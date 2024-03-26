Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

Мастхэв весны

Хардкорная кожаная куртка — тренд, заверенный Матье Блази и Рафом Симонсом. Будем мэтчить олдскульный авиатор (с потайными карманами и фэшн-шевронами на плечах) от кожевенников Rockabi со струящимися юбками в духе Khaite или носить на голое тело (как учит Хайди Клум).