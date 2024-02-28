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Вещи

Трикотажные бини и купальные шапочки — самые модные головные уборы весны!

Фиксируем неизбежное появление дофаминовых чепчиков и купальных шапочек в весеннем гардеробе — далеко за пределами пляжа и бассейна!

Prada SS'24
Архивы пресс-служб

Prada SS'24

Prada SS'24
Архивы пресс-служб

Prada SS'24

Jil Sander SS'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander SS'24

Rains SS'24
Архивы пресс-служб

Rains SS'24

Prada Men FW'24
Архивы пресс-служб

Prada Men FW'24

Prada Men FW'24
Архивы пресс-служб

Prada Men FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Fforme FW'24
Архивы пресс-служб

Fforme FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Bottega Veneta FW'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta FW'24

Michael Kors FW'24
Архивы пресс-служб

Michael Kors FW'24

Сначала чепчик на манер шапочки для плавания надели героини Prada на весенне-летнем показе в Милане — мэтчили его с батиными куртками, полупрозрачными slip skirt и платьями-медузы из органзы. Синьора Миучча продолжила фэшн-дело на мужском показе в феврале — одела офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли, дополнив луки очками для плавания (для виртуозного лавирования между совещаниями) и ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии. 

Монтажная склейка — теперь такие шапочки носят (примерно) все: ньюйоркцы Anna Sui дополняют перламутровой бини лук в духе librarian core, лондонский Erdem советует носить сетки-паутинки с перышками и пушистыми свиферами, а в Милане Люси и Люк Мейер из Jil Sander выбирают пайеткошлем с бахромой на случай bad hair day. В Париже Энтони Вакарелло украсил стейтмент-дрессинг Saint Laurent полупрозрачными капорами и балаклавами из сложносочиненного тюля (напоминающего капроновые колготки). 

Курочки, 32 000 руб.
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Курочки, 32 000 руб.

Furland, 31 950 руб.
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Furland, 31 950 руб.

Panfil, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Panfil, 25 000 руб.

muus, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 12 000 руб.

Pervert, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Pervert, 12 000 руб.

Nevoda, 9 400 руб.
Архивы пресс-служб

Nevoda, 9 400 руб.

Treasure Store, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Treasure Store, 8 500 руб.

Шлем IRNBY, 6 900 руб.
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Шлем IRNBY, 6 900 руб.

tête bonnet, 6 200 руб.
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tête bonnet, 6 200 руб.

Nasspen, 2 400 руб.
Архивы пресс-служб

Nasspen, 2 400 руб.

За бини в пайетках идем к Pervert, а у кроше-мастеров tête bonnet и вовсе можно разжиться средневековым чепцом-забралом — носим как под любимое весеннее пальто-шарф (как у Toteme), так и под приталенный оверсайз-костюм. За лучшими хитросплетениями ткани и бисера идем к якутским виртуозам muus, которые переделали бисерную тику в остромодный аксессуар, а трикотажными балаклавами (вместо укладки!) — к петербургским локалам Nasspen.

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