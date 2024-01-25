Сапоги-пираньи, пижамы-бархатцы, сумки-стразы: что брать на межсезонной распродаже

Обновляем вневременную базу на январском сейле в массмаркет-звезде LIME: забираем с женских рейлов кашемировые свитеры, карго-комплекты и праздничные джинсы со стразами, а из мужского сегмента — нюдовый гранж и повседневный клеткокор. Плюс распродажа распространяется на детские вещи — от микрофэшн платьев в бантик и горошек до морозостойких пуховиков в монолитно-мраморном оттенке.