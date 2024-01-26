Топы, легинсы и кэтсьюты: выбрали 40 спортивных вещей

Повышаем зимний уровень серотонина и приводим в постновогодний порядок ментальный настрой при помощи фитнес-ретрита и продуктивных кардио — в самых нарядных комплектах на стыке моды и спорта.
Мегатренд новых ревущих двадцатых — нет, не тихая роскошь, а слияние спортивного шика и офискора в едином модном мудборде. Так поступают Coperni, миксуя фитнес-комбезы и кислотные джоггеры с плечистыми пиджаками, Джонатан Андерсон в Loewe, залихватски сочетая постмодернистские полотна Ричарда Хоукинса со спортивками, а также Миучча Прада и Раф Симмонс, снабдив корпоративный планктон яркими купальными шапочками и очками для плавания.
Офискорный спортшик есть у нас дома: на стыке жанров работают Stratera и Planta Rosa, ненавязчиво предлагая размяться далеко за пределами спортивного зала. Плюс на весну запасаемся яркими кроп-топами Everrever и Almond Crew, а также перламутровыми микро-шортами Heroine Sport и MSGM в оттенке Very Pery (колорблок-конкурент небесно-голубого и зеленого!).
На случай спонтанного прилива фитнес-сил спешим на занятия про кроссфиту в лаймовом (оттенок сезона по версии Сабато де Сарно!) комплекте IRNBY от петербургской велнес-звезды Насти Мироновой, грациозно потягиваемся на стретчинге в технологичном кэтсьюте Rely оттенка Финского залива и ищем нирвану в хитросплетенной асане в барбикорном аутфите belle you. Для зимних аутдор-разминок запасаемся контрастными куртками Gri и джоггерами Lime из комфортно-уютного футера.
Мужской депрессии не существует, но спортивные бренды ненавязчиво предлагают носить готично-думкорный спортшик везде и сразу — мэтчим черные джоггеры Boggi Milano с не менее черной футболкой Premiata, серо-монохромная альтернатива — капюшонное худи из возрожденных мастерских «Два Мяча» и технологичные шорты Anglan. Для спортивного выброса серотонина держим при себе дофаминные куртки и беговые шорты District Vision (ветер крепчает!).
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