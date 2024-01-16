Перформансы Иоанна Буржуа и фэшн-архитектура в новой кампании Lime Studio

Архитектурная хореография Иоанна Буржуа, монохромный минимализм и монолитная геометрия (в комбо с пластичными движениями танцовщиков) — в новой кампании Lime в черно-молочных оттенках.
В весеннюю коллекцию Forms and Motions линейки Studio вошли тихо-роскошные двубортные пальто из смесовой шерсти, плечистые блейзеры с подчеркнутой талией, а также скульптурные макси и боди, дополненные рельефными швами (фэшн-зодчество!). Плюс осваиваем искусство арт-левитации в комбинезонах из костюмной ткани, миди-юбках из искусственной кожи и брюках с акцентными защипами.
Играем на контрастах и мэтчим готические пальто со светлыми брюками либо миксуем фактурный оверсайз-верх с облегающими трикотажными платьями. Заодно помним про стайлинг-трюки синьоры Миуччи: без раздумий надеваем остроносые туфли на киттен хилз под молочные пиджаки в дуэте с трикотажными боди с открытой линией плеч.
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