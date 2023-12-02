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Вещи

Свитеры-кролики, сумки-подушки и самый поэтичный кашемир: модный дайджест

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Врываемся в декабрь с ворохом нарядного тюля, кружева и арт-атласа — собрали главные фэшн-новинки и мастхэвы недели в пятничном модном дайджесте. 

Mozi J

MOZI J х INSTASAMKA
Архивы пресс-служб

MOZI J х INSTASAMKA 

Подвеска MOZI J х INSTASAMKA, 97 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подвеска MOZI J х INSTASAMKA, 97 000 руб.

MOZI J х INSTASAMKA
Архивы пресс-служб

MOZI J х INSTASAMKA 

Кольцо MOZI J х INSTASAMKA , 85 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо MOZI J х INSTASAMKA , 85 000 руб.

MOZI J х INSTASAMKA
Архивы пресс-служб

MOZI J х INSTASAMKA 

Петербургские ювелиры Mozi J переслушали трек Инстасамки «За деньги да» и в коллаборации с исполнительницей выпустили созвучные y2k кольца (для образцовой рэп-свадьбы) и «Juicy» подвески — в розовом золоте, серебре и бриллиантах. 

Lime

Lime Kids Party Moments
Архивы пресс-служб

Lime Kids Party Moments 

Lime Kids Party Moments
Архивы пресс-служб

Lime Kids Party Moments

Lime Kids Party Moments
Архивы пресс-служб

Lime Kids Party Moments

Lime Kids Party Moments
Архивы пресс-служб

Lime Kids Party Moments

Lime Kids Party Moments
Архивы пресс-служб

Lime Kids Party Moments

Привыкаем к фэшн-преображениям с рождения при помощи детской коллекции Lime: заходим в фотобудку в морозостойком красном свитере с кроликами (кидкорный ответ барашкам принцессы Дианы), а на выходе совершаем праздничный апгрейд до белоснежных баллонов и балеткорного тюля (для самых грациозных па на новогодней елке).

LAST POETS

Кашемир LAST POETS
Архивы пресс-служб

Кашемир LAST POETS

Кашемир LAST POETS
Архивы пресс-служб

Кашемир LAST POETS

Кашемир LAST POETS
Архивы пресс-служб

Кашемир LAST POETS

Кашемир LAST POETS
Архивы пресс-служб

Кашемир LAST POETS

Кашемир нашего сердца (этичный и поэтичный!) LAST POETS снова приехал из Флоренции на петербургский private sale. Старые коллекции и сэмплы уйдут по цене -70%, а новые вещи отдают со скидкой -10% уже сегодня (и до 2.12) в шоуруме THE BOW.

Лахтинская ул., 4

Finn Flare x Карина Нигай

Finn Flare x Карина Нигай
Архивы пресс-служб

Finn Flare x Карина Нигай

Finn Flare x Карина Нигай
Архивы пресс-служб

Finn Flare x Карина Нигай

Finn Flare x Карина Нигай
Архивы пресс-служб

Finn Flare x Карина Нигай

Finn Flare x Карина Нигай
Архивы пресс-служб

Finn Flare x Карина Нигай

Finn Flare x Карина Нигай
Архивы пресс-служб

Finn Flare x Карина Нигай

В преддверии Нового года Finn Flare переодел Карину Нигай в кружевные боди, атласные платья с акцентными драпировками, укороченные джемперы и стеганые пальто — в итоге получилась капсула-коллаборация для самых праздничных домашних посиделок и ситуативных вылазок на улицу (во сне и наяву).

Ushatava

Скатерть USHATAVA, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Скатерть USHATAVA, 15 000 руб.

Лили Григалашвили в USHATAVA Festive Mess
Архивы пресс-служб

Лили Григалашвили в USHATAVA Festive Mess

Авдотья Александрова в USHATAVA Festive Mess
Архивы пресс-служб

Авдотья Александрова в USHATAVA Festive Mess

Кружевная салфетка для сумки-подушки USHATAVA, 7 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кружевная салфетка для сумки-подушки USHATAVA, 7 000 руб.

Платье USHATAVA, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье USHATAVA, 13 000 руб.

В праздничной коллекции Festive Mess USHATAVA нашлось место и атрибутике спальной комнаты, и референсам из «Карнавальной ночи», и даже отрезу советского крепдешина, найденного Нино Шаматавой на «Авито». Получились одеяла-платья и белоснежный вафельный халат (оммаж расслабленным нарядным образам Алисы Ушаковой), а также сумки-подушки с потайными ручками (привет, Джонатан Андерсон) в кружевных и деконструктивистко-горошковых наволочках и платья-скатерти, созданные в коллаборации с Полиной Твердой. 

GATE31

NEW YEAR 24 GATE31
Архивы пресс-служб

NEW YEAR 24 GATE31

NEW YEAR 24 GATE31
Архивы пресс-служб

NEW YEAR 24 GATE31

NEW YEAR 24 GATE31
Архивы пресс-служб

NEW YEAR 24 GATE31

В новогодней коллекции GATE31 объединил ультрафеминный power-dressing c роскошным комфорткором: по ходу предпраздничного партихопинга меняем стеймент-костюмы на черные коктейльные платья в комбо с полупрозрачными чулками и перчатками, а на декабрьском светском финише (из последних сил) прыгаем в расслабленные пижамные комплекты из шелковистого атласа.

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