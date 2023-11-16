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Вещи

Янтарь-сказка, платье-пайетка и кофе-куртка: дайджест модных новостей недели

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Провожаем осень в травяных ботинках и арт-галерейном дождевике, а заодно держим наготове объемную ретро-шубу и собираем фэшн-корпус новогодних нарядов. 

Ola Ola

Ветровка Ola Ola, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ветровка Ola Ola, 26 000 руб.

Выставка «Заповедник» в Anna Nova Gallery
Архивы пресс-служб

Выставка «Заповедник» в Anna Nova Gallery

Панама Ola Ola, 7 000 руб.
Архивы пресс-служб

Панама Ola Ola, 7 000 руб.

Обложка на паспорт Ola Ola, 3 200 руб.
Архивы пресс-служб

Обложка на паспорт Ola Ola, 3 200 руб.

Дизайнер Ola Ola Оля Гинзбург заколлабилась с галереей совриска Anna Nova — получилась функциональная ресайкл-капсула из ткани, взятой с инсталляции Петра Дьякова на персональной выставке «Заповедник». В дропе — ветровка, брюки, панама, сумка, а ещё обложка для паспорта и чехол для бутылки. Все вещи украшены принтом с изображением скульптур Дьякова: в работе художник использует следы и отпечатки собственных рук, а их хитросплетения напоминают растительный камуфлях (метафора состояния внутреннего партизанства).

Sintezia

Ботинки Sintezia x буше, 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ботинки Sintezia x буше, 12 900 руб.

Эклер Мох, буше, 250 руб.
Архивы пресс-служб

Эклер Мох, буше, 250 руб.

Сумка Sintezia x буше, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Sintezia x буше, 7 900 руб.

Фэшн-фуди коллаборация недели! Арт-сапожники из Sintezia объединились с кафе-кондитерской «буше» и выпустили сумку Pull и ботинки Ribs из кожи в травяных оттенках, а заодно — эклер Мох. Десерт покрыт шоколадной глазурью и окрашенным бисквитом, повторяющим фактуру мха (лесная чаща темна и полна ужасов).

Kóvik

Kóvik
Архивы пресс-служб

Kóvik

Kóvik
Архивы пресс-служб

Kóvik

Kóvik
Архивы пресс-служб

Kóvik

Kóvik
Архивы пресс-служб

Kóvik

Фэшн-премьера — премиум-бренд Kóvik от фаундера Rasario и Rozie Corsets Расиды Лакоба. Вещи новорожденной марки — прямая противоположность вечерних нарядов из Rasario: в память о своем дедушке Ковике (и пионере абхазской моды!) Расида планирует сконцентрироваться на первоклассном мужском тейлоринге, а заодно дополнить ассортимент женской универсальной базой на каждый день. 

Lime

Платье Lime, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Lime, 7 999 руб.

Болеро Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Болеро Lime, 10 999 руб.

Платье Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Lime, 6 999 руб.

Блейзер Lime, 15 999 руб.
Архивы пресс-служб

Блейзер Lime, 15 999 руб.

Юбка Lime, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Lime, 9 999 руб.

Банты, пайетки, воздушные болеро и золотистый металлик — главные ингредиенты праздничной коллекции Lime. В своем кампейне-энциклопедии бренд советует мэтчить боди с открытой спиной под юбки-баллоны, не забывать про остромордые балетки и галстуки, а заодно раздавать стейтмент-шик при помощи плечистых жакетов с акцентными вырезами (Фиби Файло на заметку!).

INCITY

Футболка INCITY, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка INCITY, 1 999 руб.

Лонгслив INCITY, 2 399 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив INCITY, 2 399 руб.

Футболка INCITY, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка INCITY, 1 999 руб.

Адепты базового гардероба из INCITY раздают синефильский мерч в коллаборации с «Союзмультфильмом». Получилась идеальная поздненоябрьская капсула: с туманом, ежиком и совой (кто ты сегодня в 7 утра?) по мотивам культового мультфильма Юрия Норштейна. 

