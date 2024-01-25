Сапоги-пираньи, пижамы-бархатцы, сумки-стразы: что брать на межсезонной распродаже

Запасаемся всем самым пушистым, холодоустойчивым и громко-роскошным на постновогодних сейлах — в авангардных мультибрендах, гранд-бутиках и петербургских локали-мастерских.
ДЛТ
Трикотажное поло Jil Sander в остромодном лаймово-зеленом оттенке, дикие анималистичные ботфорты Bottega Veneta и мохеровые сумочные причуды Джонатана Андерсона — забираем по постновогодней скидке 30% вcе мастхэвы ДЛТ, в которых будем ходить сезон напролет.
Кенгуру
Скидки до 50% в мультибрендовом бутике Кенгуру — лишний повод дополнить нарядно-офискорный гардероб жакетом MSGM с фэшн-бахромой (в цветовой гамме Дианы де Пуатье), приручить горнолыжный дофаминкор с травостойкими мунбутами Inuikii и приукрасить праздничный шик сияющей candy-bag из модного корпуса Self Portrait и зубастыми сапогами-пираньями GCDS.
GATE31
Модные кардиналы петербургского базового гардероба GATE31 распродают свои мастхэвы до 60% онлайн и в шоурумах — идеальный фэшн-шанс урвать стеганую макси в духе Miu Miu за полцены, разжиться карго-пуховиком с накладными карманами и примерить на локоток кучерявый багет из устойчивого экомеха.
MY812
Романтики из My812 отдают со скидкой до 30% мастхэвы из прошлогодних релизов: примеряем коттеджкорное поло из полупрозрачного трикотажа (гранд-тренд сезона!), телесное мини с акцентными швами, а сверху надеваем приталенное пальто из альпаки с D-образными рукавами (весна близко!).
Lime
Обновляем вневременную базу на январском сейле в массмаркет-звезде LIME: забираем с женских рейлов кашемировые свитеры, карго-комплекты и праздничные джинсы со стразами, а из мужского сегмента — нюдовый гранж и повседневный клеткокор. Плюс распродажа распространяется на детские вещи — от микрофэшн платьев в бантик и горошек до морозостойких пуховиков в монолитно-мраморном оттенке.
Ola Ola
Flowercore-визионер Оля Гинзбург отдает со скидкой 20% пижамные комплекты из линейки Home (c бархатцами, подсолнухами, петуниями и куриной слепотой!), а заодно все мастхэвы из осенне-зимней коллекции — от платья из комбо тканей в драпировках (привет, Y/Project и Yohji Yamamoto) до малинового жакета-бестселлера с распустившимся пионом на полочке и лацкане.
8store
Мультибрендовый авангард-бутик распродает сокровища петербургских локалов: хардкорный деним от панк-кутюрье Manicure Vampire, арт-кроше от камерной марки knitlubov художницы Alena Petite и ее мамы Любови, а также будуарно-дофаминный кутюр Colomeynish от победительницы нашего конкурса «Новые имена в моде» Насти Соломенной.
Arny Praht
Экоустойчивые артизаны Arny Praht устраивают небольшой, но приятный сейл 20% на культовые модели: от медитативной сумки-полумесяца и геометричной Tetris (на манер Bottega Cassette) до сердечного гранд-шоппера и деконструктивистского багета с люверсами (тренд от Prada и Burberry на грядущий весенне-летний сезон!).
Only Me
Забираем по постновогодней скидке лавандово-лаймовое меховое пальто с инновационным утеплителем Valtherm, плюс примеряем этичный пуховик со шнуровкой (привет, Jil Sander) и стеганую куртку-рубашку — все из экологичных мастерских Only Me, удостоенных знака Fur Free Retailer (и внимания Памелы Андерсон и Ким Кардашьян).
2mood
Туториал по хрестоматийной базе 2mood: противостоим январской пурге в томатном пуховике с воротником-стойкой (многослойная альтернатива — морозостойкая шапка-капюшон) и укутываемся в тихо-роскошное платье-свитер из шерсти мериноса (для остромодного, но утепленного no pants лука надеваем вместе с монохромными легинсами).
belle you
Спецы по спортивно-домашнему гардеробу belle you распродают комплекты белья и домашние костюмы со скидками до -50%: в одной руке держим йога-велнес легинсы в рубчик ультрамаринового оттенка, в другой — пижамный небесно-голубой трикотаж Pointelle в микро-узор. Для самых ловких припасен свободный халат-кимоно из хлопкового поплина оттенка грузинской хурмы.
To Be Blossom
Пуховик в психоделичную крапинку, хитросплетенный свитер в геометричный узор и алые (в цвет пуансеттий с ромкор-показа Джонатана Андерсона) ретро-расклешенные вельветовые брюки — все мастхэвы To Be Blossom отдают на сайте и с рук в бутике со скидками до 70%.
Mellow
Прямолинейно-интеллектуальная база в духе Sacai и The Row, а также вельветовый панк-шик из коллаборации с фэшн-журналисткой Анной Post Wintour Махориной — все отдают за полцены в шоурумах Mellow и онлайн.
Комментарии (0)