Свитеры-кролики, сумки-подушки и самый поэтичный кашемир: модный дайджест

Врываемся в декабрь с ворохом нарядного тюля, кружева и арт-атласа — собрали главные фэшн-новинки и мастхэвы недели в пятничном модном дайджесте.
Mozi J
MOZI J х INSTASAMKA
MOZI J х INSTASAMKA
MOZI J х INSTASAMKA
Петербургские ювелиры Mozi J переслушали трек Инстасамки «За деньги да» и в коллаборации с исполнительницей выпустили созвучные y2k кольца (для образцовой рэп-свадьбы) и «Juicy» подвески — в розовом золоте, серебре и бриллиантах.
Привыкаем к фэшн-преображениям с рождения при помощи детской коллекции Lime: заходим в фотобудку в морозостойком красном свитере с кроликами (кидкорный ответ барашкам принцессы Дианы), а на выходе совершаем праздничный апгрейд до белоснежных баллонов и балеткорного тюля (для самых грациозных па на новогодней елке).
LAST POETS
Кашемир нашего сердца (этичный и поэтичный!) LAST POETS снова приехал из Флоренции на петербургский private sale. Старые коллекции и сэмплы уйдут по цене -70%, а новые вещи отдают со скидкой -10% уже сегодня (и до 2.12) в шоуруме THE BOW.
Лахтинская ул., 4
В преддверии Нового года Finn Flare переодел Карину Нигай в кружевные боди, атласные платья с акцентными драпировками, укороченные джемперы и стеганые пальто — в итоге получилась капсула-коллаборация для самых праздничных домашних посиделок и ситуативных вылазок на улицу (во сне и наяву).
Ushatava
Лили Григалашвили в USHATAVA Festive Mess
Авдотья Александрова в USHATAVA Festive Mess
В праздничной коллекции Festive Mess USHATAVA нашлось место и атрибутике спальной комнаты, и референсам из «Карнавальной ночи», и даже отрезу советского крепдешина, найденного Нино Шаматавой на «Авито». Получились одеяла-платья и белоснежный вафельный халат (оммаж расслабленным нарядным образам Алисы Ушаковой), а также сумки-подушки с потайными ручками (привет, Джонатан Андерсон) в кружевных и деконструктивистко-горошковых наволочках и платья-скатерти, созданные в коллаборации с Полиной Твердой.
В новогодней коллекции GATE31 объединил ультрафеминный power-dressing c роскошным комфорткором: по ходу предпраздничного партихопинга меняем стеймент-костюмы на черные коктейльные платья в комбо с полупрозрачными чулками и перчатками, а на декабрьском светском финише (из последних сил) прыгаем в расслабленные пижамные комплекты из шелковистого атласа.
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