Poison Drop

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон Poison Drop Lab, 20 700 руб.

Главный российский фэшн-хаб украшений Poison Drop празднует 10-й день рождения — в честь юбилея приготовил мифологично-фольклорный кампейн, в котором зашифровал метафору длинного и извилистого фэшн-пути (как в народных сказках). Вместо награды — янтарный кулон в форме сердца, выпущенный в ограниченном количестве: создано всего 450 штук, на каждом украшении выполнена индивидуальная цифровая гравировка.

«Сложно представить: чтобы смола затвердела до состояния янтаря, нужно в среднем 40 миллионов лет. Янтарь для нас — символ пройденного пути и напоминание, что впереди еще больше вызовов, успехов, перемен и дней рождения. Мы выпускаем кулон, как и отмечаем десятилетие, один раз — так сердца станут знаком для своих, с помощью которого мы будем узнавать друг друга».

Boggi Milano

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Архивы пресс-служб

На зиму спецы по итальянскому кэжуал-шику Boggi Milano припасли универсальную монохромную базу в кофейных оттенках. Мастхэв — устойчивая  куртка-бомбер Flyn, сертифицированная по стандарту Responsible Down и выполненная из водоотталкивающей новозеландской шерсти.

belle you

Трусы belle you, 2 999 руб., топ belle you, 4 999 руб.
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Трусы belle you, 2 999 руб., топ belle you, 4 999 руб.

Рубашка belle you, 12 999 руб., брюки belle you, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка belle you, 12 999 руб., брюки belle you, 9 999 руб.

Рубашка belle you, 12 999 руб., брюки belle you, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка belle you, 12 999 руб., брюки belle you, 9 999 руб.

Туториал по праздничному будуаркору от belle you: меняем коктейльное платье на пижамные комплекты из сатина с перламутровым отливом, а ближе к телу носим ретро-бра без косточек и чашек-вкладышей (акцентная рельефная линия по центру топа — комфорткорный оммаж культовым bullet bra).

Planta Rosa

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Модель абхазского происхождения Адица Берзения в весенне-летнем сезоне вышла на подиум Ralph Lauren, David Koma и Del Core, а теперь взмывает в воздух в новом аутдор-офискорном кампейне Planta Rosa. Ибрагим Гатциев объединил винтажный стритстайл с глянцевыми тягами, мотокорными перчатками и многослойным стайлингом в духе Miu Miu — заодно не забыл про гротескно-пушистые арт-объекты, напоминающие костюмные шары Hodakova и Christian Cowan (главное смотреть под ноги!).

Rose Nude

Платье Rose Nude, 28 000 руб.
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Платье Rose Nude, 28 000 руб.

Шорты Rose Nude, 9 500 руб., боди Rose Nude, 14 000 руб.
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Шорты Rose Nude, 9 500 руб., боди Rose Nude, 14 000 руб.

Жакет Rose Nude, 64 000 руб.
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Жакет Rose Nude, 64 000 руб.

Платье Rose Nude, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Rose Nude, 32 000 руб.

Рубашка Rose Nude, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Rose Nude, 15 000 руб.

Фаундер M_U_R Аня Дружинина продолжает создавать свою хюгге-вселенную при помощи марки домашней одежды Rose Nude. Художественное пространство новой коллекции — пестрые ковры, Бэмби-питомцы, антикварные шкафы и выпечка со свечами. Домашние пушистые тапки команда Rose Nude предлагает мэтчить с клетчатыми платьями и кимоно-рубашками из индийского хлопка, а под нарядно-новогодние киттен хилзы советует выбирать наряды из балийского шелка. Заодно согреваемся на балконе-мансарде вместе с приталенным жакетом-тюльпаном из шерсти с кашемиром (подпоясываемся шнурком в духе The Row).

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