Юбки-бутоны, сарафаны-тянитолкаи и k-pop-бомберы: модный дайджест

У Ola Ola (флагман петербургского богемного шика!) все выходные проходит суперский сэмпл-сейл: есть возможность урвать редкие вещи из архивных коллекций и экспериментальные айтемы прямиком из производственного цеха (в единственном экземпляре!). В числе лотов — бомбер из денима с бархатцами, не вошедший в осенне-зимний релиз, неунывающий красный пуховик (морозы все ещё с нами) и сэмплы небесно-голубых сарафанов (с тянитолкаями!) из коллаборации с художницей Данини.

Восстания, 1