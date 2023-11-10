Cамый широкий ассортимент LIME в городе — в новом магазине в ТРЦ «Галерея»

Самый широкий ассортимент LIME в Санкт-Петербурге — теперь на Лиговском: в женском отделе можно найти новинки из зимней коллекции, спортивный трикотаж, а также сезонную обувь и аксессуары (для нижнего белья и обуви оборудованы отдельные комнаты). Плюс команда бренда приготовила костюмы, кэжуал-модели и функциональные спортивные комплекты для детей и подростков, а в ближайшее время в продажу будет запущена мужская линейка.