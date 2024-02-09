Сумки-сердечки, розы-бутоньерки и вишни-валентинки: выбрали 60 романтических подарков

Собираем фэшн-мудборд для китайского новогоднего сочельника и для поддержания ромкор-настроения 14 февраля: в красно-нарядных цветах со стразами-бантами, тедди-сумками и бриллиантовыми лепестками (предвесенние flowercore-ласточки!).
Будуарно цокаем в пушистых мюлях Age of Innocence, собираясь на торжественную гастро-вылазку в новоголландский Koi: с цзяоцзы-клатчем Bottega Veneta и с ориенталистским амулетом-талисманом из коллаборации Sessa x Mellow (как положено, притягивает счастье, любовь и благополучие!).
Выкручиваем валентиновский ромкор на максимум с клатчами-сердцами Fetiche и Lime (эко-устойчивая альтернатива — ридикюль-валентинка Arny Praht), украшаясь ромкорными кольцами Avgvst и колье Poison Drop. Спешим на «Турандот» в Мариинку с театральной розой-шкатулкой Jolie Objects (новорожденный фэшн-проект модели Jolie Alien!) и акцентной дарк-бутоньеркой Aline.
Упражняемся в парных ромкор-подарках при помощи бархатцев Ola Ola, полосатых пижам belle you (в цвет любимого матраса!) и ключниц-евгентинок JENËK от сумочного профи Жени Петровой. Плюс в порыве праздничного энтузиазма запасаемся боди-арт керамикой Haku и репрезентативными панк-пледами Manu.
Прежде всего, заботимся о самих себе (по поводам и без): с увлажняющими лосьонами Babor, бьюти-боксами Somelove и инфантильной декоративкой Heart Revolution. Раскладываем любовные Таро-пасьянсы (со счастливыми старшими арканами!) на высокохудожественной колоде Николетты Чекколи и делаем приворот на скорое наступление весны в бисерных четырехлистниках alvaar.
Вневременной подарок-мастхэв на 14 февраля — бумажные валентинки: прикасаемся словами с набором рукописных пожеланий от студентов фонда «Антон тут рядом» (например, «Я не только собой интересуюсь, но и вами» от Александра Гафанова, «Я встречал 5 поездов, и на пятом она приехала» от Алексея Герасимчука или «День влюблен тобой» от Марии Латыниной). Можно заказать на сайте фонда либо купить в дружественных бьюти-фэшн шоурумах: та самая валентинка найдется в GATE31, Predubezhdai, Arny Praht, «Самосвете», Radius 58 или 47store.
Комментарии (0)