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Cамый широкий ассортимент LIME в городе — в новом магазине в ТРЦ «Галерея»

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Гранд-открытие ноября — LIME нового образца в ТРЦ «Галерея». Обновленные магазины стараются закрыть все гардеробные потребности своих клиентов: на расширенной торговой площади представлены все три фэшн-направления бренда — женская, мужская и детская линейки одежды и обуви. 

Архивы пресс-служб

LIME в ТРЦ «Галерея»

Архивы пресс-служб

LIME в ТРЦ «Галерея»

Архивы пресс-служб

LIME в ТРЦ «Галерея»

Архивы пресс-служб

LIME в ТРЦ «Галерея»

Самый широкий ассортимент LIME в Санкт-Петербурге — теперь на Лиговском: в женском отделе можно найти новинки из зимней коллекции, спортивный трикотаж, а также сезонную обувь и аксессуары (для нижнего белья и обуви оборудованы отдельные комнаты). Плюс команда бренда приготовила костюмы, кэжуал-модели и функциональные спортивные комплекты для детей и подростков, а в ближайшее время в продажу будет запущена мужская линейка. 

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Архивы пресс-служб

LIME tweed twist

Новейший релиз LIME — празднично-нарядная капсула с платьями, шортами и жакетами из жаккарда и букле, приправленных шерстяными кардиганами, стейтмент-поясами и металлик-денимом (великосветский кампейн с афганской борзой голубых кровей прилагается).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

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