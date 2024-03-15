Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 1

Мастхэв: сабо в стразах

Это весной у нас два пути! Раз: тренд grandpacore c вельветовыми костюмами и удобными подкрадулями (так уже ходят Джиджи Хадид и Зои Кравиц) — берем стразовые сабо JW Anderson (в комбо с жилеткой-зайчиком!). Два: тренд на mob wife (ведем себя как горячая жена мафиози) с агрессивными лео-принтами и алыми стилетто Dolce & Gabbana.