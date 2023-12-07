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Вещи

Космо-кошка, дино-серьга и гранж-полотенце: выбрали 16 нетривиальных подарков

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Лучшее, любимое и только для вас! Коврик-билетик, бокалы-мухоморы, и парфюм-инопланетянин: отдел моды «Собака.ru» собрал подарки, которые вы не могли даже вообразить.

78Glass

Кольцо 78Glass, 7 500 руб.

Кольцо 78Glass, 7 500 руб.

Приручаем боросиликатное стекло и суровый мермейдкор с кольцами-пупырками 78Glass в оттенке нордических ламинарий.

ДЛТ

Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 123 500 руб.

Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 123 500 руб.

Превращаем туфли Amina Muaddi в фэшн-бокал при помощи скульптурного каблука-рюмки. Блеск праздничного хрусталя — удел кристальной пряжки в окружении прозрачного плексигласа.

ДЛТ

Серьги Aliita, ДЛТ, 42 900 руб.

Серьги Aliita, ДЛТ, 42 900 руб.

В роли новогоднего дракона — зубастая диносерьга Aliita («важный объект» в переводе с языка вайю индейцев Гуахиры) из желтого золота и глазастого изумруда.

YANFROLOV

Парфюм First step to Mars х AIWASKA, YANFROLOV, 7 500 руб.

Парфюм First step to Mars х AIWASKA, YANFROLOV, 7 500 руб.

Слушаем космос в арт-флаконе First step to Mars от парфюмера Яна Фролова и техно-мелодиста Aiwaska. Помимо инопланетного грунта, озонированного воздуха и резины, в аромате звучат ноты из одноименного трека Aiwaska.

ДЛТ

Платье Miu Miu, ДЛТ, 275 000 руб.

Платье Miu Miu, ДЛТ, 275 000 руб.

Стразы, галстук-бабочка и ультра-короткая длина — остромодные ингредиенты маленького черного платья Miu Miu, переизобретенного Миуччей Прада (фэшн-титан под маской одуванчика!).

House of Keys

Палетка House of Keys, 3 590 руб.

Палетка House of Keys, 3 590 руб.

Бьюти-диапазон космо-кошки с палетки новорожденного петербургского бренда House of Keys — от арт-мейка Исамайи Френч до пряничного коттеджкора из книг Джейн Остин.

Кенгуру

Гирлянда Konstsmide, Кенгуру, 8 999 руб.

Гирлянда Konstsmide, Кенгуру, 8 999 руб.

Заполярные мышки с гирлянды Konstsmide сливаются с перламутровым снегом в (почти) вечном сиянии десятков белых диодов (снежинкам на зависть).

Samb

Полотенце Samb, Selected Moscow, 10 000 руб.

Полотенце Samb, Selected Moscow, 10 000 руб.

Вместо Balenciaga укутываемся в гранж-полотенца Samb от Ксюши Смо — чем южнее, тем лучше.

«Подписные издания»

«Истории книжных магазинов» Ивашкина М., «Подписные издания», 1 400 руб.

«Истории книжных магазинов» Ивашкина М., «Подписные издания», 1 400 руб.

Вместо рождественских сказок «Подписные издания» читают истории Марии Ивашкиной о тайной жизни книжных магазинов — от секретов букинистических навесов Shakespeare and Сompany до рецептов пряных булочек из пекарни «Академии».

Le Lumiss

Подарочный набор Le Lumiss, 21 900 руб.

Подарочный набор Le Lumiss, 21 900 руб.

Уходовый клад-сундук для волос найден у японского бренда Le Lumiss — раскладываем по бьюти-полочкам восстанавливающий шампунь, успокаивающую эссенцию, антищелочную пену и сыворотку-желе с клеточно-мембранным комплексом.

Space Four

Ковер Manu, Space Four, 33 300 руб.

Ковер Manu, Space Four, 33 300 руб.

За исполнение желаний отвечает счастливый билет-коврик Manu, сотканный в технике тафтинга из хлопковых нитей и дорогих (сердцу) хотелок.

Ucandles

Свеча Ucandles, 1 590 руб.

Свеча Ucandles, 1 590 руб.

Объединив в аромате свечи Smoky Spruce дымные ноты со звучанием ели, мирры и амбры, парфюмеры Ucandles создали таежную композицию, достойную носа Бена Горхэма в Byredo.

Homies

Тапочки Homies, 35 000 руб.

Тапочки Homies, 35 000 руб.

Новогодний маскот — кучерявые подкрадули Homies, притворяющиеся избалованным домашним животным (в мечтах о спа-груминге!).

Space Four

Бокал Space Four, 3 600 руб.

Бокал Space Four, 3 600 руб.

Нарядная арт-посуда растет как грибы, наш выбор — набор сказочных бокалов-мухоморов для алкомикродозинга.

Probka

Фирменный чай Probka, 1 080 руб.

Фирменный чай Probka, 1 080 руб.

Имбирно-медовые пряники, каштановый мед, мандарины и черный персидский лимон — весь корпус новогодних десертов собран в чайных купажах от кардинала российской гастроиндустрии Арама Мнацаканова.

Chois и Nasspen

Набор сервировочных салфеток "Place for lozhechka", Chois и Nasspen, 2 900 руб.

Набор сервировочных салфеток "Place for lozhechka", Chois и Nasspen, 2 900 руб.

Фотогеничный маст-хэв десертной сервировки — салфетка-рюш с трогательной вышивкой-подсказкой Place for lozhechka от Chois и Nasspen.

Текст: ПОЛИНА ШЕВЦОВА

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Материал из номера:
Декабрь

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