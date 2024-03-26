Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

Март: тренды цветут, как розы. Модный отдел «Собака.ru» собрал букет всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только золотистое, лаковое, джинсовое, (полу)прозрачное и небесно-голубое.
Very
Панк, ракушки и офисные сирены
Тренд сезона: офискор
Вместе с Беллой Хадид выкручиваем корпоративный стиль на максимум: надеваем жакеты Coperni с микромини и полупрозрачной блузой, не забывая про туфли 3Juin с геометричным каблуком-маркером.
Сумка-артефакт
С уходом Tinder нам остается только сумка-свайп Coperni из денима.
Новые супербренды
В Very приехали бельевые авангардисты Nensi Dojaka: носим их лифы на голое тело под металлик-бомбер и маленькие черные компреcсионные платья под плечистым пиджаком.
Лучшая коллекция сезона
Ottolinger — берлинский панк-шик от модного дуэта Кристы Бош и Козимы Гадиент. Их блузы-молнии и сияющие платья с нетривиальными завязками — наш деконструктивистский ответ диктату тихой роскоши.
Кардиган Free Age
Сделано в России
В весенней коллекции трикотажных артизанов Free Age берем кардиганы из шелковой пряжи, небесные платья оттенка Alaïa blue и кашемировые жакеты со спущенной линией плеча.
Обувь сезона
Осваиваем кожевенный хардкор в высоких кожаных сапогах Coperni c широким голенищем (оснащены архитектурным каблуком для недовольного цокота по гранитным набережным).
8 Store
Цветы, кроше и драпировки
Новые супербренды
В 8 Store привезли свитеры-паутинки от омских локалов Aleri (на зависть Джонатану Андерсону) и петербургский феминный стритвир Noel (мэтчим их юбки с драпировками с таби или мрачными вьетнамками).
Мастхэв сезона
По следам кутюрного показа Simone Rocha для Jean Paul Gaultier примеряем бескозырки от модистов Ochra (летом будем красиво сплавляться от «Севкабеля» до Комарово!).
Стейтмент-аксессуар
Ловим тренд на флауэркор-аксессуары: выгуливаем стеклянные кольца-ромашки от фэшн-садоводов Don’t drop the glass и букеты из бусин от петербургских ювелиров Manefa.
Subbota
Прозрачное, хардкор и рюши
Тренд: прозрачное
За сетями со стразами идем к Aline, а для полупрозрачной многослойности (в духе юбок Prada) носим шелковый шифон Subbota Label.
Мастхэв весны
Хардкорная кожаная куртка — тренд, заверенный Матье Блази и Рафом Симонсом. Будем мэтчить олдскульный авиатор (с потайными карманами и фэшн-шевронами на плечах) от кожевенников Rockabi со струящимися юбками в духе Khaite или носить на голое тело (как учит Хайди Клум).
Новые супербренды
В Subbota едут гуру тейлоринга и амбассадоры красного Fashion Rebels, а еще профи black-tie-нарядов Alexander Varlakov — делает лимитированные вечерние платья и воздушные блузы (со скульптурной посадкой и ручной проработкой микродеталей).
Страз-обвес Say No More
Аксессуар-находка
Стейтмент-чокер (как у Jil Sander) от спецов по тюлю и перьям Say No More носим под пышные платья и полупрозрачные комбинации, а также учимся у Miu Miu нашему новому любимому стайлинг-трюку — закладывать (чокер) за воротник.
Лучшая коллекция сезона
Наряжаемся в пух и прах в платья с гротескными воланами (привет, Харрис Рид!) и перчатки-рюши от московских мастеров вечернего гардероба Budu Pozdno.
NO ONE
Мюли, деним и лайм
Мастхэв: мюли
Слингбэки — обувь сезона по версии Coperni и Gucci. Будем носить дофаминовые туфли Vic Matie и барбикорные Sergio Rossi, декорированные рафией (имени Джейн Биркин), с джинсами, а то и с бриджами.
Деним — главный тренд
Для тотал-деним-выхода (как у Acne Studios и Dries Van Noten) примеряем брюки-трубы Diesel и бохо-казаки Vic Matie с выстиранным эффектом ton-sur-ton.
СТАЙЛИНГ-ТРЮК
Приподнятые сабо Principe di Bologna
Стайлинг-трюк
Берем пример с Prada и носим босоножки с веселыми носками: сабо Principe di Bologna — c фактурными мохеровыми, косичку Sergio Rossi — с шелковыми.
Лучшая коллекция
Итальянцы Vic Matie адаптируют тренды с космической скоростью по неастрономическим ценам. Мэтчим их сумки в актуальном золотистом металлике с жакетами в тон (как Miu Miu!), а лаймовые хобо — с денимом Diesel.
Комментарии (0)