pupa Volume

Сумка 5 o'coat x Shelk, 12 200 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка 5 o'coat x Shelk, 12 200 руб.

Мини-сумка Nasspen, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Мини-сумка Nasspen, 5 500 руб.

Сумка My812, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка My812, 19 000 руб.

Книга "Песнь пророка" Пол Линч, Лабиринт, 855 руб.
Архивы пресс-служб

Книга "Песнь пророка" Пол Линч, Лабиринт, 855 руб.

Сумка JENËK, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 48 000 руб.

Галстук bysashazemlya, 4 459 руб.
Архивы пресс-служб

Галстук bysashazemlya, 4 459 руб.

Чехол для гребня Hairmates, 6 900 руб.
Архивы пресс-служб

Чехол для гребня Hairmates, 6 900 руб.

Заколка-зажим Lime, 1 399 руб.
Архивы пресс-служб

Заколка-зажим Lime, 1 399 руб.

Шёлковая пижама Ola Ola x Sample, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шёлковая пижама Ola Ola x Sample, 50 000 руб.

Сьюзен Сонтаг «О женщинах», Подписные издания, 701 руб.
Архивы пресс-служб

Сьюзен Сонтаг «О женщинах», Подписные издания, 701 руб.

Соль для ванны Ucandles, 1 900 руб.
Архивы пресс-служб

Соль для ванны Ucandles, 1 900 руб.

Кроссовки Camper, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Camper, 23 900 руб.

Шляпка-таблетка Cocoshnick, 21 500 руб.
Архивы пресс-служб

Шляпка-таблетка Cocoshnick, 21 500 руб.

Джемпер 2MOOD, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

Джемпер 2MOOD, 12 980 руб.

Бра Corporelle, 8 290 руб.
Архивы пресс-служб

Бра Corporelle, 8 290 руб.

Куртка All We Need, 15 990 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка All We Need, 15 990 руб.

Топ Red September, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Red September, 15 000 руб.

Ключница Imakebags x Pattisoncha, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Ключница Imakebags x Pattisoncha, 3 500 руб.

Девайс для ухода за лицом Ufo 2 FOREO, Золотое Яблоко, 19 999 руб.
Архивы пресс-служб

Девайс для ухода за лицом Ufo 2 FOREO, Золотое Яблоко, 19 999 руб.

Поло To be blossom, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Поло To be blossom, 7 500 руб.

Маска для вьющихся волос Alter Ego, 555 руб.
Архивы пресс-служб

Маска для вьющихся волос Alter Ego, 555 руб.

Идеальный план для праздничного выходного: наряжаемся в пижамный софткор Ola Ola или Any Wowzers и раскладываем литературные пасьянсы из книжных сокровищ «Подписных изданий»: от романа Наталии Гинзбург «Семейный лексикон» и «Заветов» Маргарет Этвуд до туториала по этичной гинекологии «Все о ней» от акушер-гинеколога (и звезды рилсов Pur Pur!) Ольги Крумкач. Для велнес-заботы о себе держим наготове коврик для йоги от IRNBY, микротоки Foreo и секс-позитивные вибромассажеры Tizzi.

Пижама Any Wowzers, 17 800 руб.
Архивы пресс-служб

Пижама Any Wowzers, 17 800 руб.

Кольцо ARRCHAOS, 141 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо ARRCHAOS, 141 000 руб.

Колготки Radvga, 1 700 руб.
Архивы пресс-служб

Колготки Radvga, 1 700 руб.

Книга "Заветы" Маргарет Этвуд, Лабиринт, 667 руб.
Архивы пресс-служб

Книга "Заветы" Маргарет Этвуд, Лабиринт, 667 руб.

Набор Cosmedix, 10 800 руб.
Архивы пресс-служб

Набор Cosmedix, 10 800 руб.

Ботинки Sintezia, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ботинки Sintezia, 14 900 руб.

Крем Vichy, 1 438 руб.
Архивы пресс-служб

Крем Vichy, 1 438 руб.

Стеганый халат belle you, 19 999 руб.
Архивы пресс-служб

Стеганый халат belle you, 19 999 руб.

Свеча Jolie Objects, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Свеча Jolie Objects, 7 500 руб.

Парфюм Avec Defi, Летуаль, 7 700 руб.
Архивы пресс-служб

Парфюм Avec Defi, Летуаль, 7 700 руб.

Рубашка Дефиле, 2 499 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Дефиле, 2 499 руб.

Туфли Age of Innocence, 31 200 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Age of Innocence, 31 200 руб.

Кольцо Yocreators, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Yocreators, 32 000 руб.

Сыворотка Apivita, Золотое Яблоко, 1 802 руб.
Архивы пресс-служб

Сыворотка Apivita, Золотое Яблоко, 1 802 руб.

Моносерьга Kotlo studio, Poison Drop, 14 500 руб.
Архивы пресс-служб

Моносерьга Kotlo studio, Poison Drop, 14 500 руб.

Поло M.Reason, 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Поло M.Reason, 11 990 руб.

Сумка MISA bags, 32 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка MISA bags, 32 900 руб.

Тюлевое платье YOU, 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Тюлевое платье YOU, 11 990 руб.

Кольцо-локет Alohagaia, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо-локет Alohagaia, 13 900 руб.

Слингбэки rxbshoes, 17 100 руб.
Архивы пресс-служб

Слингбэки rxbshoes, 17 100 руб.

