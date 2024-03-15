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Вещи

Трендбук весна-лето 2024: самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 1

Март: тренды цветут, как розы. Модный отдел «Собака.ru» собрал букет всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только золотистое, лаковое, джинсовое, (полу)прозрачное и небесно-голубое.

ДЛТ

Стразы, микро и мафиози 

Мермейдкор Botter
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Мермейдкор Botter

Мермейдкор Botter
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Мермейдкор Botter

Летящее платье Nensi Dojaka
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Летящее платье Nensi Dojaka

Тренд: (полу)прозрачность

Фиксируем бум прозрачных платьев, как у Nensi Dojaka! Но мы ведь в Петербурге, тут у нас все на полутонах: выходим в полупрозрачной чешуйчатой комбинации от дико модных и экологичных Botter (прикрывшись пушистым свитером и стейтмент-колье!).

Минифутляр Yuzefi, 54 550 руб.
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Минифутляр Yuzefi, 54 550 руб.

Мини VS микро

Повышаем планку шорт и мини-юбок до ультракороткой длины (одобрено синьорой Миуччей!). И посмотрим, что будет, когда вы в скульп­турном микроплатье Yuzefi (не мрамор, а деним оттенка слоновой кости!) выйдете на танцпол лучших петербургских патимейкеров Cava disco.

Grandpacore JW Anderson, 64 350 руб.
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Grandpacore JW Anderson, 64 350 руб.

Жилет-зайчик JW Anderson, 39 950 руб.
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Жилет-зайчик JW Anderson, 39 950 руб.

Туфли mob wife Dolce & Gabbana, 84 550 руб.
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Туфли mob wife Dolce & Gabbana, 84 550 руб.

Мастхэв: сабо в стразах

Это весной у нас два пути! Раз: тренд grandpacore c вельветовыми костюмами и удобными подкрадулями (так уже ходят Джиджи Хадид и Зои Кравиц) — берем стразовые сабо JW Anderson (в комбо с жилеткой-зайчиком!). Два: тренд на mob wife (ведем себя как горячая жена мафиози) с агрессивными лео-принтами и алыми стилетто Dolce & Gabbana. 

Юбка y2k Blumarine
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Юбка y2k Blumarine

Платье-цветник Colville, 72 250 руб.
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Платье-цветник Colville, 72 250 руб.

Жакет в линейку Nili Lotan
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Жакет в линейку Nili Lotan

Новые супербренды в ДЛТ

Свежая поставка! В Петербург едут микро мини от профи y2k-вайба Blumarine, яркий flowercore от виртуозных колористов Colville (в роли фаундеров — экс-дизайнер Marni Молли Моллой и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс). От медитативно-роскошных ньюйоркцев Nili Lotan ждем архитектурные стейтмент-жакеты и кашемировые свитеры (из гардероба Кэролин Биссет-Кеннеди!).

Клатч-бамбино Jacquemus, 87 500 руб.
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Клатч-бамбино Jacquemus, 87 500 руб.

Гранд-бант Nina Ricci
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Гранд-бант Nina Ricci

Очки Eigengrau, 19 900 руб.
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Очки Eigengrau, 19 900 руб.

Цвет сезона: голубой

Носим топы-банты Nina Ricсi с лазурными колготками (новые красные!), а из аксессуаров запасаемся очками Eigengrau и клатчем Jacquemus.

Попкорн-сумка JW Anderson
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Попкорн-сумка JW Anderson

Сумка в лоскуты Colville
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Сумка в лоскуты Colville

Оригами-клатч Mloye, 69 950 руб.
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Оригами-клатч Mloye, 69 950 руб.

Золотой клатчик Yuzefi, 59 250 руб.
Архивы пресс-служб

Золотой клатчик Yuzefi, 59 250 руб.

Сумка-артефакт

Голуби и лягушки — out, сумка-плетенка JW Anderson (для выходов в тотал дениме), оригами-клатч Mlouye и сафари-ведро (стилизуем с платьем с анималистичным принтом) от Colville — in. 

Кенгуру

Золото, ромашки и power dressing 

Бомбер-солнце Schumacher, 94 000 руб.
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Бомбер-солнце Schumacher, 94 000 руб.

Тренд: золотистый металлик

Прокачиваем металлик до остромодных золотистых оттенков Miu Miu и Marc Jacobs: будем сиять в бомбере-солнце и нарядной юбке Dorothee Schumacher из тысячи пайеток.

Стейтмент-тренч Ksubi, 69 000 руб.
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Стейтмент-тренч Ksubi, 69 000 руб.

Карго-деним Ksubi, 37 000 руб.
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Карго-деним Ksubi, 37 000 руб.

Джинсы Ksubi
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Джинсы Ksubi

Новый супербренд

Австралийские серферы Ksubi оседлали деним, стритвир и минималистичный кэжуал. Мэтчим их карго-брюки с джинсовым тренчем (отрабатываем тренд на верхнюю одежду из денима с подачи Dries Van Noten и Valentino). 

Твидовый жакет Aline, 44 000 руб.
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Твидовый жакет Aline, 44 000 руб.

Сделано в России

Мастера праздничного шика Aline романтизируют офискор при помощи твидового жакета, который фаундер Алина Нехай по примеру Giambattista Valli советует носить и вне рабочего места — с гранд-юбками и массивными бусинами-жемчужинами. 

Жакет-ромашка MSGM, 38 000 руб.
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Жакет-ромашка MSGM, 38 000 руб.

Стайлинг-трюк

Костюм-двойка без жилета MSGM на голое тело — деньги на ветер. 

Шпильки-лайнеры MSGM
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Шпильки-лайнеры MSGM

Мастхэв — туфли

Босоножки MSGM с контрастным неоново-лаймовым наконечником на шпильках носим с денимом и полупрозрачными комбинациями.

Киви-клатч MM6, 95 000 руб.
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Киви-клатч MM6, 95 000 руб.

Сумка сезона

Сочетаем клатч-трапецию MM6 в оттенке ярко-кислотного лайма с бордовым и серым (мэтч заверен колористами Gucci).

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Материал из номера:
Март

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