18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Сумки-сердечки, розы-бутоньерки и вишни-валентинки: выбрали 60 романтических подарков

Собираем фэшн-мудборд для китайского новогоднего сочельника и для поддержания ромкор-настроения 14 февраля: в красно-нарядных цветах со стразами-бантами, тедди-сумками и бриллиантовыми лепестками (предвесенние flowercore-ласточки!).

Кольцо ALROSA Diamonds, 672 200 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо ALROSA Diamonds, 672 200 руб.

Клатч Bottega Veneta, 207 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клатч Bottega Veneta, 207 500 руб.

Босоножки Le Silla, NO ONE, 80 490 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Le Silla, NO ONE, 80 490 руб.

Серьги Aliita, ДЛТ, 70 200 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги Aliita, ДЛТ, 70 200 руб.

Кошелек Henry Beguelin, 60 588 руб.
Архивы пресс-служб

Кошелек Henry Beguelin, 60 588 руб.

Серьги 35.02, Poison Drop, 59 600 руб.
Архивы пресс-служб

Серьги 35.02, Poison Drop, 59 600 руб.

Сумка Yuzefi, Golden Line, 59 200 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Yuzefi, Golden Line, 59 200 руб.

Пуссеты Acchito, Viva La Vika, 47 190 руб.
Архивы пресс-служб

Пуссеты Acchito, Viva La Vika, 47 190 руб.

Сумка Self Portrait, Кенгуру, 44 800 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Self Portrait, Кенгуру, 44 800 руб.

Худи Planta Rosa, 34 500 руб.
Архивы пресс-служб

Худи Planta Rosa, 34 500 руб.

Мюли Age of Innocence, 30 700 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли Age of Innocence, 30 700 руб.

Подвеска YOCREATORS, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска YOCREATORS, 30 000 руб.

Пижамный костюм Ola Ola, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пижамный костюм Ola Ola, 30 000 руб.

Будуарно цокаем в пушистых мюлях Age of Innocence, собираясь на торжественную гастро-вылазку в новоголландский Koi: с цзяоцзы-клатчем Bottega Veneta и с ориенталистским амулетом-талисманом из коллаборации Sessa x Mellow (как положено, притягивает счастье, любовь и благополучие!). 

Сумка Fetiche, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Fetiche, 28 000 руб.

Украшение Sessa x Mellow, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Украшение Sessa x Mellow, 25 000 руб.

Плед Manu, Space Four, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Manu, Space Four, 25 000 руб.

Наушники Undercover, Peak Store, 20 260 руб.
Архивы пресс-служб

Наушники Undercover, Peak Store, 20 260 руб.

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.

Кольцо Avgvst, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Avgvst, 18 800 руб.

Клатч Jolie Objects, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Клатч Jolie Objects, 18 000 руб.

Кольцо Mossa, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Mossa, 16 900 руб.

Подвеска Aprotopey, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска Aprotopey, 16 000 руб.

Сумка Twinset, 15 999 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Twinset, 15 999 руб.

Сумка You Wanna, 15 950 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка You Wanna, 15 950 руб.

Клоги-тапочки RxBshoes, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Клоги-тапочки RxBshoes, 15 500 руб.

Выкручиваем валентиновский ромкор на максимум с клатчами-сердцами Fetiche и Lime (эко-устойчивая альтернатива — ридикюль-валентинка Arny Praht), украшаясь ромкорными кольцами Avgvst и колье Poison Drop. Спешим на «Турандот» в Мариинку с театральной розой-шкатулкой Jolie Objects (новорожденный фэшн-проект модели Jolie Alien!) и акцентной дарк-бутоньеркой Aline. 

Парные брелки-ключницы JENËK, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Парные брелки-ключницы JENËK, 15 000 руб.

Сумка post post scriptum, 13 870 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка post post scriptum, 13 870 руб.

Сумка M_U_R, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка M_U_R, 13 000 руб.

Подушка «Любовь» Galka, Space Four, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подушка «Любовь» Galka, Space Four, 13 000 руб.

Топ IRO Paris, 10 950 руб.
Архивы пресс-служб

Топ IRO Paris, 10 950 руб.

Шарф Kruzhok, 10 650 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф Kruzhok, 10 650 руб.

Аксессуар Aline, 9 799 руб.
Архивы пресс-служб

Аксессуар Aline, 9 799 руб.

Сумка Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Arny Praht, 8 900 руб.

