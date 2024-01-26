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Вещи

Топы, легинсы и кэтсьюты: выбрали 40 спортивных вещей

Повышаем зимний уровень серотонина и приводим в постновогодний порядок ментальный настрой при помощи фитнес-ретрита и продуктивных кардио — в самых нарядных комплектах на стыке моды и спорта.

Комбинезон Prada, ДЛТ, 170 000 руб.
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Комбинезон Prada, ДЛТ, 170 000 руб.

Футболка Balmain, ДЛТ, 37 950 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Balmain, ДЛТ, 37 950 руб.

Джоггеры Dsquared2, ДЛТ, 32 150 руб.
Архивы пресс-служб

Джоггеры Dsquared2, ДЛТ, 32 150 руб.

Топ Jil Sander, ДЛТ, 27 950 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Jil Sander, ДЛТ, 27 950 руб.

Шорты MSGM, Кенгуру, 22 999 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты MSGM, Кенгуру, 22 999 руб.

Худи Planta Rosa, 20 500 руб.
Архивы пресс-служб

Худи Planta Rosa, 20 500 руб.

Легинсы LÉAH, ДЛТ, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Легинсы LÉAH, ДЛТ, 15 500 руб.

Джоггеры Planta Rosa, 15 400 руб.
Архивы пресс-служб

Джоггеры Planta Rosa, 15 400 руб.

Футболка IRO Paris, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка IRO Paris, 13 900 руб.

Комбинезон stratera, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон stratera, 12 000 руб.

Шорты MSGM, ДЛТ, 11 950 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты MSGM, ДЛТ, 11 950 руб.

Sporty & Rich, Peak, 11 950 руб.
Архивы пресс-служб

Sporty & Rich, Peak, 11 950 руб.

Мегатренд новых ревущих двадцатых — нет, не тихая роскошь, а слияние спортивного шика и офискора в едином модном мудборде. Так поступают Coperni, миксуя фитнес-комбезы и кислотные джоггеры с плечистыми пиджаками, Джонатан Андерсон в Loewe, залихватски сочетая постмодернистские полотна Ричарда Хоукинса со спортивками, а также Миучча Прада и Раф Симмонс, снабдив корпоративный планктон яркими купальными шапочками и очками для плавания.

Комбинезон Everrever, 11 790 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон Everrever, 11 790 руб.

Куртка Gri, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Gri, 9 900 руб.

Шорты Heroine Sport, ДЛТ, 9 570 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Heroine Sport, ДЛТ, 9 570 руб.

Топ Almond Crew, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Almond Crew, 6 200 руб.

Боди belle you, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Боди belle you, 5 999 руб.

Брюки Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Lime, 5 999 руб.

Топ Monochrome, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Monochrome, 5 500 руб.

Топ Сomme des Fuckdown, Golden Line, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Сomme des Fuckdown, Golden Line, 5 200 руб.

Офискорный спортшик есть у нас дома: на стыке жанров работают Stratera и Planta Rosa, ненавязчиво предлагая размяться далеко за пределами спортивного зала. Плюс на весну запасаемся яркими кроп-топами Everrever и Almond Crew, а также перламутровыми микро-шортами Heroine Sport и MSGM в оттенке Very Pery (колорблок-конкурент небесно-голубого и зеленого!). 

Лонгслив belle you, 4 999 руб., легинсы belle you, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив belle you, 4 999 руб.легинсы belle you, 4 999 руб.

Комбинезон Rely, 4 890 руб.
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Комбинезон Rely, 4 890 руб.

Топ IRNBY, 4 200 руб., шорты IRNBY, 4 100 руб.
Архивы пресс-служб

Топ IRNBY, 4 200 руб., шорты IRNBY, 4 100 руб.

Топ Everrever, ДЛТ, 4 190 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Everrever, ДЛТ, 4 190 руб.

Топ Rivka, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Rivka, 3 900 руб.

Джоггеры Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Джоггеры Lime, 3 999 руб.

Боди Gaff Gang, 3 569 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Gaff Gang, 3 569 руб.

Топ Lavarice, 3 300 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Lavarice, 3 300 руб.

Топ 2mood, 2 980 руб.
Архивы пресс-служб

Топ 2mood, 2 980 руб.

Лонгслив Befree, 2 299 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Befree, 2 299 руб.

Топ Sela, 399 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Sela, 399 руб.

На случай спонтанного прилива фитнес-сил спешим на занятия про кроссфиту в лаймовом (оттенок сезона по версии Сабато де Сарно!) комплекте IRNBY от петербургской велнес-звезды Насти Мироновой, грациозно потягиваемся на стретчинге в технологичном кэтсьюте Rely оттенка Финского залива и ищем нирвану в хитросплетенной асане в барбикорном аутфите belle you. Для зимних аутдор-разминок запасаемся контрастными куртками Gri и джоггерами Lime из комфортно-уютного футера.

Джоггеры Prada, ДЛТ, 96 100 руб.
Архивы пресс-служб

Джоггеры Prada, ДЛТ, 96 100 руб.

Анорак Planta Rosa, 23 500 руб.
Архивы пресс-служб

Анорак Planta Rosa, 23 500 руб.

Брюки Boggi Milano, 17 200 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Boggi Milano, 17 200 руб.

Шорты Mauna Kea, Golden Line, 18 300 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Mauna Kea, Golden Line, 18 300 руб.

Футболка Premiata, Golden Line, 16 200 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Premiata, Golden Line, 16 200 руб.

Шорты District Vision, Peak, 13 960 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты District Vision, Peak, 13 960 руб.

Куртка Gri, 13 100 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Gri, 13 100 руб.

Шорты Anglan, Studio Slow, 10 490 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Anglan, Studio Slow, 10 490 руб.

Худи Два мяча, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Худи Два мяча, 8 900 руб.

Толстовка Finn Flare, 5 242 руб.
Архивы пресс-служб

Толстовка Finn Flare, 5 242 руб.

Джоггеры Gloria Jeans, 3 499 руб.
Архивы пресс-служб

Джоггеры Gloria Jeans, 3 499 руб.

Мужской депрессии не существует, но спортивные бренды ненавязчиво предлагают носить готично-думкорный спортшик везде и сразу — мэтчим черные джоггеры Boggi Milano с не менее черной футболкой Premiata, серо-монохромная альтернатива — капюшонное худи из возрожденных мастерских «Два Мяча» и технологичные шорты Anglan. Для спортивного выброса серотонина держим при себе дофаминные куртки и беговые шорты District Vision (ветер крепчает!).

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