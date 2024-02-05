Викторианские кринолины, ювелирные сады и кутюрные тапочки: модные мастхэвы февраля

Сплошная романтика: в последний месяц зимы носим массивные гранд-банты Tatyana Kochnova Atelier, бисерные цветы alvaar и русалочьи бра Nensi Dojaka.
Tatyana Kochnova Atelier
Гротескные кейпы, массивные гранд-банты, струящиеся шлейфы и переизобретенные викторианские кринолины — модный код поп-звезды петербургского кутюра Татьяны Кочновой (в завсегдатаях ателье — Светлана Бондарчук, Мария Хорева, Ида Галич и лучшая половина светского гест-листа). Примеряем мерцающее облачение Одетты и мермейдкорные корсетные платья, расшитые хрустальными каплями-кристаллами, и ждем новых фэшн-впечатлений: в планах у Татьяны — премьера свадебной коллекции, серия выпускных нарядов, домашняя кэжуал-капсула и сотрудничество с легендой кинокостюмерии Надеждой Балабановой.
ДЛТ
С подачи выпускницы Saint Martin's и триумфатора премии LVMH Нэнси Дояка носим бельевые лифы Nensi Dojaka (фэшн-флагман полупрозрачной ультрафеминности!) на голое тело под плечистый стейтмент-пиджак либо миксуем с невесомыми боди и телесными легинсами.
NO ONE
Ботинки Inuikii NO ONE
Мастхэв от мультибренда NO ONE (Ринашенте северной закалки) для модного восхождения на городские сугробы — швейцарские луноходы Inuikii на альпинистской шнуровке с подкладкой из меха.
alvaar
Ювелирные флористы alvaar вместе с художницей Аней Рубан вырастили цветочный сад из бисерных колец-четырехлистников в ледяной росе.
RxBshoes
Туфли RxBshoes
Автор самых высокохудожественных тапочек RxBshoes (с таитянскими пасторалями Гогена и попугаями Фриды Кало) Мила Разгуляева-Благонравова раздает выдающийся обувной кутюр: меховые клоги на четырехслойной серебряной платформе (оммаж rainbow shoes Сальваторе Феррагамо) и лодочки в россыпи высокопрочных швейных нитей (реверанс сюрреализму Андре Перуджи в Schiaparelli). Прочие экземпляры приукрашены бальными бантами-шлейфами, футуристичными коготками (на зависть Yume Yume) и жемчугом, спрятанным в слои латекса (фэшн-клад в духе Rick Owens).
Corporelle
Акварельные тона из палитры Джорджии О’Кифф и Эрика Ромера трансгрессировали в воздушные бельевые комплекты Corporelle ручной работы (и предельной деликатности), сочиненные виртуозом новой телесности Ксенией Кругловой-Реченской из шелкового тюля и невесомого кашемира.
Noble People
Кардиган Noble People
Практикуем фэшн-многослойность с детства с Noble People: мэтчим балеткорные пачки в духе Erdem и Christian Siriano с жаккардовыми платьями, а веселые тедди-кардиганы — с офискорными рубашками и прямолинейными брюками (каникулы не навсегда).
DIEGO M
Пуховик DIEGO M
Февральская необходимость, по версии Schiaparelli, — удлиненный пуховик, противостоящий самым лютым новокрестовским ветрам. Следуем модному примеру Дэниела Роузберри и надеваем стеганое пальто DIEGO M, подпоясанное акцентным шнурком из подручных фэшн-средств.
Geox
Спешим на искусствоведческий ретрит в корпус Бенуа с тихо-роскошным тоутом Geox Leonori под мышкой. Украсим его обвесом ключей, постмодернистских брелоков и редимейд-кулонов (из кладовых сестер Олсен и братьев Гвасалий).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
ERMA
Скользим по елагинскому катку в ультрамариновом пуховике ERMA на гусином пуху с отстегивающимися рукавами (деконструктивизм от мастеров горнолыжного шика). На случай ситуативного похолодания или раздачи стиля предусмотрен козырек на капюшоне на зависть вязаным шапочкам универсамовских.
Текст ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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