Легкое касание: выбрали для вас лучшее белье из возможного

Качество превыше всего: одни из наиболее комфортных бра и топов делает Ксения Круглова-Реченская в Corporelle — все по индивидуальным меркам из шелкового тюля и невесомого кашемира. Приятные к телу кроше-браллеты из вязаного шелка — суперсила бельевых артизанов Cozy and Lazy (вручную вяжут свои фэшн-хиты как в 50-ти оттенках нюда, так в ярких красно-оранжевых цветах).