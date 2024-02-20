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Вещи

Легкое касание: выбрали для вас лучшее белье из возможного

Не отказываем себе в фэшн-празднике — носим красивые (а главное, удобные!) бра и слипы каждый день: из сложносочиненного кружева и разноцветного тюля в комбо с арт-вышивкой!

Трусы-шорты Saint Laurent, 199 000 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы-шорты Saint Laurent, 199 000 руб.

Комплект Jil Sander, 58 950 руб.
Архивы пресс-служб

Комплект Jil Sander, 58 950 руб.

Боди Le Journal Intime, 29 800 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Le Journal Intime, 29 800 руб.

Бюстгальтер Livy, ДЛТ, 27 880 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Livy, ДЛТ, 27 880 руб.

Бра Walk of Shame, 26 500 руб.
Архивы пресс-служб

Бра Walk of Shame, 26 500 руб.

Трусы-слипы Tom Ford, 23 400 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы-слипы Tom Ford, 23 400 руб.

Бюстгальтер Wolford, 20 900 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Wolford, 20 900 руб.

Топ Love and Swans, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Love and Swans, 18 000 руб.

Вязаный лиф из шелка Cozy and Lazy, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Вязаный лиф из шелка Cozy and Lazy, 13 000 руб.

Бюстгальтер Poby, 11 300 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Poby, 11 300 руб.

Боди 2Mood, 9 980 руб.
Архивы пресс-служб

Боди 2Mood, 9 980 руб.

Топ Corporelle, 7 590 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Corporelle, 7 590 руб.

Бюстгальтер Petra, 10 600 руб., cлипы Petra, 6 800 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Petra, 10 600 руб.cлипы Petra, 6 800 руб.

Бра No Pantaloons, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Бра No Pantaloons, 6 200 руб.

Комплект Sade, 6 100 руб.
Архивы пресс-служб

Комплект Sade, 6 100 руб.

Отрабатываем тренд на (полу)прозрачность с тюлевыми лифами Walk of Shame и нюдовыми комплектами No Pantaloons. Привносим в бельевой гардероб дарк-готику при помощи ажурного боди 2Mood и кружевного лифа Паче — а за сказочно-нарядными топами идем к Love and Swans.

Бра Corporelle, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Бра Corporelle, 5 990 руб.

Топ Belle You, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Belle You, 4 999 руб.

Топ Love Republic, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Love Republic, 4 599 руб.

Боди со стразами Lime, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Боди со стразами Lime, 4 599 руб.

Лиф LVG, 4 210 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф LVG, 4 210 руб.

Лиф Chois, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Chois, 3 999 руб.

Бра Chois, 3 990 руб., слипы Chois, 3 190 руб.
Архивы пресс-служб

Бра Chois, 3 990 руб., слипы Chois, 3 190 руб.

Топ Loutique, 3 650 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Loutique, 3 650 руб.

Трусы Blizhe, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Blizhe, 3 500 руб.

Трусы Let's Cashmere, 3 450 руб., топ Let's Cashmere, 3 450 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Let's Cashmere, 3 450 руб., топ Let's Cashmere, 3 450 руб.

Лиф Паче, 3 400 руб., трусы Паче, 2 400 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Паче, 3 400 руб., трусы Паче, 2 400 руб.

Топ Belle you, 2 499 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Belle you, 2 499 руб.

My nymph, 1 490 руб.
Архивы пресс-служб

My nymph, 1 490 руб.

Бюстгальтер Дефиле, 1 399 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Дефиле, 1 399 руб.

Качество превыше всего: одни из наиболее комфортных бра и топов делает Ксения Круглова-Реченская в Corporelle — все по индивидуальным меркам из шелкового тюля и невесомого кашемира. Приятные к телу кроше-браллеты из вязаного шелка — суперсила бельевых артизанов Cozy and Lazy (вручную вяжут свои фэшн-хиты как в 50-ти оттенках нюда, так в ярких красно-оранжевых цветах). 

Боксеры Tom Ford, 31 100 руб.
Архивы пресс-служб

Боксеры Tom Ford, 31 100 руб.

Боксеры Zilli, ДЛТ, 19 800 руб.
Архивы пресс-служб

Боксеры Zilli, ДЛТ, 19 800 руб.

Боксеры Hanro, ДЛТ, 19 640 руб.
Архивы пресс-служб

Боксеры Hanro, ДЛТ, 19 640 руб.

Боксеры Odor
Архивы пресс-служб

Боксеры Odor

Брифы A17, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Брифы A17, 4 900 руб.

Боксеры Boggi Milano, 4 800 руб.
Архивы пресс-служб

Боксеры Boggi Milano, 4 800 руб.

Стринги My Dear Petra, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Стринги My Dear Petra, 3 500 руб.

Трусы Sorry I'm Not, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Sorry I'm Not, 2 500 руб.

Брифы Walk of Shame, 1 750 руб.
Архивы пресс-служб

Брифы Walk of Shame, 1 750 руб.

Боксеры Inkanto, 1 699 руб.
Архивы пресс-служб

Боксеры Inkanto, 1 699 руб.

Трусы Shu, 1 590 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Shu, 1 590 руб.

Трусы Befree, 349 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Befree, 349 руб.

Боксеры — бельевой мастхэв мужской линейки: ближе к телу примеряем небесно-лазурные Tom Ford либо пудровые Odor со вшитыми атласными лентами. Раздаем полосатый софткор в домашних трусах Boggi Milano и Inkanto, а неунывающий секс-позитив — в прозрачных стрингах от My Dear Petra.

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