Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 1

Март: тренды цветут, как розы. Модный отдел «Собака.ru» собрал букет всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только золотистое, лаковое, джинсовое, (полу)прозрачное и небесно-голубое.
ДЛТ
Стразы, микро и мафиози
Тренд: (полу)прозрачность
Фиксируем бум прозрачных платьев, как у Nensi Dojaka! Но мы ведь в Петербурге, тут у нас все на полутонах: выходим в полупрозрачной чешуйчатой комбинации от дико модных и экологичных Botter (прикрывшись пушистым свитером и стейтмент-колье!).
Мини VS микро
Повышаем планку шорт и мини-юбок до ультракороткой длины (одобрено синьорой Миуччей!). И посмотрим, что будет, когда вы в скульптурном микроплатье Yuzefi (не мрамор, а деним оттенка слоновой кости!) выйдете на танцпол лучших петербургских патимейкеров Cava disco.
Мастхэв: сабо в стразах
Это весной у нас два пути! Раз: тренд grandpacore c вельветовыми костюмами и удобными подкрадулями (так уже ходят Джиджи Хадид и Зои Кравиц) — берем стразовые сабо JW Anderson (в комбо с жилеткой-зайчиком!). Два: тренд на mob wife (ведем себя как горячая жена мафиози) с агрессивными лео-принтами и алыми стилетто Dolce & Gabbana.
Новые супербренды в ДЛТ
Свежая поставка! В Петербург едут микро мини от профи y2k-вайба Blumarine, яркий flowercore от виртуозных колористов Colville (в роли фаундеров — экс-дизайнер Marni Молли Моллой и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс). От медитативно-роскошных ньюйоркцев Nili Lotan ждем архитектурные стейтмент-жакеты и кашемировые свитеры (из гардероба Кэролин Биссет-Кеннеди!).
Цвет сезона: голубой
Носим топы-банты Nina Ricсi с лазурными колготками (новые красные!), а из аксессуаров запасаемся очками Eigengrau и клатчем Jacquemus.
Попкорн-сумка JW Anderson
Сумка в лоскуты Colville
Сумка-артефакт
Голуби и лягушки — out, сумка-плетенка JW Anderson (для выходов в тотал дениме), оригами-клатч Mlouye и сафари-ведро (стилизуем с платьем с анималистичным принтом) от Colville — in.
Кенгуру
Золото, ромашки и power dressing
Тренд: золотистый металлик
Прокачиваем металлик до остромодных золотистых оттенков Miu Miu и Marc Jacobs: будем сиять в бомбере-солнце и нарядной юбке Dorothee Schumacher из тысячи пайеток.
Новый супербренд
Австралийские серферы Ksubi оседлали деним, стритвир и минималистичный кэжуал. Мэтчим их карго-брюки с джинсовым тренчем (отрабатываем тренд на верхнюю одежду из денима с подачи Dries Van Noten и Valentino).
Сделано в России
Мастера праздничного шика Aline романтизируют офискор при помощи твидового жакета, который фаундер Алина Нехай по примеру Giambattista Valli советует носить и вне рабочего места — с гранд-юбками и массивными бусинами-жемчужинами.
Стайлинг-трюк
Костюм-двойка без жилета MSGM на голое тело — деньги на ветер.
Шпильки-лайнеры MSGM
Мастхэв — туфли
Босоножки MSGM с контрастным неоново-лаймовым наконечником на шпильках носим с денимом и полупрозрачными комбинациями.
Сумка сезона
Сочетаем клатч-трапецию MM6 в оттенке ярко-кислотного лайма с бордовым и серым (мэтч заверен колористами Gucci).
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