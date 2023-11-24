Платье-клубника, жакет-мажоретка и кэтсьют-перформанс: дайджест модных новостей недели

Одной рукой скупаем фэшн-мастхэвы на черной пятнице, другой — собираем вишлист на новогодний сезон (без перерыва на антракт). В программе — нарядные театральные комбинации, абстрактный будуаркор и устойчиво-теплый верхний слой.
Autentiments
Новогодняя коллекция Autentiments
Новогодняя коллекция Autentiments
Фаундеры Autentiments Анна Кранк и Анна Берштейн раздают в новогоднем дропе готический боди-фэшн. Под впечатлением хореографических арт-движений Марты Грэм и Пины Бауш модели-танцовщицы отрабатывают тантрические движения в кэтсьютах из эластичного бифлекса, вечернем наряде с открытой спиной и мастхэве коллекции — в платье-сетке с капюшоном-трансформером, отсылающем к перформансу «Плач».
Roseville
Важный месседж для тех, кто отстоял очередь на Щелкунчика: время собирать луки. Лепесточные юбки, алые платья с воротником-стойкой, невесомые кейпы и юбки-пачки — все реликвии из гардероба принцессы Пирлипат собраны в коллекции «Щелкунчик» от Roseville. За пущий театральный шик отвечают нарядная мажоретка (с плеча племянника Дроссельмайера) и топ с юбкой, украшенные вышитыми героями главного новогоднего балета.
UrbanTiger
В главных ролях новой коллекции UrbanTiger — инновационное волокно Repreve Filling из океанического пластика и эко-утеплитель DuPont Sorona на основе переработанного растительного сырья. В результате получились инновационные пуховики, дополненные водолазками из мериносовой шерсти, хлопковыми лонгсливами и вельветовыми рубашками.
Blizhe
Коллекция Solitude Blizhe
Коллекция Solitude Blizhe
Коллекция Solitude Blizhe
Нюдово-бельевые профи из Blizhe бросают вызов flowercore-кружеву при помощи абстрактных геометичных узоров на бра, брифах, корсетах и акцентных митенках из коллекции Solitude. Заодно призывают смело мэтчить белье с повседневным гардеробом — от вернувшихся в фэшн-авангард с подачи Беллы Хадид бриджей и юбочного-брючного дуэта до остромодных балеток и трикотажа в духе Miu Miu (не трусы, а микро-шорты!).
12storeez
Распушаем пёрышки праздничных жакетов и шуршим нарядным боа в бенуаре Михайловского театра — заодно в новогодней коллекции 12storeez припасены платья-жакеты из французского твида, клубничные коктейльные наряды из тафты, сатиновые боносожки и бархатный шар-ридикюль (фэшн-защита от мышиного короля).
Уста к устам
Иосиф Бродский, выставка «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023»
Мастера по стеганкам из марки «Уста к устам» объединились музеем «Полторы комнаты» и сшили реплику того самого ватника Иосифа Бродского — в качестве мерча к выставке «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023», рассказывающей о ссылке поэта в Архангельскую область. Куртка из хлопка и шерстилайта украшена накладными карманами и рисунком Бродского с тремя избушками (оригинал можно отыскать в экспозиции).
Остров имени тебя
Творческое объединение «Богема Ленинград» увековечило петроградские бутерброды в агитфарфорных тарелках, а мифологично-былинные романтики из «Острова имени тебя» — в виниловых наклейках на телефон, ноутбук и всякую всячину (вам с маслом или с колбасой?)
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