18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

Март: тренды цветут, как розы. Модный отдел «Собака.ru» собрал букет всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только золотистое, лаковое, джинсовое, (полу)прозрачное и небесно-голубое.

Very

Панк, ракушки и офисные сирены

Жакет-ремень Coperni, 129 700 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет-ремень Coperni, 129 700 руб.

Люверскор Blumarine
Архивы пресс-служб

Люверскор Blumarine

Туфли-маркер 3Juin, 27 200 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли-маркер 3Juin, 27 200 руб.

Офисная папка Coperni, 99 700 руб.
Архивы пресс-служб

Офисная папка Coperni, 99 700 руб.

Тренд сезона: офискор

Вместе с Беллой Хадид выкручиваем корпоративный стиль на максимум: надеваем жакеты Coperni с микромини и полупрозрачной блузой, не забывая про туфли 3Juin с геометричным каблуком-маркером.

Бублик Coperni, 69 500 руб.
Архивы пресс-служб

Бублик Coperni, 69 500 руб.

Сумка-артефакт

С уходом Tinder нам остается только сумка-свайп Coperni из денима.

Топ-ракушки Nensi Dojaka, 88 200 руб.
Архивы пресс-служб

Топ-ракушки Nensi Dojaka, 88 200 руб.

Платья с перепонками Nensi Dojaka, 177 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платья с перепонками Nensi Dojaka, 177 000 руб.

Новые супербренды

В Very приехали бельевые авангардисты Nensi Dojaka: носим их лифы на голое тело под металлик-бомбер и маленькие черные компреcсионные платья под плечистым пиджаком.

Космическое сияние Ottolinger, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Космическое сияние Ottolinger, 39 000 руб.

Блуза руки-молнии Ottolinger, 51 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза руки-молнии Ottolinger, 51 000 руб.

Лучшая коллекция сезона

Ottolinger — берлинский панк-шик от модного дуэта Кристы Бош и Козимы Гадиент. Их блузы-молнии и сияющие платья с нетривиальными завязками — наш деконструктивистский ответ диктату тихой роскоши. 

Кардиган Free Age
Архивы пресс-служб

Кардиган Free Age

Сделано в России

В весенней коллекции трикотажных артизанов Free Age берем кардиганы из шелковой пряжи, небесные платья оттенка Alaïa blue и кашемировые жакеты со спущенной линией плеча.

Сапоги Coperni, 77 300 руб.
Архивы пресс-служб

Сапоги Coperni, 77 300 руб.

Обувь сезона

Осваиваем кожевенный хардкор в высоких кожаных сапогах Coperni c широким голенищем (оснащены архитектурным каблуком для недовольного цокота по гранитным набережным). 

8 Store

Цветы, кроше и драпировки

Паутинка Aleri, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Паутинка Aleri, 19 980 руб.

Юбка-драпировка Noel, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка-драпировка Noel, 8 900 руб. 

Новые супербренды

В 8 Store привезли свитеры-паутинки от омских локалов Aleri (на зависть Джонатану Андерсону) и петербургский феминный стритвир Noel (мэтчим их юбки с драпировками с таби или мрачными вьетнамками).

Бескозырка Ochra, 4 200 руб.
Архивы пресс-служб

Бескозырка Ochra, 4 200 руб.

Мастхэв сезона

По следам кутюрного показа Simone Rocha для Jean Paul Gaultier примеряем бескозырки от модистов Ochra (летом будем красиво сплавляться от «Севкабеля» до Комарово!).

Цветы-кольца Don't drop the glass, 4 800 руб.
Архивы пресс-служб

Цветы-кольца Don't drop the glass, 4 800 руб.

Серьги-букеты Manefa, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги-букеты Manefa, 10 000 руб.

Стейтмент-аксессуар

Ловим тренд на флауэр­кор-аксессуары: выгуливаем стеклянные кольца-ромашки от фэшн-садоводов Don’t drop the glass и букеты из бусин от петербургских ювелиров Manefa.

 Subbota

Прозрачное, хардкор и рюши

Перья и стразы Aline
Архивы пресс-служб

Перья и стразы Aline

Шифон-лэеринг Subbota Label
Архивы пресс-служб

Шифон-лэеринг Subbota Label

Тренд: прозрачное

За сетями со стразами идем к Aline, а для полупрозрачной многослойности (в духе юбок Prada) носим шелковый шифон Subbota Label.

