Салфетки-рюши, мишки-подвески и горошинки-пупырки: модный дайджест

Разглядываем жизнерадостные пуховики, арт-свитеры и великосветские слингбэки: собрали все модные премьеры и мастхэвы недели в нашей фэшн-сводке.
UrbanTiger
Большое открытие недели — магазин UrbanTiger в новой дизайн-концепции от студии Delo. В центре зала — остров-касса aka метафора планеты Земля, а рейлы с эко-гардеробом дополнены мягким светом и живыми растениями. На полках собрались все бестселлеры бренда: от джемперов оттенка ferragamo blue и пушистых худи с эко-меховой текстурой до пуховиков из океанического пластика.
Невский пр., 114-116
Finn Flare
Фэшн-куратор Finn Flare Маша Попова продолжает работать над бренд-мейковером марки, взращивая российского конкурента Uniqlo. В новой серии фэшн-преображения — осенне-зимняя кампания, герои которой подпоясываются дофаминовыми пуховиками, носят шерстяные кардиганы в несколько слоев (стайлинг-трюк от Proenza Schouler) и превращают капюшон пуховика в акцентный капор-манишку.
Ekonika x Namelazz
Только в августе Ekonika совершила ребрендинг и провозгласила свою новую фэшн-эру, так уже во всю продает киберковбойский коллаб с YULIAWAVE и не останавливается на достигнутом. Вместе с Namelazz (амбассадоры sexy elegance вайба) подготовила новую коллекцию, отсылающую к наследию голливудского кинематографа 1930-х, и сняла ассиметричные багеты, кожаные мюли и длинноносые слингбэки на актрисе Диане Пожарской в великосветских декорациях.
Kruzhok
Творческое объединение Kruzhok продолжает изучать арт-фэшн вселенную художника Кирилла Бурыгина, который вместо холста рисует на мебели, дереве и серфбордах. Коллекция DUDE отсылает к вайбу контркультуры 1960-х годов при помощи гипертрофированно широких брюк, вестерн-рубашек и плотных принтованных жакетов. Все вещи украшены ироничными motto и авторской графикой (от драконов до леопардов). Мастхэвы — высокохудожественная рубашка с острыми лацканами и вопиющими тигриками на плечах, а также яркие двусторонние шарфы (бестселлер прошлой коллекции).
Cocoshnick
Мультибрендовый бутик WHAT TO BUY
На время ремонта во флагмане на Мойке модисты Cococshnick переезжают в мультибрендовый бутик WHAT TO BUY. С 1 по 23 ноября в шляпном pop-up корнере можно будет примерить фетровые канотье, карамельные ковбойские шляпы с мишками-подвесками и каракулевые пирожки.
Малый проспект П.С., 22
Nasspen x Chois
Замедляемся и фокусируемся на ноябрьской хоум-рутине: от хюгге-посуды DVKB и арома-диффузоров Sluu до сервировочных рюш-салфеток «Place for lozhechka», ставших результатом коллаборации бельевой марки Chois с брендом головных уборов Nasspen (презентовали на эскапистском ивенте с мастер-классом по вышиванию, цветочным сет-дизайном от Мак Бюро и скульптурными тортами из духовки Love and Sweets).
belle you
Спецы по спортивно-домашнему гардеробу belle you презентовали новую капсулу — с гранжевыми комбинезонами из хлопкового футера с эффектом «stone wash» (отсылают к ретро-рабочему гардеробу из 1980-х). В аналогичной технике выполнены капсульные футболки, толстовки и брюки на кулиске.
Между тем команда бренда на низком черно-пятничном старте: за время сейл-марафона легко урвать разноцветные фитнес-топы, хлопковые комплекты и легинсы со штрипками, которые можно носить далеко за пределами йога-классов. Мэтчим с офискорными лоферами и оверсайз-пиджаками, а пижамные шорты с гульфиком оставляем выглядывать из-под широкого денима.
First in Space
Высокохудожественные варежки от арт-бренда First in Space — оммаж литкорпусу Булгакова и мультграфике Тима Бертона, а также незаменимый ингредиент зимнего стайлинга (в духе перчаток из лыжной коллекции Balenciaga).
Befree Co:Create
Арт-коллаборация ноября — коллекция Befree Co:Create и петербургского уличного художника (лауреата Топ-50!) Турбена. Изначально планировали сделать несколько принтов для футболок, а в процессе родились красочные свитеры, кардиганы, жилеты и варежки с соединительным шнурком (как в детстве), украшенные авторскими принтами: псами-звездами, розовым котиком в тигровую полоску, человечком с зеленой шевелюрой, белоснежными котенками в траве и горошинками-пупырками. Бонус: кардиган декорирован жизнеутверждающей надписью «Мои друзья всегда со мной», а в съемке лукбука участвовал пес Арни из приюта «Пушдомик». «Из вещей больше всего нравятся свитер со звездами и черно-зеленый свитер в полоску с белым псом, он такой пушистый», — рассказал фэшн-отделу «Собака.ru» Турбен.
Bad Gallery
Онлайн-галерея Bad Gallery не только строит арт-экосистему в России, но и раздает зумерский фэшн: в новом дропе команда Виталия Аксенова смиксовала манги «Евангелион» и «Призрак в доспехах» на принтах хлопковых футболок и лонгсливов, выполненных по винтажным лекалам из аутдор-закромов 1990х. Получилось культорологическое комбо из киберпанка, аниме и японского социо-философского наследия.
2MOOD
Одним из первых в праздничном жанре разминается 2MOOD при помощи смокингов с широкими лацканами и брючных костюмов из струящихся тканей. Заодно возвращает в модный авангард (прямиком из 1970-х) платья в пол с открытой спиной и не забывает про фанатов металлик-блеска и сетчатой кани (ловись, серебряная рыбка!).
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