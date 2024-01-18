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Вещи

Суперпарки, балаклавы, мунбуты: 50 незаменимых вещей для зимних активностей

Роскошный аутдор – едва ли не главный грядущий тренд согласно прогнозам BOF. Пользуемся январскими снегопадами для раскрытия собственной аутдор-субличности, рассекая по пригородным склонам (и городским наледям) в морозостойких тужурках, фуфырках и аглишузах. 

Prada, ДЛТ, 200 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 200 000 руб.

Prada, ДЛТ, 115 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 115 000 руб.

Santoni, ДЛТ, 114 500 руб.
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Santoni, ДЛТ, 114 500 руб.

Arctic Explorer, 95 000 руб.
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Arctic Explorer, 95 000 руб.

Stüssy, KM20, 66 800 руб.
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Stüssy, KM20, 66 800 руб.

Parajumpers, Кенгуру, 63 000 руб.
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Parajumpers, Кенгуру, 63 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 59 950 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, 59 950 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 52 000 руб.
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Miu Miu, ДЛТ, 52 000 руб.

MM6, Кенгуру, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

MM6, Кенгуру, 52 000 руб.

Ola Ola, 51 040 руб.
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Ola Ola, 51 040 руб.

Charmstore x Fluide, 49 990 руб.
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Charmstore x Fluide, 49 990 руб.

MSGM, Кенгуру, 46 800 руб.
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MSGM, Кенгуру, 46 800 руб.

Этой зимой après-ski шик на фэшн-высоте: Демна одевает клиентов Balenciaga в термозащитные пуховики, а Ким Кардашьян скользит на ретро-бобслее по альпийским склонам в кампейне Skims. Плюс в программе миланского мужского показа маэстро Джорджио Армани — шуршащие брюки из нейлона с отливом, тедди-флис, дутики и варежки, а также горнолыжные шлемы, притворяющиеся сумками (зимняя альтернатива культовому хобо на локотке).

Iniukii, NO ONE, 43 990 руб.
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Iniukii, NO ONE, 43 990 руб.

Razumno, 37 800 руб.
Архивы пресс-служб

Razumno, 37 800 руб.

Ice Cracker Pollini, NO ONE, 37 440 руб.
Архивы пресс-служб

Ice Cracker Pollini, NO ONE, 37 440 руб.

Homies, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Homies, 36 000 руб.

Timberland, Bootwood, 31 341 руб.
Архивы пресс-служб

Timberland, Bootwood, 31 341 руб.

Jacquemus, ДЛТ, 31 100 руб.
Архивы пресс-служб

Jacquemus, ДЛТ, 31 100 руб.

Kaambez_one, 29 400 руб.
Архивы пресс-служб

Kaambez_one, 29 400 руб.

Camper, Bootwood, 27 455 руб.
Архивы пресс-служб

Camper, Bootwood, 27 455 руб.

Studio29, 29 000 руб.
Архивы пресс-служб

Studio29, 29 000 руб.

Novaya, 25 520 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 25 520 руб.

Спускаемся по игорским склонам в горнолыжном комбинезоне из коллаборации Charmstore x Fluide или сшитом по вашим меркам ретро-варианте Kaambez_one, а в перерывах мастерим снежки в стеганых рукавичках Miu Miu и твердо стоим на ногах в бежевых мунбутах Inuikii. Не расстаемся с аутдорным комфортом и в городских условиях: согреваемся в тужурке Vatnique (многослойный мастхэв!), прячемся от зловещих сосулек под козырьком Jacquemus и возвышаемся над уличными сугробами в аглишузах MM6.

Vatnique, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 17 500 руб.

Moboo, Ash, 16 290 руб.
Архивы пресс-служб

Moboo, Ash, 16 290 руб.

Tara Jarmon, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 15 900 руб.

Bogner Fire+Ice, ДЛТ, 15 700 руб.
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Bogner Fire+Ice, ДЛТ, 15 700 руб.

Flüg, 14 900 руб.
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Flüg, 14 900 руб.

UrbanTiger, 11 340 руб.
Архивы пресс-служб

UrbanTiger, 11 340 руб.

Mario Berlucci, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 8 990 руб.

GATE31, 4 290 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 4 290 руб.

SELA, 2 999 руб.
Архивы пресс-служб

SELA, 2 999 руб.

Befree, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 2 599 руб.

UrbanTiger, 2 560 руб.
Архивы пресс-служб

UrbanTiger, 2 560 руб.

Finn Flare, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 2 799 руб.

Без подходящей обуви никуда: альтернатива остромодным мунбутам — интеллигентные хайкеры из локальных мастерских Homies и Razumno, а также возвращающие себе модные позиции тимберлэнды (отгремели на показе Louis Vuitton Фаррелла Уильямса и на шоу Wales Bonner). На случай незапланированного приступа внутреннего фэшн-авангарда запасаемся утепленными Bottega Veneta из архивов Дэниела Ли. 

Woolrich, ДЛТ, 84 700 руб.
Архивы пресс-служб

Woolrich, ДЛТ, 84 700 руб.

С.P.Company, Golden Line, 65 800 руб.
Архивы пресс-служб

С.P.Company, Golden Line, 65 800 руб.

Bogner, ДЛТ, 56 900 руб.
Архивы пресс-служб

Bogner, ДЛТ, 56 900 руб.

Red Fox, 49 500 руб.
Архивы пресс-служб

Red Fox, 49 500 руб.

LMC Mountain Duck Down, Studio Slow, 39 890 руб.
Архивы пресс-служб

LMC Mountain Duck Down, Studio Slow, 39 890 руб.

Red September, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 30 000 руб.

The North Face, Hiker, 26 999 руб.
Архивы пресс-служб

The North Face, Hiker, 26 999 руб.

Marni, Peak Store, 27 960 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, Peak Store, 27 960 руб.

Timberland, Au Pont Rouge, 27 230 руб.
Архивы пресс-служб

Timberland, Au Pont Rouge, 27 230 руб.

С.P.Company, Golden Line, 22 300 руб.
Архивы пресс-служб

С.P.Company, Golden Line, 22 300 руб.

Afour, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Afour, 19 500 руб.

Martine Rose, KM20, 13 400 руб.
Архивы пресс-служб

Martine Rose, KM20, 13 400 руб.

Vatnique, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 9 500 руб.

Novaya, 6 400 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 6 400 руб.

Befree, 4 069 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 4 069 руб.

Ola Ola, 4 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 4 000 руб.

Krakatau, 3 990 руб.
Архивы пресс-служб

Krakatau, 3 990 руб.

Мужской аутдор во власти дофаминкора: раздаем жизнеутверждающий колорбок при помощи пестрого шарфа-фуфырки в комбо с пуховиками Red September и The North Face. Держим уши в тепле при помощи пестрого капора Marni и кучерявой ушанки Martine Rose, а в арт-камуфляжном чехле для бутылки Ola Ola (референс — принты художника Петра Дьякова с выставки «Заповедник» в Anna Nova Gallery) храним не только воду, но и подручные аутдор-необходимости (стайлинг-трюк!).

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