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Вещи

Платье-клубника, жакет-мажоретка и кэтсьют-перформанс: дайджест модных новостей недели

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Одной рукой скупаем фэшн-мастхэвы на черной пятнице, другой — собираем вишлист на новогодний сезон (без перерыва на антракт). В программе — нарядные театральные комбинации, абстрактный будуаркор и устойчиво-теплый верхний слой.

Autentiments

Кэтсьют Autentiments, 27 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кэтсьют Autentiments, 27 900 руб.

Боди Autentiments, 21 900 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Autentiments, 21 900 руб.

Новогодняя коллекция Autentiments
Архивы пресс-служб

Новогодняя коллекция Autentiments

Новогодняя коллекция Autentiments
Архивы пресс-служб

Новогодняя коллекция Autentiments

Кэтсьют Autentiments, 27 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кэтсьют Autentiments, 27 900 руб.

Фаундеры Autentiments Анна Кранк и Анна Берштейн раздают в новогоднем дропе готический боди-фэшн. Под впечатлением хореографических арт-движений Марты Грэм и Пины Бауш модели-танцовщицы отрабатывают тантрические движения в  кэтсьютах из эластичного бифлекса, вечернем наряде с открытой спиной и мастхэве коллекции — в платье-сетке с капюшоном-трансформером, отсылающем к перформансу «Плач».

Roseville

Жакет Roseville, 34 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Roseville, 34 500 руб.

Кейп Roseville, 14 500 руб.
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Кейп Roseville, 14 500 руб.

Футболка Roseville, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Roseville, 9 000 руб.

Важный месседж для тех, кто отстоял очередь на Щелкунчика: время собирать луки. Лепесточные юбки, алые платья с воротником-стойкой, невесомые кейпы и юбки-пачки — все реликвии из гардероба принцессы Пирлипат собраны в коллекции «Щелкунчик» от Roseville. За пущий театральный шик отвечают нарядная мажоретка (с плеча племянника Дроссельмайера) и топ с юбкой, украшенные вышитыми героями главного новогоднего балета.

UrbanTiger

Шарф UrbanTiger, 4 740 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф UrbanTiger, 4 740 руб.

Рубашка UrbanTiger, 5 340 руб.
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Рубашка UrbanTiger, 5 340 руб.

Худи UrbanTiger, 5 340 руб.
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Худи UrbanTiger, 5 340 руб.

В главных ролях новой коллекции UrbanTiger — инновационное волокно Repreve Filling из океанического пластика и эко-утеплитель DuPont Sorona на основе переработанного растительного сырья. В результате получились инновационные пуховики, дополненные водолазками из мериносовой шерсти, хлопковыми лонгсливами и вельветовыми рубашками.

Blizhe

Коллекция Solitude Blizhe
Архивы пресс-служб

Коллекция Solitude Blizhe

Бюстгальтер Blizhe, 5 490 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Blizhe, 5 490 руб.

Коллекция Solitude Blizhe
Архивы пресс-служб

Коллекция Solitude Blizhe

Коллекция Solitude Blizhe
Архивы пресс-служб

Коллекция Solitude Blizhe

Брифы Blizhe, 3 190 руб.
Архивы пресс-служб

Брифы Blizhe, 3 190 руб.

Нюдово-бельевые профи из Blizhe бросают вызов flowercore-кружеву при помощи абстрактных геометичных узоров на бра, брифах, корсетах и акцентных митенках из коллекции Solitude. Заодно призывают смело мэтчить белье с повседневным гардеробом — от вернувшихся в фэшн-авангард с подачи Беллы Хадид бриджей и юбочного-брючного дуэта до остромодных балеток и трикотажа в духе Miu Miu (не трусы, а микро-шорты!).

12storeez

Сумка 12storeez, 22 980 руб.
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Сумка 12storeez, 22 980 руб.

Боа 12storeez, 29 980 руб., платье 12storeez, 19 980 руб.
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Боа 12storeez, 29 980 руб., платье 12storeez, 19 980 руб.

Жакет 12storeez, 44 980 руб., юбка 12storeez, 34 980 руб.
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Жакет 12storeez, 44 980 руб., юбка 12storeez, 34 980 руб.

Распушаем пёрышки праздничных жакетов и шуршим нарядным боа в бенуаре Михайловского театра — заодно в новогодней коллекции 12storeez припасены платья-жакеты из французского твида, клубничные коктейльные наряды из тафты, сатиновые боносожки и бархатный шар-ридикюль (фэшн-защита от мышиного короля).

Уста к устам

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.
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Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.

Иосиф Бродский, выставка «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023»
Архивы пресс-служб

Иосиф Бродский, выставка «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023»

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.
Архивы пресс-служб

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.
Архивы пресс-служб

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.
Архивы пресс-служб

Стеганая куртка "Уста к Устам" x "Полторы комнаты", 13 600 руб.

Мастера по стеганкам из марки «Уста к устам» объединились музеем «Полторы комнаты» и сшили реплику того самого ватника Иосифа Бродского — в качестве мерча к выставке «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023», рассказывающей о ссылке поэта в Архангельскую область. Куртка из хлопка и шерстилайта украшена накладными карманами и рисунком Бродского с тремя избушками (оригинал можно отыскать в экспозиции).

Остров имени тебя

Виниловые наклейки «Остров имени тебя», 500 руб.
Архивы пресс-служб

Виниловые наклейки «Остров имени тебя», 500 руб.

«Остров имени тебя»
Архивы пресс-служб

«Остров имени тебя»

«Остров имени тебя»
Архивы пресс-служб

«Остров имени тебя»

Творческое объединение «Богема Ленинград» увековечило петроградские бутерброды в агитфарфорных тарелках, а мифологично-былинные романтики из «Острова имени тебя» — в виниловых наклейках на телефон, ноутбук и всякую всячину (вам с маслом или с колбасой?)

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