Авиатор Rockabi, 122 000 руб.
Архивы пресс-служб

Авиатор Rockabi, 122 000 руб. 

Мастхэв весны

Хардкорная кожаная куртка — тренд, заверенный Матье Блази и Рафом Симонсом. Будем мэтчить олдскульный авиатор (с потайными карманами и фэшн-шевронами на плечах) от кожевенников Rockabi со струящимися юбками в духе Khaite или носить на голое тело (как учит Хайди Клум).

Блуза Alexander Varlakov
Архивы пресс-служб

Блуза Alexander Varlakov

Красная двойка Fashion Rebels
Архивы пресс-служб

Красная двойка Fashion Rebels

Новые супербренды

В Subbota едут гуру тейлоринга и амбассадоры красного Fashion Rebels, а еще профи black-tie-нарядов Alexander Varlakov — делает лимитированные вечерние платья и воздушные блузы (со скульптурной посадкой и ручной проработкой микродеталей).

Страз-обвес Say No More
Архивы пресс-служб

Страз-обвес Say No More

Аксессуар-находка

Стейтмент-чокер (как у Jil Sander) от спецов по тюлю и перьям Say No More носим под пышные платья и полупрозрачные комбинации, а также учимся у Miu Miu нашему новому любимому стайлинг-трюку — закладывать (чокер) за воротник.

Перчатки swan Budu Pozdno
Архивы пресс-служб

Перчатки swan Budu Pozdno

Платье-рюш Budu Pozdno, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье-рюш Budu Pozdno, 39 000 руб. 

Платье мести Budu Pozdno, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье мести Budu Pozdno, 35 000 руб.

Лучшая коллекция сезона

Наряжаемся в пух и прах в платья с гротескными воланами (привет, Харрис Рид!) и перчатки-рюши от московских мастеров вечернего гардероба Budu Pozdno. 

NO ONE

Мюли, деним и лайм

Мюли-васильки Vic Matie
Архивы пресс-служб

Мюли-васильки Vic Matie

Королевские мюли Vic Matie
Архивы пресс-служб

Королевские мюли Vic Matie

Мюли-апельсинки Vic Matie
Архивы пресс-служб

Мюли-апельсинки Vic Matie

Косички Sergio Rossi
Архивы пресс-служб

Косички Sergio Rossi

Мастхэв: мюли

Слингбэки — обувь сезона по версии Coperni и Gucci. Будем носить дофаминовые туфли Vic Matie и барбикорные Sergio Rossi, декорированные рафией (имени Джейн Биркин), с джинсами, а то и с бриджами.

Ковбойский бохо Vic Matie, 64 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ковбойский бохо Vic Matie, 64 990 руб. 

Снова нулевые Diesel, 10 990 руб.
Архивы пресс-служб

Снова нулевые Diesel, 10 990 руб.

Барби-сумка Le Silla, 83 990 руб.
Архивы пресс-служб

Барби-сумка Le Silla, 83 990 руб.

Трубы Diesel, 24 490 руб.
Архивы пресс-служб

Трубы Diesel, 24 490 руб.

Y2K-деним Diesel
Архивы пресс-служб

Y2K-деним Diesel

Деним — главный тренд

Для тотал-деним-выхода (как у Acne Studios и Dries Van Noten) примеряем брюки-трубы Diesel и бохо-казаки Vic Matie с выстиранным эффектом ton-sur-ton.

СТАЙЛИНГ-ТРЮК 

Приподнятые сабо Principe di Bologna
Архивы пресс-служб

Приподнятые сабо Principe di Bologna

Стайлинг-трюк

Берем пример с Prada и носим босоножки с веселыми носками: сабо Principe di Bologna — c фактурными мохеровыми, косичку Sergio Rossi — с шелковыми.

Хобо-НЛО Vic Matie
Архивы пресс-служб

Хобо-НЛО Vic Matie

Золотое руно Vic Matie
Архивы пресс-служб

Золотое руно Vic Matie

Лучшая коллекция

Итальянцы Vic Matie адаптируют тренды с космической скоростью по неастрономическим ценам. Мэтчим их сумки в актуальном золотистом металлике с жакетами в тон (как Miu Miu!), а лаймовые хобо — с денимом Diesel.

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Март

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: