Янтарь-сказка, платье-пайетка и кофе-куртка: дайджест модных новостей недели

Провожаем осень в травяных ботинках и арт-галерейном дождевике, а заодно держим наготове объемную ретро-шубу и собираем фэшн-корпус новогодних нарядов.
Ola Ola
Выставка «Заповедник» в Anna Nova Gallery
Дизайнер Ola Ola Оля Гинзбург заколлабилась с галереей совриска Anna Nova — получилась функциональная ресайкл-капсула из ткани, взятой с инсталляции Петра Дьякова на персональной выставке «Заповедник». В дропе — ветровка, брюки, панама, сумка, а ещё обложка для паспорта и чехол для бутылки. Все вещи украшены принтом с изображением скульптур Дьякова: в работе художник использует следы и отпечатки собственных рук, а их хитросплетения напоминают растительный камуфлях (метафора состояния внутреннего партизанства).
Sintezia
Фэшн-фуди коллаборация недели! Арт-сапожники из Sintezia объединились с кафе-кондитерской «буше» и выпустили сумку Pull и ботинки Ribs из кожи в травяных оттенках, а заодно — эклер Мох. Десерт покрыт шоколадной глазурью и окрашенным бисквитом, повторяющим фактуру мха (лесная чаща темна и полна ужасов).
Kóvik
Фэшн-премьера — премиум-бренд Kóvik от фаундера Rasario и Rozie Corsets Расиды Лакоба. Вещи новорожденной марки — прямая противоположность вечерних нарядов из Rasario: в память о своем дедушке Ковике (и пионере абхазской моды!) Расида планирует сконцентрироваться на первоклассном мужском тейлоринге, а заодно дополнить ассортимент женской универсальной базой на каждый день.
Lime
Платье Lime, 6 999 руб.
Банты, пайетки, воздушные болеро и золотистый металлик — главные ингредиенты праздничной коллекции Lime. В своем кампейне-энциклопедии бренд советует мэтчить боди с открытой спиной под юбки-баллоны, не забывать про остромордые балетки и галстуки, а заодно раздавать стейтмент-шик при помощи плечистых жакетов с акцентными вырезами (Фиби Файло на заметку!).
INCITY
Адепты базового гардероба из INCITY раздают синефильский мерч в коллаборации с «Союзмультфильмом». Получилась идеальная поздненоябрьская капсула: с туманом, ежиком и совой (кто ты сегодня в 7 утра?) по мотивам культового мультфильма Юрия Норштейна.
Poison Drop
Главный российский фэшн-хаб украшений Poison Drop празднует 10-й день рождения — в честь юбилея приготовил мифологично-фольклорный кампейн, в котором зашифровал метафору длинного и извилистого фэшн-пути (как в народных сказках). Вместо награды — янтарный кулон в форме сердца, выпущенный в ограниченном количестве: создано всего 450 штук, на каждом украшении выполнена индивидуальная цифровая гравировка.
«Сложно представить: чтобы смола затвердела до состояния янтаря, нужно в среднем 40 миллионов лет. Янтарь для нас — символ пройденного пути и напоминание, что впереди еще больше вызовов, успехов, перемен и дней рождения. Мы выпускаем кулон, как и отмечаем десятилетие, один раз — так сердца станут знаком для своих, с помощью которого мы будем узнавать друг друга».
Boggi Milano
На зиму спецы по итальянскому кэжуал-шику Boggi Milano припасли универсальную монохромную базу в кофейных оттенках. Мастхэв — устойчивая куртка-бомбер Flyn, сертифицированная по стандарту Responsible Down и выполненная из водоотталкивающей новозеландской шерсти.
belle you
Туториал по праздничному будуаркору от belle you: меняем коктейльное платье на пижамные комплекты из сатина с перламутровым отливом, а ближе к телу носим ретро-бра без косточек и чашек-вкладышей (акцентная рельефная линия по центру топа — комфорткорный оммаж культовым bullet bra).
Planta Rosa
Модель абхазского происхождения Адица Берзения в весенне-летнем сезоне вышла на подиум Ralph Lauren, David Koma и Del Core, а теперь взмывает в воздух в новом аутдор-офискорном кампейне Planta Rosa. Ибрагим Гатциев объединил винтажный стритстайл с глянцевыми тягами, мотокорными перчатками и многослойным стайлингом в духе Miu Miu — заодно не забыл про гротескно-пушистые арт-объекты, напоминающие костюмные шары Hodakova и Christian Cowan (главное смотреть под ноги!).
Rose Nude
Фаундер M_U_R Аня Дружинина продолжает создавать свою хюгге-вселенную при помощи марки домашней одежды Rose Nude. Художественное пространство новой коллекции — пестрые ковры, Бэмби-питомцы, антикварные шкафы и выпечка со свечами. Домашние пушистые тапки команда Rose Nude предлагает мэтчить с клетчатыми платьями и кимоно-рубашками из индийского хлопка, а под нарядно-новогодние киттен хилзы советует выбирать наряды из балийского шелка. Заодно согреваемся на балконе-мансарде вместе с приталенным жакетом-тюльпаном из шерсти с кашемиром (подпоясываемся шнурком в духе The Row).
Комментарии (0)