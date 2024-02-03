Бабочки-орхидеи, пуговки-сердечки и ключницы-евгентинки: дайджест модных новостей

Алая (в оттенке пуансеттии с показа Джонатана Андерсона!) ключница-валентинка (или евгентинка!) от создательницы петербургских женьков Жени Петровой может стать как самостоятельным подарком на самый романтичный день в году, так и выступить в дуэте со своей дарк-версией (тоже новинка!) или с кирпичной ключницей из зимней коллекции, посвященной дому (внутри себя).