Боди Blizhe, 6 700 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Blizhe, 6 700 руб.

Кольцо Avgvst, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Avgvst, 18 800 руб.

Сумка Coccinelle, NO ONE, 41 490 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Coccinelle, NO ONE, 41 490 руб.

Браслет UNOde50, 15 490 руб.
Архивы пресс-служб

Браслет UNOde50, 15 490 руб.

Подушка «Сны и секреты», 14 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подушка «Сны и секреты», 14 000 руб.

Подвеска-цветок Qari Qris, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска-цветок Qari Qris, 9 000 руб.

С подачи Jil Sander в моду возвращается кобальтовый: у панк-сапожников Sintezia как раз появились ярко-синие боты Daff (любимые ботинки звезды тру-крайма Саши Сулим!), мэтчим их с ультрамариновыми кольцами-лягушками ARRCHAOS. В качестве пастельной альтернативы приручаем небесно-голубой — с капроновыми колготками Radvga (как на парижском показе Saint Laurent, только ярке) и тюлевыми боди Blizhe.

Аромат для дома Katarsis, Predubezhdai, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Аромат для дома Katarsis, Predubezhdai, 2 500 руб.

Брюки Choux, 37 980 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Choux, 37 980 руб.

Набор л'Окситан, 12 350 руб.
Архивы пресс-служб

Набор л'Окситан, 12 350 руб.

Рубашка Razumno, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Razumno, 21 000 руб.

Орхидеи-пуссеты Love Republic, 1 799 руб.
Архивы пресс-служб

Орхидеи-пуссеты Love Republic, 1 799 руб.

Сумка Fabiana Filippi, 118 652 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Fabiana Filippi, 118 652 руб.

Корсет Dilara Findikoglu, KM20, 116 800 руб.
Архивы пресс-служб

Корсет Dilara Findikoglu, KM20, 116 800 руб.

Платье Kalmanovich, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Kalmanovich, 75 000 руб.

Пуссета altar x Beaded Breakfast, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пуссета altar x Beaded Breakfast, 4 000 руб.

Ваза Лодочка, Space Four, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ваза Лодочка, Space Four, 12 000 руб.

Ремень Tara Jarmon, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ремень Tara Jarmon, 19 900 руб. 

Массажёр для глаз Bork, Restore, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Массажёр для глаз Bork, Restore, 18 000 руб.

Выкручиваем яркость на максимум с платьями-бутонами Kalmanovich и брюками Choux (c цветками-бусинами!) в оттенке лимонного сорбета. За самой авангардной керамикой идем в гости в петербургский дизайн-хаб Space Four, где найдутся и пятнистая смайлик-бабочка, и ваза-лодочка в духе щупальцев осьминога (для тюльпанов и мимозы!).

Свеча Tonka, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Свеча Tonka, 9 500 руб.

Чокер omut, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Чокер omut, 12 500 руб.

Фен Dream Hair, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Фен Dream Hair, 8 990 руб.

Кардиган And the brand, 75 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган And the brand, 75 800 руб.

Лимитированный дуэт для рук Grown Alchemist, 12 150 руб.
Архивы пресс-служб

Лимитированный дуэт для рук Grown Alchemist, 12 150 руб.

Подвеска Secrets, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска Secrets, 24 900 руб.

Пальто Mazari, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Mazari, 44 900 руб.

Куртка Eleganzza, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Eleganzza, 29 900 руб.

Кольцо Your Antihero, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Your Antihero, 18 800 руб.

Крем Endro, 2 400 руб.
Архивы пресс-служб

Крем Endro, 2 400 руб.

Планшет Huawei, 99 990 руб.
Архивы пресс-служб

Планшет Huawei, 99 990 руб.

Куртка The North Face, Hiker, 13 499 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка The North Face, Hiker, 13 499 руб.

Скульптура Бабочка, Space Four, 2 100 руб.
Архивы пресс-служб

Скульптура Бабочка, Space Four, 2 100 руб.

Сумка Furla, 50 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Furla, 50 500 руб.

Сумка becentaurea, 4 700 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка becentaurea, 4 700 руб.

Пальто Finn Flare, 22 949 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Finn Flare, 22 949 руб.

Etat Pur Сыворотка с ретинолом, Naos, 3 240 руб.
Архивы пресс-служб

Etat Pur Сыворотка с ретинолом, Naos, 3 240 руб.

Зеркало Yellow Line, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Зеркало Yellow Line, 39 000 руб.

Кейс для украшений Moonka, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кейс для украшений Moonka, 9 500 руб.

Ирригатор Ordo, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ирригатор Ordo, 4 990 руб.

Свитер-паутинка Zabelina, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер-паутинка Zabelina, 24 000 руб.

Vitamin C Deep Cleansing Face Set, Organic shop, 367 руб.
Архивы пресс-служб

Vitamin C Deep Cleansing Face Set, Organic shop, 367 руб.

Пафрюм Freedom Pure Sense, 8store, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Пафрюм Freedom Pure Sense, 8store, 9 990 руб.

В предпраздничном порыве смело обновляем весенний гардероб: присматриваемся к гранжевым топам Red September, к шерстяным пальто-халатам из премиальной линейки Finn Flare (будем носить с денимом и воздушными кардиганами) и к воздушным свитерам-паутинкам Zabelina (надеваем с кроше-мини и белоснежными слингбэками RxBshoes).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: