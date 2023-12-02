Свитеры-кролики, сумки-подушки и самый поэтичный кашемир: модный дайджест

В праздничной коллекции Festive Mess USHATAVA нашлось место и атрибутике спальной комнаты, и референсам из «Карнавальной ночи», и даже отрезу советского крепдешина, найденного Нино Шаматавой на «Авито». Получились одеяла-платья и белоснежный вафельный халат (оммаж расслабленным нарядным образам Алисы Ушаковой), а также сумки-подушки с потайными ручками (привет, Джонатан Андерсон) в кружевных и деконструктивистко-горошковых наволочках и платья-скатерти, созданные в коллаборации с Полиной Твердой.