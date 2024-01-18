Суперпарки, балаклавы, мунбуты: 50 незаменимых вещей для зимних активностей

Спускаемся по игорским склонам в горнолыжном комбинезоне из коллаборации Charmstore x Fluide или сшитом по вашим меркам ретро-варианте Kaambez_one, а в перерывах мастерим снежки в стеганых рукавичках Miu Miu и твердо стоим на ногах в бежевых мунбутах Inuikii. Не расстаемся с аутдорным комфортом и в городских условиях: согреваемся в тужурке Vatnique (многослойный мастхэв!), прячемся от зловещих сосулек под козырьком Jacquemus и возвышаемся над уличными сугробами в аглишузах MM6.