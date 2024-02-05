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Вещи

Викторианские кринолины, ювелирные сады и кутюрные тапочки: модные мастхэвы февраля

Сплошная романтика: в последний месяц зимы носим массивные гранд-банты Tatyana Kochnova Atelier, бисерные цветы alvaar и русалочьи бра Nensi Dojaka.

Tatyana Kochnova Atelier

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 145 000 руб.
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Платье Tatyana Kochnova Atelier, 145 000 руб.

Кринолин Tatyana Kochnova Atelier, 120 000 руб.
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Кринолин Tatyana Kochnova Atelier, 120 000 руб.

 

Гротескные кейпы, массивные гранд-банты, струящиеся шлейфы и переизобретенные викторианские кринолины — модный код поп-звезды петербургского кутюра Татьяны Кочновой (в завсегдатаях ателье — Светлана Бондарчук, Мария Хорева, Ида Галич и лучшая половина светского гест-листа). Примеряем мерцающее облачение Одетты и мермейдкорные корсетные платья, расшитые хрустальными каплями-кристаллами, и ждем новых фэшн-впечатлений: в планах у Татьяны — премьера свадебной коллекции, серия выпускных нарядов, домашняя кэжуал-капсула и сотрудничество с легендой кинокостюмерии Надеждой Балабановой.

ДЛТ

Бра-топ Nensi Dojaka, ДЛТ, 104 500 руб.
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Бра-топ Nensi Dojaka, ДЛТ, 104 500 руб.

С подачи выпускницы Saint Martin's и триумфатора премии LVMH Нэнси Дояка носим бельевые лифы Nensi Dojaka (фэшн-флагман полупрозрачной ультрафеминности!) на голое тело под плечистый стейтмент-пиджак либо миксуем с невесомыми боди и телесными легинсами.

NO ONE

Ботинки Inuikii NO ONE
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Ботинки Inuikii NO ONE

 

Мастхэв от мультибренда NO ONE (Ринашенте северной закалки) для модного восхождения на городские сугробы — швейцарские луноходы Inuikii на альпинистской шнуровке с подкладкой из меха. 

alvaar

Кольцо alvaar, 7 000 руб.
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Кольцо alvaar, 7 000 руб.

Ювелирные флористы alvaar вместе с художницей Аней Рубан вырастили цветочный сад из бисерных колец-четырехлистников в ледяной росе. 

RxBshoes 

Туфли RxBshoes
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Туфли RxBshoes

 

Автор самых высокохудожественных тапочек RxBshoes (с таитянскими пасторалями Гогена и попугаями Фриды Кало) Мила Разгуляева-Благонравова раздает выдающийся обувной кутюр: меховые клоги на четырехслойной серебряной платформе (оммаж rainbow shoes Сальваторе Феррагамо) и лодочки в россыпи высокопрочных швейных нитей (реверанс сюрреализму Андре Перуджи в Schiaparelli). Прочие экземпляры приукрашены бальными бантами-шлейфами, футуристичными коготками (на зависть Yume Yume) и жемчугом, спрятанным в слои латекса (фэшн-клад в духе Rick Owens).

Corporelle

Топ Corporelle, 8 990 руб.
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Топ Corporelle, 8 990 руб.

Акварельные тона из палитры Джорджии О’Кифф и Эрика Ромера трансгрессировали в ­воздушные бельевые комплекты Corporelle ручной работы (и предельной деликатности), сочиненные виртуозом новой телесности Ксенией Круг­ловой-Реченской из шелкового тюля и невесомого кашемира.

Noble People

Кардиган Noble People
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Кардиган Noble People

Практикуем фэшн-многослойность с детства с Noble People: мэтчим балеткорные пачки в духе Erdem и Christian Siriano с жаккардовыми платьями, а веселые тедди-кардиганы — с офискорными рубашками и прямолинейными брюками (каникулы не навсегда).

DIEGO M

Пуховик DIEGO M
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Пуховик DIEGO M

Февральская необходимость, по версии Schiaparelli, — ­удлиненный пуховик, противостоящий самым лютым новокрестовским ветрам. Следуем модному примеру Дэниела ­Роузберри и надеваем стеганое пальто DIEGO M, под­поясанное акцентным шнурком из подручных фэшн-средств. 

Geox

Сумка Geox, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Geox, 22 990 руб.

Спешим на искусствоведческий ретрит в корпус Бенуа с тихо-роскошным тоутом Geox Leonori под мышкой. Украсим его обвесом ключей, постмодернистских брелоков и редимейд-кулонов (из кладовых сестер Олсен и братьев Гвасалий). 

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

ERMA 

Пуховик ERMA, 46 200 руб.
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Пуховик ERMA, 46 200 руб.

Скользим по елагинскому катку в ультрамариновом пуховике ERMA на гусином пуху с отстегивающимися рукавами (деконструктивизм от мастеров горнолыжного шика). На случай ситуативного похолодания или раздачи стиля предусмотрен козырек на капюшоне на зависть вязаным шапочкам универсамовских.  

Текст ПОЛИНА ШЕВЦОВА

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Материал из номера:
Февраль

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