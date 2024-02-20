Легкое касание: выбрали для вас лучшее белье из возможного

Не отказываем себе в фэшн-празднике — носим красивые (а главное, удобные!) бра и слипы каждый день: из сложносочиненного кружева и разноцветного тюля в комбо с арт-вышивкой!
Отрабатываем тренд на (полу)прозрачность с тюлевыми лифами Walk of Shame и нюдовыми комплектами No Pantaloons. Привносим в бельевой гардероб дарк-готику при помощи ажурного боди 2Mood и кружевного лифа Паче — а за сказочно-нарядными топами идем к Love and Swans.
Качество превыше всего: одни из наиболее комфортных бра и топов делает Ксения Круглова-Реченская в Corporelle — все по индивидуальным меркам из шелкового тюля и невесомого кашемира. Приятные к телу кроше-браллеты из вязаного шелка — суперсила бельевых артизанов Cozy and Lazy (вручную вяжут свои фэшн-хиты как в 50-ти оттенках нюда, так в ярких красно-оранжевых цветах).
Боксеры Odor
Боксеры — бельевой мастхэв мужской линейки: ближе к телу примеряем небесно-лазурные Tom Ford либо пудровые Odor со вшитыми атласными лентами. Раздаем полосатый софткор в домашних трусах Boggi Milano и Inkanto, а неунывающий секс-позитив — в прозрачных стрингах от My Dear Petra.
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