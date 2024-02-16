Юбки-бутоны, сарафаны-тянитолкаи и k-pop-бомберы: модный дайджест

Вам куртку из кордюроя, flowercore-бомбер из денимаили дофаминовую мантию в цветах Королевского ботанического сада Эдинбурга?
Ushatava
Весенний сезон супербренд Ushatava начинает с обновления айдентики бренда (изменили прямолинейный шрифт логотипа на готический с засечками) и приручения новых материалов: в базовой коллекции показали куртки из кордюроя (суровая версия вельвета, напоминающая деним), в двухсторонних пиджаках Over Fit использовали бамбуковый подклад (гладкая матовая ткань — идеально для изнанки), а цветной вискозный шелк впервые покрасили в серо-голубой и графит.
Ola Ola
У Ola Ola (флагман петербургского богемного шика!) все выходные проходит суперский сэмпл-сейл: есть возможность урвать редкие вещи из архивных коллекций и экспериментальные айтемы прямиком из производственного цеха (в единственном экземпляре!). В числе лотов — бомбер из денима с бархатцами, не вошедший в осенне-зимний релиз, неунывающий красный пуховик (морозы все ещё с нами) и сэмплы небесно-голубых сарафанов (с тянитолкаями!) из коллаборации с художницей Данини.
Восстания, 1
Befree
Арт-коллаборация недели! Befree Co:Create вместе с кавайно-няшной художницей Алиной Соткиной (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» 2023!) показал идеальную k-pop валентинку (стилизована стилистом-феноменом Настей Клычковой): из новой коллекции будем носить пушистые шубы-бомберы на пуговках с карго-джинсами и розовыми лонгсливами (в бантиках!), а украшаться — китти-кулонами и кольцами-звездочками.
Kalmanovich
Английские розы, алые георгины и звонкие колокольчики — в весенней кампании команда Kalmanovich собрала весь fllowercore-мудборд из Королевского ботанического сада Эдинбурга, переодев нас в дофаминовые юбки-бутоны, пышные кейпы и платья-бантики (на зависть Giambattista Valli и Carolina Herrera!).
Blends of Love
В главной роли вечерней капсулы Blends of Love — струящиеся комбинации из шелка, которые марка советует стилизовать с чепчиками-паутинками, оперными перчатками, массивными браслетами (как у Schiaparelli) и громоздкими туфлями на платформе.
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