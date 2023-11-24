Платье-клубника, жакет-мажоретка и кэтсьют-перформанс: дайджест модных новостей недели

Важный месседж для тех, кто отстоял очередь на Щелкунчика: время собирать луки. Лепесточные юбки, алые платья с воротником-стойкой, невесомые кейпы и юбки-пачки — все реликвии из гардероба принцессы Пирлипат собраны в коллекции «Щелкунчик» от Roseville. За пущий театральный шик отвечают нарядная мажоретка (с плеча племянника Дроссельмайера) и топ с юбкой, украшенные вышитыми героями главного новогоднего балета.