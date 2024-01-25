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Вещи

Сапоги-пираньи, пижамы-бархатцы, сумки-стразы: что брать на межсезонной распродаже

Запасаемся всем самым пушистым, холодоустойчивым и громко-роскошным на постновогодних сейлах — в авангардных мультибрендах, гранд-бутиках и петербургских локали-мастерских.

ДЛТ

Jil Sander, ДЛТ, 69 650 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 69 650 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 191 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 191 000 руб.

JW Anderson, ДЛТ, 79 950 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, ДЛТ, 79 950 руб.

Трикотажное поло Jil Sander в остромодном лаймово-зеленом оттенке, дикие анималистичные ботфорты Bottega Veneta и мохеровые сумочные причуды Джонатана Андерсона — забираем по постновогодней скидке 30% вcе мастхэвы ДЛТ, в которых будем ходить сезон напролет.

Кенгуру

MSGM, Кенгуру, 47 000 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 47 000 руб.

Inuikii, Кенгуру, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Inuikii, Кенгуру, 19 000 руб.

Self Portrait, Кенгуру, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Self Portrait, Кенгуру, 28 000 руб.

GCDS, Кенгуру, 58 800 руб.
Архивы пресс-служб

GCDS, Кенгуру, 58 800 руб.

Скидки до 50% в мультибрендовом бутике Кенгуру — лишний повод дополнить нарядно-офискорный гардероб жакетом MSGM с фэшн-бахромой (в цветовой гамме Дианы де Пуатье), приручить горнолыжный дофаминкор с травостойкими мунбутами Inuikii и приукрасить праздничный шик сияющей candy-bag из модного корпуса Self Portrait и зубастыми сапогами-пираньями GCDS. 

GATE31

GATE31, 12 145 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 12 145 руб.

GATE31, 3 836 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 3 836 руб.

GATE31, 3 845 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 3 845 руб.

Модные кардиналы петербургского базового гардероба GATE31 распродают свои мастхэвы до 60% онлайн и в шоурумах — идеальный фэшн-шанс урвать стеганую макси в духе Miu Miu за полцены, разжиться карго-пуховиком с накладными карманами и примерить на локоток кучерявый багет из устойчивого экомеха.

MY812

MY812, 43 200 руб.
Архивы пресс-служб

MY812, 43 200 руб.

MY812, 10 320 руб.
Архивы пресс-служб

MY812, 10 320 руб.

MY812, 19 120 руб.
Архивы пресс-служб

MY812, 19 120 руб.

Романтики из My812 отдают со скидкой до 30% мастхэвы из прошлогодних релизов: примеряем коттеджкорное поло из полупрозрачного трикотажа (гранд-тренд сезона!), телесное мини с акцентными швами, а сверху надеваем приталенное пальто из альпаки с D-образными рукавами (весна близко!).

Lime

LIME, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

LIME, 5 999 руб.

LIME, 1 998 руб.
Архивы пресс-служб

LIME, 1 998 руб.

LIME, 1 998 руб.
Архивы пресс-служб

LIME, 1 998 руб.

Обновляем вневременную базу на январском сейле в массмаркет-звезде LIME: забираем с женских рейлов кашемировые свитеры, карго-комплекты и праздничные джинсы со стразами, а из мужского сегмента — нюдовый гранж и повседневный клеткокор. Плюс распродажа распространяется на детские вещи — от микрофэшн платьев в бантик и горошек до морозостойких пуховиков в монолитно-мраморном оттенке.

Ola Ola

Ola Ola, 34 480 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 34 480 руб.

Ola Ola, 29 920 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 29 920 руб.

Ola Ola, 31 920 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 31 920 руб.

Flowercore-визионер Оля Гинзбург отдает со скидкой 20% пижамные комплекты из линейки Home (c бархатцами, подсолнухами, петуниями и куриной слепотой!), а заодно все мастхэвы из осенне-зимней коллекции — от платья из комбо тканей в драпировках (привет, Y/Project и Yohji Yamamoto) до малинового жакета-бестселлера с распустившимся пионом на полочке и лацкане. 

