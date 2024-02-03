Бабочки-орхидеи, пуговки-сердечки и ключницы-евгентинки: дайджест модных новостей

Запасаемся сердечками-валентинками, рукавами-буфами и облегченными анораками, не зная (судя по погоде за окном), что наступит раньше: весна или 14 февраля.
Lime
Вместо Виржини Виар за дело берется супермассмаркет Lime и делает твид great again. В весенней капсуле премиальной линейки Studio двубортный твидовый блейзер и миди декорированы металлик-цепями, офискорные шорты из костюмной шерсти украшены гранд-пуговицами, а в твидовый комбинезон вшиты перламутровые нити люрекса. Заодно стайлинг-команда бренда советует мэтчить нарядный твид с ромкорной блузой в оборках, юбкой макси из нуарного денима, а также с поясными цепями и многоярусными нитями жемчуга в духе Chanel (многослойные бусы — важный драгоценный тренд!).
GATE31
Меняем гранд-пуховики на облегченные мартовско-апрельские варианты из новой коллекции GATE31: в весенне-летнем сезоне мастера петербургской базы продолжают бросать вызов сеульскому стритстайлу и одевают нас в куртки на приталенной кулиске, маскулинные брюки с акцентной двойной отстрочкой, камуфляжные анораки, комбинированные карго-пиджаки и сложносочиненные платья-рубашки с драпировкой на запах (привет, Y/Project).
12storeez
Сестры Голомаздины (в стайлинг-дуэте с Катей Табаковой) исследуют терапевтическое воздействие цвета в весенней капсуле GI, снятой в окрестностях набережной неисцелимых: окрашивают зернистую кожу в томатные оттенки, миксуют венецианский Ренессанс с кроваво-красными нарядами и лазурными комплектами, расставляя акценты при помощи ярких коротких перчаток (фэшн-реверанс в сторону Кима Джонса и Питера Мюлье).
Love Republic
Массмаркет-гуру драматичных бодиконов и корсетов Love Republic празднует 15-й день рождения в селебрити-компании модели Саши Лусс, заодно презентуя весенне-летний кампейн бренда из индустриально-деловых локаций Гонконга. Вместо постновогодних комбинаций примеряем оверсайз-комбинезон из денима, силуэтное платье с бахромой, готические мини с рукавами-буфами и лео-балетки (анималистичный шик!).
JENËK
Алая (в оттенке пуансеттии с показа Джонатана Андерсона!) ключница-валентинка (или евгентинка!) от создательницы петербургских женьков Жени Петровой может стать как самостоятельным подарком на самый романтичный день в году, так и выступить в дуэте со своей дарк-версией (тоже новинка!) или с кирпичной ключницей из зимней коллекции, посвященной дому (внутри себя).
Rejo
Романтики из Rejo во всю готовятся отмечать профессиональный праздник 14 февраля, объединив морские бескозырки в духе Jean Paul Gaultier c ромкорно-сердечными боди и легинсами, украшенными глиттером-наколенниками, с полупрозрачными slip skirt, барбикорной шубой-рюш из гофрированного фатина и порхающими бабочками-орхидеями с тюлевых оперных перчаток.
Zarina
В главной роли весенне-валентиновского кампейна Zarina — звезда мейкап-индустрии Елена Крыгина, примерившая в объективе массмаркета ромкорный твидовый костюм с укороченным жакетом и юбкой на запах, шифоновые платья, хлопковые рубашки и распушистые жилетки (все в сердечко-паттерн!).
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