Суперпарки, балаклавы, мунбуты: 50 незаменимых вещей для зимних активностей

Роскошный аутдор – едва ли не главный грядущий тренд согласно прогнозам BOF. Пользуемся январскими снегопадами для раскрытия собственной аутдор-субличности, рассекая по пригородным склонам (и городским наледям) в морозостойких тужурках, фуфырках и аглишузах.
Этой зимой après-ski шик на фэшн-высоте: Демна одевает клиентов Balenciaga в термозащитные пуховики, а Ким Кардашьян скользит на ретро-бобслее по альпийским склонам в кампейне Skims. Плюс в программе миланского мужского показа маэстро Джорджио Армани — шуршащие брюки из нейлона с отливом, тедди-флис, дутики и варежки, а также горнолыжные шлемы, притворяющиеся сумками (зимняя альтернатива культовому хобо на локотке).
Спускаемся по игорским склонам в горнолыжном комбинезоне из коллаборации Charmstore x Fluide или сшитом по вашим меркам ретро-варианте Kaambez_one, а в перерывах мастерим снежки в стеганых рукавичках Miu Miu и твердо стоим на ногах в бежевых мунбутах Inuikii. Не расстаемся с аутдорным комфортом и в городских условиях: согреваемся в тужурке Vatnique (многослойный мастхэв!), прячемся от зловещих сосулек под козырьком Jacquemus и возвышаемся над уличными сугробами в аглишузах MM6.
Без подходящей обуви никуда: альтернатива остромодным мунбутам — интеллигентные хайкеры из локальных мастерских Homies и Razumno, а также возвращающие себе модные позиции тимберлэнды (отгремели на показе Louis Vuitton Фаррелла Уильямса и на шоу Wales Bonner). На случай незапланированного приступа внутреннего фэшн-авангарда запасаемся утепленными Bottega Veneta из архивов Дэниела Ли.
Мужской аутдор во власти дофаминкора: раздаем жизнеутверждающий колорбок при помощи пестрого шарфа-фуфырки в комбо с пуховиками Red September и The North Face. Держим уши в тепле при помощи пестрого капора Marni и кучерявой ушанки Martine Rose, а в арт-камуфляжном чехле для бутылки Ola Ola (референс — принты художника Петра Дьякова с выставки «Заповедник» в Anna Nova Gallery) храним не только воду, но и подручные аутдор-необходимости (стайлинг-трюк!).
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