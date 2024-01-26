Топы, легинсы и кэтсьюты: выбрали 40 спортивных вещей

Мегатренд новых ревущих двадцатых — нет, не тихая роскошь, а слияние спортивного шика и офискора в едином модном мудборде. Так поступают Coperni, миксуя фитнес-комбезы и кислотные джоггеры с плечистыми пиджаками, Джонатан Андерсон в Loewe, залихватски сочетая постмодернистские полотна Ричарда Хоукинса со спортивками, а также Миучча Прада и Раф Симмонс, снабдив корпоративный планктон яркими купальными шапочками и очками для плавания.