Космо-кошка, дино-серьга и гранж-полотенце: выбрали 16 нетривиальных подарков

Лучшее, любимое и только для вас! Коврик-билетик, бокалы-мухоморы, и парфюм-инопланетянин: отдел моды «Собака.ru» собрал подарки, которые вы не могли даже вообразить.
78Glass
Приручаем боросиликатное стекло и суровый мермейдкор с кольцами-пупырками 78Glass в оттенке нордических ламинарий.
ДЛТ
Превращаем туфли Amina Muaddi в фэшн-бокал при помощи скульптурного каблука-рюмки. Блеск праздничного хрусталя — удел кристальной пряжки в окружении прозрачного плексигласа.
ДЛТ
В роли новогоднего дракона — зубастая диносерьга Aliita («важный объект» в переводе с языка вайю индейцев Гуахиры) из желтого золота и глазастого изумруда.
YANFROLOV
Слушаем космос в арт-флаконе First step to Mars от парфюмера Яна Фролова и техно-мелодиста Aiwaska. Помимо инопланетного грунта, озонированного воздуха и резины, в аромате звучат ноты из одноименного трека Aiwaska.
ДЛТ
Стразы, галстук-бабочка и ультра-короткая длина — остромодные ингредиенты маленького черного платья Miu Miu, переизобретенного Миуччей Прада (фэшн-титан под маской одуванчика!).
House of Keys
Бьюти-диапазон космо-кошки с палетки новорожденного петербургского бренда House of Keys — от арт-мейка Исамайи Френч до пряничного коттеджкора из книг Джейн Остин.
Кенгуру
Заполярные мышки с гирлянды Konstsmide сливаются с перламутровым снегом в (почти) вечном сиянии десятков белых диодов (снежинкам на зависть).
Samb
Вместо Balenciaga укутываемся в гранж-полотенца Samb от Ксюши Смо — чем южнее, тем лучше.
«Подписные издания»
Вместо рождественских сказок «Подписные издания» читают истории Марии Ивашкиной о тайной жизни книжных магазинов — от секретов букинистических навесов Shakespeare and Сompany до рецептов пряных булочек из пекарни «Академии».
Le Lumiss
Уходовый клад-сундук для волос найден у японского бренда Le Lumiss — раскладываем по бьюти-полочкам восстанавливающий шампунь, успокаивающую эссенцию, антищелочную пену и сыворотку-желе с клеточно-мембранным комплексом.
Space Four
За исполнение желаний отвечает счастливый билет-коврик Manu, сотканный в технике тафтинга из хлопковых нитей и дорогих (сердцу) хотелок.
Ucandles
Объединив в аромате свечи Smoky Spruce дымные ноты со звучанием ели, мирры и амбры, парфюмеры Ucandles создали таежную композицию, достойную носа Бена Горхэма в Byredo.
Homies
Новогодний маскот — кучерявые подкрадули Homies, притворяющиеся избалованным домашним животным (в мечтах о спа-груминге!).
Space Four
Нарядная арт-посуда растет как грибы, наш выбор — набор сказочных бокалов-мухоморов для алкомикродозинга.
Probka
Имбирно-медовые пряники, каштановый мед, мандарины и черный персидский лимон — весь корпус новогодних десертов собран в чайных купажах от кардинала российской гастроиндустрии Арама Мнацаканова.
Chois и Nasspen
Фотогеничный маст-хэв десертной сервировки — салфетка-рюш с трогательной вышивкой-подсказкой Place for lozhechka от Chois и Nasspen.
Текст: ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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