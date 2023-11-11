Салфетки-рюши, мишки-подвески и горошинки-пупырки: модный дайджест

Спецы по спортивно-домашнему гардеробу belle you презентовали новую капсулу — с гранжевыми комбинезонами из хлопкового футера с эффектом «stone wash» (отсылают к ретро-рабочему гардеробу из 1980-х). В аналогичной технике выполнены капсульные футболки, толстовки и брюки на кулиске.

Между тем команда бренда на низком черно-пятничном старте: за время сейл-марафона легко урвать разноцветные фитнес-топы, хлопковые комплекты и легинсы со штрипками, которые можно носить далеко за пределами йога-классов. Мэтчим с офискорными лоферами и оверсайз-пиджаками, а пижамные шорты с гульфиком оставляем выглядывать из-под широкого денима.