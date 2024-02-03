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Вещи

Бабочки-орхидеи, пуговки-сердечки и ключницы-евгентинки: дайджест модных новостей

Запасаемся сердечками-валентинками, рукавами-буфами и облегченными анораками, не зная (судя по погоде за окном), что наступит раньше: весна или 14 февраля.

Lime

Блейзер Lime, 15 999 руб., юбка Lime, 6 999 руб., топ Lime, 4 999 руб.
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Блейзер Lime, 15 999 руб., юбка Lime, 6 999 руб., топ Lime, 4 999 руб.

Блуза Lime, 7 999 руб., юбка Lime, 9 999 руб.
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Блуза Lime, 7 999 руб., юбка Lime, 9 999 руб.

Комбинезон Lime, 10 999 руб.
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Комбинезон Lime, 10 999 руб.

Вместо Виржини Виар за дело берется супермассмаркет Lime и делает твид great again. В весенней капсуле премиальной линейки Studio двубортный твидовый блейзер и миди декорированы металлик-цепями, офискорные шорты из костюмной шерсти украшены гранд-пуговицами, а в твидовый комбинезон вшиты перламутровые нити люрекса. Заодно стайлинг-команда бренда советует мэтчить нарядный твид с ромкорной блузой в оборках, юбкой макси из нуарного денима, а также с поясными цепями и многоярусными нитями жемчуга в духе Chanel (многослойные бусы — важный драгоценный тренд!).

GATE31

Куртка GATE31, 17 890 руб.
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Куртка GATE31, 17 890 руб.

Пальто GATE31, 32 990 руб.
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Пальто GATE31, 32 990 руб.

Бомбер GATE31, 19 290 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер GATE31, 19 290 руб.

Меняем гранд-пуховики на облегченные мартовско-апрельские варианты из новой коллекции GATE31: в весенне-летнем сезоне мастера петербургской базы продолжают бросать вызов сеульскому стритстайлу и одевают нас в куртки на приталенной кулиске, маскулинные брюки с акцентной двойной отстрочкой, камуфляжные анораки, комбинированные карго-пиджаки и сложносочиненные платья-рубашки с драпировкой на запах (привет, Y/Project).

12storeez

Платье 12storeez, 22 980 руб.
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Платье 12storeez, 22 980 руб.

Платье 12storeez, 119 980 руб., туфли 12storeez, 22 980 руб.
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Платье 12storeez, 119 980 руб.туфли 12storeez, 22 980 руб.

Тренч 12storeez, 24 980 руб., лодочки 12storeez, 22 980 руб.
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Тренч 12storeez, 24 980 руб.лодочки 12storeez, 22 980 руб.

Жакет 12storeez, 129 980 руб., брюки 12storeez, 99 980 руб.
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Жакет 12storeez, 129 980 руб., брюки 12storeez, 99 980 руб.

Юбка 12storeez, 84 980 руб.
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Юбка 12storeez, 84 980 руб.

Сестры Голомаздины (в стайлинг-дуэте с Катей Табаковой) исследуют терапевтическое воздействие цвета в весенней капсуле GI, снятой в окрестностях набережной неисцелимых: окрашивают зернистую кожу в томатные оттенки, миксуют венецианский Ренессанс с кроваво-красными нарядами и лазурными комплектами, расставляя акценты при помощи ярких коротких перчаток (фэшн-реверанс в сторону Кима Джонса и Питера Мюлье).

Love Republic

Шорты Love Republic, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Love Republic, 3 599 руб.

Love Republic SS’24
Архивы пресс-служб

Love Republic SS’24

Love Republic SS’24
Архивы пресс-служб

Love Republic SS’24

Массмаркет-гуру драматичных бодиконов и корсетов Love Republic празднует 15-й день рождения в селебрити-компании модели Саши Лусс, заодно презентуя весенне-летний кампейн бренда из индустриально-деловых локаций Гонконга. Вместо постновогодних комбинаций примеряем оверсайз-комбинезон из денима, силуэтное платье с бахромой, готические мини с рукавами-буфами и лео-балетки (анималистичный шик!).

JENËK

Ключница JENËK, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ключница JENËK, 9 000 руб.

Ключница JENËK, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ключница JENËK, 9 000 руб.

Алая (в оттенке пуансеттии с показа Джонатана Андерсона!) ключница-валентинка (или евгентинка!) от создательницы петербургских женьков Жени Петровой может стать как самостоятельным подарком на самый романтичный день в году, так и выступить в дуэте со своей дарк-версией (тоже новинка!) или с кирпичной ключницей из зимней коллекции, посвященной дому (внутри себя).

Rejo

Боди Rejo, 8 900 руб., легинсы Rejo, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Rejo, 8 900 руб., легинсы Rejo, 9 900 руб.

Юбка Rejo, 6 900 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Rejo, 6 900 руб.

Шуба Rejo, 37 900 руб.
Архивы пресс-служб

Шуба Rejo, 37 900 руб.

Перчатки Rejo, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Перчатки Rejo, 4 900 руб.

Боди Rejo, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Rejo, 9 900 руб.

Романтики из Rejo во всю готовятся отмечать профессиональный праздник 14 февраля, объединив морские бескозырки в духе Jean Paul Gaultier c ромкорно-сердечными боди и легинсами, украшенными глиттером-наколенниками, с полупрозрачными slip skirt, барбикорной шубой-рюш из гофрированного фатина и порхающими бабочками-орхидеями с тюлевых оперных перчаток.

Zarina

Твидовый жакет Zarina, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Твидовый жакет Zarina, 4 999 руб.

Платье Zarina, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Zarina, 3 999 руб.

Рубашка Zarina, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Zarina, 3 599 руб.

В главной роли весенне-валентиновского кампейна Zarina — звезда мейкап-индустрии Елена Крыгина, примерившая в объективе массмаркета ромкорный твидовый костюм с укороченным жакетом и юбкой на запах, шифоновые платья, хлопковые рубашки и распушистые жилетки (все в сердечко-паттерн!).

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