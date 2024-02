Легкое касание: выбрали для вас лучшее белье из возможного

Отрабатываем тренд на (полу)прозрачность с тюлевыми лифами Walk of Shame и нюдовыми комплектами No Pantaloons. Привносим в бельевой гардероб дарк-готику при помощи ажурного боди 2Mood и кружевного лифа Паче — а за сказочно-нарядными топами идем к Love and Swans.