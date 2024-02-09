Сумки-сердечки, розы-бутоньерки и вишни-валентинки: выбрали 60 романтических подарков

Вневременной подарок-мастхэв на 14 февраля — бумажные валентинки: прикасаемся словами с набором рукописных пожеланий от студентов фонда «Антон тут рядом» (например, «Я не только собой интересуюсь, но и вами» от Александра Гафанова, «Я встречал 5 поездов, и на пятом она приехала» от Алексея Герасимчука или «День влюблен тобой» от Марии Латыниной). Можно заказать на сайте фонда либо купить в дружественных бьюти-фэшн шоурумах: та самая валентинка найдется в GATE31, Predubezhdai, Arny Praht, «Самосвете», Radius 58 или 47store.