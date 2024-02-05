Викторианские кринолины, ювелирные сады и кутюрные тапочки: модные мастхэвы февраля

Автор самых высокохудожественных тапочек RxBshoes (с таитянскими пасторалями Гогена и попугаями Фриды Кало) Мила Разгуляева-Благонравова раздает выдающийся обувной кутюр: меховые клоги на четырехслойной серебряной платформе (оммаж rainbow shoes Сальваторе Феррагамо) и лодочки в россыпи высокопрочных швейных нитей (реверанс сюрреализму Андре Перуджи в Schiaparelli). Прочие экземпляры приукрашены бальными бантами-шлейфами, футуристичными коготками (на зависть Yume Yume) и жемчугом, спрятанным в слои латекса (фэшн-клад в духе Rick Owens).