8store

Manicure Vampire, 8store, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Manicure Vampire, 8store, 16 000 руб.

knitlubov, 8store, 15 680 руб.
Архивы пресс-служб

knitlubov, 8store, 15 680 руб.

COLOMEINYSH, 8store, 16 830 руб.
Архивы пресс-служб

COLOMEINYSH, 8store, 16 830 руб.

Мультибрендовый авангард-бутик распродает сокровища петербургских локалов: хардкорный деним от панк-кутюрье Manicure Vampire, арт-кроше от камерной марки knitlubov художницы Alena Petite и ее мамы Любови, а также будуарно-дофаминный кутюр Colomeynish от победительницы нашего конкурса «Новые имена в моде» Насти Соломенной.

Arny Praht

Arny Praht, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 9 900 руб.

Arny Praht, 8 720 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 8 720 руб.

Arny Praht, 7 120 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 7 120 руб.

Экоустойчивые артизаны Arny Praht устраивают небольшой, но приятный сейл 20% на культовые модели: от медитативной сумки-полумесяца и геометричной Tetris (на манер Bottega Cassette) до сердечного гранд-шоппера и деконструктивистского багета с люверсами (тренд от Prada и Burberry на грядущий весенне-летний сезон!).

Only Me

Only Me, 24 430 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 24 430 руб.

Only Me, 13 515 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 13 515 руб.

Only Me, 15 920 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 15 920 руб.

Забираем по постновогодней скидке лавандово-лаймовое меховое пальто с инновационным утеплителем Valtherm, плюс примеряем этичный пуховик со шнуровкой (привет, Jil Sander) и стеганую куртку-рубашку — все из экологичных мастерских Only Me, удостоенных знака Fur Free Retailer (и внимания Памелы Андерсон и Ким Кардашьян).

2mood

2mood, 4 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 4 980 руб.

2mood, 23 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 23 980 руб.

2mood, 11 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 11 980 руб.

Туториал по хрестоматийной базе 2mood: противостоим январской пурге в томатном пуховике с воротником-стойкой (многослойная альтернатива — морозостойкая шапка-капюшон) и укутываемся в тихо-роскошное платье-свитер из шерсти мериноса (для остромодного, но утепленного no pants лука надеваем вместе с монохромными легинсами).

belle you

belle you, 4 899 руб.
Архивы пресс-служб

belle you, 4 899 руб.

belle you, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

belle you, 6 999 руб.

belle you, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

belle you, 2 799 руб.

Спецы по спортивно-домашнему гардеробу belle you распродают комплекты белья и домашние костюмы со скидками до -50%: в одной руке держим йога-велнес легинсы в рубчик ультрамаринового оттенка, в другой — пижамный небесно-голубой трикотаж Pointelle в микро-узор. Для самых ловких припасен свободный халат-кимоно из хлопкового поплина оттенка грузинской хурмы.

To Be Blossom

To Be Blossom, 13 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 13 990 руб.

To Be Blossom, 6 490 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 6 490 руб.

To Be Blossom, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 4 990 руб.

Пуховик в психоделичную крапинку, хитросплетенный свитер в геометричный узор и алые (в цвет пуансеттий с ромкор-показа Джонатана Андерсона) ретро-расклешенные вельветовые брюки — все мастхэвы To Be Blossom отдают на сайте и с рук в бутике со скидками до 70%. 

Mellow

Mellow, 7 920 руб.
Архивы пресс-служб

Mellow, 7 920 руб.

Mellow, 4 650 руб.
Архивы пресс-служб

Mellow, 4 650 руб.

Mellow, 10 320 руб.
Архивы пресс-служб

Mellow, 10 320 руб.

Прямолинейно-интеллектуальная база в духе Sacai и The Row, а также вельветовый панк-шик из коллаборации с фэшн-журналисткой Анной Post Wintour Махориной — все отдают за полцены в шоурумах Mellow и онлайн.

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