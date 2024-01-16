Перформансы Иоанна Буржуа и фэшн-архитектура в новой кампании Lime Studio

В весеннюю коллекцию Forms and Motions линейки Studio вошли тихо-роскошные двубортные пальто из смесовой шерсти, плечистые блейзеры с подчеркнутой талией, а также скульптурные макси и боди, дополненные рельефными швами (фэшн-зодчество!). Плюс осваиваем искусство арт-левитации в комбинезонах из костюмной ткани, миди-юбках из искусственной кожи и брюках с акцентными защипами.