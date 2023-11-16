Янтарь-сказка, платье-пайетка и кофе-куртка: дайджест модных новостей недели

Главный российский фэшн-хаб украшений Poison Drop празднует 10-й день рождения — в честь юбилея приготовил мифологично-фольклорный кампейн, в котором зашифровал метафору длинного и извилистого фэшн-пути (как в народных сказках). Вместо награды — янтарный кулон в форме сердца, выпущенный в ограниченном количестве: создано всего 450 штук, на каждом украшении выполнена индивидуальная цифровая гравировка.

«Сложно представить: чтобы смола затвердела до состояния янтаря, нужно в среднем 40 миллионов лет. Янтарь для нас — символ пройденного пути и напоминание, что впереди еще больше вызовов, успехов, перемен и дней рождения. Мы выпускаем кулон, как и отмечаем десятилетие, один раз — так сердца станут знаком для своих, с помощью которого мы будем узнавать друг друга».