Парные пижамы belle you, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Парные пижамы belle you, 7 999 руб.

Пуссеты Amen, AllTime, 7 940 руб.
Архивы пресс-служб

Пуссеты Amen, AllTime, 7 940 руб.

Набор Comfort Zone, 7 770 руб.
Архивы пресс-служб

Набор Comfort Zone, 7 770 руб.

Упражняемся в парных ромкор-подарках при помощи бархатцев Ola Ola, полосатых пижам belle you (в цвет любимого матраса!) и ключниц-евгентинок JENËK от сумочного профи Жени Петровой. Плюс в порыве праздничного энтузиазма запасаемся боди-арт керамикой Haku и репрезентативными панк-пледами Manu.

Кулон Poison Drop Lab, 7 560 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон Poison Drop Lab, 7 560 руб.

Топ Arny Praht, 7 200 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Arny Praht, 7 200 руб.

Бьюти-бокс Somelove, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Бьюти-бокс Somelove, 6 990 руб.

Боди Blizhe, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Blizhe, 6 500 руб.

Масло Sluu, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Масло Sluu, 6 000 руб.

Свитер Finn Flare, 5 589 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Finn Flare, 5 589 руб.

Подвеска alvaar, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска alvaar, 5 500 руб.

Тарелка Bitossi, The Dar, 5 600 руб.
Архивы пресс-служб

Тарелка Bitossi, The Dar, 5 600 руб.

Футболка IRNBY, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка IRNBY, 5 200 руб.

Релакс-масло Ligne St Barth, 5 190 руб.
Архивы пресс-служб

Релакс-масло Ligne St Barth, 5 190 руб.

Кружка Haku, Space Four, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кружка Haku, Space Four, 5 000 руб.

Перчатки Rejo, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Перчатки Rejo, 4 900 руб.

Прежде всего, заботимся о самих себе (по поводам и без): с увлажняющими лосьонами Babor, бьюти-боксами Somelove и инфантильной декоративкой Heart Revolution. Раскладываем любовные Таро-пасьянсы (со счастливыми старшими арканами!) на высокохудожественной колоде Николетты Чекколи и делаем приворот на скорое наступление весны в бисерных четырехлистниках alvaar.

Набор Predubezhdai, 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Набор Predubezhdai, 4 500 руб.

Лосьон для тела Babor, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Лосьон для тела Babor, 4 490 руб.

Сумка-сердце Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка-сердце Lime, 3 999 руб.

Подвеска natenosite, 3 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска natenosite, 3 000 руб.

Тарелка «Любовь», Space Four, 3 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тарелка «Любовь», Space Four, 3 000 руб.

Ремень Sintezia, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ремень Sintezia, 2 900 руб.

Торт «Ключ к сердцу» от Анны Красовской, 2 800 руб.
Архивы пресс-служб

Торт «Ключ к сердцу» от Анны Красовской, 2 800 руб.

Карты Таро Николетты Чекколи, 2 473 руб.
Архивы пресс-служб

Карты Таро Николетты Чекколи, 2 473 руб.

Пиала Odaryadarya, Золотое Яблоко, 2 390 руб.
Архивы пресс-служб

Пиала Odaryadarya, Золотое Яблоко, 2 390 руб.

Резинка для волос Chois, 1 890 руб.
Архивы пресс-служб

Резинка для волос Chois, 1 890 руб.

Лапка Pattisoncha, 1 000 руб.
Архивы пресс-служб

Лапка Pattisoncha, 1 000 руб.

Палетка Heart Revolution, Золотое Яблоко, 529 руб.
Архивы пресс-служб

Палетка Heart Revolution, Золотое Яблоко, 529 руб.

Набор валентинок «Антон тут рядом», 760 руб.
Архивы пресс-служб

Набор валентинок «Антон тут рядом», 760 руб.

Вневременной подарок-мастхэв на 14 февраля — бумажные валентинки: прикасаемся словами с набором рукописных пожеланий от студентов фонда «Антон тут рядом» (например, «Я не только собой интересуюсь, но и вами» от Александра Гафанова, «Я встречал 5 поездов, и на пятом она приехала» от Алексея Герасимчука или «День влюблен тобой» от Марии Латыниной). Можно заказать на сайте фонда либо купить в дружественных бьюти-фэшн шоурумах: та самая валентинка найдется в GATE31, Predubezhdai, Arny Praht, «Самосвете», Radius 58 или 47store.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: