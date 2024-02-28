Сначала чепчик на манер шапочки для плавания надели героини Prada на весенне-летнем показе в Милане — мэтчили его с батиными куртками, полупрозрачными slip skirt и платьями-медузы из органзы. Синьора Миучча продолжила фэшн-дело на мужском показе в феврале — одела офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли, дополнив луки очками для плавания (для виртуозного лавирования между совещаниями) и ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии.

Монтажная склейка — теперь такие шапочки носят (примерно) все: ньюйоркцы Anna Sui дополняют перламутровой бини лук в духе librarian core, лондонский Erdem советует носить сетки-паутинки с перышками и пушистыми свиферами, а в Милане Люси и Люк Мейер из Jil Sander выбирают пайеткошлем с бахромой на случай bad hair day. В Париже Энтони Вакарелло украсил стейтмент-дрессинг Saint Laurent полупрозрачными капорами и балаклавами из сложносочиненного тюля (напоминающего капроновые колготки).